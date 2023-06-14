Monroe County, NY mortgages recorded June 5, 2023

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Mortgages
Recorded June 5, 2023 85
NOT PROVIDED
BISIG, KATHLEEN & BISIG, RONALD A
Property Address: 50 MANITOU LN, HILTON, NY 14468, GREECE NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $105,000.00
CHAKRABORTY, TULIP & SARKAR, SOUVARISH
Property Address: 6 OAK MANOR LN, PITTSFORD NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $274,500.00
DENNING, ANDY II
Property Address: 7384 4TH SECTION ROAD, SWEDEN NY
Lender: JPMORGAN CHASE BANK NA
Amount: $184,300.00
FRITZ, KADYDIANE ROMIG & FRITZ, MATTHEW ANTHONY
Property Address: 70 ESTALL, PITTSFORD NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $194,000.00
HOWARD, MADASYN L & HOWARD, MATTHEW THOMAS
Property Address: 381 ALDRICH ROAD, PERINTON NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $385,000.00
KERR, ABBEY F & KERR, COLIN A
Property Address: 1563 ALLISON LANE, WEBSTER NY
Lender: MERS, AS NOMINEE FOR
Amount: $295,695.00
LEMCKE, LYNETTE C
Property Address: 26 SOUTH STREET, SWEDEN NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $135,000.00
LETENDRE, SAMANTHA M
Property Address: 85 NORTH MAIN STREET, MENDON NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $165,000.00
LUCAS, LINDSAY C
Property Address:
Lender: FIVE STAR BANK
Amount: $392,000.00
LUKE, HOLLY
Property Address: 31 DE PAUL DRIVE, EAST ROCHESTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $118,000.00
MARCUSSI, NANCY L
Property Address: 39 RADCLIFFE RD, , NY 14617, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $110,000.00
NELSON, DEVON
Property Address: 90 TUMBLEWEED DR, , NY 14534, PITTSFORD NY
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
STEELE, JANE E
Property Address: 1401 CREEKS EDGE DRIVE, WEBSTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $200,000.00
14420
TATAR, CHRISTOPHER M & TATAR, JENNA C
Property Address: 22 MEADOWVIEW DRIVE, BROCKPORT NY 14420
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $172,975.00
14445
LENZ EMMI, DUSTIN JAMES
Property Address: 113 WEST HICKORY STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $128,350.00
RINALDO, GINA G & RINALDO, RICHARD B
Property Address: 244 WEST IVY STREET EAST, EAST ROCHESTER NY 14445
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $60,000.00
14450
LEHMAN, MATTHEW G & LEHMAN, SARAH
Property Address: 11 FRESHFIELD RISE, FAIRPORT NY 14450
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $15,000.00
NAZARIAN, SARAH K
Property Address: 131 WEST AVENUE, FAIRPORT NY 14450
Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $175,000.00
SPENCER, ASHTON
Property Address: 11 SOUTHCROSS TRAIL, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $294,500.00
14468
BERRY, NATHAN K & BERRY, VANESSA A
Property Address: 88 ROLLING MEADOW DRIVE, HILTON NY 14468
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $25,000.00
SCHANTZ, DAVID E & SCHANTZ, DAVID F
Property Address: 661 PECK ROAD, HILTON NY 14468
Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY
Amount: $35,000.00
14472
ARENA, JASON & ARENA, JENNIFER
Property Address: 104 SEMMEL ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $300,000.00
MCKEAN, BRADLEY & MCKEAN, GOORGINA
Property Address: 7009 RUSH LIMA ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: TOMPKINS COMMUNITY BANK
Amount: $83,600.00
SOVOCOOL, ALEC AUSTIN
Property Address: 994 HONEOYE FALLS FIVE POINTS ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $241,250.00
SOVOCOOL, ALEC AUSTIN
Property Address: 994 HONEOYE FALLS FIVE POINTS ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION
Amount: $6,250.00
SOVOCOOL, ALEC AUSTIN
Property Address: 994 HONEOYE FALLS FIVE POINTS ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES,
Amount: $8,760.40
14506
TURNER, MICHAEL W & TURNER, RACHAEL
Property Address: 3862 RUSH ROAD, MENDON NY 14506
