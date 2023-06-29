Monroe County, NY judgments recorded May 26, 30, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded May 26, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
SANTIAGO-DEJESUS, J
56 AVENUE APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $596.00
SAVAGE, ALICIA M
940 HUDSON AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
SIMS, CRAIG J
110 BOWMAN STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $776.00
SINGLETON, ATEF
91 FERNWOOD PARK, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $238.00
SOTO, SERGIO M
154 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $850.00
STARLING, NAMARI D
30 WOLFERT TERRACE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
TAYLOR, MALCOLM J
107 ABERDEEN STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $388.00
TAYLOR, QENTIN E
3 VOSE STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $596.00
THOMAS, TAQUIRAH D
1981 DEWEY AVENUE APT 1, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,276.00
TITUS, BRITTNEY R
5 ARBORWOOD CRESCENT, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $626.00
TROTTER, SETH M
3045 COMPLEX DRIVE, CANANDAIGUA NY 14424
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $338.00
VAZQUEZ, HILARIO
470 NORTH PARK DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,376.00
WALKER, SHAKERRA B
574 NORTH GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
WASHINGTON, DONTE J
298 FIELDWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $676.00
WASHINGTON, MASSIE
735 CEDARWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $626.00
WASTON-ANDERSON, DESTINY N
306 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
WILLIAMS, ANTHONY
241 ALPINE ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $852.50
WILLIAMS, CLEVE J
56 ALPHONSE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $388.00
WILSON, ANTHONY
220 CUMMINGS STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $208.00
WILSON, CHAZMEER D
202 VAN AUKER STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $238.00
ZAYAS, MARGARET C
415 FERNWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $238.00
Judgments
Recorded May 30, 2023
JUDGMENT
ARROYO, ANGEL
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
LOPEZ, VICTOR
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MAULT, RICHARD
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MAULT, RICHARD
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MUNIZ, ANTONIO
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
QUAGLIATA, JAMES A
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SMITH, DANIEL L
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WILSON, XANDRIA
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
B2B CAPITAL PROVIDERS
B2B CAPITAL PROVIDERS B2B CAPITAL PROVIDERS, B2B CAPITAL PROVIDERS B2B CAPITAL PROVIDERS B2B C
Favor: ACCELERATE VENTURE HOLDINGS LLC FUEL4CLOSERS L.L.C. GUNSANDAMMO L.L.C. J&B WORLDWIDE LLC ELLAH INC. et ano
Amount: $15,086.00
BANK OF AMERICA N.A.
BANK OF AMERICA N.A. BANK OF AMERICA N.A., BANK OF AMERICA N.A. BANK OF AMERICA N.A. BANK
Favor: KNAPP, CARL J
Amount: $8,430.65
BYZFUNDER NY LLC
BYZFUNDER NY LLC BYZFUNDER NY LLC, BYZFUNDER NY LLC BYZFUNDER NY LLC BYZFU
Favor: NEFF, CODY LEE et ano
Amount: $58,733.70
BYZFUNDER NY LLC
BYZFUNDER NY LLC BYZFUNDER NY LLC, BYZFUNDER NY LLC BYZFUNDER NY LLC BYZFU
Favor: ELITE TXP SERVICES LLC et ano
Amount: $27,548.84
EAGLE EYE ADVANCE LLC
EAGLE EYE ADVANCE LLC EAGLE EYE ADVANCE LLC, EAGLE EYE ADVANCE LLC EAGLE EYE ADVANCE LLC EAGLE
Favor: ELITE BUILDING INC. et ano
Amount: $154,026.68
EBF HOLDINGS LLC
EBF HOLDINGS LLC EBF HOLDINGS LLC, EBF HOLDINGS LLC EBF HOLDINGS LLC EBF H
Favor: PROBILL CONSULTING SERVICES INC. et ano
Amount: $63,878.50
EBF HOLDINGS LLC
EBF HOLDINGS LLC EBF HOLDINGS LLC, EBF HOLDINGS LLC EBF HOLDINGS LLC EBF H
Favor: RYAN, BRANDON MICHAEL et ano
Amount: $44,372.74
EBF HOLDINGS LLC
EBF HOLDINGS LLC EBF HOLDINGS LLC, EBF HOLDINGS LLC EBF HOLDINGS LLC EBF H
Favor: DELIOS TRUCKS LLC et ano
Amount: $71,044.80
FIVE STAR BANK
FIVE STAR BANK FIVE STAR BANK, FIVE STAR BANK FIVE STAR BANK FIVE
Favor: MELENDEZ, SULEIMA et ano
Amount: $11,631.67
GREEN GRASS CAPITAL
GREEN GRASS CAPITAL GREEN GRASS CAPITAL, GREEN GRASS CAPITAL GREEN GRASS CAPITAL GREEN
Favor: A MISSOURI CORPORATION et al
Amount: $81,828.00
JONES, ROBERT C.
