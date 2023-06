Monroe County, NY deeds recorded June 13, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded June 13, 2023 85

14420

DRAPER, GARY C to ERNST, CAROLE J et ano

Property Address: 86 SAINT KATHERINE WAY, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12825 Page: 0304

Tax Account: 054.14-1-32.3

Full Sale Price: $282,000.00

GUGLIELMI, PAUL M to PETRANEK, DIANA

Property Address: 2320 COLBY STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12825 Page: 0371

Tax Account: 084.04-1-34

Full Sale Price: $1.00

WHITE, CATHERINE et ano to NESBITT, RENE ANN et ano

Property Address: 2726 COLBY STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12825 Page: 0256

Tax Account: 084.03-1-23

Full Sale Price: $1.00

14428

BUERKLE, ZACHARY ROSS et ano to CUSHMAN-SMITH, KRISTEN E et ano

Property Address: 6020 CHILI CENTER ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12825 Page: 0208

Tax Account: 157.03-1-49

Full Sale Price: $234,000.00

ENABLING, DALLAS F to CHURCHVILLE-CHILI CENTRAL SCHOOL DISTRICT

Property Address: 5788 BUFFALO ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12825 Page: 0285

Tax Account: 131.03-1-29.2

Full Sale Price: $285,000.00

ILES, RICHARD J to STEWART-ILES, KATHRYN R

Property Address: 71 CHISWICK DRIVE, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12825 Page: 0052

Tax Account: 143.18-1-37

Full Sale Price: $1.00

14450

FORSYTH, CHRISTOPHER M to DUNN, MATTHEW J et ano

Property Address: 22 SUMMIT STREET, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12825 Page: 0155

Tax Account: 153.17-3-6

Full Sale Price: $260,000.00

GARTON-PARK, ELIZABETH A et ano to BOJKO, MICHAEL DAVID et ano

Property Address: 67 JEFFERSON AVENUE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12825 Page: 0374

Tax Account: 152.15-1-33

Full Sale Price: $1.00

HOLLIDAY, JACQUELINE M to VINOCOUR, SUSAN

Property Address: 72 WOODCLIFF TERRACE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12825 Page: 0368

Tax Account: 193.08-1-7

Full Sale Price: $471,000.00

WENSLEY, CHRISTOPHER et ano to ANDREWS, KATHLEEN et ano

Property Address: 64 PRINCETON LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12825 Page: 0276

Tax Account: 154.03-4-28

Full Sale Price: $453,500.00

WOODS, SHIRLEY C to CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST HB

Property Address: 97 HOGAN ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12825 Page: 0113

Tax Account: 166.15-1-11

Full Sale Price: $169,143.93

14459

RANDAZZO, NICHOLAS to ROMANO, GINO JR

Property Address: 157 -PARMA TOWN LINE ROAD, OGDEN NY 14459

Liber: 12825 Page: 0510

Tax Account: 087.02-2-4.11

Full Sale Price: $1.00

14464

BOYD, JOAN M to BOYD, AMANDA J et ano

Property Address: 1390 LAKE ROAD WEST FORK, HAMLIN NY 14464

Liber: 12825 Page: 0282

Tax Account: 021.01-2-2

Full Sale Price: $1.00

14468

SAMPLE, DOUGLAS M et ano to SAMPLE SIX HOLDINGS LLC

Property Address: 273 FRISBEE HILL ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12825 Page: 0181

Tax Account: 033.01-3-9.2

Full Sale Price: $1.00

14526

MARTORANA, CHRISTINA et ano to HYNES, DAVID

Property Address: 2793 ATLANTIC AVENUE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12825 Page: 0460

Tax Account: 124.01-1-34

Full Sale Price: $190,000.00

SANDERSON, MARIE A to CARSON, CYNTHIA D et ano

Property Address: 224 WILLOW POND, PENFIELD NY 14526

Liber: 12825 Page: 0253

Tax Account: 139.12-1-52

Full Sale Price: $185,000.00

14534

JACOBS-PERKINS, DOUGLAS et ano to HU, LIN YAN et ano

Property Address: 4 SUGARBUSH LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12825 Page: 0028

