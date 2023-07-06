Monroe County, NY liens filed recorded June 8, 2023

By: Daily Record Staff//July 6, 2023

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Monroe County, NY liens filed recorded June 8, 2023

Monroe County, NY liens filed recorded June 8, 2023

By: Daily Record Staff//July 6, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Liens Filed

Recorded June 8, 2023

FEDERAL TAX LIEN

HUELS, ALYSON

Favor: USA/IRS

Amount: $30,614.45

MAFTEY, MIKHAIL

Favor: USA/IRS

Amount: $14,602,605.36

MNRO HOLDINGS LLC

Favor: USA/IRS

Amount: $260,111.32

SHADE TREE GREETINGS INC

Favor: USA/IRS

Amount: $19,922.55

LIEN RELEASE

COVILL, KEITH P

Favor: USA/IRS

DIGNIFIED COMPASSIONATE CARE INC

Favor: USA/IRS

DORLAND, CHRISTOPHER

Favor: USA/IRS

GUERRIERI, PAUL A

Favor: USA/IRS

HALL, ANDREW A

Favor: USA/IRS

HALL, ANDREW A

Favor: USA/IRS

MAZZA, STEVEN S JR

Favor: USA/IRS

PHILLS, DEAN

Favor: USA/IRS

PHILLS, DEAN

Favor: USA/IRS

RANDOLPH, RENDELL

Favor: MONROE COUNTY DIVISION OF SOCIAL SERVICES

RENNER, THOMAS R

Favor: USA/IRS

SYRACUSA, SCOTT M

Favor: USA/IRS

SYVILLE, SISA

Favor: USA/IRS

p

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