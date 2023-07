Monroe County, NY deeds recorded June 26, 2023

By: Daily Record Staff //July 6, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded June 26, 2023 77

14428

FABER BUILDERS INC to SINGH, HARJIT et ano

Property Address: 29 GAGE GARDENS, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12830 Page: 0168

Tax Account: 159.01-1-45

Full Sale Price: $583,900.00

14445

MCPHEE, ELIZABETH to WILLIAMS, STEPHEN D et ano

Property Address: 7 FLORA DRIVE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12830 Page: 0294

Tax Account: 152.09-2-37

Full Sale Price: $150,000.00

14450

HANSEN, RACHEL E to DAYTON, LAUREN THERESE

Property Address: 6 CHESTERTON COURT, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12829 Page: 0575

Tax Account: 153.15-1-35

Full Sale Price: $212,500.00

LOGAN, JEANNINE C to PURCELL, NICOLE R

Property Address: 16 HOLLINGHAM RISE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12830 Page: 0247

Tax Account: 153.65-2-41

Full Sale Price: $1.00

PREDMORE, LISA H et ano to PREDMORE, LISA H

Property Address: 32 TOWPATH TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12830 Page: 0266

Tax Account: 165.11-3-3

Full Sale Price: $1.00

ROWLEY, RANDY W to HANSEN, KRISTIAN ANDREW

Property Address: 85 MOSELY CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12830 Page: 0161

Tax Account: 166.13-1-68

Full Sale Price: $204,111.00

ZIMMERMAN, ERIK C et ano to HOSELTON, AMANDA et ano

Property Address: 40 LITTLE SPRING RUN, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12829 Page: 0549

Tax Account: 179.07-2-8

Full Sale Price: $387,000.00

14464

FRANCIS, RICHARD A et ano to SHUST, SCOTT DAVID et ano

Property Address: 6960 BENEDICT BEACH ROAD, HAMLIN NY 14464

Liber: 12830 Page: 0056

Tax Account: 007.01-1-24

Full Sale Price: $605,000.00

KUSZAY, JEFF R to HOOVER, KAREN et ano

Property Address: 7556 SANDY HARBOR DRIVE, HAMLIN NY 14464

Liber: 12830 Page: 0212

Tax Account: 006.08-1-29

Full Sale Price: $118,750.00

PHELPS, MICHAEL H et ano to MCBRIDE, SUMMER B

Property Address: 6 CLOSE HOLLOW DRIVE, HAMLIN NY 14464

Liber: 12829 Page: 0582

Tax Account: 029.06-2-31

Full Sale Price: $191,500.00

VALINUS, JANICE to BOPP, JOSHUA S et ano

Property Address: 98 CLOSE HOLLOW DRIVE, HAMLIN NY 14464

Liber: 12830 Page: 0195

Tax Account: 029.07-4-26

Full Sale Price: $222,500.00

14467

HEINE, EUGEN H et ano to BARON, DORIS H et ano

Property Address: 21 CLOONEY DRIVE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12829 Page: 0561

Tax Account: 176.13-2-35

Full Sale Price: $1.00

14468

BARROW, JOHN P to SCHULZ, ALANA MANFREDA

Property Address: 4 SHIRLEEN DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12830 Page: 0285

Tax Account: 032.13-2-61

Full Sale Price: $180,000.00

GABRIEL, RENE et ano to KIMBALL, VIRGINIA C

Property Address: 6 STOTHARD DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12829 Page: 0634

Tax Account: 032.13-2-13

Full Sale Price: $200,000.00

14534

VALENTI, PHILIP to WARFLE, STEPHEN R et ano

Property Address: 74 EAST PARK BLVD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12830 Page: 0104

Tax Account: 150.20-2-65

Full Sale Price: $745,000.00

14559

6 BURKE CREST LLC to 75 BURKE LLC

Property Address: 75 BURKE LANE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12830 Page: 0126

Tax Account: 072.02-3-51

Full Sale Price: $1.00

BRUST, CATHERINE A to GRAVES, MICHELE

Property Address: 24 HIAWATHA TRAIL, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12829 Page: 0647

Tax Account: 087.04-3-26

Full Sale Price: $259,700.00

CHAPIN, ALYSIA M et al to DIMARCO, MARY ELLEN et ano

Property Address: 65 PINTO RUN, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12829 Page: 0564

