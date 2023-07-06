Monroe County, NY liens filed recorded June 8, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
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Recorded June 8, 2023
FEDERAL TAX LIEN
HUELS, ALYSON
Favor: USA/IRS
Amount: $30,614.45
MAFTEY, MIKHAIL
Favor: USA/IRS
Amount: $14,602,605.36
MNRO HOLDINGS LLC
Favor: USA/IRS
Amount: $260,111.32
SHADE TREE GREETINGS INC
Favor: USA/IRS
Amount: $19,922.55
LIEN RELEASE
COVILL, KEITH P
Favor: USA/IRS
DIGNIFIED COMPASSIONATE CARE INC
Favor: USA/IRS
DORLAND, CHRISTOPHER
Favor: USA/IRS
GUERRIERI, PAUL A
Favor: USA/IRS
HALL, ANDREW A
Favor: USA/IRS
HALL, ANDREW A
Favor: USA/IRS
MAZZA, STEVEN S JR
Favor: USA/IRS
PHILLS, DEAN
Favor: USA/IRS
PHILLS, DEAN
Favor: USA/IRS
RANDOLPH, RENDELL
Favor: MONROE COUNTY DIVISION OF SOCIAL SERVICES
RENNER, THOMAS R
Favor: USA/IRS
SYRACUSA, SCOTT M
Favor: USA/IRS
SYVILLE, SISA
Favor: USA/IRSp