Monroe County, NY deeds recorded June 15, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded June 15, 2023 71

14420

GUSMANO, DAVID J et ano to BAKER, JAIME et ano

Property Address: 9318 RIDGE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12826 Page: 0430

Tax Account: 039.03-1-12

Full Sale Price: $175,000.00

HENRY, MICHELLE A to WALSHVELO, JODI PAULINE et ano

Property Address: 42 FRAZIER STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12826 Page: 0388

Tax Account: 069.09-2-2

Full Sale Price: $185,000.00

14428

PIMM, BEVERLY M to NGUYEN, VU et ano

Property Address: 214 GREENWAY BOULEVARD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12826 Page: 0484

Tax Account: 143.10-3-1./214

Full Sale Price: $160,000.00

SNOVER, JEFFREY D et ano to SNOVER, LISA M

Property Address: 60 PARNELL DRIVE, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12826 Page: 0295

Tax Account: 143.10-4-22

Full Sale Price: $0.00

14445

GLAVICH, MICHAEL B to LU, CUNG et ano

Property Address: 101 MILRACE DRIVE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12826 Page: 0464

Tax Account: 139.54-1-31./1

Full Sale Price: $75,000.00

14446

JOHNSTON, DAVID T to MARSON, EMILY et ano

Property Address: 226 WEST SPRUCE STREET, EAST ROCHESTER NY 14446

Liber: 12826 Page: 0531

Tax Account: 151.28-2-13

Full Sale Price: $235,000.00

14450

MCGRATH, PATRICIA to GAROFALO, ALEXANDER et ano

Property Address: 34 HARVEST ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12826 Page: 0527

Tax Account: 165.10-2-39

Full Sale Price: $302,000.00

NIEZNANSKI, JOHN A to GIAMBATTISTA, CATHERINE P et ano

Property Address: 44 SAINT ANDREWS BOULEVARD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12826 Page: 0322

Tax Account: 140.13-1-78

Full Sale Price: $410,000.00

ROSELLI, ALICIA R et ano to ANDREWS-HATHAWAY, JENNIFERJ J et ano

Property Address: 53 ROYALE DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12826 Page: 0332

Tax Account: 167.17-1-7

Full Sale Price: $640,000.00

VANVOORHIS, TIMOTHY S to DAVIDOFF, LESLIE et ano

Property Address: 33 WATERFORD WAY, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12826 Page: 0329

Tax Account: 166.08-1-68

Full Sale Price: $332,000.00

VINOCOUR, SUSAN to AUDI, MARIE-LOUISE et ano

Property Address: 15 POWDER MILL DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12826 Page: 0433

Tax Account: 193.02-2-6

Full Sale Price: $459,900.00

14464

PWGS LLC to DUBOIS, BRYAN

Property Address: 741 DRAKE ROAD, HAMLIN NY 14464

Liber: 12826 Page: 0284

Tax Account: 028.02-1-26.3

Full Sale Price: $25,000.00

14468

CROCE, THERESA M et ano to CATHERINE T HETTIG IRREVOCABLE TRUST DATED MAY 15 2023 et ano

Property Address: 125 MAPLE CENTER ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12826 Page: 0230

Tax Account: 044.02-4-10

Full Sale Price: $1.00

EICHAS, GREGORY G to EICHAS, GERALD R et ano

Property Address: 1300 CLARKSON TOWNLINE ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12826 Page: 0402

Tax Account: 042.03-1-7.102

Full Sale Price: $120,000.00

14472

HISLOP, ANDREW et ano to ANDREW R HISLOP REVOCABLE LIVING TRUST DATED SEPTEMBER 28 2017 et al

Property Address: 370 LANNING ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12826 Page: 0265

Tax Account: 230.03-1-4.11

Full Sale Price: $0.00

MACK, KATHRYN F to KATHRYN F MACK REVOCABLE LIVING TRUST et ano

Property Address: 397 PHELPS ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12826 Page: 0326

Tax Account: 220.02-1-2.3

Full Sale Price: $0.00

14526

BARFORD, NATHAN G et ano to LAWRENCE, NATHANIEL ARCHER et ano

Property Address: 2205 FIVE MILE LINE ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12826 Page: 0318

