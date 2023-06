Monroe County, NY deeds recorded June 9, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded June 9, 2023 59

NOT PROVIDED

JIMENEZ, MERCEDES M to JIMENEZ, ELLIOTT

Property Address:

Liber: 12824 Page: 0259

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

KRAMER, MARCIA T to KRAMER, PETER W et ano

Property Address:

Liber: 12823 Page: 0694

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

PASKELL, JEAN E to DIVINCENZO, JILL C et al

Property Address:

Liber: 12823 Page: 0687

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14420

OCASIO QUILES, MARIA I to MANCINI, JOSEPH A et ano

Property Address: 0 RIDGE ROAD WEST, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12824 Page: 0090

Tax Account: 053.01-1-2.004

Full Sale Price: $33,500.00

14450

CHAMBERLAIN, ANDREA K et ano to RHEINHEIMER, JOHN F et ano

Property Address: 28 DUNBRIDGE HEIGHTS, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12824 Page: 0087

Tax Account: 166.17-1-7

Full Sale Price: $285,000.00

KURTZ, E CHARLES et ano to E CHARLES AND SUSAN C KURTZ ASSET PROTECTION TRUST et al

Property Address: 47 SAINT ANDREWS BOULEVARD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12823 Page: 0636

Tax Account: 140.13-1-80

Full Sale Price: $1.00

14464

FELDHOUSEN, ROBERT D to McCagg-Feldhousen, Karen

Property Address: 51 CLOSE HOLLOW DRIVE, HAMLIN NY 14464

Liber: 12823 Page: 0626

Tax Account: 029.07-1-5.1

Full Sale Price: $1.00

14468

DELORME, NICOLE K to CANTATORE, ALYSSA J et ano

Property Address: 128 WALKER ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12824 Page: 0060

Tax Account: 023.03-1-11

Full Sale Price: $260,000.00

URBANSKI, SUNDAY M to CIMINO, JUSTEENA U et ano

Property Address: 167 PECK ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12824 Page: 0052

Tax Account: 058.01-2-44

Full Sale Price: $250,000.00

14534

COMBAT CONSTRUCTION LLC to NVR INC

Property Address: 1568 ALLISON WAY, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12824 Page: 0032

Tax Account: 050.04-10-12

Full Sale Price: $72,000.00

S & J MORRELL INC to GUCK, PAMELA HIRSCH

Property Address: 49 SKYLIGHT TRAIL, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12824 Page: 0203

Tax Account: 192.06-2-18

Full Sale Price: $636,820.00

TAYLOR, DAVID A et al to HOSELTON, DREW F et al

Property Address: 7 OAK GROVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12824 Page: 0188

Tax Account: 179.13-2-42.2

Full Sale Price: $290,000.00

14580

COMBAT CONSTRUCTION LLC to NVR INC

Property Address: 457 SALT ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12824 Page: 0022

Tax Account: 050.04-10-17

Full Sale Price: $72,000.00

COMBAT CONSTRUCTION LLC to NVR INC

Property Address: 463 SALT ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12824 Page: 0025

Tax Account: 050.04-10-14

Full Sale Price: $72,000.00

DISALVO, LEONARD et al to CUDZILO, ETHAN ROBERT

Property Address: 1168 CHANNING WOODS DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12824 Page: 0192

Tax Account: 079.20-1-73

Full Sale Price: $327,000.00

LAPORTA, ANTHONY et ano to LAPORTA, ADAM M et ano

Property Address: 506 LAKEVIEW TERRACE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12824 Page: 0235

Tax Account: 048.19-2-44

Full Sale Price: $1.00

NELSON, BRETT K to YORULMAZLAR, OZGE KANTAS et ano

Property Address: 389 ANNA CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12824 Page: 0159

Tax Account: 050.04-9-3

Full Sale Price: $470,000.00

14586

EDWARDS, BRIAN J et ano to DAHAL, YAM N et ano

Property Address: 11 HARVEST RIDGE TRAIL, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12824 Page: 0017

Tax Account: 188.03-1-82

Full Sale Price: $453,000.00

14605

ANJEL HOMES LLC to NAGI, MURAD TOWFIK MOHAMED

Property Address: 119 LEWIS STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12824 Page: 0075

Tax Account: 106.66-2-5

Full Sale Price: $11,000.00

ENGLISH, ERNEST et ano to RE 1EMI LLC

Property Address: 27 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12824 Page: 0206

