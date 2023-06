Monroe County, NY judgments recorded May 19, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded May 19, 2023

JUDGMENT

ARMSTRONG, RYAN

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

BALL, TAJMAN

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

MITCHEL, DAWN

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

NOBLE, REGINALD

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

PHILLIPS, DEANTE

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

WAGNER, AMANDA

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

JUDGMENT, SUPREME COURT

ADAMS, MARK et ano

2436 MANITOU ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK

Attorney: STEPHANIE MAIDA ESQ

Amount: $5,681.07

BAHRAMI, ASHKAN

136 SPARROW DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: MERCADO, FRANCISCA et ano

Attorney: MICHAEL OBRIEN ESQ

Amount: $15,919.00

BAME STRATEGIC PARTNERS et al

2030 S 900 SUITE E, SALT LAKE CITY UT 84105

Favor: AMSTERDAM CAPITAL SOLUTIONS LLC

Attorney: JASON A GANG ESQ

Amount: $47,349.87

BOONE, MARVA J SR

34 MEECH PARK, ROCHESTER NY 14612

Favor: CITIBANK N.A.

Attorney: JASON KIM ESQ

Amount: $2,188.74

BUTLER, DEANE E

207 DORSTONE ROAD, ROCHESTER NY 14624

Favor: THEODORE C ECKERMANN DDS

Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ

Amount: $591.00

COLE, CHARLES et ano

177 BENNINGTON HILLS COURT, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK

Attorney: STEPHANIE MAIDA ESQ

Amount: $11,837.44

FACKELMAN, JOHN

1299 CREEK STREET, WEBSTER NY 14580

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: DAVID A COHEN ESQ

Amount: $2,354.90

FRANCIS-ELLIOTT, CHAZ J

170 MANN ROAD, ROCHESTER NY 14612

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: DAVID A COHEN ESQ

Amount: $3,232.96

G TWIN AND SONS TRUCKING LLC et ano

16402 ROLLING TREE ROAD, ACCOKEEK MD 20607

Favor: HONEST FUNDING LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $16,086.37

HARRIS, RHONDA L

221 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: CAPITAL ONE N.A. SUCCESSOR BY MERGER TO CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.

Attorney: KRISTA M ROSE ESQ

Amount: $2,729.01

ISABELLA, ALEXANDRA et ano

207 GRIFFITH STREET, ROCHESTER NY 14607

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ

Amount: $12,140.29

JOHNSON, DOSHA D.

345 ALEXANDER STREET 25, ROCHESTER NY 14607

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP

Amount: $6,293.45

MARTINO, JOHN H.

22 DANFORTH STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: THE CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ

Amount: $14,879.31

MARZULO-KELLEY, SARAH C

3329 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Favor: BANK OF AMERICA N.A.

Attorney: GERALD W FLYNN ESQ

Amount: $5,277.00

MARZULO-KELLEY, SARAH C

3329 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Favor: BANK OF AMERICA N.A.

Attorney: GERALD W FLYNN ESQ

Amount: $14,663.29

NARWHAL-USA INC.

2426 PECK ROAD, CITY OF INDUSTRY CA 90601

Favor: WEGMANS FOOD MARKETS INC.

Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ

Amount: $37,605.51

PHILLIPS, ROHAN R

795 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619

Favor: CAPITAL ONE N.A.

Attorney: DAVID A COHEN ESQ

Amount: $1,719.64

RAYNOR, KIOANNA

Favor: GENESEE CO-OP FEDERAL CREDIT UNION

Attorney: MARK A DREXLER ESQ

Amount: $3,100.18

SHAW, CODI

15 HERBERT STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: M&T BANK

Attorney: KYLE C DIDONE ESQ

Amount: $10,118.87

WASHINGTON, ARTHUR

227 LINCOLN AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $16,756.53

WAYE, MICHAEL A.

345 ALEXANDER STREET 25, ROCHESTER NY 14607

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ

Amount: $4,937.98

WHITE, RICKEIRAH K.

535 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: FIVE STAR BANK

Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ

Amount: $4,613.25

JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT

ARCHETKO, JAMES J et ano

Favor: MATTHEWS AND FIELDS LUMBER CO INC

BAR SCALA INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

DI PAOLO BAKING CO INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

EASTSIDE FAMILY DENTAL OF FAIRPORT PC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

EJR MECHANICAL INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

EXOTIC PET BIRDS INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

FAVO BRANDS INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

FIVE NIYAMAS LLC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

H MERRITT INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

IRISHMAN PUB & EATERY INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

PENNANT INGREDIENTS INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

REALTY PERFORMANCE ADVISORS INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

SUNNY SIDE ENTERPRISES INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

SUREFIRE FULFILMENT INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

V & M LIQUOR STORE INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

VERSOGENICS INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT

GAVIN, KEVIN et ano

Favor: DONE, LEA et ano

GIVENS, KEISHA et ano

Favor: CACV OF COLORADO LLC

GREEN, ANDRIA L

Favor: SOUTH SHORE ADJUSTMENT CO LLC

HOLLEY, PETER

Favor: CACV OF COLORADO LLC

LEWIS, SHARON R

Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA

MARIANETTI, RITA A

Favor: LVNV FUNDING LLC

MCLOUTH-ESTEN, STEPHANIE J

Favor: PERFORMANCE CAPITAL MANAGEMENT LLC et ano

ROGERS, DONALD

Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA

TILLER, CRAIG

Favor: CACV OF COLORADO LLC

JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT

BOWER, DANIEL

Favor: LVNV FUNDING LLC

BROWN, LACONYA M

Favor: STATE OF NEW YORK

GARCIA, BETTY

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

GIBSON, CHRISTINA

Favor: VELOCITY INVESTMENTS LLC

RODRIGUEZ, NIVIA I

Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC

WHITE, ANDREA et ano

Favor: ASSET ACCEPTANCE LLC

SATISFACTION OF JUDGMENT

AKA WILLIAM K ROSE III et ano

Favor: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION D/B/A ELAN FINANCIAL SERVICES

Amount:

JOHNSON, DANIEL

Favor: HOUSEHOLD FINANCE CORP et ano

Attorney: GIRVIN FERLAZZO PC

Amount:

LESCZINSKI, ROBERT T

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Attorney: WOODS OVIATT GILMAN LLP

Amount:

MONFORT, LUBA

Favor: DISCOVER BANK

Amount:

MORRISON, CHRISTOPHER G

Favor: WORKERS COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK

Attorney: WORKERS COMPENSATION BOARD OF STATE OF NEW YORK

Amount:

WESTGATE NURSING HOME INC. D/B/A CREEKVIEW NURSING

Favor: WORKFIT STAFFING LLC

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, FAMILY COURT

SCHOLAND, LAUREN D

130 LANDSMERE WAY, ROCHESTER NY 14624

Favor: STEUBEN COUNTY SOCIAL SERVICES

Amount: $316.20