Tax Account: 130.09-1-14

Full Sale Price: $0.00

14580

VAN DEMAR, JULIE A et ano to BROWN, CHRISTINA M et ano

Property Address: 822 HOUSTON ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12830 Page: 0092

Tax Account: 063.20-2-2

Full Sale Price: $510,000.00

WILLIAMS, STEPHEN D et ano to STAMM, LISA et ano

Property Address: 131 SAINT JAMES DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12829 Page: 0546

Tax Account: 093.16-1-8

Full Sale Price: $335,000.00

14586

DANIEU, DERRICK et ano to RUSS, SOPHIA

Property Address: 551 COUNTESS DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12830 Page: 0080

Tax Account: 187.52-1-19

Full Sale Price: $1.00

OBAYES, MARWAH et ano to FATLEE, MOHAMMED

Property Address: 3 CAPE HENRY TRAIL, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12830 Page: 0205

Tax Account: 160.19-1-27.1

Full Sale Price: $1.00

14605

BEAUFORD, EARL to EXTRAORDINARY ENTERPRISES LLC

Property Address: 15 KAPPEL PLACE, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12829 Page: 0554

Tax Account: 106.38-2-33.002

Full Sale Price: $32,500.00

14606

KROLL, AMY MAE to ROSARIO, TOUI

Property Address: 13 LIME STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12829 Page: 0558

Tax Account: 105.75-1-12

Full Sale Price: $1.00

MOROZ, JANICE M et ano to MOROZ, ROBERT ANDREW

Property Address: 909 GLIDE STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12830 Page: 0053

Tax Account: 105.47-3-13

Full Sale Price: $1.00

14608

JOHNSON, BRYANT to FREEMAN, JEFFREY

Property Address: 73 COLUMBIA AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12829 Page: 0651

Tax Account: 121.69-2-21.001

Full Sale Price: $57,000.00

14609

ANGORA, CHRISTOPHER to MANELIUS, JACOB M

Property Address: 2371 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12830 Page: 0291

Tax Account: 092.14-2-62

Full Sale Price: $186,000.00

BETTINGER, JOSEPH L et ano to URBAN TO SUBURBAN HOMES LLC et ano

Property Address: 150 DENSMORE ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12829 Page: 0629

Tax Account: 092.11-2-80

Full Sale Price: $85,000.00

DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY to SAA RENOVATIONS LLC

Property Address: 8 CLEARBROOK DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12830 Page: 0156

Tax Account: 092.12-2-18

Full Sale Price: $111,000.00

HANCOCK, CHRISTINE L et al to PAINE, LORI A

Property Address: 114 BAY VILLAGE DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12830 Page: 0275

Tax Account: 092.12-3-1./114

Full Sale Price: $226,000.00

HONEST PROPERTIES LLC to BUSH, REBEKAH A et ano

Property Address: 12 BLEACKER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12830 Page: 0095

Tax Account: 092.71-2-12

Full Sale Price: $170,500.00

JOHNSTONE, BARRINGTON et al to GODSPROPERTY LLC et ano

Property Address: 775-559 NORTH GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12830 Page: 0108

Tax Account: 106.60-2-15

Full Sale Price: $190,000.00

MIL-VAC PROPERTIES LLC to DICKERSON, MICHELLE

Property Address: 332 BENNETT AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12830 Page: 0236

Tax Account: 092.37-2-71

Full Sale Price: $200,000.00

OREILLY, LAUREN M et ano to ROME, KELLI et ano

Property Address: 117 DORINGTON ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12829 Page: 0601

Tax Account: 092.19-3-27

Full Sale Price: $264,000.00

RODRIGUEZ, JOSEPH A to SECRIST, MARION ANN

Property Address: 2138 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12829 Page: 0658

Tax Account: 092.64-1-13

Full Sale Price: $158,000.00

TALLON, SEAN et ano to TYAO ENTERPRISES LLC

Property Address: 21 WISCONSIN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12829 Page: 0626

Tax Account: 107.80-2-29

Full Sale Price: $1.00

ZHONG, LILLIAN to TALLON, SEAN et ano

Property Address: 21 WISCONSIN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12829 Page: 0623

Tax Account: 107.80-2-29

Full Sale Price: $1.00

14610

DUMMER, JACOB A to JONES, GRIFFIN et ano

Property Address: 199 HAMPDEN ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12829 Page: 0608