Tax Account: 106.57-1-31

Full Sale Price: $11,899.00

FRAME, KATHERINE K et ano to FRAME, KATHERINE K

Property Address: 10-2 SELDEN STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12823 Page: 0663

Tax Account: 106.81-1-6.011

Full Sale Price: $1.00

GREATER ROCHESTER PARTNERSHIP HOUSING DEVELOPMENT FUND CORPORATION to GRANVILLE, CAROLYN D

Property Address: 56 THOMAS STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12824 Page: 0137

Tax Account: 106.40-2-61.001

Full Sale Price: $89,000.00

ROCHESTER CITY OF et al to G UPSTATE LLC et al

Property Address: 15 HARTFORD STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12823 Page: 0642

Tax Account: 106.57-3-81

Full Sale Price: $1,725.00

14606

ND1 PROPERTIES LLC to FARREN, TIMOTHY

Property Address: 261 OTIS STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12824 Page: 0096

Tax Account: 105.56-2-8

Full Sale Price: $61,500.00

WESTSIDE PROPERTY MANAGEMENT LLC to ANNAPAREDDY, DEEPTHI et ano

Property Address: 10 AUSTIN STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12824 Page: 0035

Tax Account: 105.65-1-43

Full Sale Price: $61,666.00

WESTSIDE PROPERTY MANAGEMENT LLC to ANNAPAREDDY, DEEPTHI et ano

Property Address: 12 AUSTIN STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12824 Page: 0238

Tax Account: 106.65-1-44

Full Sale Price: $61,667.00

14608

MESSARE, MELISSA et ano to BARROW CLINTON NORTH LLC

Property Address: 49 CHAMPLAIN STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12823 Page: 0613

Tax Account: 121.53-3-18

Full Sale Price: $82,650.00

14609

GRIFFIN, CLARA et al to MCS1 PROPERTIES LLC

Property Address: 8 GARNET STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12824 Page: 0195

Tax Account: 106.36-2-29

Full Sale Price: $37,500.00

KEHL, JEANNE to RYAN, ERIN

Property Address: 97 HIGH POINT TRAIL, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12824 Page: 0093

Tax Account: 092.15-3-38

Full Sale Price: $245,000.00

MARRERO REALTY LLC to KOELBL, WILLIAM JOHN STOWELL

Property Address: 39 DALKEITH ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12824 Page: 0150

Tax Account: 107.65-3-16

Full Sale Price: $290,000.00

NOBIS, KATHRYN B et ano to HOTTO, JEFFREY C

Property Address: 400 LAURELTON ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12824 Page: 0014

Tax Account: 107.11-12-35

Full Sale Price: $283,500.00

RJS ROC PROPERTIES LLC to JOHNSON, JACQUELINE

Property Address: 40 IROQUOIS STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12824 Page: 0176

Tax Account: 107.46-2-26

Full Sale Price: $155,000.00

14610

BRESCIA, DAVID et al to BRESCIA, LINDA

Property Address: 1400 EAST AVENUE UNIT 115, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12824 Page: 0009

Tax Account: 122.47-1-3./115

Full Sale Price: $0.00

MORRIS, ERIC W to SATO, MACKENZIE ALEXANDRIA

Property Address: 39 NUNDA BLVD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12824 Page: 0198

Tax Account: 122.71-2-10

Full Sale Price: $337,500.00

SHEILS, LUCY A et ano to WINSLOW, MATTHEW

Property Address: 3 WHITNEY LANE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12824 Page: 0265

Tax Account: 138.05-1-76

Full Sale Price: $1,450,000.00

14611

GP HOLDINGS 3 LLC to ARCHER, ERIN et ano

Property Address: 75 ARDMORE STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12823 Page: 0667

Tax Account: 120.50-1-16

Full Sale Price: $75,000.00

14612

HONECK, MEGAN L to JAWOROWICZ, NICOLE et ano

Property Address: 29 FREY STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12824 Page: 0251

Tax Account: 060.44-1-22

Full Sale Price: $170,000.00

KAVANAUGH, PATRICIA E to PALM AVENUE HIALEAH TRUST et ano

Property Address: 57 POLLARD AVENUE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12823 Page: 0683

Tax Account: 47.69-2-5.6

Full Sale Price: $81,808.87

LONSKI, MARY ANN to KNAUB, DENELL

Property Address: 75 HOLCROFT ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12823 Page: 0676

Tax Account: 075.28-2-86

Full Sale Price: $1.00

ROBERSON, JERMAINE A et al to TARTAGLIA, SCOTT C

Property Address: 479 SHORECLIFF DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12824 Page: 0179

