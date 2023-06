Monroe County, NY deeds recorded June 21, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded June 21, 2023

AWANA PROPERTIES INC to SAM WATKINS PROPERTIES LLC

Property Address:

Liber: 12828 Page: 0442

Tax Account:

Full Sale Price: $49,750.00

MANDERY, ROSELINDE et ano to MANDERY, FRANCIS J

Property Address:

Liber: 12828 Page: 0393

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

MASTERSON, FRANCES M to FRANCES MARGARET MASTERSON REVOCABLE LIVING TRUST et ano

Property Address:

Liber: 12828 Page: 0366

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14420

JOANNE M BOCACH LLC to GRAHAM, MARY F

Property Address: 275/130 OWENS ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12828 Page: 0229

Tax Account: 084.01-3-11/130

Full Sale Price: $145,000.00

14428

JACK, JAMES H et ano to SHEPARD, BRYAN J

Property Address: 12 FLINTON RUN, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12828 Page: 0214

Tax Account: 159.01-2-11

Full Sale Price: $315,000.00

14445

SOREGI, NANCY J et ano to SOREGI, MICHAEL JUDE

Property Address: 111 EAST HICKORY STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12828 Page: 0090

Tax Account: 152.29-2-7

Full Sale Price: $1.00

14450

HAFF, MARLENE L to HAFF, DANIEL R et ano

Property Address: 18 FALCON LANE EAST, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12828 Page: 0083

Tax Account: 165.20-2-84./1

Full Sale Price: $1.00

HOWARD, ELISABETH P to GOODWIN, CHARLES DANIEL

Property Address: 6 TEAL DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12828 Page: 0192

Tax Account: 167.03-1-13

Full Sale Price: $482,000.00

LEE, JAMES H to ALICEA, CARLY C et ano

Property Address: 36 CHESHAM WAY, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12828 Page: 0217

Tax Account: 179.12-2-84

Full Sale Price: $480,000.00

TRIPP, CONSTANCE S to SMITH, MARY E

Property Address: 6 DUNBRIDGE HEIGHTS, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12828 Page: 0388

Tax Account: 166.17-3-9

Full Sale Price: $275,000.00

14467

JUNGE, H HENRY to CODY, DYLAN et ano

Property Address: 1522 ERIE STATION ROAD, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12828 Page: 0379

Tax Account: 190.09-1-2

Full Sale Price: $1.00

14468

Colon, Yairazaret to BUCHHOLZ, KRISTIN et ano

Property Address: 221 BURRITT ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12828 Page: 0342

Tax Account: 032.04-2-1

Full Sale Price: $250,000.00

14526

ELIAS, SOFIA et al to HOROWITZ, DANIEL M

Property Address: 42 AVONMORE WAY, PENFIELD NY 14526

Liber: 12828 Page: 0336

Tax Account: 139.08-1-6

Full Sale Price: $430,000.00

FELICE, JOHN R et ano to FELICE, JOHN E et ano

Property Address: 67A BLUE RIDGE ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12828 Page: 0097

Tax Account: 109.05-3-10./a

Full Sale Price: $1.00

KUSMIERZ, MICHAEL J to KUSMIERZ, MICHAEL J et ano

Property Address: 173 SAWNMILL DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12828 Page: 0015

Tax Account: 124.17-1-4

Full Sale Price: $0.00

14534

COVENTRY RIDGE BUILDING CORP to DENEEN, TODD F et ano

Property Address: 81 COVENTRY RIDGE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12828 Page: 0167

Tax Account: 177.04-1-33

Full Sale Price: $872,003.00

COVENTRY RIDGE BUILDING CORP to ALOI, STEPHEN G II

Property Address: 29 COVENTRY RIDGE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12828 Page: 0448

Tax Account: 177.03-5-43

Full Sale Price: $949,900.00

SUN, QINGHAI et ano to CHEN, MATTHEW et ano

Property Address: 40 WIND MILL ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12828 Page: 0100

Tax Account: 178.06-4-14

Full Sale Price: $365,000.00

14543

MATTHEWS AND FIELDS LUMBER CO INC to GERBER HOMES & ADDITIONS LLC

Property Address: 35 WOODRUFF ROAD, RUSH NY 14543

Liber: 12828 Page: 0018

Tax Account: 219.03-1-19

Full Sale Price: $23,000.00

14546

LOUSLEY, FRANCES L to ROCHESTER HOUSING DEVELOPMENT FUND CORPORATION

Property Address: 12 MAPLE AVENUE, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12828 Page: 0211