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $160,000.00
14526
ADAMS, REBECCA
Property Address: 61 BLUE RIDGE ROAD, PENFIELD NY 14526
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $189,012.00
BAST, DAVID JR & BAST, RENEE
Property Address: 39 SUNLEAF DRIVE, PENFIELD NY 14526
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $556,875.00
COLBURN, DOUG E & COLBURN, MARGARET F
Property Address: 8 FAIRVALE DRIVE, PENFIELD NY 14526
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $319,500.00
DUNN, DONNA ELIZABETH & DUNN, JEFFREY RANDALL
Property Address: 108 BEACON HILLS DRIVE NORTH, PENFIELD NY 14526
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $234,000.00
KARRAT, GEORGE J
Property Address: 4 LEGACY CIRCLE, PENFIELD NY 14526
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $552,500.00
14534
BEHRING-VAUGHN, ALINA & VAUGHN, JOEY S
Property Address: 29 RANDOM WOODS, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $300,000.00
CASTILLO, DEIRDRE A & CASTILLO III, JAIME H
Property Address: 6 KENDON ROAD, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $308,750.00
HEDMAN, DAVID & HEDMAN, KARA
Property Address: 369 SMITH ROAD, PITTSFORD NY 14534
Lender: TOMPKINS COMMUNITY BANK
Amount: $250,000.00
SALINAS, LUIS A
Property Address: 797 STONE ROAD, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $471,000.00
14580
BIANCA-AFFRONTI, TINA
Property Address: 8 LANCER PLACE, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $294,450.00
GARCIA, JESSICA & GARCIA, R D
Property Address: 1013 SILVERCREST DRIVE, WEBSTER NY 14580
Lender: BANK OF AMERICA NA
Amount: $126,200.00
MIHM, ELIZABETH A & MIHM, STEVEN L II
Property Address: 343 LITTLE JOHN WAY, WEBSTER NY 14580
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $50,000.00
PAVLYSHYN, MYKHAYLO & PAVLYSHYN, NATALIIA
Property Address: 1395 MEADOW BREEZE LANE, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $422,000.00
14586
DIETRICH, JOSEPH & DIETRICH, MONICA
Property Address: 138 HIDDEN VIEW, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $225,000.00
RAMOS, ELIAS & RAMOS, KATLYN
Property Address: 149 HIDDEN VIEW, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $440,000.00
14606
SKOWRON, BRIAN L & SKOWRON, MARY A
Property Address: 36 JOLI LANE, ROCHESTER NY 14606
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $28,000.00
WALKER, TERRANCE J
Property Address: 14 CANTON STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $109,250.00
14607
ALVO, EMILY R
Property Address: 173 GRIFFITH STREET, ROCHESTER NY 14607
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $152,000.00
14608
LASHMET, BRANDON & LASHMET, MARJORIE
Property Address: 195 BLOSS STREET, ROCHESTER NY 14608
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $185,250.00
14609
CUNLIFFE, DALE M & CUNLIFFE, DONNA L
Property Address: 46 CLIFFMOR STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $50,000.00
DEMOND, THOMAS A SR
Property Address: 6 SIMONE CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $55,000.00
LOYAL NINE HOLDINGS, INC
Property Address: 119 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $260,000.00
MCCAFFERY, TRACY
Property Address: 112 KNAPP AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: US BANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $11,011.79
RHINEHART, HENRY D & RHINEHART, HENRY D JR
Property Address: 44 RICHLAND STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $10,000.00
14610
CLEAVELAND, CAREN & CLEAVELAND, PERRY
Property Address: 114 VILLAGE LANE, ROCHESTER NY 14610
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $215,050.00
14611
WILLIAMS, TIPHFANY
Property Address: 375 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
WILLIAMS, TIPHFANY LASHAY
Property Address: 375 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: NORTHWEST BANK
Amount: $149,500.00
WILLIAMS, TIPHFANY LASHAY
Property Address: 375 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: NORTHWEST BANK
Amount: $5,000.00
14612