Tax Account: 046.10-4-1

Full Sale Price: $220,000.00

14613

CHAMBA HOLDINGS LLC to GROTE ST PROPERTIES LLC

Property Address: 483-501 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12824 Page: 0055

Tax Account: 105.42-1-95

Full Sale Price: $325,000.00

14616

CUATT, DANIEL R to JOYNER, CARA A et ano

Property Address: 356 BENNINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12824 Page: 0163

Tax Account: 075.34-3-4

Full Sale Price: $160,000.00

14617

BOESEL, KATHLEEN M et al to BOESEL, RICHARD C

Property Address: 28 GREENDALE DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12823 Page: 0622

Tax Account: 076.16-1-90

Full Sale Price: $1.00

BUCHMAN, GALINA et al to ROBERTSON, BRIDGIT E et ano

Property Address: 144 HARVINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12824 Page: 0166

Tax Account: 061.11-4-18

Full Sale Price: $383,000.00

PERRUCCIO, ANTHONY F et ano to PERRUCCIO, ANTHONY F et al

Property Address: 2893 SAINT PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12823 Page: 0639

Tax Account: 076.13-2-85

Full Sale Price: $1.00

SULLIVAN, SUSAN L to MAZZO, EILEEN SCAHILL

Property Address: 14 GLEN COVE RISE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12824 Page: 0048

Tax Account: 061.06-4-10.3

Full Sale Price: $226,500.00

14618

GUY, GREGORY to ROBERTS, VICTORIA A

Property Address: 54 MEREDITH AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12824 Page: 0156

Tax Account: 137.05-6-19

Full Sale Price: $370,000.00

LUBKOWSKI, JEFFREY J to CHERNENKOFF, KEVIN et ano

Property Address: 75 GREENVALE DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12824 Page: 0262

Tax Account: 150.06-5-57

Full Sale Price: $385,000.00

WARTH, JULIE FARABAUGH et ano to MAHER, EILEEN et ano

Property Address: 219 CHELMSFORD ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12824 Page: 0147

Tax Account: 137.07-1-44

Full Sale Price: $435,000.00

14619

ALLIANCE NY HOLDINGS LLC to NASH, GRACIA

Property Address: 26 MARGARET STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12823 Page: 0660

Tax Account: 135.32-1-36

Full Sale Price: $100,000.00

14620

CROWLEY, STEPHEN et ano to CROWLEY, BLAKE A

Property Address: 535 LINDEN STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12823 Page: 0617

Tax Account: 121.81-3-1./535

Full Sale Price: $1.00

14622

1944 TITUS AVENUE CORPORATION to BOHRER, KENNETH C et ano

Property Address: CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12824 Page: 0028

Tax Account: 077.10-1-3

Full Sale Price: $1.00

14624

DIX, NORMAN M JR to BU-WU, CARLOS

Property Address: 15 INGRAM DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12824 Page: 0153

Tax Account: 119.20-2-4

Full Sale Price: $185,000.00

KELLER, AARON J to BANFIELD, SETH D et ano

Property Address: 154 NORWICH DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12824 Page: 0081

Tax Account: 118.69-1-102

Full Sale Price: $160,000.00

LOIKO, JOSEPH et ano to JOSEPH AND YELENA P LOIKO IRREVOCABLE TRUST III et ano

Property Address: 14 FLORENTINE WAY, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12823 Page: 0629

Tax Account: 145.04-2-7

Full Sale Price: $1.00

VENERON, JOHN P et ano to JOHN P VENERON AND PATRICIA H VENERON IRREVOCABLE LIVING TRUST AGREEMENT DATED MAY 24 2023 et al

Property Address: 41 YOLANDA DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12823 Page: 0632

Tax Account: 133.18-2-9

Full Sale Price: $1.00

14625

BROWN, ZENIA H to AFFORDABLE LUXURY HOMES LLC

Property Address: 805 NORTH LANDING ROAD, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12824 Page: 0078

Tax Account: 123.13-4-22

Full Sale Price: $221,000.00

14626

CLAVETTE, JOSEPH R to FISCHPERA, SARAH JO

Property Address: 128 BORROWDALE DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12824 Page: 0039

Tax Account: 059.03-7-60

Full Sale Price: $250,000.00

FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION to ROCHESTER HOUSING DEVELOPMENT FUND CORPORATION

Property Address: 269 SOUTHRIDGE DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12823 Page: 0679

Tax Account: 088.07-3-21

Full Sale Price: $156,600.00