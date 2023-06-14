Monroe County, NY judgments recorded May 12, 15, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded May 12, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
AKILOV, DIMITRI
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount:
ARMSTRONG, RYAN
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
BROOKS, ROBERT L
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
BROWN, VANESSA T
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BURNS, CHAD V
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
DIOMETRE, SHAQUILLE O
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
DUNIGAN, ELAUNA J
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
FIELDS, GARY
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
FIGUEROA, JAMILE T
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
FLORES-DELGADO, MOISES
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
HAYMON, PURIEL J
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
HILL, DURUNE L JR
JR JR, JR JR JR
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
JASPER, RODNEY C
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount:
JASPER, RODNEY C
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, SHARON A
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, WAYNE M
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
MCNISH, MARKUS
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
MOONEY, THOMAS J
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
NARDINI, JANCI A
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount:
NOWLIN, DAMOND D
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount:
PERKINS, JACKSON D
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
ROWE, RANDY J
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
SANDERS, PIFFINAY D
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
TANKSLEY, NAHEEM J
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount:
WERNER, KOBY S
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, SUPREME COURT
JADA PRECISION PLASTICS CO INC
1667 EMERSON, ROCHESTER NY 14606
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $45,737.74
KURZ-ZOBEL INC
688 COLFAX, ROCHESTER NY 14606
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $10,225.92
LUTZ-JESCO AMERICA CORP
150 ELMGROVE PARK, ROCHESTER NY 14624
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $4,704.64
MANUFACTURERS TOOL AND DIE COMPANY INC
34 VERONA, ROCHESTER NY 14608
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $11,155.55
MANUFACTURING RESOURCES INC
2392 INNOVATION WAY, ROCHESTER NY 14624
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $27,331.09
MARACLE INDUSTRIAL FINISHERS COMPANY INC
39 COMMERCIAL, WEBSTER NY 14580
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $21,009.61
MILLER METAL FABRICATING INC
315 COMMERCE DR, ROCHESTER NY 14623
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $25,471.83
NANCY BAKER ENTERPRISES INC
819 WINONA BLVD, ROCHESTER NY 14617
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $5,763.70
PLAZ X MANUFACTURING LLC
10 CAIRN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $4,834.07
RDA CONTAINER CORPORATION
70 CHERRY, ROCHESTER NY 14624
Favor: BUSINESS COUNCIL WORKERS COMPENSATION MANUFACTURERS GROUP SELF INSURANCE TRUST
Amount: $61,727.35
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
CARABALLO, OSCAR
88 EVERGREEN CIRCLE, FAIRPORT NY 14450
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $336.00
CARLEY, DARYELL A
4104 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $83.00
CAVATTA, CHRISTINE M
111 LINCOLN MILLS ROAD, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $143.00
CHICCINO, BRANDON J
4412 WALWATZ ONTARIO ROAD, WALWORTH NY 14568
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $200.00
CRUZ, JOEL A
521 FRENCH ROAD APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14618
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $150.00
GRANSTON, CIARA
78 WARSAW STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $120.00
NEWTON, LEILA
509 BRITTON, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROB DAY DBA BLUE BEAVER
Amount: $317.25
NG, ALAN R
1448 BLOSSOM ROAD, ROCHESTER NY 14610
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $105.00
PALAZZO, CHRISTOPHER P
42 WEST MAIN STREET, WEBSTER NY 14580
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $20.00
PEACOCK, DANIEL J
145 WEST COMMERCIAL STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $98.00
SESOCK, JON D
211 WEST ELM STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $170.00
SHARPE, MATTHEW T
434 OXFORD STREET APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14607
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $80.00
SHIPMAN, IMANI A
47 HIGH MANOR DRIVE, HENRIETTA NY 14467
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount:
SMITH, DINESHA J
529C KREIGER ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $168.00
SPYRIDAKOS, JOHN T
487 MONROE AVENUE, ROCHESTER NY 14607
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $268.00
THOMPSON, WILLIE J
602 MADISON STREET APARTMENT 1, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $140.00
WEMESFELDER, WILLIAM G
1520 SALT ROAD, PENFIELD NY 14526
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $170.00
WENZEL, NICOLE R
74 CRAIG STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $168.00
WILLIAMS, WILLIAM J
10 PORTLAND COURT APARTMENT 3, ROCHESTER NY 14621
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $68.00
WRIGHT, RICKY
410 ALEXANDER STREET, ROCHESTER NY 14607
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
Amount: $168.00
Judgments
Recorded May 15, 2023
JUDGMENT
CARROLL, MATTHEW
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
DIXON, JAMAL
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MADDOX, GARY
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SCOTT, RANDALL
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT SATISFIED
ALBERT, CHARLES M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ANDERSON, MISCHA et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BACHI, LINDSAY
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
BALL, PATRICK L SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COLE, DAVID J
Favor: LEGAL SERVICING LLC et ano
FLANAGAN, DANIEL T et ano
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
HILL, MICHELLE R
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
MARCIAL, NELSON
Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER
MARRERO, EDUARDO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MAXWELL, MICHAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCCARTHY, DAVID A
Favor: FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
MCGEE, DONNIE
Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER
