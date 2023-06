Monroe County, NY deeds recorded June 20, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded June 20, 2023 96

14420

BARTOS, KATHLEEN et ano to CRIST, ERIN et ano

Property Address: 3081 SWEDEN WALKER ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12827 Page: 0521

Tax Account: 055.01-1-2

Full Sale Price: $172,500.00

14428

CAMELIO, PATRICK et ano to CAMELIO, LINDA

Property Address: 7111 CHILI CENTER ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12827 Page: 0258

Tax Account: 170.01-1-57

Full Sale Price: $1.00

14450

FLUHARTY, M ELIZABETH et al to BROWN, MARY KATHLEEN et ano

Property Address: 33 CANNOCK DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12827 Page: 0437

Tax Account: 180.05-3-10

Full Sale Price: $522,000.00

KLIMASEWSKI, SARAH et ano to COLE, KEVIN SCOTT

Property Address: 31 FOURTH AVENUE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12827 Page: 0510

Tax Account: 152.16-2-35

Full Sale Price: $432,500.00

LUNDQUIST, ROBERT C to TORNATORE, MARCUS P et ano

Property Address: 21 CHELSEA WAY, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12827 Page: 0623

Tax Account: 179.08-1-25

Full Sale Price: $330,000.00

NUPP, MAUREEN M to SCHOOF, GENEVIEVE H et ano

Property Address: 48 WHIPPLETREE ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12827 Page: 0685

Tax Account: 153.06-1-22

Full Sale Price: $372,000.00

WALLACE, ANN L to RAGNE, ROBERT L

Property Address: 220 BLUHM ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12827 Page: 0565

Tax Account: 180.04-1-51.112

Full Sale Price: $512,500.00

WILSON, LETHA D to GIGLIOTTI, MICHAEL

Property Address: 11 DUXBURY HEIGHTS, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12827 Page: 0631

Tax Account: 166.12-1-63./11

Full Sale Price: $118,500.00

14467

BELLEW, MICHAEL R et ano to PENNYMAC SERVICES INC

Property Address: 128 CITATION DRIVE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12827 Page: 0315

Tax Account: 190.01-2-8

Full Sale Price: $208,284.89

STEHN, CAROL A et ano to PERKINS, CAITLIN N

Property Address: 82 FOX CHAPEL ROAD, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12827 Page: 0579

Tax Account: 176.16-2-17

Full Sale Price: $256,000.00

14468

TUFANO, ANN M et ano to KNAPP, AMANDA et ano

Property Address: 23 PEACH BLOSSOM ROAD NORTH, HILTON NY 14468

Liber: 12827 Page: 0261

Tax Account: 024.17-2-1

Full Sale Price: $200,000.00

14472

WATSON, ABRAM D et ano to SCIORTINO, CRISTIN et ano

Property Address: 1 MORGAN CHASE, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12827 Page: 0334

Tax Account: 224.03-1-50

Full Sale Price: $829,000.00

14526

BRAGG, KELLY A et ano to MATTELIANO, DUANE G

Property Address: 125 BLUE RIDGE ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12827 Page: 0653

Tax Account: 125.05-3-18./B

Full Sale Price: $240,000.00

LINDBLOOM, DEBRA J et ano to ROSSI, KATHERINE D

Property Address: 74 PLEASANT WAY, PENFIELD NY 14526

Liber: 12827 Page: 0337

Tax Account: 139.14-2-50

Full Sale Price: $220,000.00

14534

BURKE, ADRIAN J et ano to BAKER, REBECCA et ano

Property Address: 8 WIDEWATERS LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12827 Page: 0408

Tax Account: 150.19-1-10

Full Sale Price: $561,568.00

GERVAIS, THOMAS R et ano to FARRELL, ERIC et ano

Property Address: 106 OAK MANOR CRESCENT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12827 Page: 0411

Tax Account: 151.11-2-77

Full Sale Price: $339,000.00

HOCHHEIMER, KAREN L to CHANDRAGIRI, DEVI et ano

Property Address: 19 ROUND TRAIL DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12827 Page: 0440

