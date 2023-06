Monroe County, NY deeds recorded June 12, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded June 12, 2023 86

NOT PROVIDED

LIDESTRI, STEFANI et ano to STOETZEL, DAVID et ano

Property Address:

Liber: 12824 Page: 0601

Tax Account:

Full Sale Price: $1,280,000.00

SANOW, STEPHEN L to HULBERT, LESLIE A et ano

Property Address:

Liber: 12824 Page: 0529

Tax Account:

Full Sale Price: $619,000.00

THOMAS, KATHLEEN et ano to SAMAD, ABDULRABB et ano

Property Address:

Liber: 12825 Page: 0023

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14420

CARROLL, CHARLES J SR et al to FLYNN, SAMANTHA ANA et ano

Property Address: 39 FAIR STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12824 Page: 0271

Tax Account: 068.20-2-18

Full Sale Price: $142,000.00

CELENTO, JOSEPH G et ano to BASISTY, OKSANA et ano

Property Address: 10 YELLOWROSE CIRCLE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12824 Page: 0311

Tax Account: 054.01-1-37

Full Sale Price: $225,000.00

SEITENBACH, RACHEL E to GOODWIN, KARISSA

Property Address: 11 HICKORY WAY, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12824 Page: 0495

Tax Account: 084.05-11-10

Full Sale Price: $275,500.00

14445

CLEMENT, CHANTEAL A to MAIRA, CARLY JANE et ano

Property Address: 505 SOUTH LINCOLN ROAD, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12824 Page: 0608

Tax Account: 152.30-1-15

Full Sale Price: $196,500.00

14450

WEBER, KATHARINE B et ano to WALSH, CAROLYN G et ano

Property Address: 4 SABLEWOOD CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12824 Page: 0683

Tax Account: 153.11-1-35

Full Sale Price: $250,000.00

WOLIN, BARBARA J to BESCH, URSULA B

Property Address: 131 ROSELAWN CRESCENT, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12824 Page: 0432

Tax Account: 152.12-3-6

Full Sale Price: $285,000.00

14464

BOLEY, GEORGE JR to GBJ INVESTMENTS AND HOLDINGS LLC

Property Address: 6-8 ROSE CIRCLE, HAMLIN NY 14464

Liber: 12824 Page: 0532

Tax Account: 013.03-2-30

Full Sale Price: $0.00

WHITTIER, JOAN H et ano to MOYER, BRAYDE J et ano

Property Address: 236 MORTON ROAD, HAMLIN NY 14464

Liber: 12824 Page: 0483

Tax Account: 012.01-1-8.2

Full Sale Price: $130,000.00

14467

THOMPSON, GARY ROBERT et ano to BUBACZ, RYAN et ano

Property Address: 41 HILL TERRACE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12824 Page: 0278

Tax Account: 189.20-1-41

Full Sale Price: $295,000.00

14468

GIANCURSIO, JINNY et ano to GUDZ, VOLODYMYR B

Property Address: 1390 MANITOU ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12824 Page: 0307

Tax Account: 058.01-2-61

Full Sale Price: $300,000.00

KING FAMILY CONSTRUCTION LLC et ano to MATTERN, BENJAMIN

Property Address: 568 HAMLIN TOWNLINE ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12824 Page: 0647

Tax Account: 023.02-1-61.212

Full Sale Price: $20,000.00

14511

EMBLING, KENNETH W to PALMER, STEVE

Property Address: 0 HYDE STREET, MUMFORD NY 14511

Liber: 12824 Page: 0417

Tax Account: 208.12-1-27.3

Full Sale Price: $75,000.00

14514

FALLONE PROPERTIES LTD to LATONA, KAREN

Property Address: 35 CHRISTINA DRIVE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12824 Page: 0556

Tax Account: 145.06-2-51

Full Sale Price: $495,000.00

14526

THOMPSON, GREGORY et ano to BALDWIN-WARD, SUSAN ELIZABETH et ano

Property Address: 1932 JACKSON ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12824 Page: 0400