Tax Account: 178.16-1-32

Full Sale Price: $450,000.00

14543

MANNA, STEPHEN et ano to SAVINO, JOSEPH JOHN et ano

Property Address: 1461 HENRIETTA TOWNLINE ROAD, RUSH NY 14543

Liber: 12825 Page: 0481

Tax Account: 202.01-1-17

Full Sale Price: $285,000.00

14559

OBRIEN, PATRIC J to OBRIEN, PATRIC J et ano

Property Address: 587 HUBBELL ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12825 Page: 0299

Tax Account: 115.03-1-19

Full Sale Price: $1.00

WILKINS, CHRISTOPHER J to BROOKS, DEBORAH J et ano

Property Address: 7 SANDSTONE DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12825 Page: 0158

Tax Account: 087.05-2-10

Full Sale Price: $0.00

14580

ALLEGIANCE GOVERNMENT RELOCATION et ano to FARDEN, DEBRA E et ano

Property Address: 934 LOTHARIO CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12825 Page: 0432

Tax Account: 080.04-1-30

Full Sale Price: $278,800.00

BERCHTOLD, SANDRA RUTH to ALLEGIANCE GOVERNMENT RELOCATION et ano

Property Address: 1081 COTTONWOOD LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12825 Page: 0429

Tax Account: 080.04-1-30

Full Sale Price: $278,800.00

CICATELLI, AMANDA R et ano to DWYER, KARA MARIE et ano

Property Address: 934 LITTLE POND WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12825 Page: 0383

Tax Account: 064.11-1-17

Full Sale Price: $330,000.00

R B LAND COMPANY LLC to REDSTONE BUILDERS INC

Property Address: 1320 TALL BIRCH TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12825 Page: 0423

Tax Account: 050.01-3-70

Full Sale Price: $45,000.00

TABACCO, DOMENICA LAROCCA et ano to FLYNN, TIMOTHY JOHN KARL

Property Address: 579 BENDING BOUGH DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12825 Page: 0127

Tax Account: 064.11-2-40

Full Sale Price: $270,000.00

14586

COLQUITT, LARRY G et ano to BROCKMAN, MATTHEW E

Property Address: 220 WESTCOMBE PARK, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12825 Page: 0438

Tax Account: 200.28-1-47

Full Sale Price: $250,000.00

PETRZALA, FRANCIS A JR to FRANCIS A PETRZALA JR REVOCABLE TRUST et ano

Property Address: 515 COUNTESS DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12825 Page: 0402

Tax Account: 187.52-1-13

Full Sale Price: $1.00

RAI, RADESH to RAI, ANITA et ano

Property Address: 27 PLANTERS ROW, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12825 Page: 0332

Tax Account: 188.03-6-32

Full Sale Price: $1.00

14605

BLAKE, LEROY to TL6 RE2 LLC

Property Address: 30 SKUSE STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12825 Page: 0502

Tax Account: 106.56-1-25

Full Sale Price: $4,277.00

COMETTO, ANTHONY V to TRUE NORTH ROCHESTER MARK & REED PARK LLC

Property Address: 69 WATKIN TERRACE, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12825 Page: 0323

Tax Account: 106.33-3-35

Full Sale Price: $69,900.00

WASHINGTON, DEBRA L to PINCKNEY REALTY LLC

Property Address: 124 HEMPEL STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12825 Page: 0165

Tax Account: 106.44-1-51

Full Sale Price: $65,000.00

14606

HTOO, PEE HE to HTOO, NAH NAW et ano

Property Address: 23 MALTBY STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12825 Page: 0219

Tax Account: 105.78-1-27

Full Sale Price: $1.00

14608

MORSE, CANDICE to TL6 RE2 LLC

Property Address: 263 COLUMBIA AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12825 Page: 0188