Tax Account: 178.07-2-59

Full Sale Price: $385,000.00

14543

MITCHELL CARPENTER to MUHAMMAD, SHAKEEL et ano

Property Address: 7908 WEST HENRIETTA ROAD, RUSH NY 14543

Liber: 12827 Page: 0673

Tax Account: 219.02-1-7

Full Sale Price: $235,000.00

14546

GRAY, CHRISTOPHER to MAHON, BRYANT RICHARD et ano

Property Address: 237 BRIARWOOD LANE, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12827 Page: 0363

Tax Account: 200.05-4-11

Full Sale Price: $245,000.00

14559

HICKS, BENJAMIN P et ano to CUBIOTTI, MATTHEW

Property Address: 1464 VROOM ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12827 Page: 0513

Tax Account: 116.02-4-6

Full Sale Price: $15,000.00

WARD, ALAN R et ano to WARD, AMY M

Property Address: 3 WIDGER ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12827 Page: 0268

Tax Account: 116.01-2-30.1

Full Sale Price: $1.00

14580

AFFRONTI DEVELOPMENT LLC to NVR INC

Property Address: 11 ROBERT MICHAELS RUN, WEBSTER NY 14580

Liber: 12827 Page: 0644

Tax Account: 095.03-1-55

Full Sale Price: $90,000.00

AFFRONTI DEVELOPMENT LLC to NVR INC

Property Address: 39 ROBERT MICHAELS RUN, WEBSTER NY 14580

Liber: 12827 Page: 0647

Tax Account: 095.03-1-62

Full Sale Price: $90,000.00

AFFRONTI DEVELOPMENT LLC to NVR INC

Property Address: 26 ROBERT MICHAELS RUN, WEBSTER NY 14580

Liber: 12827 Page: 0650

Tax Account: 095.03-1-91

Full Sale Price: $90,000.00

BEIKIRCH, STEPHEN M et ano to SMB PROPERTY MANAGEMENT LLC et ano

Property Address: 266 PARK LANE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12827 Page: 0424

Tax Account: 078.06-2-51

Full Sale Price: $1.00

BOJKO, MICHAEL T to MICHAEL T BOJKO IRREVOCABLE TRUST

Property Address: 15 MIYAH DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12827 Page: 0417

Tax Account: 095.01-3-61

Full Sale Price: $1.00

DUNHAM, ELSON F to PHYLLIS N SMITH IRREVOCABLE TRUST DATED MAY 23 2023 et ano

Property Address: 534 FORREST LAWN ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12827 Page: 0331

Tax Account: 048.19-1-11

Full Sale Price: $457,000.00

ERIKA PAULA ROMM LIVING TRUST et ano to WARNHOFF, DIAN et ano

Property Address: 114 FAIRVIEW CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12827 Page: 0605

Tax Account: 048.19-2-16

Full Sale Price: $375,000.00

LINDA G NICHOLSON IRREVOCABLE TRUST DATED NOVEMBER 8 2019 et al to AROESTY, CAROL

Property Address: 365 MARYVIEW DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12827 Page: 0571

Tax Account: 094.02-4-8

Full Sale Price: $395,000.00

14586

ELY, BRIAN J et al to Ely, Sara J

Property Address: 126 HARROGATE CROSSING, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12827 Page: 0300

Tax Account: 200.28-1-4

Full Sale Price: $1.00

JENNINGS, NANCY K to JENNINGS, JOHANNA et ano

Property Address: 212 WESTCOMBE PARK, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12827 Page: 0309

Tax Account: 200.28-1-49

Full Sale Price: $1.00

MELONI, JACKLYN A to HEYMAN, EMILY A et ano

Property Address: 5 REAGAN WAY, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12827 Page: 0602

Tax Account: 189.03-5-6

Full Sale Price: $280,000.00

RIEHLE, JOAN V to JOAN RIEHLE IRREVOCABLE TRUST et ano

Property Address: 801 BAILEY ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12827 Page: 0306

Tax Account: 161.18-2-7

Full Sale Price: $1.00

14605

LMP REAL ESTATE PARTNERS LLC to BOWEN, ALANA E et al

Property Address: 72 HARVEST STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12827 Page: 0576

Tax Account: 106.44-4-74

Full Sale Price: $48,500.00

14606

BREWSTER, HAL D to VARGAS, JESUS M

Property Address: 49 BRAYER STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12827 Page: 0303

Tax Account: 105.74-1-13

Full Sale Price: $20,000.00

BRYANT, SHAWN to HAWTHORNE HILL PROPERTIES LLC

Property Address: 73 LOUISE STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12827 Page: 0397