Tax Account: 124.15-1-78

Full Sale Price: $350,000.00

14534

ARSCOTT, MEGHAN A et ano to MOHN, JONATHAN ADAM et ano

Property Address: 190 WOODLAND ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12824 Page: 0604

Tax Account: 151.17-2-2

Full Sale Price: $550,000.00

DIMAURO, MICHAEL PAUL II et ano to LIVINGSTON, SONJA et ano

Property Address: 62 STUYVESANT ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12824 Page: 0537

Tax Account: 178.07-1-13

Full Sale Price: $313,000.00

JAGADISH, GRAMA S et ano to JAGADISH, GRAMA S et ano

Property Address: 9 ROXBURY LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12824 Page: 0339

Tax Account: 163.04-3-16

Full Sale Price: $1.00

S & J MORRELL INC to DREXLER, EDWARD E et ano

Property Address: 45 SKYLIGHT TRAIL, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12824 Page: 0669

Tax Account: 192.06-2-20

Full Sale Price: $562,170.00

WISHENGRAD, JEFFREY S to YOUNG, MELISSA BURTNER

Property Address: 22 TOBEY COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12824 Page: 0660

Tax Account: 163.44-1-4

Full Sale Price: $532,000.00

14543

MEYER, MARK to MAINES, TRAVIS L

Property Address: 7946 WEST HENRIETTA ROAD, RUSH NY 14543

Liber: 12824 Page: 0359

Tax Account: 219.02-1-11

Full Sale Price: $135,000.00

14559

KAISER, HEIDI A et ano to MARRON, JEANNE E

Property Address: 20 BRONGO LANE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12824 Page: 0290

Tax Account: 103.09-1-44

Full Sale Price: $370,000.00

VASTA, ROBERT et ano to GIANCURSIO, JINNY et ano

Property Address: 11 MAIER CIRCLE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12824 Page: 0453

Tax Account: 103.05-2-36

Full Sale Price: $183,000.00

14580

DEROCHER, ELIZABETH A to HOUSEL, REBECCA A

Property Address: 1060 CREEK FIELD DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12824 Page: 0540

Tax Account: 080.04-7-2

Full Sale Price: $340,000.00

MASI ENTERPRISES INC to CAMP, DEBORAH K et ano

Property Address: 1399 CREEKS EDGE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12824 Page: 0468

Tax Account: 036.03-2-49

Full Sale Price: $496,042.00

MEAGHER, COURTNEY L et ano to WRIGHT, COLLIN M et ano

Property Address: 297 AMHERST DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12824 Page: 0275

Tax Account: 063.18-3-45

Full Sale Price: $230,000.00

PHILIPPONE, EILEEN M et ano to KIRCHHOFF, ANDREW M et ano

Property Address: 716 ADMIRALTY WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12824 Page: 0502

Tax Account: 063.17-1-76

Full Sale Price: $605,000.00

STEENBERG, LYNN B et ano to BUDNY, JOSHUA et ano

Property Address: 812 LINDSEY CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12824 Page: 0450

Tax Account: 064.17-3-10

Full Sale Price: $432,500.00

VANNOZZI, DOLORES A to PAGE, LYNDA VANNOZZI et al

Property Address: 800 HIGHTOWER WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12824 Page: 0355

Tax Account: 079.05-2-80

Full Sale Price: $1.00

14586

MASSARO, LAURIE L to FU, YUXIN et ano

Property Address: 104 HARVEST RIDGE TRAIL, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12824 Page: 0293

Tax Account: 188.03-1-96

Full Sale Price: $379,900.00

14605

EXTRAORDINARY ENTERPRISES LLC to BLAKE, ROSEMARY

Property Address: 35 HOLLISTER STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12824 Page: 0369