Tax Account: 120.68-3-53

Full Sale Price: $12,242.00

14609

ALLEGER, JOYCE E et ano to ROMANO, CHRISTINE et ano

Property Address: 52 HOMEWOOD LANE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12825 Page: 0416

Tax Account: 092.16-1-26

Full Sale Price: $220,000.00

PORTFOLIO ENTERPRISES INC to GIARDINA, DARLENE S et ano

Property Address: 157 WILLOWEN DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12825 Page: 0239

Tax Account: 092.20-3-57

Full Sale Price: $225,000.00

VANALSTYNE, DEBBI A to MORELAND, JACK E

Property Address: 160 TRAVER CIRCLE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12825 Page: 0295

Tax Account: 092.62-1-24

Full Sale Price: $171,500.00

VANTUCCI, VERNON to PETERSON, CARTER et ano

Property Address: 39 WESTCHESTER AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12825 Page: 0152

Tax Account: 107.39-2-45

Full Sale Price: $310,000.00

14610

SAINT DENIS, SARAH J et ano to JACOBS, CODY N et ano

Property Address: 55 DORKING ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12825 Page: 0148

Tax Account: 122.16-3-8

Full Sale Price: $265,000.00

14611

BARTHOLOMEW, BRUCE E to ALANIS TREJO, ARIANA GUADALUPE et ano

Property Address: 53 LOZIER STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12825 Page: 0262

Tax Account: 120.48-3-64

Full Sale Price: $139,000.00

BRENNAN, JOSEPH to WADDELL, KEVIN

Property Address: 943 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12825 Page: 0212

Tax Account: 105.80-1-27.001

Full Sale Price: $1.00

CRAWFORD, TAVIS A to US BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION

Property Address: 27 NATALIE STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12825 Page: 0361

Tax Account: 120.23-2-28

Full Sale Price: $92,300.00

JACKSON, VENITA to TL6 RE1 LLC

Property Address: 869 JEFFERSON AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12825 Page: 0310

Tax Account: 120.84-1-51

Full Sale Price: $20,964.72

NEW 19TH HOUSING LLC to KRAYBILL, JASON D

Property Address: 644 FROST AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12825 Page: 0441

Tax Account: 120.66-1-19

Full Sale Price: $120,000.00

SCORSE, CHAD et al to RED ARROW DEVELOPMENT LLC et ano

Property Address: 2 SCOTTSVILLE ROAD, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12825 Page: 0420

Tax Account: 135.50-1-28

Full Sale Price: $1.00

TAPOGNA, RICHARD M to ALEXANDER, MARTIN

Property Address: 168 LINCOLN AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12825 Page: 0364

Tax Account: 120.55-2-86

Full Sale Price: $25,000.00

14612

FITZGIBBON, DIANNE T to WARNER, ELAINE et ano

Property Address: 130 BRUSH CREEK DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12825 Page: 0143

Tax Account: 034.03-13-43

Full Sale Price: $380,000.00

14613

BLANDA, ANDREW to THAN, CHIT

Property Address: 97 LINNET STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12825 Page: 0478

Tax Account: 105.25-1-13

Full Sale Price: $145,000.00

14615

CARDELLA, FERN ELSON et ano to DAVIS, DANTEL

Property Address: 80 OLD PINE LANE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12825 Page: 0245

Tax Account: 059.20-5-23

Full Sale Price: $139,900.00

PATEL, SUNITA et ano to 1635 WEST RIDGE ROAD HOLDINGS LLC

Property Address: 1635 W RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12825 Page: 0169

Tax Account: 074.20-3-1

Full Sale Price: $6,917,313.00

UMBRINO, RAYMOND to WILLIAMS, EVE M

Property Address: 163 MERRILL STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12825 Page: 0435