Tax Account: 139.10-1-29

Full Sale Price: $250,000.00

CONANT, JANET E to CONANT, JANET E et ano

Property Address: 94 HIGHLEDGE DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12826 Page: 0313

Tax Account: 139.06-4-55

Full Sale Price: $1.00

14534

1908 WEST RIDGE RD LLC to 3330 MONROE AVE LLC

Property Address: 3330 MONROE AVENUE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12826 Page: 0503

Tax Account: 150.12-1-16

Full Sale Price: $1.00

ANDRUS, DANIEL J to ANDRUS, DANIEL J et ano

Property Address: 65 THORNELL ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12826 Page: 0276

Tax Account: 179.09-2-19

Full Sale Price: $1.00

BARISH, PATRICIA L to BARISH, JOSHUA D et al

Property Address: 20 HEARTHSTONE ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12826 Page: 0478

Tax Account: 150.20-2-37

Full Sale Price: $1.00

MCGINNIS, SHARON M to MCGINNIS, THOMAS F IV et ano

Property Address: 22 FOX CHAPEL ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12826 Page: 0227

Tax Account: 176.16-1-32

Full Sale Price: $1.00

MONROE COUNTY OF to KCDH HOLDINGS LLC

Property Address: 29-H COLONIAL PARKWAY, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12826 Page: 0365

Tax Account: 151.13-2-1./23h

Full Sale Price: $1.00

OSUR, RICHARD D to 1908 WEST RIDGE RD LLC

Property Address: 3330 MONROE AVENUE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12826 Page: 0376

Tax Account: 150.12-1-16

Full Sale Price: $1,225,000.00

RUSSELL, DONNA M et ano to RUSSELL, DONNA M

Property Address: 29 RED BARN CIRCLE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12826 Page: 0221

Tax Account: 179.06-1-17

Full Sale Price: $1.00

UPPER NEW YORK ANNUAL CONFERENCE OF THE UNITED METHODIST CHURCH to IBRAHIM, MARTINA et ano

Property Address: 28 LOCKE DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12826 Page: 0445

Tax Account: 192.08-2-72

Full Sale Price: $299,999.00

14580

COCCA, MARTIN J et ano to ACQUILANO, JEAN

Property Address: 1039 PONDBROOK POINT, WEBSTER NY 14580

Liber: 12826 Page: 0411

Tax Account: 094.08-4-29

Full Sale Price: $350,000.00

HABBERFIELD, MARSHAL R et ano to HABBERFIELD, MARSHAL R

Property Address: 1145 STONEGATE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12826 Page: 0248

Tax Account: 095.05-2-62

Full Sale Price: $1.00

LEVY, JAMIE et ano to LEVY, JAMIE H

Property Address: 952 EVERWOOD RUN, WEBSTER NY 14580

Liber: 12826 Page: 0427

Tax Account: 079.20-2-9

Full Sale Price: $0.00

OKOLOWICZ, GERALDINE M et ano to OKOLOWICZ, THADDEUS III

Property Address: 943 COPPER KETTLE ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12826 Page: 0224

Tax Account: 064.19-1-29

Full Sale Price: $1.00

14605

VELAZQUEZ HUEGE, LIS MARIEN to RE1 EMI LLC

Property Address: 809 NORTH STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12826 Page: 0437

Tax Account: 106.41-4-20

Full Sale Price: $5,000.00

14606

CANGIALOSI, MARTIN J et ano to CANGIALOSI, MARTIN J et al

Property Address: 28 BRU-MAR DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12826 Page: 0288

Tax Account: 104.18-1-10

Full Sale Price: $1.00

COLON, ANGEL to AMPARO, MANUEL VERAS et ano

Property Address: 29 MCNAUGHTON STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12826 Page: 0481

Tax Account: 105.63-2-36.001

Full Sale Price: $112,000.00

DELANEY, DEBRA A to DELANEY FAMILY IRREVOCABLE TRUST

Property Address: 15 GEMINI CIRCLE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12826 Page: 0368