MCGRIFF, RONNIE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MILLER, LASHAWN SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MILLER, LASHAWN SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MOLINA, KIMBERLY A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORALES, LUIS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MURPHY, ALONZO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
NEARY, ANDREA M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
NEGRON-TORRES, JOEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
OSBELT, DANIEL E JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PARKS, DEAVON J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PLUMADORE, CASEY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PRATHER, SHERMART
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PRESHA, ADELE et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
PRETTY, MICHAEL
Favor: FORD MOTOR CREDIT COMPANY
RANDALL, LAMAR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RIDGLEY, TERRELL SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RIVERA, LUIS
Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER
ROBINSON, GERALD et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ROBINSON, TYROD L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RODRIGUEZ, ISRAEL
Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER
ROGERS, DONALD
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
ROWLEY, LLOYD
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SMITH, JAMES E
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STANLEY, CHARLES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STREMICH, SCOTT W
Favor: BANK OF AMERICA NA
TAYLOR, ANTHONY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TESCH, GREGORY J
Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER
TURNER, CHRISTOPHER F
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
VANE, SARAH
Favor: CITIBANK NA
VAZQUEZ, JOHNATAN D et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
VEGA, LIONEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WAEGHE, TYLER
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WESH, EDNER
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WHITE, JIMMY A JR
Favor: NEW CITY FUNDING CORP
WHITNEY, PATRICK T
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILLIAMS, DAMION L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILLIAMS, TYREE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILLIAMS, TYREE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILLIAMS, TYREE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILLIAMS, TYREE
Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER
WILLOUGHBY, ANDREW J
Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER
ZINONE, ANTHONY
Favor: ARROW FINANCIAL SERVICES LLC et ano
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
ATKINS, GRANT et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
KAUFFMAN, ANDY
Favor: STATE OF NEW YORK
MANNING, COLVILLE E
Favor: STATE OF NEW YORK
MCGUIRE, LEONARD K
Favor: CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION
SATISFACTION OF JUDGMENT
ANTHONY, TIFFANY M. et ano
Favor: FIVE STAR BANK
Amount:
BAKER, FELICIA L
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
BENDANA, FABIO
Favor: ABSOLUTE RESOLUTIONS INVESTMENTS LLC
Amount:
CALLOWAY, ALTON
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: LACY KATZEN LLP
Amount:
CAPIERSEHO, KATHIE
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
CHANSAVATH, NIRAMITH
Favor: PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES LLC
Attorney: FORSTER & GARBUS
Amount:
COTTINGHAM, PAUL S
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
DAMBRA, GINA
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
FITZPATRICK, ALISSA K
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
FORINGER, TAYLOR
Favor: LEXINGTON AVENUE FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
Fuller, Eddie F. et ano
Favor: The Canandaigua National Bank and Trust Company
Amount:
GAMEZ, HERLINDA
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Attorney: FORSTER & GARBUS LLP
Amount:
GARCIA, BETTY
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Attorney: COHEN & SLAMOWITZ LLP
Amount:
Gatewood, Akira T et ano
Favor: The Canandaigua National Bank and Trust Company
Amount:
Johnson, Katrena
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Amount:
KELLEY, EDWARD et ano
Favor: SOUTH SHORE ADJUSTMENT CO LLC
Amount:
LINDSEY PURSEL
Favor: Workers’ Compensation Board of the State of New York
Amount:
MCDANIEL, JAMES W
Favor: LC APARTMENTS LLC
Attorney: ANDREW J DICK
Amount:
MCNISH, NICOLE
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount:
MERKEL, BRITTANY
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
Amount:
NICOSIA, KAYLA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: FORSTER & GARBUS
Amount:
OWTEN, ANTHONY et ano
Favor: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: BOYLAN CODE LLP
Amount:
PORTALATIN, NANCY
Favor: DISCOVER BANK
Amount:
PRETTY, MICHAEL P
Favor: BANK OF AMERICA NA
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount:
SALGADO, JOHN R et ano
Favor: LONG POND VENTURE LLC
Attorney: BOYLAN CODE LLP
Amount:
SCOTT, KELLY
Favor: Capital One Bank (USA) N.A.
Amount:
SHELDON, BILL L
Favor: UNIFUND CCR PARTNERS
Attorney: PELTZ PROCESS SERVICE INC
Amount:
SMITH, LEISHA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
SMITH, RICHARD
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
SPRAGUE, NICOLE M
Favor: The Canandaigua National Bank and Trust Company
Amount:
Wedago, Solomon
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
WILCO PROPERTIES LLC
Favor: Workers’ Compensation Board of the State of New York
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
BROOKS, BRENNAN J
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
BROWN, JUAN T
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
COOKE, ANTONIO J
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
HANNAH, TARRAH N
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
HARDEMAN, JESSICA D
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
KEENAN, THOMAS J
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
KINGSBURY, ALBERT S
1472 WHEATLAND CENTER ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546
Favor: SARATOGA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: MCPHILLIPS FITZGERALD AND CULLUM LLP
Amount:
LINDSAY, JUDITH A
135 LAKE BREEZE ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: LIVINGSTON FINANCIAL LLC
Attorney: PRESSLER FELT AND WARSHAW LLP
Amount:
OHLSCHLAGER, KYLE D
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
OLIVER, WHISPER L
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
ONEILL, ASHZA D
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
ONEILL, JILLIAN C
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
OWENS, BRETT N
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount:
PADILLA, JOSHUA A
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: