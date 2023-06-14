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Monroe County, NY mortgages recorded June 5, 2023

By: Daily Record Staff June 14, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Mortgages

Recorded June 5, 2023    85

NOT PROVIDED

BISIG, KATHLEEN & BISIG, RONALD A

Property Address: 50 MANITOU LN, HILTON, NY 14468, GREECE NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $105,000.00

CHAKRABORTY, TULIP & SARKAR, SOUVARISH

Property Address: 6 OAK MANOR LN, PITTSFORD NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $274,500.00

DENNING, ANDY II

Property Address: 7384 4TH SECTION ROAD, SWEDEN NY

Lender: JPMORGAN CHASE BANK NA

Amount: $184,300.00

FRITZ, KADYDIANE ROMIG & FRITZ, MATTHEW ANTHONY

Property Address: 70 ESTALL, PITTSFORD NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $194,000.00

HOWARD, MADASYN L & HOWARD, MATTHEW THOMAS

Property Address: 381 ALDRICH ROAD, PERINTON NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $385,000.00

KERR, ABBEY F & KERR, COLIN A

Property Address: 1563 ALLISON LANE, WEBSTER NY

Lender: MERS, AS NOMINEE FOR

Amount: $295,695.00

LEMCKE, LYNETTE C

Property Address: 26 SOUTH STREET, SWEDEN NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $135,000.00

LETENDRE, SAMANTHA M

Property Address: 85 NORTH MAIN STREET, MENDON NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $165,000.00

LUCAS, LINDSAY C

Property Address:

Lender: FIVE STAR BANK

Amount: $392,000.00

LUKE, HOLLY

Property Address: 31 DE PAUL DRIVE, EAST ROCHESTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $118,000.00

MARCUSSI, NANCY L

Property Address: 39 RADCLIFFE RD, , NY 14617, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $110,000.00

NELSON, DEVON

Property Address: 90 TUMBLEWEED DR, , NY 14534, PITTSFORD NY

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

STEELE, JANE E

Property Address: 1401 CREEKS EDGE DRIVE, WEBSTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $200,000.00

14420

TATAR, CHRISTOPHER M & TATAR, JENNA C

Property Address: 22 MEADOWVIEW DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $172,975.00

14445

LENZ EMMI, DUSTIN JAMES

Property Address: 113 WEST HICKORY STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $128,350.00

RINALDO, GINA G & RINALDO, RICHARD B

Property Address: 244 WEST IVY STREET EAST, EAST ROCHESTER NY 14445

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $60,000.00

14450

LEHMAN, MATTHEW G & LEHMAN, SARAH

Property Address: 11 FRESHFIELD RISE, FAIRPORT NY 14450

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $15,000.00

NAZARIAN, SARAH K

Property Address: 131 WEST AVENUE, FAIRPORT NY 14450

Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $175,000.00

SPENCER, ASHTON

Property Address: 11 SOUTHCROSS TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $294,500.00

14468

BERRY, NATHAN K & BERRY, VANESSA A

Property Address: 88 ROLLING MEADOW DRIVE, HILTON NY 14468

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $25,000.00

SCHANTZ, DAVID E & SCHANTZ, DAVID F

Property Address: 661 PECK ROAD, HILTON NY 14468

Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY

Amount: $35,000.00

14472

ARENA, JASON & ARENA, JENNIFER

Property Address: 104 SEMMEL ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $300,000.00

MCKEAN, BRADLEY & MCKEAN, GOORGINA

Property Address: 7009 RUSH LIMA ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: TOMPKINS COMMUNITY BANK

Amount: $83,600.00

SOVOCOOL, ALEC AUSTIN

Property Address: 994 HONEOYE FALLS FIVE POINTS ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $241,250.00

SOVOCOOL, ALEC AUSTIN

Property Address: 994 HONEOYE FALLS FIVE POINTS ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION

Amount: $6,250.00

SOVOCOOL, ALEC AUSTIN

Property Address: 994 HONEOYE FALLS FIVE POINTS ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES,

