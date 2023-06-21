Monroe County, NY judgments recorded May 19, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded May 19, 2023
JUDGMENT
ARMSTRONG, RYAN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
BALL, TAJMAN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MITCHEL, DAWN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
NOBLE, REGINALD
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
PHILLIPS, DEANTE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WAGNER, AMANDA
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
ADAMS, MARK et ano
2436 MANITOU ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Attorney: STEPHANIE MAIDA ESQ
Amount: $5,681.07
BAHRAMI, ASHKAN
136 SPARROW DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: MERCADO, FRANCISCA et ano
Attorney: MICHAEL OBRIEN ESQ
Amount: $15,919.00
BAME STRATEGIC PARTNERS et al
2030 S 900 SUITE E, SALT LAKE CITY UT 84105
Favor: AMSTERDAM CAPITAL SOLUTIONS LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $47,349.87
BOONE, MARVA J SR
34 MEECH PARK, ROCHESTER NY 14612
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: JASON KIM ESQ
Amount: $2,188.74
BUTLER, DEANE E
207 DORSTONE ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: THEODORE C ECKERMANN DDS
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $591.00
COLE, CHARLES et ano
177 BENNINGTON HILLS COURT, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Attorney: STEPHANIE MAIDA ESQ
Amount: $11,837.44
FACKELMAN, JOHN
1299 CREEK STREET, WEBSTER NY 14580
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: DAVID A COHEN ESQ
Amount: $2,354.90
FRANCIS-ELLIOTT, CHAZ J
170 MANN ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: DAVID A COHEN ESQ
Amount: $3,232.96
G TWIN AND SONS TRUCKING LLC et ano
16402 ROLLING TREE ROAD, ACCOKEEK MD 20607
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $16,086.37
HARRIS, RHONDA L
221 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: CAPITAL ONE N.A. SUCCESSOR BY MERGER TO CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: KRISTA M ROSE ESQ
Amount: $2,729.01
ISABELLA, ALEXANDRA et ano
207 GRIFFITH STREET, ROCHESTER NY 14607
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $12,140.29
JOHNSON, DOSHA D.
345 ALEXANDER STREET 25, ROCHESTER NY 14607
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount: $6,293.45
MARTINO, JOHN H.
22 DANFORTH STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: THE CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $14,879.31
MARZULO-KELLEY, SARAH C
3329 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: GERALD W FLYNN ESQ
Amount: $5,277.00
MARZULO-KELLEY, SARAH C
3329 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: GERALD W FLYNN ESQ
Amount: $14,663.29
NARWHAL-USA INC.
2426 PECK ROAD, CITY OF INDUSTRY CA 90601
Favor: WEGMANS FOOD MARKETS INC.
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $37,605.51
PHILLIPS, ROHAN R
795 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: DAVID A COHEN ESQ
Amount: $1,719.64
RAYNOR, KIOANNA
Favor: GENESEE CO-OP FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK A DREXLER ESQ
Amount: $3,100.18
SHAW, CODI
15 HERBERT STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: M&T BANK
Attorney: KYLE C DIDONE ESQ
Amount: $10,118.87
WASHINGTON, ARTHUR
227 LINCOLN AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $16,756.53
WAYE, MICHAEL A.
345 ALEXANDER STREET 25, ROCHESTER NY 14607
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $4,937.98
WHITE, RICKEIRAH K.
535 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ
Amount: $4,613.25
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
ARCHETKO, JAMES J et ano
Favor: MATTHEWS AND FIELDS LUMBER CO INC
BAR SCALA INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
DI PAOLO BAKING CO INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
EASTSIDE FAMILY DENTAL OF FAIRPORT PC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
EJR MECHANICAL INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
EXOTIC PET BIRDS INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
FAVO BRANDS INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
FIVE NIYAMAS LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
H MERRITT INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
IRISHMAN PUB & EATERY INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
PENNANT INGREDIENTS INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
REALTY PERFORMANCE ADVISORS INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SUNNY SIDE ENTERPRISES INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SUREFIRE FULFILMENT INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
V & M LIQUOR STORE INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
VERSOGENICS INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
GAVIN, KEVIN et ano
Favor: DONE, LEA et ano
GIVENS, KEISHA et ano
Favor: CACV OF COLORADO LLC
GREEN, ANDRIA L
Favor: SOUTH SHORE ADJUSTMENT CO LLC
HOLLEY, PETER
Favor: CACV OF COLORADO LLC
LEWIS, SHARON R
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
MARIANETTI, RITA A
Favor: LVNV FUNDING LLC
MCLOUTH-ESTEN, STEPHANIE J
Favor: PERFORMANCE CAPITAL MANAGEMENT LLC et ano
ROGERS, DONALD
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
TILLER, CRAIG
Favor: CACV OF COLORADO LLC
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
BOWER, DANIEL
Favor: LVNV FUNDING LLC
BROWN, LACONYA M
Favor: STATE OF NEW YORK
GARCIA, BETTY
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
GIBSON, CHRISTINA
Favor: VELOCITY INVESTMENTS LLC
RODRIGUEZ, NIVIA I
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
WHITE, ANDREA et ano
Favor: ASSET ACCEPTANCE LLC
SATISFACTION OF JUDGMENT
AKA WILLIAM K ROSE III et ano
Favor: U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION D/B/A ELAN FINANCIAL SERVICES
Amount:
JOHNSON, DANIEL
Favor: HOUSEHOLD FINANCE CORP et ano
Attorney: GIRVIN FERLAZZO PC
Amount:
LESCZINSKI, ROBERT T
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: WOODS OVIATT GILMAN LLP
Amount:
MONFORT, LUBA
Favor: DISCOVER BANK
Amount:
MORRISON, CHRISTOPHER G
Favor: WORKERS COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: WORKERS COMPENSATION BOARD OF STATE OF NEW YORK
Amount:
WESTGATE NURSING HOME INC. D/B/A CREEKVIEW NURSING
Favor: WORKFIT STAFFING LLC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, FAMILY COURT
SCHOLAND, LAUREN D
130 LANDSMERE WAY, ROCHESTER NY 14624
Favor: STEUBEN COUNTY SOCIAL SERVICES
Amount: $316.20