Monroe County, NY judgments recorded May 22-23, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded May 22, 2023
JUDGMENT, SUPREME COURT
P S P TRANSPORTING LLC et al
P S P TRANSPORTING LLC P S P TRANSPORTING LLC, P S P TRANSPORTING LLC P S P TRANSPORTING LLC P S P
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $13,627.20
RUSH, MICHELLE E
188 COUNTRY MANOR APARTMENT 24, WEBSTER NY 14580
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: HUGHES, ADAM MICHAEL
Amount: $3,168.14
WHEELER, DEBORAH L
48 SEBASTAIN DRIVE, ROCHESTER NY 14625
Favor: CAPITAL ONE N.A. SUCCESSOR BY MERGER TO CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: ROSE, KRISTA M
Amount: $3,294.89
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
TBG COMMERCIAL CAPITAL PARTNERS LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
HILL, MICHELLE R
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
MARTIN, SCOTT
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
SATISFACTION OF JUDGMENT
BERL, LAURA A
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
BOYCE, JUSTIN J
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
BROWN, GREGORY J
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
CALASCIBETTA, ROSANNA
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
CAQUIAS, SAMUEL E
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
COLANGELO, MICHAEL et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
CONRAD, MATTHEW et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
F.A HOLDINGS UZ LLC et al
Favor: HARPER ADVANCE, LLC
Amount:
JENNINGS, RYAN et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
LEWIS, MARTIN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
LOBENE, FRANK JR
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
LOPEZ-IPINA, ELVIN ELI
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MADDEN, AUTUMN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MARCANO-DELGADO, BRUWEN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MASSA, LAMONT C
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MATTIES, MICHAEL et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MCCORMICK, STEPHANY E
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MOURGIDES, MYAH et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
RAI, RATNA
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
RAMOS, XAVIER
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SAYLEMEZ, ERDINC B
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SCOTT, DINIKQUE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SCOTT, JACOB
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
SMITH, ISAIAH E
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SMITH, LEISHA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
STAUB, MARTIN et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
VAZQUEZ, RICARDO
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
VILAVONG, SOMPHONESAY S
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
ZIEGLER, BRENT
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BROWN, DEONNE
22 ROSE CIRCLE, HAMLIN NY 14464
Favor: TURNOUT HOLDINGS LLC
Attorney: LUSS, MICHAEL ESQ
Amount:
Judgments
Recorded May 23, 2023
JUDGMENT
LIEDMANN, PAUL J
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, COUNTY COURT
BITEK, VALENTE
287 BROOKS AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
BROOKS, JORDAN
201 MALTBY STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
GAUSE, GERALD A
30 STRATFORD PARK, ROCHESTER NY 14611
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $28,120.51
LEVALLEY, THOMAS
12 QUEENSBURY LANE, ROCHESTER NY 14624
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,425.00
MCCARTHY, DALE
981 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
WALLACE, ANTHONY RENALDO
76 CARTER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
21 PLINY LLC et ano
21 PLINY LLC 21 PLINY LLC, 21 PLINY LLC 21 PLINY LLC 21 PL
Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV PLLC
Amount: $7,313.75
ALLISON, ZASHEEMA CB
303 RUGBY AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GLENS FALLS NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: JAMES E CULLUM ESQ
Amount: $3,244.33
ARKOS FLOORING & DESIGN CORP et ano
1100 SOUTH FEDERAL HIGHWAY SUITE 101, DEERFIELD BEACH FL 33441
Favor: VELOCITY GROUP USA INC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $29,870.00
ATTRIDGE, KIMBERLY A
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAKAS, JOSEPH ESQ
Amount: $1,700.68
BALL, PATRICK
Favor: CORN HILL LANDING LLC
Attorney: DICK, ANDREW J ESQ
Amount: $14,110.61
BERNOULLI GROWTH CAPITAL LLC et al
403 ANASTASIA BOULEVARD, SAINT AUGUSTINE FL 32080
Favor: KINGDOM CAPITAL
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $93,375.30
BROWN, ADAM et ano
Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV PLLC
Amount: $28,021.27
CABRALES, MARISELA MARTINEZ DE et ano
Favor: CAPITAL DUDE LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV PLLC
Amount: $14,485.00
DEEPRADUP, NATPHITCHA et ano
Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV PLLC
Amount: $14,281.43
DON’T PASS THE LANE EXPRESS LLC et ano
DON’T PASS THE LANE EXPRESS LLC DON’T PASS THE LANE EXPRESS LLC, DON’T PASS THE LANE EXPRESS LLC DON’T PASS THE LANE EXPRESS LLC DON’T
Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV PLLC
Amount: $17,464.68
FIELDS, DONAVON JAMES et ano
15412 GALBI DRIVE, ORLANDO FL 32828
Favor: LEGEND ADVANCE FUNDING II LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $30,912.08
FOG ENTERPRISES LLC et ano
FOG ENTERPRISES LLC FOG ENTERPRISES LLC, FOG ENTERPRISES LLC FOG ENTERPRISES LLC FOG E
Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV PLLC
Amount: $25,986.00
GERRELL WILDER TRUCKING LLC et ano
GERRELL WILDER TRUCKING LLC GERRELL WILDER TRUCKING LLC, GERRELL WILDER TRUCKING LLC GERRELL WILDER TRUCKING LLC GERRE
Favor: CFG MERCHANT SOLUTIONS LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV PLLC
Amount: $23,000.00