Tax Account: 122.32-1-41

Full Sale Price: $251,000.00

SUPLEX PROPERTIES, LLC to ANTHONY, JAMISON BRUCE et ano

Property Address: 83 FLOVERTON STREET, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12829 Page: 0611

Tax Account: 122.41-1-35

Full Sale Price: $350,000.00

14611

1344 JAY LLC to TAYLOR, JONATHAN

Property Address: 56 DAKOTA STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12830 Page: 0086

Tax Account: 105.79-2-14

Full Sale Price: $89,900.00

JENKINS REAL ESTATE LLC to BROWN, PRECIOUS

Property Address: 218 WELLINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12829 Page: 0620

Tax Account: 120.58-1-26

Full Sale Price: $160,000.00

STALEY, ARTHUR R et al to ROC OFF CAMPUS LLC et al

Property Address: 244 WELDON STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12830 Page: 0225

Tax Account: 135.49-1-29

Full Sale Price: $1.00

TORRES, JOANNE P to HOLTZ, ARTHUR BRANDT et ano

Property Address: 54 CENTENNIAL STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12829 Page: 0637

Tax Account: 120.25-3-34

Full Sale Price: $61,317.00

14612

JUSIC, ENEZ to JUSIC, ENEZ et ano

Property Address: 144 ANDION LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12830 Page: 0219

Tax Account: 034.03-1-65

Full Sale Price: $1.00

SARGIS, NANCY et ano to HARRINGTON, MARIAH et ano

Property Address: 95 STRATFORD LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12830 Page: 0060

Tax Account: 059.01-11-52

Full Sale Price: $420,000.00

14613

LEGACY ASSET GROUP LLC to SIXTY-FIVE ENTERPRISES LLC

Property Address: 466 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12829 Page: 0617

Tax Account: 105.41-2-4.001

Full Sale Price: $98,000.00

14614

LEWKOWICZ, ARMITA M et ano to GEHA, PAUL

Property Address: 75 NORTH PLYMOUTH AVENUE, GATES NY 14614

Liber: 12829 Page: 0642

Tax Account: 121.22-1-55.015

Full Sale Price: $401,000.00

14615

ALLEN, JULIE A et ano to BURNS, APRIL et ano

Property Address: 244 TRUE HICKORY DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12829 Page: 0668

Tax Account: 075.05-2-21

Full Sale Price: $303,000.00

14616

BOYKEN, MARY E to GRECO, DAVID N JR

Property Address: 121 BERNARD STREET, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12830 Page: 0279

Tax Account: 075.33-6-3

Full Sale Price: $161,300.00

BOYKEN, MARY E to GRECO, DAVID N JR

Property Address: 121 BERNARD STREET, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12830 Page: 0282

Tax Account: 075.33-6-3

Full Sale Price: $1.00

CONGDON, BRIAN T et ano to CONVERSE, BRIANNA et ano

Property Address: 203 GLENBROOK ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12830 Page: 0089

Tax Account: 060.33-1-10

Full Sale Price: $175,000.00

HESSERT, TIMOTHY R to RAYNER CHAVIS, DANIEL P et ano

Property Address: 286 BAKERDALE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12830 Page: 0207

Tax Account: 060.58-3-7.2

Full Sale Price: $205,000.00

MAEDER, CAITLIN to THOMAS, TAYLER

Property Address: 319 FORGHAM ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12830 Page: 0035

Tax Account: 060.51-1-18

Full Sale Price: $217,000.00

MAIN STREET MINERS LLC to ANGIE, AMANDA JEAN

Property Address: 178 HAVILAND PARK, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12830 Page: 0199

Tax Account: 075.26-1-9

Full Sale Price: $185,000.00

STEBBINS, ASHLEY to STEBBINS, NICHOLAS et ano

Property Address: 236 EVERWILD LANE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12829 Page: 0645

Tax Account: 059.08-3-4

Full Sale Price: $1.00

14617

DEFURIO, LORI A to DEFURIO,, LORI ANN et ano

Property Address: 213 TOTEM TRAIL, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12830 Page: 0297

Tax Account: 061.17-1-16

Full Sale Price: $0.00

FERGE, STEPHEN J JR to BURKE, DARYL BERNARD et ano

Property Address: 122 LE GRAN ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12830 Page: 0063

Tax Account: 076.10-6-62

Full Sale Price: $220,000.00

KAESTER, AARIKA BERNICE KAITLYN et ano to KAESTER, AARIKA BERNICE KAITLYN

Property Address: 40 CURTICE ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12830 Page: 0073