Amount: $8,760.40

14506

TURNER, MICHAEL W & TURNER, RACHAEL

Property Address: 3862 RUSH  ROAD, MENDON NY 14506

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $160,000.00

14526

ADAMS, REBECCA

Property Address: 61 BLUE RIDGE ROAD, PENFIELD NY 14526

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $189,012.00

BAST, DAVID JR & BAST, RENEE

Property Address: 39 SUNLEAF DRIVE, PENFIELD NY 14526

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $556,875.00

COLBURN, DOUG E & COLBURN, MARGARET F

Property Address: 8 FAIRVALE DRIVE, PENFIELD NY 14526

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $319,500.00

DUNN, DONNA ELIZABETH & DUNN, JEFFREY RANDALL

Property Address: 108 BEACON HILLS DRIVE NORTH, PENFIELD NY 14526

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $234,000.00

KARRAT, GEORGE J

Property Address: 4 LEGACY CIRCLE, PENFIELD NY 14526

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $552,500.00

14534

BEHRING-VAUGHN, ALINA & VAUGHN, JOEY S

Property Address: 29 RANDOM WOODS, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $300,000.00

CASTILLO, DEIRDRE A & CASTILLO III, JAIME H

Property Address: 6 KENDON ROAD, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $308,750.00

HEDMAN, DAVID & HEDMAN, KARA

Property Address: 369 SMITH ROAD, PITTSFORD NY 14534

Lender: TOMPKINS COMMUNITY BANK

Amount: $250,000.00

SALINAS, LUIS A

Property Address: 797 STONE ROAD, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $471,000.00

14580

BIANCA-AFFRONTI, TINA

Property Address: 8 LANCER PLACE, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $294,450.00

GARCIA, JESSICA & GARCIA, R D

Property Address: 1013 SILVERCREST DRIVE, WEBSTER NY 14580

Lender: BANK OF AMERICA NA

Amount: $126,200.00

MIHM, ELIZABETH A & MIHM, STEVEN L II

Property Address: 343 LITTLE JOHN WAY, WEBSTER NY 14580

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $50,000.00

PAVLYSHYN, MYKHAYLO & PAVLYSHYN, NATALIIA

Property Address: 1395 MEADOW BREEZE LANE, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $422,000.00

14586

DIETRICH, JOSEPH & DIETRICH, MONICA

Property Address: 138 HIDDEN VIEW, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $225,000.00

RAMOS, ELIAS & RAMOS, KATLYN

Property Address: 149 HIDDEN VIEW, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $440,000.00

14606

SKOWRON, BRIAN L & SKOWRON, MARY A

Property Address: 36 JOLI LANE, ROCHESTER NY 14606

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $28,000.00

WALKER, TERRANCE J

Property Address: 14 CANTON STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $109,250.00

14607

ALVO, EMILY R

Property Address: 173 GRIFFITH STREET, ROCHESTER NY 14607

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $152,000.00

14608

LASHMET, BRANDON & LASHMET, MARJORIE

Property Address: 195 BLOSS STREET, ROCHESTER NY 14608

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $185,250.00

14609

CUNLIFFE, DALE M & CUNLIFFE, DONNA L

Property Address: 46 CLIFFMOR STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $50,000.00

DEMOND, THOMAS A SR

Property Address: 6 SIMONE CIRCLE, ROCHESTER NY 14609

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $55,000.00

LOYAL NINE HOLDINGS, INC

Property Address: 119 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $260,000.00

MCCAFFERY, TRACY

Property Address: 112 KNAPP AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: US BANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $11,011.79

RHINEHART, HENRY D & RHINEHART, HENRY D JR

Property Address: 44 RICHLAND STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $10,000.00

14610

CLEAVELAND, CAREN & CLEAVELAND, PERRY

Property Address: 114 VILLAGE LANE, ROCHESTER NY 14610

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $215,050.00

14611

WILLIAMS, TIPHFANY

Property Address: 375 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

WILLIAMS, TIPHFANY LASHAY

Property Address: 375 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: NORTHWEST BANK

Amount: $149,500.00

WILLIAMS, TIPHFANY LASHAY

Property Address: 375 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: NORTHWEST BANK

