Monroe County, NY judgments recorded May 17-18, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded May 17, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
MACOMBER, COLLEEN A
1111 JOSEPH AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
MACOMBER, COLLEEN ANN
51 CADY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
SCRANTON, ROGER
157 WEAVER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
SCRANTON, ROGER ALAN
21 DALSTON ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
STEWART, STANLEY
409 RAINES PARK APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14613
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
WHITE, NAQUAN
448 ALPHONSE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
BATTLE, KEITH LA WAYNE et ano
1904 OVERVIEW DRIVE NE, TACOMA WA 98422
Favor: EIN CAP INC
Attorney: JOSEPH S KOVAL ESQ
Amount: $24,864.00
CARTER, GREQUAN
184 POND VIEW HEIGHTS, ROCHESTER NY 14612
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: DAVID SUSSMAN ESQ
Amount: $7,910.45
FRANCIS, JEAN R
110 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: JONATHAN A BARRETO ESQ
Amount: $8,465.94
GAMBLE, RAYVAUGHN V
18 SENECA MANOR DRIVE APARTMENT E, ROCHESTER NY 14621
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: AMY GAVLIK ESQ
Amount: $2,930.07
HARRIS, BRANDAHN L JR
38 ELGROVE ROAD FRONT, ROCHESTER NY 14617
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $325.00
HEIRLOOM FARMS LLC
226 SCHEFFLERS ROAD, WESTTOWN NY 10998
Favor: VAN HOOK SERVICE CO. INC.
Attorney: KEVIN TOMPSETT ESQ
Amount: $3,282.48
JAINA INC. D/B/A YUKON FLOWERS & GIFTS et ano
815 E MAIN STREET SUITE 120, YUKON OK 73099
Favor: COCONUT FUNDING CORPORATION
Attorney: RHETT A FRIMET ESQ
Amount: $53,470.38
JOHNSON, TERESA
94 JACKRIST CIRCLE, ROCHESTER NY 14606
Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC
Attorney: STEPHEN EINSTEIN ESQ
Amount: $1,427.61
KELLEY, AMANDA L
88 BLACK OAK ROAD, CARTERSVILLE GA 30120
Favor: COMMUNITY BANK N.A.
Attorney: AMANDA C SHAW ESQ
Amount: $23,416.30
KOCAN, VEJSO et ano
730 PEACHTREE STREET NE SUITE 570, ATLANTA GA 30308
Favor: GOLD CAPITAL FUNDING
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $18,129.00
MCRILL, ARTHUR et ano
1222 PARKWAY DRIVE, GREENVILLE OH 45331
Favor: COCONUT FUNDING CORPORATION
Attorney: RHETT A FRIMET ESQ
Amount: $52,478.36
NEW BEGINNINGS CHILDCARE CENTER LLC
3872 LYELL ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: PLAYGROUND BOSS LLC
Attorney: GEORGE PANTERIS ESQ
Amount: $8,776.00
NEWSOME, JEMAINE
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $4,758.33
ROSE, WILLIAM K
Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC
Attorney: CRAIG S STILER ESQ
Amount: $5,021.35
SLOAN, LARRY
1084 LAWRENCE ROAD, HILTON NY 14468
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $12,514.61
JUDGMENT SATISFIED
HANNAH, TARRAH N
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
HARDEMAN, JESSICA D
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
JOHNSON, CODY L
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
MOYER, AUSTIN J
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
STEINORTH, JESSICA M
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
KIRKLAND, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KIRKLAND, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KIRKLAND, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KIRKLAND, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KIRKLAND, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KNIGHT, RODNEY
Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER
LASTER, JOSEPH A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LAWLER, LINUS D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LAWSON, ERIC A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LOTT, ROLAND
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LOVETT, EDWARD C
Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER
LOVETT, EDWARD C
Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER
LOVETT, EDWARD C
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LOVETT, EDWARD C
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LOVETT, EDWARD C
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LOVETT, EDWARD C
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LOVETT, EDWARD C
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MADISON, ROGER
Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
BLOOM, SHANIEQWA
Favor: ROCHESTER APARTMENT MANAGEMENT LLC
BUSH, ANDREW et ano
Favor: HOLYOKE PARK LLC
JACKSON, WYTASHA
Favor: COUNTRY MANOR LLC
MELLISON, TERRANCE et ano
Favor: ROCHESTER APARTMENT MANAGEMENT LLC
WILLIAMS, KISHAWN
Favor: ROCHESTER APARTMENT MANAGEMENT LLC
SATISFACTION OF JUDGMENT
DMS SALES GROUP LLC
Favor: Workers’ Compensation Board of the State of New York
Amount:
GRATHOUSE, WILLIAM III
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
HARRIS, BRANDAHN L JR
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
PADILLA, JOSE L.