Tax Account: 119.06-2-17

Full Sale Price: $0.00

PARKVIEW PLACE LLC to ROSSI, DEBRA et ano

Property Address: 73 TIMBER CREEK TRAIL, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12826 Page: 0534

Tax Account: 103.14-1-65

Full Sale Price: $307,173.00

SCHULTZ, STUART E to SCHULTZ, LANNA et ano

Property Address: 70 LEE ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12826 Page: 0292

Tax Account: 104.15-3-23

Full Sale Price: $40,000.00

14608

SABLE MONROE PROPERTIES 2 LLC to POLANCO, ALFONSO et ano

Property Address: 118 AMBROSE STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12826 Page: 0454

Tax Account: 105.67-1-32

Full Sale Price: $63,000.00

14609

ROCHESTER CITY OF to HANKS, MONICA L

Property Address: 487-487.5 CENTRAL PARK, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12826 Page: 0236

Tax Account: 106.60-2-9

Full Sale Price: $425.00

RONAYNE, JO ANNE M et ano to MCBRIDE, SHANNON et ano

Property Address: 442 HARWICK ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12826 Page: 0254

Tax Account: 107.11-2-22

Full Sale Price: $163,000.00

SEELEY, DAVID A to DESOUSA, EMILY CATHERINE et ano

Property Address: 339 HARWICK ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12826 Page: 0423

Tax Account: 107.11-2-8

Full Sale Price: $230,000.00

WILLIAMS, LUCIEN LAINE et ano to NEWMAN, GRACE M et ano

Property Address: 55 ELM DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12826 Page: 0301

Tax Account: 107.82-2-6

Full Sale Price: $356,000.00

14611

JOHNSON, BRENT to HOI LISTER PROPERTIES LLC

Property Address: 150 MT READ BLVD, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12826 Page: 0524

Tax Account: 120.30-1-44.001

Full Sale Price: $35,000.00

14612

ANGEL HOMES LLC to VENTIMIGLIA BUILDERS INC

Property Address: 445 JANES ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12826 Page: 0251

Tax Account: 045.02-1-8.5

Full Sale Price: $42,000.00

BRANAGAN, DARLENE et ano to MILONNI, ANTHONY LOUIS

Property Address: 152 CROSBY LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12826 Page: 0385

Tax Account: 045.15-7-1

Full Sale Price: $318,000.00

14613

DEUTSCH, ADAM to BOX RENTALS LLC

Property Address: 42 STARLING STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12826 Page: 0494

Tax Account: 105.25-1-39

Full Sale Price: $45,000.00

LEE, CHARLES to YOURWAY PROPERTIES INC

Property Address: 208-210 GLENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12826 Page: 0506

Tax Account: 105.26-3-25

Full Sale Price: $50,000.00

NCS HOME PROPERTIES, INC et ano to GANGEMI, JOSEPH et ano

Property Address: 10 STRAUB STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12826 Page: 0304

Tax Account: 090.82-2-22

Full Sale Price: $60,000.00

ROCHESTER CITY OF to C.H.I.P.S FAMILY SERVICES INC

Property Address: 17 LOCUST STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12826 Page: 0239

Tax Account: 105.43-1-14

Full Sale Price: $1.00

14616

204 REAL ESTATE OF NY LLC to STRATTON, JOSEPH E

Property Address: 3419 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12826 Page: 0458

Tax Account: 060.56-6-15

Full Sale Price: $115,000.00

DIAZ, JODIE BARON et al to CRISANTI, GIOVANNI FRANK

Property Address: 96 JEFREELIND DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12826 Page: 0269

Tax Account: 059.08-3-38

Full Sale Price: $265,000.00

14617

EGGERT, DAVID F to CARDWELL, KELLY

Property Address: 84 PARKSIDE CRESCENT, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12826 Page: 0273

Tax Account: 076.13-1-35

Full Sale Price: $1.00

14618

WINSLOW, MATTHEW to 31 BARRINGTON LLC

Property Address: 55 OLD MILL ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12826 Page: 0371