Tax Account: 200.05-2-24

Full Sale Price: $104,700.00

14580

BARRY, TIMOTHY to VALENTE, ANDREA et ano

Property Address: 1475 PROVIDENCE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12828 Page: 0373

Tax Account: 050.03-8-60.1

Full Sale Price: $802,000.00

BOISVERT, CHERI to WOLDEMARIAM, ABEBE A

Property Address: 533 DEER HAVEN DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12828 Page: 0122

Tax Account: 078.07-1-84

Full Sale Price: $445,000.00

CHOWN, CYNTHIA et ano to KLEIN, KELLEY-ANNE CYZESKI et al

Property Address: 15 LEEDALE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12828 Page: 0308

Tax Account: 093.07-2-12

Full Sale Price: $190,000.00

DORVAL, MICHEL et ano to ZHAO, PING

Property Address: 199 MILL STREAM RUN, WEBSTER NY 14580

Liber: 12828 Page: 0205

Tax Account: 036.03-1-25

Full Sale Price: $640,000.00

NINE MILE POINT ASSOCIATES LLC to CROSSTOWN CUSTOM HOMES OF ROCHESTER INC

Property Address: 99 MIYAH DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12828 Page: 0376

Tax Account: 095.01-4-52

Full Sale Price: $1.00

PADILLA, CARMELITA et ano to PADILLA, MARISSA L et ano

Property Address: 256 BRETT ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12828 Page: 0180

Tax Account: 107.15-3-66

Full Sale Price: $1.00

PADILLA, CARMELITA et al to PADILLA, MARISSA L et ano

Property Address: 815 FRANCESCA WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12828 Page: 0183

Tax Account: 079.13-2-70

Full Sale Price: $1.00

WOODS, SIMON et ano to BRITTON, NANCY K et ano

Property Address: 764 ADMIRALTY WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12828 Page: 0251

Tax Account: 063.17-4-6

Full Sale Price: $640,000.00

14586

JAYNES RIVERVIEW LLC to GHIMIREY, LAXMI DEVI et ano

Property Address: 169 HIDDEN VIEW, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12828 Page: 0305

Tax Account: 187.01-1-31

Full Sale Price: $429,900.00

KUNZ, CHRISTINE M et ano to KIRIEVSKAYA, VERONIKA et ano

Property Address: 140 CAVE HOLLOW, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12828 Page: 0385

Tax Account: 188.06-1-25

Full Sale Price: $232,500.00

14605

NAVEDO, ISABEL et ano to JNAV PRODUCTIONS LIMITED LIABILITY CO

Property Address: 304 FOURTH STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12828 Page: 0382

Tax Account: 106.51-3-17

Full Sale Price: $1.00

14606

BATTISTI-BAXTER, ROSANNE to BAXTER, NICHOLAS

Property Address: 47 ELMFORD ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12828 Page: 0151

Tax Account: 103.10-2-81

Full Sale Price: $1.00

HOOK, RANDALL et al to MVP REALTY NY LLC et al

Property Address: 75 MICHIGAN STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12828 Page: 0401

Tax Account: 105.41-3-51

Full Sale Price: $146,000.00

PERRY, MONIKA ELISABETH to EMERSON, JOSHUA WAGNER

Property Address: 160 MERCER AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12828 Page: 0352

Tax Account: 104.06-2-47

Full Sale Price: $160,000.00

14609

BARNHART, RACHEL A to HANLEY, RYAN et ano

Property Address: 26 NETHERTON ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12828 Page: 0238

Tax Account: 107.47-1-14

Full Sale Price: $195,000.00

BARON, DAVID R to TENTINGER, ERICA STONE et ano

Property Address: 108 MACBETH STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12828 Page: 0451

Tax Account: 107.71-2-17

Full Sale Price: $234,500.00

CUNNINGHAM, MARY D to BATES, ROSE A

Property Address: 21 WYAND CRESCENT, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12828 Page: 0094

Tax Account: 107.65-1-16

Full Sale Price: $1.00

SCHOOF, GENEVIEVE H et ano to TRABERT, ANDREW N et ano

Property Address: 135 ELMCROFT ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12828 Page: 0055

Tax Account: 107.75-1-42

Full Sale Price: $355,000.00

14610

RELUXARY VENTURES LLC to BRAITKRUS, KRISTEN MICHELLE et ano

Property Address: 120 BROOKFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12828 Page: 0302