Tax Account: 106.42-1-53

Full Sale Price: $55,000.00

JONES, FREDERICK A to PETERSON, LORRAINE et ano

Property Address: 15 HOLLISTER STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12824 Page: 0336

Tax Account: 106.41-3-17.003

Full Sale Price: $800.00

14606

FRANK, WILLIAM C to BUY KEY LLC

Property Address: 33 CALHOUN AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12824 Page: 0553

Tax Account: 104.05-3-36

Full Sale Price: $104,700.00

PORTFOLIO ENTERPRISES INC to LAZO, JOSE LEMA

Property Address: 2 KAREN DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12824 Page: 0391

Tax Account: 103.06-1-25

Full Sale Price: $225,000.00

WESTSIDE PROPERTY MANAGEMENT, LLC to ANNAPAREDDY, DEEPTHI et ano

Property Address: 14 AUSTIN STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12824 Page: 0559

Tax Account: 105.65-1-45

Full Sale Price: $61,667.00

14608

BRONE, ALBERT J et al to MARTINEZ, CEDRICK et ano

Property Address: 90 KING STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12824 Page: 0587

Tax Account: 120.28-1-13

Full Sale Price: $25,000.00

DUPIN, ANNE M et ano to LAM, NATHAN L et ano

Property Address: 3 CORNHILL TERRACE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12824 Page: 0549

Tax Account: 121.46-1-25.002

Full Sale Price: $302,500.00

TWILLIE, JOHNNIE B to TWILLIE, DWAYNE ELLIOT et ano

Property Address: 242 HAWLEY STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12824 Page: 0330

Tax Account: 120.76-1-12

Full Sale Price: $1.00

14609

BALKIN, ALAN et ano to FEBO, RUTH

Property Address: 295 HURSTBOURNE ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12824 Page: 0629

Tax Account: 107.11-6-3

Full Sale Price: $257,000.00

CIOPPA, FRANCIS C to TILLMAN, KANDICE

Property Address: 80 JEROLD STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12824 Page: 0512

Tax Account: 106.28-3-75

Full Sale Price: $120,000.00

FARO, RICHARD G to SUPLEX PROPERTIES LLC

Property Address: 61 FALSTAFF ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12824 Page: 0268

Tax Account: 107.10-3-8

Full Sale Price: $105,000.00

HUNTER, KIMBERLY S to RMTP TRUST SERIES 2021 BKM-TT et ano

Property Address: 171 SALISBURY STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12824 Page: 0351

Tax Account: 170.30-2-12

Full Sale Price: $106,143.81

WADE, JOHN L to RITZEL, NOAH E et ano

Property Address: 341 FARMINGTON ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12824 Page: 0459

Tax Account: 107.58-2-68

Full Sale Price: $252,500.00

14610

HAWN, LOIS M to RICH, JEFFREY et ano

Property Address: 233 CLOVER STREET, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12824 Page: 0378

Tax Account: 122.08-2-55

Full Sale Price: $360,000.00

LISOWSKI, WALTER to SCHAFRATH, ZACHARY N

Property Address: 44 CLOVERLAND DRIVE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12824 Page: 0345

Tax Account: 122.16-2-7

Full Sale Price: $217,000.00

14611

ANTIOCH LODGE ASSOCIATION INC to SIMPLY BLESSED PROPERTIES LLC

Property Address: 380-382 JEFFERSON AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12824 Page: 0342

Tax Account: 120.52-3-62

Full Sale Price: $45,000.00

CLUB KIDS HOUSING LLC to SMITH, JULIUS

Property Address: 269 MAGNOLIA STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12824 Page: 0544

Tax Account: 120.83-2-33

Full Sale Price: $5,000.00

TWILLIE, JOHNNIE B to TWILLIE, DWAYNE ELLIOT et ano

Property Address: 898 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12824 Page: 0325

Tax Account: 105.81-1-29.005

Full Sale Price: $1.00

14612

BURDICK, ERIC R to FREE BURD ESTATES LLC

Property Address: 3415 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12824 Page: 0547