BARRON, GREGORY ALLAN & CIRCELLI, KAITLYN ROSE
Property Address: 42 MOORLAND ROAD, ROCHESTER NY 14612
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $245,200.00
MANNING, JORDAN & MANNING, KATE
Property Address: 247 APPLEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $251,750.00
MCCRACKAN, MICHAEL JOHN
Property Address: 224 ALPINE ROAD, ROCHESTER NY 14612
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $238,620.00
PECORA, MICHAEL & PECORA, STEPHANIE
Property Address: 17 BRENTFORD TERRACE, ROCHESTER NY 14612
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $245,471.00
R & J WNY PROPERTY IMPROVEMENT LLC
Property Address: 202 INGOMAR DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Lender: EQUITY TRUST COMPANY CUSTODIAN FBO JAMES W DAMICO IRA
Amount: $122,000.00
14616
CRAWFORD, MICHAEL J
Property Address: 131 CALIFORNIA DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: USA/HUD
Amount: $226.98
FOSE, DANA M
Property Address: 179 SPARLING DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $101,500.00
HERMAN, GARY M
Property Address: 101 SOUTHAMPTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $109,890.00
ORTIZ, GEORGE & ORTIZ, GEORGINA R
Property Address: 118 RIPPLEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $157,500.00
14617
EVANS, ANDRAE J
Property Address: 351 BARRY ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $24,400.00
HART, PARIS D & WHITE, LAJUAN C
Property Address: 434 KINGS HIGHWAY SOUTH, ROCHESTER NY 14617
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $261,250.00
14618
ALLEN, CHRISTINE M
Property Address: 2300 WESTFALL ROAD, ROCHESTER NY 14618
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $166,920.00
ROSSIGNOL, ALLEN P & ROSSIGNOL, JEANNINE A
Property Address: 79 MONTEROY ROAD, ROCHESTER NY 14618
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $200,000.00
SCHWID, MADELINE
Property Address: 412 ANTLERS DRIVE, ROCHESTER NY 14618
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $558,900.00
14619
INSIGNARES, ABIGAIL
Property Address: 179 GILLETTE STREET, ROCHESTER NY 14619
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $116,000.00
14620
SIRIANNI, MICHAEL E
Property Address: 146 CIMARRON DRIVE, ROCHESTER NY 14620
Lender: MIDFIRST BANK
Amount: $4,139.92
14622
KEPLER, JULIA E
Property Address: 96 LAKE BREEZE PARK, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $193,431.00
14623
BARG, BARBARA & HEALY, BARBARA A
Property Address: 83 GROTON PARK, ROCHESTER NY 14623
Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY
Amount: $50,000.00
14624
CLIFFORD, MACKENZIE & LAMB, MATTHEW
Property Address: 17 WHEAT HILL, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $268,000.00
INDIANO, ANDREA & INDIANO, CARMEN A
Property Address: 50 E BELLAQUA ESTATES DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $84,000.00
KAKUDA, TODD C & MORALES-KAKUDA, PATRICIA A
Property Address: 40 FOX COMMONS, ROCHESTER NY 14624
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $15,000.00
KORN, JOHANNA S & KORN, JOSEPH F
Property Address: 8 LORI LANE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $60,000.00
STRICKLAND, RANDY L
Property Address: 16 JULIANE DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $65,000.00
VILLANUEVA, CASANDRA L
Property Address: 15 BELLMAWR DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $249,055.00
WHITE, BRIAN C & WHITE, CHELSEA A
Property Address: 261 CHESTNUT RIDGE, ROCHESTER NY 14624
Lender: USA/HUD
Amount: $12,414.30
14625
HOOPER, DANIEL
Property Address: 279 PARKVIEW DR, ROCHESTER NY 14625
Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY
Amount: $100,000.00
RODRIGUEZ, CYNTHIA J & WHITE, WILLIAM G
Property Address: 2468 BROWNCROFT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14625
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
14626
HOOK, STEPHEN & NAPPA, MARY P
Property Address: 114 BALLAD AVENUE, GREECE NY 14626
Lender: EMPOWER FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $40,000.00