Tax Account: 122.24-3-44

Full Sale Price: $305,000.00

14611

BURGESS, EUGENE et ano to MANKOWSKI, DAVID

Property Address: 62 STRATFORD PARK, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12828 Page: 0170

Tax Account: 135.27-1-37

Full Sale Price: $25,000.00

NAVEDO, JOSE J to JNAV PRODUCTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY

Property Address: 659-665 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12828 Page: 0255

Tax Account: 105.82-3-69

Full Sale Price: $1.00

ROCHESTER RENTAL PROPERTIES LLC to RICIGLIANO, JEANNE M

Property Address: 3 EVA PLACE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12828 Page: 0186

Tax Account: 120.33-2-49

Full Sale Price: $85,000.00

14612

REST, JOHN M et ano to REST, JOHN M

Property Address: 202 BELMORE WAY, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12828 Page: 0144

Tax Account: 045.01-1-57

Full Sale Price: $1.00

WEIDMAN, STEPHANIE L et ano to MCGUIRE, DONNA E et ano

Property Address: 475 KIRK ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12828 Page: 0011

Tax Account: 045.02-1-5.2

Full Sale Price: $280,000.00

14613

BDB PROPERTY HOLDINGS LLC to BRADSHAW, KEVIN

Property Address: 100-102 BIDWELL TERRACE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12828 Page: 0434

Tax Account: 090.80-1-29

Full Sale Price: $92,500.00

FARNSWORTH, PAUL et ano to FARNSWORTH, STEPHEN P

Property Address: 430 GLENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12828 Page: 0021

Tax Account: 105.25-3-61

Full Sale Price: $1.00

14614

KHAWAJA, BABAR et ano to KHAWAJA, BABAR

Property Address: 159 NORTH PLYMOUTH AVENUE, GATES NY 14614

Liber: 12828 Page: 0208

Tax Account: 121.22-1-55.002

Full Sale Price: $1.00

14616

BURKE, JOHN R III et ano to ALICCHIO, BRIANNA et ano

Property Address: 444 JUDY ANN DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12828 Page: 0005

Tax Account: 059.03-2-30

Full Sale Price: $245,000.00

FARRELL, KATHLEEN M to CASSARA MANAGEMENT GROUP INC

Property Address: 316 MOSLEY ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12828 Page: 0445

Tax Account: 060.46-3-24

Full Sale Price: $155,000.00

FLANN, JAMES M et ano to MCALOOSE, RACHEL

Property Address: 217 NAHANT ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12828 Page: 0345

Tax Account: 060.34-1-10

Full Sale Price: $180,000.00

KHINE, KHINE et ano to MAUNG, HLA

Property Address: 682 BONESTEEL STREET, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12828 Page: 0324

Tax Account: 075.10-7-68

Full Sale Price: $135,000.00

MIRANDA, LUZ M ORTIZ et ano to BOZENHARD, STEVEN C et ano

Property Address: 179 MEADOWBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12828 Page: 0008

Tax Account: 046.18-8-8

Full Sale Price: $247,000.00

14617

ALAIMO, JESSE L to HANSEN, AMANDA SKYE et ano

Property Address: 194 COOPER ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12828 Page: 0086

Tax Account: 076.11-5-33

Full Sale Price: $247,500.00

CASTRO, VERUSHKA Y et ano to CASTRO, VERUSHKA Y

Property Address: 162 MAPLE AVENUE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12828 Page: 0432

Tax Account: 092.38-1-34

Full Sale Price: $1.00

FICHTER-BELEC, TAMMY to TAILLIE, RYAN

Property Address: 52 MONTCLAIR DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12828 Page: 0164

Tax Account: 076.07-4-44

Full Sale Price: $206,000.00

FRIES, DENNIS E et ano to RCG BESTIES MGMT LLC

Property Address: 59 TIMROD DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12828 Page: 0333

Tax Account: 047.18-1-17

Full Sale Price: $317,000.00

KLEJMENT, JUDITH to 422 BROOKVIEW LLC

Property Address: 422 BROOKVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12828 Page: 0197

Tax Account: 076.19-4-12

Full Sale Price: $167,300.00

LABOY, JUAN A JR et ano to WILLIAMSON, ELBA D

Property Address: 63 WINONA BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12828 Page: 0355

Tax Account: 076.17-7-7

Full Sale Price: $160,000.00

RUBRIGHT, JOSEPHINE S to ESPINOZA, CARLOS et ano

Property Address: 101 DIERDRE DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12828 Page: 0327