Tax Account: 105.72-1-79.001

Full Sale Price: $2,201.00

COIA, SCOTT to FARMER, ERICA LYNNE et ano

Property Address: 48 COUNTRY GABLES CIRCLE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12827 Page: 0454

Tax Account: 103.12-1-70

Full Sale Price: $265,000.00

GOODSELL, DAVID J et ano to IULIANELLA, GIANMARIO et ano

Property Address: 16 CHARISMA DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12827 Page: 0487

Tax Account: 103.07-3-16

Full Sale Price: $261,500.00

GRADY INVESTMENTS LLC to GERHARD, MAVERICK

Property Address: 228 DEARCOP DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12827 Page: 0374

Tax Account: 119.08-1-53

Full Sale Price: $140,000.00

HAWTHORNE HILL PROPERTIES LLC to SNAG REALTY LLC

Property Address: 73 LOUISE STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12827 Page: 0461

Tax Account: 105.72-1-79.001

Full Sale Price: $1.00

REED, TONYA et al to DUNN, AMBER et ano

Property Address: 439 HOWARD ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12827 Page: 0370

Tax Account: 119.06-3-7

Full Sale Price: $165,000.00

TANTALO, JOSEPH et ano to SCOTT, ANTONIA et ano

Property Address: 18 REGINA DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12827 Page: 0556

Tax Account: 103.08-2-68

Full Sale Price: $100,000.00

14608

S N R ENTERPRISES LLC et ano to 305 TREMONT LLC

Property Address: 305 TREMONT STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12827 Page: 0531

Tax Account: 121.45-1-63.002

Full Sale Price: $500,000.00

14609

BROKAW, FRANCINE N to CIMILLUCA, JORDAN

Property Address: 202 BRETT ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12827 Page: 0559

Tax Account: 107.15-3-74

Full Sale Price: $300,000.00

CLARKSON, GLEN T to GRANT, EDWARD DAVID JR

Property Address: 722 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12827 Page: 0545

Tax Account: 107.62-2-33

Full Sale Price: $1.00

CUYLER, GEORGIA M et al to CUYLER PROPERTIES LLC et ano

Property Address: 39 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12827 Page: 0694

Tax Account: 107.61-1-3

Full Sale Price: $1.00

CUYLER, GEORGIA M et al to CUYLER PROPERTIES LLC et ano

Property Address: 467-471 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12827 Page: 0691

Tax Account: 106.52-2-7

Full Sale Price: $1.00

HOBBS, MICHELLE D et ano to VANGRIFFIN, III

Property Address: 2096 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12827 Page: 0594

Tax Account: 092.55-1-7

Full Sale Price: $66,250.00

MEADOW-SPRING PROPERTY MANAGEMENT LLC to RED OAK CAPITAL NV LLC

Property Address: 508-510 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12827 Page: 0471

Tax Account: 107.55-3-79

Full Sale Price: $140,000.00

PANTON, TRICIA N to BROWN, CHRISTOL KIMBERLEY et ano

Property Address: 60 BENNETT AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12827 Page: 0366

Tax Account: 092.54-1-6

Full Sale Price: $0.00

SWYERS, TONYA et ano to TILLMAN, ERIC

Property Address: 70 LYCEUM STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12827 Page: 0493

Tax Account: 107..22-1-39

Full Sale Price: $166,500.00

VERCAMMEN, PATRICK to HOMES AT PROVIDENCE LLC

Property Address: 71 SIDNEY STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12827 Page: 0358

Tax Account: 107.70-1-9

Full Sale Price: $4,500.00

14611

BANER FRANK PROPERTY MANAGEMENT LLC to MRS LANDLORD LLC

Property Address: 14 POTOMAC STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12827 Page: 0427

Tax Account: 120.32-1-37

Full Sale Price: $35,000.00

RE 1EMI LLC to PRIESTER, YOLANDA

Property Address: 666 JEFFERSON AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12827 Page: 0457

Tax Account: 120.68-3-12

Full Sale Price: $1.00

14612

CRAIG, DENISE M to SAINT JOHN, SHELLY MARIE

Property Address: 405 BEACH AVENUE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12827 Page: 0505