Favor: FIVE STAR BANK
Amount:
Zgainer, Patricia
Favor: CAVALRY SPV I, LLC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
COTTO, AMBER R
28 CULVERTON DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $43.00
CROSS, SHIRLEY M
2349 E RIDGE ROAD 48, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $73.00
DILELLA, ADAM P
87 POPLAR STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $356.00
DILELLA, ADAM P
87 POPLAR STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $211.00
DONOGHUE, FRANCIS T
926 GEORGE STREET, MUMFORD NY 14511
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $173.00
DOWLATT, JIZZELLE A
6040 CATALPA AVENUE 1B, RIDGEWOOD NY 11385
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $118.00
DUMBLETON, STEVEN M
252 SWEET ACRES DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $366.00
DUNCAN, CYNTHIA M
526 THURSTON ROAD, ROCHESTER NY 14619
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $326.00
ELLIOTT, YASMIN Y
229 COUNTESS DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $173.00
FIELDS, JERMAINE J
61 CHAMPLAIN STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $50.00
HAMILTON, SARAH J
15 FRANKLIN STREET, PHELPS NY 14532
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $188.00
HAMMOND, BENJAMIN J
1946 PENFIELD ROAD, PENFIELD NY 14526
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $183.00
HARRIS, KELSEY E
31 DORESTWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $188.00
HARRIS, TATIANA M
48 BRANDYWINE TERRACE, ROCHESTER NY 14623
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $218.00
HAYFORD, TYLER C
136 GIBBS STREET APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14605
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $183.00
HENDERSON, ROSS L
164 GATEWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14624
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $381.00
HENDERSON, SHAJUANDA
54 MARIA STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $211.00
HERINGTON, CHEYENNE G
6824 BISHOP ROAD, CONESUS NY 14435
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $188.00
HILLENBRAND, TORY J
450 LINDEN AVENUE APT 2, ROCHESTER NY 14620
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $93.00
HOUSTON, BRIANA J
121 GLENORA GARDENS APT 2, ROCHESTER NY 14615
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $93.00
HUGHES, DANIELLE L
1650 EAST AVENUE 12C, ROCHESTER NY 14610
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $93.00
INGRAM, GLADSTONE A
142 LAURELTON ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $68.00
JACKSON, JONATHAN M
67 NOEL DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $66.75
JEFFERSON, DYLLAN J
31 RIVERVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $118.00
JEFFERSON, KELVIN D
45 BOWMAN STREET B, ROCHESTER NY 14609
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $286.00
JOHNSON, ALYSSA M
156 WETMORE PARK, ROCHESTER NY 14606
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $251.00
JOHNSON, ANTHONY E
40 LASER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $261.00
JOHNSON, DESTINY C
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $200.00
JOHNSON, JAMES T
2166 EGL HRBR WRTPRT, ALBION NY 14411
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $153.00
JOHNSON, JEREMIAH D
157 COLONIAL ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $93.00
JOHNSON, JEREMIAH D
157 COLONIAL ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $143.00
JOHNSON, PHILLIP N
255 ADAMS STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $138.00
JONES, KADIJAH M
80 HUNTINGTON PARK, ROCHESTER NY 14621
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $118.00
JONES, PONDERO L
816 LINCOLN DRIVE, ROCKY MOUNT NC 27801
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $231.00
KABARA, HANARI K
105 ALDERWOOD LANE, ROCHESTER NY 14615
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $356.00
KANNO, ABDULLAH D
129 KINGSGATE NORTH, ROCHESTER NY 14617
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $188.00
KERMUE, PRINCE
27 LANGDON PLC, LYNBROOK NY 11563
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $118.00
KEYES, THOMAS C
255 BLUHM ROAD, FAIRPORT NY 14450
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $93.00
KILEY, MARY E
1440 WHITE TAIL LANE, FARMINGTON NY 14425