Tax Account: 075.83-1-3.001

Full Sale Price: $177,500.00

14616

ANTHONY J AND MARY C GUARINO TRUST et ano to GUARINO, RALPH

Property Address: 384 MT RIDGE CIRCLE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12825 Page: 0031

Tax Account: 075.14-5-15

Full Sale Price: $1.00

DREXEL, ARTHUR A to MCKENZIE, SANDRA L

Property Address: 183 MORROW DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12825 Page: 0196

Tax Account: 046.19-14-9

Full Sale Price: $1.00

ELLIOTT, NATHAN J to RIBBECK, LEAH NICOLE et ano

Property Address: 379 MOSLEY ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12825 Page: 0358

Tax Account: 060.46-4-5

Full Sale Price: $170,000.00

MARINI, TILDE to MARINI, DAVID A et ano

Property Address: 72 GOETHALS DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12825 Page: 0184

Tax Account: 059.15-1-24

Full Sale Price: $1.00

14617

JOYCE, LISA M et ano to JOYCE, LISA M

Property Address: 53 HILLHURST LANE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12825 Page: 0269

Tax Account: 061.08-3-9

Full Sale Price: $1.00

RYAN, PATRICIA A to HERRMANN, MATTHEW T et ano

Property Address: 74 PONTIAC DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12825 Page: 0377

Tax Account: 076.09-2-56

Full Sale Price: $315,000.00

SMITH, CHRISTINE M to CHEN, CHANG-PO PHILIP et ano

Property Address: 200 BURWELL ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12825 Page: 0137

Tax Account: 076.18-4-64

Full Sale Price: $245,220.00

14618

FRITZ, LETTY to EAST COUNTRY LLC

Property Address: 71 NORTH COUNTRY DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12825 Page: 0266

Tax Account: 165.13-1-28

Full Sale Price: $277,000.00

LUFKER, LEONARD J et ano to PRUITT, COLLETT WARREN

Property Address: 222 DANBURY CIRCLE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12825 Page: 0279

Tax Account: 137.13-1-76

Full Sale Price: $395,000.00

14619

CLARK, ALEXANDER R to NOWAK, NICOLE et ano

Property Address: 74 COLGATE STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12825 Page: 0444

Tax Account: 120.72-1-22

Full Sale Price: $193,000.00

SCAHILL, PATRICK H to MULLIN, SHANNON C

Property Address: 125 NORMANDY AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12825 Page: 0507

Tax Account: 120.57-1-24

Full Sale Price: $188,000.00

14620

DONTULA, NARASIMHARAO et ano to KLEIN, ELISSA et ano

Property Address: 10 BONIFACE DRIVE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12825 Page: 0140

Tax Account: 136.16-1-51

Full Sale Price: $395,000.00

IPPOLITO, MARK P et ano to IPPOLITO, AYODELE C et ano

Property Address: 73 ASBURY STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12825 Page: 0045

Tax Account: 121.82-2-25

Full Sale Price: $1.00

POWDER HOUND PROPERTIES LLC to SMITH, JEFFREY

Property Address: 32 HICKORY STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12825 Page: 0162

Tax Account: 121.63-1-50

Full Sale Price: $315,000.00

WINTERKORN, JOHANNA M to WINTERKORN, JOSEPH P

Property Address: 515 BENTON STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12825 Page: 0259

Tax Account: 127.75-1-58

Full Sale Price: $1.00

14621

HALL, MARY to TL6 RE2 LLC

Property Address: 994 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12825 Page: 0497

Tax Account: 106.33-2-36

Full Sale Price: $26,003.00

JOHNSON, MITCHELLE et al to JOHNSON, MONIQUE

Property Address: 138 AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12825 Page: 0249

Tax Account: 091.77-1-42

Full Sale Price: $1.00

MAZORRA-BORGES, DULCE M to MAZORRA-BORGES, DULCE M

Property Address: 46 SYGMENT STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12825 Page: 0132