Tax Account: 047.38-1-13

Full Sale Price: $0.00

CRAIG, DENISE MARIE et ano to JOHN, KELLIE MARIE

Property Address: 29 CAMDEN STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12827 Page: 0500

Tax Account: 047.38-2-24

Full Sale Price: $0.00

DEWEY CAPITAL HOLDINGS LLC to MBL HOLDINGS 1 LLC

Property Address: 59 ALPINE ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12827 Page: 0537

Tax Account: 046.20-5-9

Full Sale Price: $85,000.00

GRODENSKY, SUSAN to GRODENSKY, MATTAN CHARLES et ano

Property Address: 3016 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12827 Page: 0312

Tax Account: 060.84-2-13

Full Sale Price: $0.00

HOWELL, GERALD to TLOA OF NY LLC

Property Address: 34 ISLAND COTTAGE ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12827 Page: 0680

Tax Account: 046.13-2-19

Full Sale Price: $45,595.00

HUGHES, SUSAN C to LENMAR INC

Property Address: 27 BRADDOCK STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12827 Page: 0389

Tax Account: 047.38-1-51

Full Sale Price: $112,000.00

PORTFOLIO ENTERPRISES INC to HANDS, LUKAS W et ano

Property Address: 15 ALONZO STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12827 Page: 0617

Tax Account: 060.36-2-43

Full Sale Price: $160,000.00

14613

WHITE, GRAHAM M et ano to MULLER, MARVIN JOHN III

Property Address: 630 SENECA PARKWAY, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12827 Page: 0430

Tax Account: 090.57-2-59

Full Sale Price: $325,000.00

14615

DEWEY CAPITAL HOLDINGS LLC to MT HOUSING NY LLC

Property Address: 2042-2046 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12827 Page: 0548

Tax Account: 075.74-2-48

Full Sale Price: $100,000.00

DEWEY CAPITAL HOLDINGS LLC to MT HOUSING NY LLC

Property Address: 2040 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12827 Page: 0552

Tax Account: 075.74-2-49

Full Sale Price: $95,000.00

GROSSER, BERNARD G et ano to SCHAEFER, AUSTIN THOMAS

Property Address: 28 MCCALL ROAD, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12827 Page: 0608

Tax Account: 075.58-1-23

Full Sale Price: $150,000.00

MOBC PROPERTIES LLC to COLE, LINDA MICHELLE

Property Address: 327 AVIS STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12827 Page: 0591

Tax Account: 090.41-2-16

Full Sale Price: $122,000.00

14616

BRADSHAW, GERALD to ELLIOTTS ELITE SERVICES LLC

Property Address: 206 LAVERNE DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12827 Page: 0433

Tax Account: 060.48-7-26

Full Sale Price: $100,000.00

SMITH, RHONDA S to DACHILLE, JESSICA et ano

Property Address: 280 PICTURESQUE DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12827 Page: 0344

Tax Account: 046.17-12-32

Full Sale Price: $245,000.00

WAY, GEORGETTE M et ano to DAVILA, FRANCISCO QUINONES et ano

Property Address: 63 FORGHAM ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12827 Page: 0421

Tax Account: 060.59-4-26

Full Sale Price: $193,000.00

14617

ARENA, JOSEPHINE C et al to PHH MORTGAGE CORPORATION

Property Address: 270 LAKE SHORE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12827 Page: 0347

Tax Account: 047.18-2-63

Full Sale Price: $147,984.07

CURAZZATO, ARTHUR J et ano to BRINGLEY, COURTNEY et ano

Property Address: 7 THATCHER ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12827 Page: 0351

Tax Account: 061.10-2-27.2

Full Sale Price: $319,500.00

HILL, APRIL M et ano to BEKK A HOLDINGS LLC

Property Address: 147 OAKLAWN DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12827 Page: 0541

Tax Account: 061.07-2-36

Full Sale Price: $1.00

ROBERTSON, BRIDGET E et ano to FELICETTI, JACOB W et ano

Property Address: 53 BRIARCLIFFE ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12827 Page: 0451

Tax Account: 061.15-1-75

Full Sale Price: $250,000.00

Vasile, Heather et ano to TRABELSI, NASSER

Property Address: 129 ROGERS PARKWAY, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12827 Page: 0612