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $173.00
KNIGHT, SHANIYAH M
79 CANTON STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $93.00
LADD, BRYAN J
138 BLACKWELL LANE, HENRIETTA NY 14467
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $153.00
LAMICAELKO, CHAD R
1440 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $138.00
LAPLACA, JOSEPH M
331 HILLWOOD COURT, LONGS SC 29568
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $183.00
LEWIS, DEBORAH L
1249 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $173.00
LEWIS, MAKEDA K
630 GLEASON CIRCLE, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $183.00
LIBBETT, LAKEYA A
1168 E RIDGE ROAD 12, ROCHESTER NY 14621
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $188.00
LIBBETT, LAKEYA A
1168 E RIDGE ROAD 12, ROCHESTER NY 14621
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $203.00
LIPPA, BRENDA M
1013 HERITAGE PARK, WEBSTER NY 14580
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $293.00
LONG, MICHAEL D
64 JEROLD STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $93.00
LOOKRETIS, SOPHIA B
6 PEARL STREET, SARATOGA SPRINGS NY 12866
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $94.00
LOPEZ, ABNER J
78 HOLLECHBECK STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $243.00
LOWRY, CHARLES
329 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $296.00
LOYD, CHADWICK P
861 GROVE STREET, ELMIRA NY 14901
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $143.00
LUCAS, YANAIJAH L
118 ABERDEEN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $486.00
Judgments
Recorded May 18, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
SIMS, SHUNTIAYANA
211 LEXINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $120.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
ADVANTAGE RESOURCING AMERICA INC et al
8226 VILLAGE HARBOR DRIVE, CORNELIUS NC 28031
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $34,028.00
ATLAS COOLING LLC et ano
DBA ATLAS HOME SERVICE 3612 COLISEUM BOULEVARD, ALEXANDRIA LA 71303
Favor: FINVEST LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $32,692.50
CANDICE AISHA SIMMONS D/B/A GODDESS GLOW BOTANICALS et ano
24 CASPAR STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTERVILLE VENTURES LLC
Attorney: JOSEPH M SHUR ESQ
Amount: $1,720.00
HOYLE, JOHN
168 WATERSONG TRAIL, WEBSTER NY 14580
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: DAVID A COHEN ESQ
Amount: $6,093.32
JA SYTEMS LLC AKA JA SYSTEMS LLC
4214 NW CARY PARKWAY, CARY NC 27513
Favor: RIVER CAPITAL PARTNERS LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $39,189.55
KELSEY, KEVIN et ano
23 ALVORD DRIVE, ELMIRA NY 14905
Favor: CONWAY BEAM LEASING INC.
Attorney: CHRISTINE HANSEN ESQ
Amount: $22,347.43
MCCOMBS, JOHN
323 NORTH AVENUE, HILTON NY 14468
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: CRAIG S STILER ESQ
Amount: $2,129.84
SMITH, SAKINA M
4 STONELEDGE WAY, PENFIELD NY 14526
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: GERALD W FLYNN ESQ
Amount: $4,360.32
WAGNER, RACHEL N
4613 EAST HENRIETTA ROAD APARTMENT 4, HENRIETTA NY 14467
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $3,025.28
JUDGMENT VACATED, OTHER COURT
ABDIKADIR, RUKIA A et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BRACERO, CHRISTINA et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MICHELLE J WOODS INC
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SATISFACTION OF JUDGMENT
AKA SUAN A MILLER et ano
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Amount:
ALTON, CALLOWAY
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
BOONE, VALERIE T
Favor: CITIBANK NA
Amount:
BURNS, PATRICIA A
Favor: CITIBANK, N.A.
Amount:
CASH, SHARON
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
CASTLE, AL R
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
D/B/A KPS Services LLC et al
Favor: Royal Business Group, LLC
Amount:
GUARINO, THOMAS
Favor: VELOCITY INVESTMENTS, LLC.
Amount:
MATHEWS, SHEENA
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Amount:
SMITH, BRADLEY P
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
SOTILE, CAROL A
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
CAMATTA, JESSICA et ano
22 AUSTIN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $120.00