Tax Account: 076.14-4-38

Full Sale Price: $1.00

LANCER, MARY LOU to BRYSON, MICHELLE A et al

Property Address: 89 BARONS ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12830 Page: 0098

Tax Account: 061.14-2-53

Full Sale Price: $0.00

14618

FEESE, KIRSTEN D to EVANS, KIRSTEN et ano

Property Address: 217 CLOVERCREST DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12830 Page: 0101

Tax Account: 137.15-2-68

Full Sale Price: $315,000.00

GEORGIEV, ALEXANDRE et ano to ODONNELL, PATRICK

Property Address: 206 OAKDALE DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12830 Page: 0112

Tax Account: 137.05-3-31

Full Sale Price: $503,033.00

14621

BARR, TEODORA et ano to REYES MENDOZA, LUIS FELIPE et ano

Property Address: 1220 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12830 Page: 0215

Tax Account: 106.34-1-46

Full Sale Price: $79,900.00

ORANGE, BLONDIE to REYES MENDOZA, LUIS FELIPE et ano

Property Address: 472-474 AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12830 Page: 0076

Tax Account: 091.79-1-40

Full Sale Price: $86,000.00

PEREZ, LOURDES et al to PEREZ, JOSE et al

Property Address: 77 FAIRBANKS STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12829 Page: 0578

Tax Account: 091.80-2-23

Full Sale Price: $180,000.00

PITTS, SHAWNDELL et al to FINDLEY, SHAWN et ano

Property Address: 61 LILL STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12830 Page: 0116

Tax Account: 106.30-4-6

Full Sale Price: $42,000.00

THOMPSON, ALTHEA E to ANDERSON DEVELOPMENT VENTURES LLC

Property Address: 41 LUX STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12830 Page: 0222

Tax Account: 091.82-2-57

Full Sale Price: $50,000.00

14622

HETHER LLC et ano to KIDANE, REAM et ano

Property Address: 38 DURAND BOULEVARD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12830 Page: 0202

Tax Account: 062.19-2-3

Full Sale Price: $199,000.00

LADOLCE, SANDRA E to GRANDE, LAURA B

Property Address: 98 BAYTON DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12830 Page: 0039

Tax Account: 062.15-6-21

Full Sale Price: $0.00

14623

CALLAHAN, MARVIN J et ano to DEGEORGE, HANNAH MILLEAH et ano

Property Address: 22 LAVENDER CIRCLE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12829 Page: 0572

Tax Account: 176.05-1-36

Full Sale Price: $250,000.00

DESIMONE, STEVEN J to DESIMONE, STEVEN J et ano

Property Address: 80 DOWN STREET, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12829 Page: 0655

Tax Account: 162.19-2-79

Full Sale Price: $1.00

ROUSOS, STEVEN to PANIK, JENNIFER et ano

Property Address: 292 SURREY HILL WAY, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12830 Page: 0047

Tax Account: 163.05-2-292

Full Sale Price: $0.00

14624

CASIANO, LYDIA I et ano to RAHN, CYNTHIA A et ano

Property Address: 63 KAYE PARK TERRACE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12830 Page: 0301

Tax Account: 119.06-4-8

Full Sale Price: $330,000.00

DUBE, KARISSA et al to ANGORA, CHRISTOPHER MICHAEL et ano

Property Address: 3646 AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12829 Page: 0605

Tax Account: 145.18-3-34

Full Sale Price: $255,000.00

EGAN, DOROTHY A et al to DELOSH, TRACEY LYNN

Property Address: 284 NORMANDALE DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12830 Page: 0173

Tax Account: 119.10-2-65

Full Sale Price: $191,500.00

GRANGER, NANCY to SKOLASKI, GRACE ELIZABETH et ano

Property Address: 446 UPPER VALLEY ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12830 Page: 0272

Tax Account: 133.08-2-1.446

Full Sale Price: $167,500.00

MACCONNELL, SANDRA J et ano to HOLTZ, HAYLEY RAE

Property Address: 2849 BUFFALO ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12830 Page: 0043

Tax Account: 118.15-1-31

Full Sale Price: $185,000.00

14626

SERITAGE SRC FINANCE LLC to SGRC LLC

Property Address: 317 RIDGE CENTER DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12830 Page: 0185

Tax Account: 074.18-4-8

Full Sale Price: $2,008,500.00