Tax Account: 076.18-1-1

Full Sale Price: $204,000.00

14618

HEARD, MAIJA L to MKRTCHYAN, MARTIN et ano

Property Address: 2370 ELMWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12827 Page: 0496

Tax Account: 137.09-2-58

Full Sale Price: $210,000.00

SHALESTONE PROPERTIES LLC to LOBO, LIANA et ano

Property Address: 820 EASTBROOKE LANE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12827 Page: 0382

Tax Account: 150.13-2-48./1a

Full Sale Price: $226,000.00

14619

CHAMBERLAIN, SANDRA to CHAMBERLAIN, SANDRA A et ano

Property Address: 947 WOODBINE AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12827 Page: 0402

Tax Account: 135.49-1-22

Full Sale Price: $1.00

CHAMBERLAIN, SANDRA A to CHAMBERLAIN, SANDRA A et ano

Property Address: 52 EVANGELINE STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12827 Page: 0405

Tax Account: 135.33-3-46

Full Sale Price: $1.00

14620

BARTLETT, PAUL M to MILLER, RYAN

Property Address: 4 RAYMOND STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12827 Page: 0355

Tax Account: 121.82-4-58

Full Sale Price: $238,000.00

HILL, JASON M to BEKK HOLLDINGS LLC

Property Address: 950 MEIGS STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12827 Page: 0543

Tax Account: 121.81-3-70

Full Sale Price: $1.00

SHERMAN, EDWARD B to RAHMAN, FAHMI et ano

Property Address: 111 EASTMORELAND DRIVE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12827 Page: 0517

Tax Account: 135.84-1-24

Full Sale Price: $310,000.00

14621

PEREZ, HARRY to FEDISON, TRACY A

Property Address: 19 RIALTO STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12827 Page: 0490

Tax Account: 091.78-2-51

Full Sale Price: $125,000.00

WAGNER, MICHAEL A to AL-FATEH PROPERTIES INC

Property Address: 370 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12827 Page: 0562

Tax Account: 091.62-1-54.001

Full Sale Price: $123,000.00

14623

ALCONERO, RODRIGO to NUTEFALL, DANIEL L et ano

Property Address: 1101 RIVERS RUN, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12827 Page: 0378

Tax Account: 174.10-1-40

Full Sale Price: $245,000.00

HARDING, SANDRA A to JAMES, CHRISTOPHER et ano

Property Address: 289 VISCOUNT DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12827 Page: 0676

Tax Account: 162.19-2-10

Full Sale Price: $155,000.00

14624

BONA RISTICH IRREVOCABLE TRUST et al to EHMANN, JILL C

Property Address: 28 LEXINGTON PARKWAY, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12827 Page: 0525

Tax Account: 134.13-2-24

Full Sale Price: $215,000.00

CARLASCIO, KIMBERLY et ano to KING, JENNA et ano

Property Address: 1460 HOWARD ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12827 Page: 0620

Tax Account: 134.07-2-43

Full Sale Price: $200,000.00

HOWLES, STEPHEN D to BEECHER, STOWE A

Property Address: 2135 WESTSIDE DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12827 Page: 0688

Tax Account: 132.14-1-23

Full Sale Price: $258,000.00

SARACENI, THOMAS L to DITZEL, CHRISTINE S

Property Address: 50 SLEEPY HOLLOW, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12827 Page: 0627

Tax Account: 146.09-4-55

Full Sale Price: $185,000.00

WOLFF, CHRISTINE L to STALEY, DEIRDRE et ano

Property Address: 35 HIDDEN VALLEY DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12827 Page: 0474

Tax Account: 134.05-1-2.035

Full Sale Price: $150,000.00

14626

GIORDANO, REBECCA A to BARNES, CHRISTINE

Property Address: 186 TROUTBECK LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12827 Page: 0341

Tax Account: 059.03-7-35

Full Sale Price: $250,000.00

HOOVER, GAYLE et al to GERULA, AMY E et ano

Property Address: 946 GUINEVERE DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12827 Page: 0394

Tax Account: 073.02-8-40

Full Sale Price: $315,000.00

MOSER, STEPHEN G to DATUIN, SHEILA HERMOSILLA

Property Address: 22 LETCHWORTH AVENUE, GREECE NY 14626

Liber: 12827 Page: 0657

Tax Account: 073.02-6-1

Full Sale Price: $320,000.00