Tax Account: 044.04-2-14

Full Sale Price: $1.00

TWILLIE, JOHNNIE B to TWILLIE, DWAYNE ELLIOT

Property Address: 30 ARCADIA PARKWAY, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12824 Page: 0333

Tax Account: 046.14-2-22

Full Sale Price: $1.00

14613

KOHLI, RAHUL to DELGADO, IVAN et ano

Property Address: 902 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12824 Page: 0423

Tax Account: 090.82-2-64

Full Sale Price: $135,000.00

KOHLI, RAHUL et ano to DELGADO, IVAN et ano

Property Address: 900 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12824 Page: 0426

Tax Account: 090.82-2-63

Full Sale Price: $210,000.00

MONTERO, EDIS to DE URENA, STEPHANY GARCIA

Property Address: 96 MAGEE AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12824 Page: 0490

Tax Account: 090.59-1-8

Full Sale Price: $150,000.00

14616

ALDERSGATE UNITED METHODIST CHURCH to REID, TYRONE

Property Address: 4133 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12824 Page: 0597

Tax Account: 046.18-11-16.11

Full Sale Price: $180,000.00

COUGHLIN, MICHAEL to 164 CONRAD LLC

Property Address: 164 CONRAD DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12824 Page: 0394

Tax Account: 060.66-1-15

Full Sale Price: $135,000.00

KAHLEY, BLAINE S et ano to BRISTOLCREEK14616 LLC

Property Address: 494 OAKWOOD ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12824 Page: 0446

Tax Account: 075.25-1-28

Full Sale Price: $102,000.00

LEMEN, MICHAEL J to GUTIERREZ, REINALDO

Property Address: 101 STONE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12824 Page: 0300

Tax Account: 060.75-1-1

Full Sale Price: $146,500.00

MCCLARRIE, JOSEPH F et al to HAWKINS, PORTIA L

Property Address: 131 CLEARVIEW ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12824 Page: 0375

Tax Account: 060.35-4-3

Full Sale Price: $154,250.00

VITO, BERNARD J et ano to BRISTOLCREEK14616 LLC

Property Address: 157 LEONARD ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12824 Page: 0663

Tax Account: 060.47-1-20

Full Sale Price: $125,000.00

14617

BOOMER-KNAPP, CALVIN et ano to KRAFT, JUSTIN et ano

Property Address: 263 OAKLAWN DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12824 Page: 0414

Tax Account: 061.07-3-47

Full Sale Price: $225,000.00

CALIXTO, LUZ MARIA to GERRITZ, BRANDON

Property Address: 172 WILDMERE ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12824 Page: 0640

Tax Account: 061.15-1-54

Full Sale Price: $139,900.00

DAULAT-MOHAMMAD, MUZHGAN to DAULAT-MOHAMMAD, YASIN

Property Address: 1840 HUDSON AVENUE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12824 Page: 0444

Tax Account: 076.19-4-62

Full Sale Price: $1.00

KEEN, HELENA to FERRERAS, JESSICA

Property Address: 19 GANADO ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12824 Page: 0456

Tax Account: 076.14-4-60

Full Sale Price: $280,000.00

KELLER, KENNETH J to NAPOLETANO, CHARLENE

Property Address: 112 CHARLTON ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12824 Page: 0429

Tax Account: 076.14-1-18

Full Sale Price: $95,000.00

PARATORE, ALICE D et ano to BATES, KIMBERLY

Property Address: 2726 OAKWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12824 Page: 0297

Tax Account: 076.08-1-29.2

Full Sale Price: $225,000.00

14618

CHAN, ENOCH to ZHANG, YUE et ano

Property Address: 760 EASTBROOKE LANE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12824 Page: 0410

Tax Account: 150.13-2-41./4c

Full Sale Price: $237,500.00

LIU, JIARONG to BAKER, ANNA MARIE et ano

Property Address: 359 KILBOURN ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12824 Page: 0643