Tax Account: 137.19-1-52

Full Sale Price: $999,000.00

ZHOU, YIYUN to STERN, MAX

Property Address: 131 DUNBARTON DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12826 Page: 0190

Tax Account: 150.10-1-22

Full Sale Price: $380,000.00

14619

SALIM, MOHAMMED et ano to 154-156 MILL STREET LLC

Property Address: 154-156 MILLBANK STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12826 Page: 0281

Tax Account: 135.34-1-31

Full Sale Price: $1.00

14620

CARPENTER, PETER D to WAACK, NILS M

Property Address: 66 BOND STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12826 Page: 0315

Tax Account: 121.56-3-26

Full Sale Price: $255,000.00

G V SOUTHWEDGE PROPERTIES LLC to BROWN, LIBRADA

Property Address: 272 LINDEN STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12826 Page: 0468

Tax Account: 121.72-1-28

Full Sale Price: $440,000.00

14621

CARINI, STEVEN L to MUHEZAGIRO, CHANTAL

Property Address: 174 BARBERRY TERRACE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12826 Page: 0518

Tax Account: 091.74-3-21

Full Sale Price: $106,000.00

CHILI PEPPER LLC to RODRIGUEZ, ANTHONY

Property Address: 871-875 JOSEPH AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12826 Page: 0521

Tax Account: 091.79-4-21.001

Full Sale Price: $71,500.00

COLON, LEANDRO to RE 1EMI LLC

Property Address: 1368 NORTH CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12826 Page: 0257

Tax Account: 091.70-3-2

Full Sale Price: $1,344.75

ROSSY, DOMINGO to COLON ROMAN, MIGUEL A et ano

Property Address: 134 DORBETH ROAD, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12826 Page: 0308

Tax Account: 091.69-3-44

Full Sale Price: $132,000.00

UR ALLIANCE LLC to JAGNANAN, RAVINDRA et ano

Property Address: 23 PECKHAM STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12826 Page: 0298

Tax Account: 091.64-2-63

Full Sale Price: $68,000.00

14623

MARTIN, KARA A et ano to MAURICIO, LUIS et ano

Property Address: 60 PEDDINGTON CIRCLE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12826 Page: 0497

Tax Account: 175.06-2-30

Full Sale Price: $256,000.00

ZHANG, WENXI to LAM, TONY

Property Address: 82 PATRICIAN DRIVE NORTH, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12826 Page: 0382

Tax Account: 162.18-1-39

Full Sale Price: $222,000.00

14624

EHMANN, JILL C to EHMANN, FRANK A

Property Address: 27 DOVER COURT, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12826 Page: 0279

Tax Account: 146.08-3-48

Full Sale Price: $1.00

GILBERT, JODIE L et ano to BETLOW, MICHAEL D et ano

Property Address: 31 MADERA DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12826 Page: 0442

Tax Account: 146.06-1-17

Full Sale Price: $226,500.00

SHOENBERGER, INGRID A to EMERY, GARY et ano

Property Address: 44 LETTINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12826 Page: 0262

Tax Account: 119.20-1-65

Full Sale Price: $230,344.00

14626

BAZZIE, CHRISTOPHER A to LI, NING

Property Address: 166 BRIAR WOOD LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12826 Page: 0414

Tax Account: 074.19-5-75

Full Sale Price: $330,000.00

DUGAN, LISA P to MILLER, AMORETTE

Property Address: 96 AMBERWOOD PLACE, GREECE NY 14626

Liber: 12826 Page: 0310

Tax Account: 089.14-1-55

Full Sale Price: $205,000.00

IOVINO, JAMES G JR to IOVINO, ALEX

Property Address: 200 DOVE TREE LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12826 Page: 0500

Tax Account: 058.03-6-40

Full Sale Price: $160,000.00

MARCHESE, JOSEPH to BINGER, CARSMON

Property Address: 563 SHARON DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12826 Page: 0379

Tax Account: 074.06-2-23

Full Sale Price: $166,500.00

TREMITI, MARY to VOLTA, PHILIP J JR et ano

Property Address: 102 COLLENTON DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12826 Page: 0408

Tax Account: 058.02-7-21

Full Sale Price: $245,000.00