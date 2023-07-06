Monroe County, NY judgments recorded June 9, 12, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded June 9, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
HOOVER, CHRISTOPHER
535 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
JONES, BIANCA
367 HAWLEY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
MCKEE, TYRESE
251 RANDOLPH STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
1PLUG TRUCKING COMPANY et ano
189 LINDA STREET, OZARK AL 36360
Favor: CFG MERCHANT SOLUTIONS LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESZ
Amount: $14,000.00
5STARZ INCORPORATED et al
3448 JOHNSON DRIVE, SNELLVILLE GA 30039
Favor: SWIFT FUNDING SOURCE INC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $50,274.00
ACME SAW AND SUPPLY INC et al
673 PLACERVILLE DRIVE, PLACERVILLE CA 95667
Favor: ROYAL BUSINESS GROUP LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $717,903.09
CANDELARIA, EDWARD STEVE et al
12104 KASHMIR STREET, ALBUQUERQUE NM 87111
Favor: KALAMATA CAPITAL GROUP LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $71,279.00
FETTIG, ROBERT GENE et ano
1860 4TH AVENUE, DICKINSON ND 58602
Favor: DYNASTY CAPITAL 26 LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $117,907.00
GOLDWATER TRUCKING LLC et ano
3795 PILSON ROAD, LONGS SC 29568
Favor: CFG MERCHANT SOLUTIONS LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $22,200.00
INZINNA, TIMOTHY P. et ano
279 SUNNYSIDE DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Favor: THE CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST COMPANY
Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ
Amount: $210,193.97
SNOBLE ENTERPRISES LLC
398 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: COMMISSIONERS OF STATE INSURANCE FUND
Attorney: RONALD S SNYDER ESQ
Amount: $7,418.21
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
ADVANCE OPTICAL SALES CO INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
AKERS, GARY D JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BARTMAN, STANLEY L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BARTMAN, STANLEY L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BAUSCH & LOMB AMERICAS INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
BERMUDEZ, JOSE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BLUE RIDGE GRILL LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
BROOKS, MARCUS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BROWN, BOBBY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BUTLER, DAVID J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BUTLER, DAVID J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CEBOLLERO, CARLAYS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CHANDLER, TRAVER R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CLAUDE, SHERVONE C
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COTTON, JERMELLE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CRAWLEY, JAMES L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CRAY, ED et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CROSBY, STEFHANN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CROSBY, STEFHANN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DAVIS, WILLIE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DUKES, TROY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DUKES, TROY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DUKES, TROY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DUKES, TROY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DYER, GEMAYEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FELIX, OMIT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FLEMMING, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GADOMSKI, JOHN C SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GONZALEZ, RUBEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GUMBERTS, STEVEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HALL, DWAYNE JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HARVEY, RAYSHON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HERRING, DEMETRIUS SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
INGRAM, TIMOTHY G JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JONES, BEATRICE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JONES, JULIUS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KINNEY, ROOSEVELT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LOPEZ, DAVID M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MASON, STEVEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCCLARY, PERRY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCCLARY, ROOSEVELT T III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCCLARY, ROOSEVELT T III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MILLWOOD INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MONROE, MICHAEL
Favor: COMMISSONER OF TAXATION AND FINANCE
NEWCOMBE, TED W
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PEARSON, JERROD
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PENN, DARIUS L SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PENN, SHAKIA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PHILLIPS, RICK J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PIXLEY, BRADLEY G
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
REED, ROGER
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RIOJ, ARTURO P
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
ROBERSON, CURTIS J JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SCOTT, KENNY A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SHAHID, KEITH
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SKEITH, ALBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SYKES, MAURICE L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
THOMAS, MELVIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
THOMAS, MELVIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
THOMPSON, PATRICK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TOBIN, SEAN P
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TORRES, JUNNILEX
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WALKER, TERRAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILBURN, IHSAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WONDER SHOWERS & BATHS INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
DEMCHUK, ANDREY
Favor: ROCHESTER CITY COURT
FLETCHER, PATRICK J
Favor: CITY COURT OF ROCHESTER
GRAY, JOHNNY
Favor: ROCHESTER CITY COURT
SIMMONS, BEVERLY
Favor: CITY COURT OF ROCHESTER
SUTTON, GLEN A JR
Favor: CITY COURT OF ROCHESTER
TERRY, KENNETH L
Favor: ROCHESTER CITY COURT
JUDGMENT SATISFIED, VILLAGE COURT
MOFYA TRUCKING INC
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
OHLSCHLAGER, KYLE D
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
ORNT, JESSICA L
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
RUNKLE, BRYAN T
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
SCHAFROTH, PATRICIA I
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
STICKNEY, KAEDON D
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
SATISFACTION OF JUDGMENT
ADVENT REALTY ELITE LLC et al
Favor: NewCo Capital Group VI LLC
Amount:
aka Keisha M. Lewis et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
D/B/A S2 Construction and Design et al
Favor: Royal Business Group, LLC
Amount:
Rojas, Marquissa D. et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
ASHFORD, QUINTIN
58 ARCH, ROCHESTER NY 14609
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Amount:
COCHRAN, ANTHONY
95 LAWSON, ROCHESTER NY 14616
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Amount:
COLON, LUIS
20 BRAMBURY DR APT A, ROCHESTER NY 14621
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Amount:
JUNE, DARLENE
55 LASER, ROCHESTER NY 14621
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Amount:
KIRKLAND, NATASHA
30 OWEN, ROCHESTER NY 14615
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
BRADSHAW, ALLEN et ano
85 POLLARD AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Favor: BILLARD, PATTI D
Amount: $3,522.26
DAVIS, KHADIJAH
122 LEXINGTON AVENUE LOWER, ROCHESTER NY 14613
Favor: LAMBERT BAY ASSOCIATES LTD
Amount: $695.00
GOODMAN, JENNIFER L
32 MAPLE VALLEY CRESCENT, ROCHESTER NY 14623
Favor: LANDING HEIGHTS APARTMENTS LP et ano
Amount: $2,226.41
RUCKER, GWENDOLYN
62 HARRIS STREET APT 4, ROCHESTER NY 14621
Favor: LAMBERT BAY ASSOCIATES LTD
Amount: $426.66
SPAKOSKI, JEFFREY
456 SOUTH GOODMAN STREET 4, ROCHESTER NY 14607
Favor: LAMBERT BAY ASSOCIATES LTD
Amount: $3,060.00
Judgments
Recorded June 12, 2023
JUDGMENT
BELL, EZRA B et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
BROWN, ALONZO C
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
CRIFFIELD, RICHARD JAMES
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
FREEMAN, VINCENT MAURICE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GAINES, SHAWN II
II II, II II II
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GIBSON, WILLIE JR et ano
JR JR, JR JR JR
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
LEBEAU, JOHN JR
JR JR, JR JR JR
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
RASAILY, NABIN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SANTIAGO, JEFFREY
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
ALL SEASONS 4X4 AND AUTO et al
ALL SEASONS 4X4 AND AUTO ALL SEASONS 4X4 AND AUTO, ALL SEASONS 4X4 AND AUTO ALL SEASONS 4X4 AND AUTO ALL S
Favor: KALAMATA CAPITAL GROUP LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $42,680.80p