Tax Account: 138.18-3-2

Full Sale Price: $625,000.00

14619

SHORT, ANTHONY to GREENAWAY, MARYANNE

Property Address: 191 MARLBOROUGH ROAD, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12824 Page: 0348

Tax Account: 120.71-4-8

Full Sale Price: $130,000.00

SMITH, ANNE M to ABBURU, NEERAJA et ano

Property Address: 68 KRON STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12824 Page: 0578

Tax Account: 135.34-1-64

Full Sale Price: $185,000.00

SZYCH, PAUL to POTTER, LACHONDA R et ano

Property Address: 971 WOODBINE AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12824 Page: 0525

Tax Account: 135.49-1-17

Full Sale Price: $165,000.00

14620

POGODA, BRETT to CHAN, MICHAELA et ano

Property Address: 107-109 WILMINGTON STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12824 Page: 0575

Tax Account: 121.75-1-46

Full Sale Price: $290,000.00

14622

FAVE PROPERTIES LLC to BENNETT, MACAULEY et ano

Property Address: 2280 TITUS AVENUE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12825 Page: 0020

Tax Account: 077.11-4-53

Full Sale Price: $150,000.00

14623

BENTIVEGNA, STEPHEN C to SINGAL, ANJU et ano

Property Address: 0 HYLAN DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12824 Page: 0636

Tax Account: 175.08-1-7

Full Sale Price: $30,000.00

BOYD, LOIS A et al to HILL, SHERRY L

Property Address: 161 WILDBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12824 Page: 0303

Tax Account: 162.14-1-54

Full Sale Price: $217,000.00

14624

BOYCHUK, REGAN to WACENSKE, BETH et al

Property Address: 50 BRIGHT OAKS DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12824 Page: 0590

Tax Account: 146.07-2-43

Full Sale Price: $360,000.00

HETZER, JAMES CLARENCE to PICKETT, HEATHER L et ano

Property Address: 18 GLEN OAKS DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12824 Page: 0499

Tax Account: 104.17-6-26

Full Sale Price: $225,000.00

MODLIN, MITCHELL GREGORY to WELLS, AMY et ano

Property Address: 2435 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12824 Page: 0509

Tax Account: 134.10-3-11

Full Sale Price: $250,000.00

QUICK SERVICE REALCO, LLC to CHILI KFCHESTER, LLC

Property Address: 3208 AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12824 Page: 0655

Tax Account: 146..09-2-8

Full Sale Price: $2,222,222.00

RIVALDO, JOHN J JR et ano to PRESTIGIACOMO, ANDREW

Property Address: 15 RADARICK DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12825 Page: 0017

Tax Account: 119.10-1-15

Full Sale Price: $1.00

RIVALDO, RICHARD N to PRESTIGIACOMO, ANDREW

Property Address: 15 RADARICK DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12825 Page: 0014

Tax Account: 119.10-1-15

Full Sale Price: $120,000.00

14626

HARKNESS, JULIE et ano to NIELSEN, SARAH

Property Address: 110 FAIRVIEW DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12824 Page: 0420

Tax Account: 074.13-1-83

Full Sale Price: $311,000.00

KBM II, LLC to FENG, TONY YU et ano

Property Address: 247 RIDGECREST ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12824 Page: 0372

Tax Account: 074.15-6-5.1

Full Sale Price: $180,000.00

KELLY HOMES OF NY LLC to WILLIAMS, JEFFREY K

Property Address: 349 MILL ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12824 Page: 0632

Tax Account: 058.04-3-1.1

Full Sale Price: $475,000.00

UMBRINO, AMELIA et ano to BRANAGAN, JERRITT

Property Address: 2753 RIDGEWAY AVENUE, GREECE NY 14626

Liber: 12824 Page: 0593

Tax Account: 088.04-3-20

Full Sale Price: $528,250.00