Tax Account: 076.20-5-3

Full Sale Price: $250,000.00

RYAN, JANE E to GRACI, CARL J et ano

Property Address: 282 RAWLINSON ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12828 Page: 0280

Tax Account: 076.18-6-68

Full Sale Price: $325,000.00

SHIPHERD, JOHN B et ano to LOWENBERGER, JOSHUA H et ano

Property Address: 60 HEARTHSTONE LANE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12828 Page: 0330

Tax Account: 061.08-1-80

Full Sale Price: $375,360.00

WALLACE, JOSEPHINE A to FAWZY, SHEREEN M

Property Address: 511 WESTAGE AT THE HARBOR, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12828 Page: 0396

Tax Account: 047.56-2-1./511

Full Sale Price: $120,000.00

14618

EASTON, DARLENE to BERARDI, JOSEPH G

Property Address: 4140 EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12828 Page: 0113

Tax Account: 151.10-1-11

Full Sale Price: $127,500.00

GARCIA, DAVID T et ano to RIERA, KATHERINE M et ano

Property Address: 225 OVERBROOK ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12828 Page: 0173

Tax Account: 138.18-1-78

Full Sale Price: $747,000.00

KRAUS, MAUREEN to KRAUS, KATHLEEN G et ano

Property Address: 80 PENARROW ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12828 Page: 0051

Tax Account: 137.01-2-75

Full Sale Price: $1.00

14619

NIX, CORRY et ano to NEW YORK UNLIMITED ENTERPRISES LLC

Property Address: 104 MILLBANK STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12828 Page: 0405

Tax Account: 135.34-1-38

Full Sale Price: $51,500.00

14623

JONES, JOHN E to EICHAS, LEE A

Property Address: 1035 CALKINS ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12828 Page: 0241

Tax Account: 176.07-2-41

Full Sale Price: $78,000.00

SUTTER, JOSEPH M to VALVANO, JOSEPH

Property Address: 25 DONCASTER ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12828 Page: 0189

Tax Account: 148.12-1-3

Full Sale Price: $156,000.00

14624

BRACCI, DONALD J et al to KONGSAYASANE, SOURIDETH

Property Address: 30 ARROWHEAD DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12828 Page: 0369

Tax Account: 134.07-2-21

Full Sale Price: $225,000.00

CASILIO, DAVID G et ano to NGUYEN, HUNG T

Property Address: 34 AUTUMN WOOD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12828 Page: 0128

Tax Account: 158.02-2-17

Full Sale Price: $503,000.00

GEBBIE, COURTNEY L et ano to HAZARD, HEATHER M et ano

Property Address: 12 DEL VERDE ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12828 Page: 0359

Tax Account: 118.19-1-79

Full Sale Price: $225,000.00

MOSER SPAULDING, PAULA R et ano to MOSER SPAULDING, PAULA R

Property Address: 63 WEST FOREST DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12828 Page: 0235

Tax Account: 132.19-2-23

Full Sale Price: $1.00

REDDINGER, KAY A et ano to BLEDSOE, JAMES EDWARD et ano

Property Address: 2330 WESTSIDE DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12828 Page: 0348

Tax Account: 131.02-2-37

Full Sale Price: $150,000.00

SACHELI, JAIMIE L et ano to SACHELI, PETER F

Property Address: 17 SAND PEBBLE DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12828 Page: 0299

Tax Account: 132.18-1-57

Full Sale Price: $1.00

SHEPARD, BRYAN J to CIMINO, SAMUEL et ano

Property Address: 396 UPPER VALLEY ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12828 Page: 0247

Tax Account: 134.05-1-2.396

Full Sale Price: $181,000.00

14626

CAPPON, KATHLEEN A et al to CALLAHAN, SHERI LEE

Property Address: 179 CHESTERTON ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12828 Page: 0148

Tax Account: 074.15-8-1

Full Sale Price: $1.00

HUTT, NINA to CURRY, DWAYNE L et al

Property Address: 99 BORROWDALE DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12828 Page: 0106

Tax Account: 059.03-7-53

Full Sale Price: $239,000.00

WILLIS, SUSAN R to JENKS, CATHERINE et ano

Property Address: 81 NORTH AVENUE, GREECE NY 14626

Liber: 12828 Page: 0153

Tax Account: 058.04-1-5

Full Sale Price: $235,000.00