Tax Account: 091.67-1-27.002

Full Sale Price: $1.00

MIKHAIL, FAYEZ to MIKHAIL, LUKE

Property Address: 96 DEL MONTE STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12825 Page: 0049

Tax Account: 091.66-2-31

Full Sale Price: $1.00

MOHAMMAD, ABDUL H to SINGH, GURVINDER P

Property Address: 1690-1692 ST PAUL STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12825 Page: 0215

Tax Account: 091.61-1-10./NHOM

Full Sale Price: $125,000.00

RTP TP LLC to PEREZ, JUAN et ano

Property Address: 24 NYE PARK CITY, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12825 Page: 0105

Tax Account: 091.62-1-10

Full Sale Price: $135,000.00

WILKINS, SHAMONE et ano to TL6 RE1 LLC

Property Address: 39 DALE STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12825 Page: 0327

Tax Account: 106.23-2-6

Full Sale Price: $6,427.56

14622

BRIDGE, ROSEMARIE to PARATORE, ALICE D

Property Address: 23 RIDGEWOOD DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12825 Page: 0307

Tax Account: 077.18-2-67

Full Sale Price: $187,000.00

BRUMM, TERRI et ano to MATEIKIS, WILLIAM J

Property Address: 35/41 LAKE BLUFF ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12825 Page: 0471

Tax Account: 062.50-1-28.1

Full Sale Price: $300,000.00

ELIAS, LOZANA P to GALLINGER, ANDREA R

Property Address: 182 RUSSELL AVENUE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12825 Page: 0514

Tax Account: 077.18-1-43

Full Sale Price: $145,000.00

JOHNSON, VERONICA Y to DEMCHOCK, DEBRA

Property Address: 160 RUSSELL AVENUE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12825 Page: 0399

Tax Account: 077.18-4-40

Full Sale Price: $1.00

NGUYEN, SON L to HOLMES, MOLLY MARIE

Property Address: 3335 CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12825 Page: 0447

Tax Account: 077.14-2-25

Full Sale Price: $245,000.00

14623

CLAYBOURN, ANN M et ano to CLAYBOURN, SCOTT

Property Address: 55 BRANDYWINE TERRACE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12825 Page: 0201

Tax Account: 175.10-1-88

Full Sale Price: $1.00

FERRARA, THERESA J to PARK PLACE SECURITIES INC et ano

Property Address: 148 SUMMER SKY DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12825 Page: 0474

Tax Account: 162.17-1-10

Full Sale Price: $188,659.46

14624

FALITICO, PAUL A et ano to FALITICO, BRYAN P

Property Address: 17 ADEANE DRIVE EAST, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12825 Page: 0117

Tax Account: 118.14-1-20

Full Sale Price: $1.00

FLOUR CITY PROPERTY HOLDINGS LLC to LUNT CHIROPRACTIC PLLC

Property Address: 503 BEAHAN ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12825 Page: 0335

Tax Account: 134.11-2-63

Full Sale Price: $105,000.00

KIMBLER, DANIEL L et ano to ECONOMIDIS, JOHN et ano

Property Address: 35 LAWNSBURY DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12825 Page: 0457

Tax Account: 145.18-2-7

Full Sale Price: $262,000.00

14625

HEURTLEY, JOHN C to HEURTLEY, ALLEN PERRIN

Property Address: 18 HILL CREEK ROAD, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12825 Page: 0289

Tax Account: 138.07-3-18

Full Sale Price: $0.00

14626

FRANCZ, JOSEPH A to BILLER, JUSTIN C et ano

Property Address: 2868 RIDGEWAY AVENUE, GREECE NY 14626

Liber: 12825 Page: 0467

Tax Account: 088.04-2-31

Full Sale Price: $201,500.00

MOODY, AMANDA et ano to ROBERTS, KRISTEN L et ano

Property Address: 286 WEST CRAIG HILL DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12825 Page: 0426

Tax Account: 073.20-2-39

Full Sale Price: $230,000.00