Favor: M&T BANK
Attorney: RUPP PFALZGRAF LLC
Amount: $18,788.48
JRG FUNDING LLC
JRG FUNDING LLC JRG FUNDING LLC, JRG FUNDING LLC JRG FUNDING LLC JRG F
Favor: SEI, KEITH ALLEN et ano
Amount: $46,875.00
JRG FUNDING LLC
JRG FUNDING LLC JRG FUNDING LLC, JRG FUNDING LLC JRG FUNDING LLC JRG F
Favor: SEI, KEITH ALLEN et ano
Amount: $46,875.00
LVNV FUNDING LLC
LVNV FUNDING LLC LVNV FUNDING LLC, LVNV FUNDING LLC LVNV FUNDING LLC LVNV
Favor: GUNDA, NATALIYA
Amount: $2,676.42
MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC, MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC MIDLA
Favor: MOORE, MAY
Amount: $751.71
NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC, NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC NEWCO
Favor: G R P TRANSPORT LLC et al
Amount: $19,473.20
SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC
SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC, SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC SPART
Favor: EDWARDS, JERRY et ano
Amount: $7,983.72
TD BANK USA NA
TD BANK USA NA TD BANK USA NA, TD BANK USA NA TD BANK USA NA TD BA
Favor: HALL, ANTHONY M
Amount: $2,686.03
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
ALLEN, MARY C
Favor: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
SATISFACTION OF JUDGMENT
Fuller, Eddie F. et ano
Favor: The Canandaigua National Bank and Trust Company
Amount:
KANE, SCOTT
Favor: GREECE VENTURE LLC
Attorney: BOYLAN CODE LLP
Amount:
OWTEN, ANTHONY et ano
Favor: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: BOYLAN CODE LLP
Amount:
SALGADO, JOHN R et ano
Favor: LONG POND VENTURE LLC
Attorney: BOYLAN CODE LLP
Amount:
SCHOJAN, KARINE
Favor: HENRIETTA VENTURE LLC
Attorney: BOYLAN CODE LLP
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
ASBURY, RODRICK D
75 TEXAS STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $225.00
BANKS, LASHAWN L
153 MOHAWK STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $400.00
BARKER, JALEN J
147 CURLEW STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $275.00
BROOKS, CORDALE K
82 LYCEUM STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $375.00
BURSEY, LEVI T
170 STEKO AVENUE 2, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $325.00
BUTLER, CHINA K
37 THIRD STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $926.00
BUTLER, CHINA K
37 THIRD STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $526.00
CADENAS, JOHNNY G
35 FINCH STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $65.00
CATHEY, SINIA K
49 ELLINGTON ROAD 43, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $89.32
CATHEY, SINIA K
49 ELLINGTON ROAD 43, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $102.31
CATHEY, SINIA K
49 ELLINGTON ROAD 43, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $564.32
CATO, SHARROD T
382 SAXTON STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $226.67