Amount: $5,000.00

14612

BARRON, GREGORY ALLAN & CIRCELLI, KAITLYN ROSE

Property Address: 42 MOORLAND ROAD, ROCHESTER NY 14612

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $245,200.00

MANNING, JORDAN & MANNING, KATE

Property Address: 247 APPLEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $251,750.00

MCCRACKAN, MICHAEL JOHN

Property Address: 224 ALPINE ROAD, ROCHESTER NY 14612

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $238,620.00

PECORA, MICHAEL & PECORA, STEPHANIE

Property Address: 17 BRENTFORD TERRACE, ROCHESTER NY 14612

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $245,471.00

R & J WNY PROPERTY IMPROVEMENT LLC

Property Address: 202 INGOMAR DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Lender: EQUITY TRUST COMPANY CUSTODIAN FBO JAMES W DAMICO IRA

Amount: $122,000.00

14616

CRAWFORD, MICHAEL J

Property Address: 131 CALIFORNIA DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: USA/HUD

Amount: $226.98

FOSE, DANA M

Property Address: 179 SPARLING DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $101,500.00

HERMAN, GARY M

Property Address: 101 SOUTHAMPTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $109,890.00

ORTIZ, GEORGE & ORTIZ, GEORGINA R

Property Address: 118 RIPPLEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $157,500.00

14617

EVANS, ANDRAE J

Property Address: 351 BARRY ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $24,400.00

HART, PARIS D & WHITE, LAJUAN C

Property Address: 434 KINGS HIGHWAY SOUTH, ROCHESTER NY 14617

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $261,250.00

14618

ALLEN, CHRISTINE M

Property Address: 2300 WESTFALL ROAD, ROCHESTER NY 14618

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $166,920.00

ROSSIGNOL, ALLEN P & ROSSIGNOL, JEANNINE A

Property Address: 79 MONTEROY ROAD, ROCHESTER NY 14618

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $200,000.00

SCHWID, MADELINE

Property Address: 412 ANTLERS DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $558,900.00

14619

INSIGNARES, ABIGAIL

Property Address: 179 GILLETTE STREET, ROCHESTER NY 14619

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $116,000.00

14620

SIRIANNI, MICHAEL E

Property Address: 146 CIMARRON DRIVE, ROCHESTER NY 14620

Lender: MIDFIRST BANK

Amount: $4,139.92

14622

KEPLER, JULIA E

Property Address: 96 LAKE BREEZE PARK, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $193,431.00

14623

BARG, BARBARA & HEALY, BARBARA A

Property Address: 83 GROTON PARK, ROCHESTER NY 14623

Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY

Amount: $50,000.00

14624

CLIFFORD, MACKENZIE & LAMB, MATTHEW

Property Address: 17 WHEAT HILL, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $268,000.00

INDIANO, ANDREA & INDIANO, CARMEN A

Property Address: 50 E BELLAQUA ESTATES DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $84,000.00

KAKUDA, TODD C & MORALES-KAKUDA, PATRICIA A

Property Address: 40 FOX COMMONS, ROCHESTER NY 14624

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $15,000.00

KORN, JOHANNA S & KORN, JOSEPH F

Property Address: 8 LORI LANE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $60,000.00

STRICKLAND, RANDY L

Property Address: 16 JULIANE DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $65,000.00

VILLANUEVA, CASANDRA L

Property Address: 15 BELLMAWR DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $249,055.00

WHITE, BRIAN C & WHITE, CHELSEA A

Property Address: 261 CHESTNUT RIDGE, ROCHESTER NY 14624

Lender: USA/HUD

Amount: $12,414.30

14625

HOOPER, DANIEL

Property Address: 279 PARKVIEW DR, ROCHESTER NY 14625

Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY

Amount: $100,000.00

RODRIGUEZ, CYNTHIA J & WHITE, WILLIAM G

Property Address: 2468 BROWNCROFT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14625

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

14626

HOOK, STEPHEN & NAPPA, MARY P

Property Address: 114 BALLAD AVENUE, GREECE NY 14626

Lender: EMPOWER FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $40,000.00


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