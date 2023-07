Monroe County, NY deeds recorded June 27, 2023

By: Daily Record Staff //July 7, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded June 27, 2023 78

14420

GVM PROPERTIES INC to BENNETT, ASHLEY N et ano

Property Address: 96 ERIE STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12831 Page: 0024

Tax Account: 068.52-3-15

Full Sale Price: $121,900.00

PERRY, ADAM C to SANGER, MARGARET et ano

Property Address: 56 HIGH VIEW CIRCLE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12831 Page: 0042

Tax Account: 084.05-12-15

Full Sale Price: $295,000.00

14428

KING, MARSHALL to BLANKFIELD, LOREN E et ano

Property Address: 646 BANGS ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12831 Page: 0028

Tax Account: 130.03-1-2

Full Sale Price: $385,000.00

14450

GAGNON, JACOB R et ano to HOLTZ, STEVEN

Property Address: 40 MATTHEW DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12830 Page: 0605

Tax Account: 166.08-1-89

Full Sale Price: $375,000.00

OOYAMA, CATHERINE et ano to OOYAMA, ROBERT T

Property Address: 11 MIMA CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12830 Page: 0337

Tax Account: 153.12-1-48

Full Sale Price: $1.00

14468

NOLAN, JOAN M et ano to NOLAN, JOAN M et ano

Property Address: 1328 MANITOU ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12830 Page: 0318

Tax Account: 058.01-1-44

Full Sale Price: $1.00

OYER, MELANIE L et ano to OYER, RICHARD L

Property Address: 579 LAKE SHORE DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12830 Page: 0440

Tax Account: 017.05-1-20

Full Sale Price: $0.00

SENKIER, CATHERINE A et ano to ALLEN, JULIE A et ano

Property Address: 29 MAPLE CENTER ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12831 Page: 0046

Tax Account: 044.02-4-80

Full Sale Price: $332,000.00

14472

CARY, PAUL et al to GORSKI, JOSHUA A et ano

Property Address: 20 PARKVIEW MANOR CIRCLE, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12830 Page: 0588

Tax Account: 204.04-1-108

Full Sale Price: $772,000.00

DAVIDHAZY, ANDREW et ano to DAVIDHAZY, JENNIFER L et ano

Property Address: 615 PHELPS ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12830 Page: 0581

Tax Account: 220.04-1-4

Full Sale Price: $1.00

14514

WHEATON, AMANDA A et ano to SINGH, NATASHA et ano

Property Address: 75 WEST HAM CIRCLE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12830 Page: 0503

Tax Account: 158.01-4-73

Full Sale Price: $482,000.00

14526

GLANTON, DANIEL P to CATALDO, JULIE R

Property Address: 18 BROOKTREE DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12830 Page: 0534

Tax Account: 139.14-1-60

Full Sale Price: $225,000.00

MIRAN, ANDREW J et ano to BRISTER, CATHY J et al

Property Address: 2923 ATLANTIC AVENUE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12831 Page: 0039

Tax Account: 109.03-1-24

Full Sale Price: $235,000.00

14534

LORD, LINDA T to BUISCH, WESLEY et ano

Property Address: 10 CREEK RIDGE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12830 Page: 0355

Tax Account: 164.26-1-2.105

Full Sale Price: $1.00

SOMASKANDA, AMBALAVANAR et ano to LLOJI, AMANDA et ano

Property Address: 9 HEPBURN LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12830 Page: 0521

Tax Account: 177.03-3-43

Full Sale Price: $595,000.00

WANG, YIN et ano to FELDMAN, BRIAN et ano

Property Address: 16 ARBOR CREEK DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12830 Page: 0683

Tax Account: 192.12-3-4

Full Sale Price: $845,000.00

14580

AFFRONTI DEVELOPMENT LLC et ano to NVR INC et al

Property Address: PART OF 46 ROBERT MICHAELS RUN, WEBSTER NY 14580

Liber: 12830 Page: 0626

Tax Account: 095.03-1-86

Full Sale Price: $90,000.00

BAXTER, BRIDGETTE et ano to BAXTER, BRIDGETTE et al

Property Address: 1066 BAY ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12830 Page: 0346

Tax Account: 078.18-2-18

Full Sale Price: $1.00

CHARLIA M PHILLIPS REVOCABLE LIVING TRUST et al to HENNESSY, SEAN M

Property Address: 630 LAKE ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12830 Page: 0591

Tax Account: 048.20-1-10.1

Full Sale Price: $650,000.00

DERYKE, KEVIN J et al to DUNBAR, BRIAN et ano

Property Address: 33 HAMPSTEAD DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12830 Page: 0485

Tax Account: 094.04-1-72

Full Sale Price: $680,033.00

MORRISON, SHIRLEY to OGRADY, SUSAN M

Property Address: 388 LENORA LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12830 Page: 0688

Tax Account: 094.07-3-52

Full Sale Price: $250,000.00

SEYREK, MEHMET et ano to DANGLER, ERIC D et ano

Property Address: 509 SPRING MEADOW LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12830 Page: 0611

Tax Account: 063.19-1-32

Full Sale Price: $380,000.00

STOETZEL, DAVID et ano to KUMAR, REJITH

Property Address: 724 LAKE ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12830 Page: 0601

Tax Account: 049.13-1-3.13

Full Sale Price: $1,410,000.00

14586

WOODHOUSE, SUSAN J to VERTOSKE, BROOKS et ano

Property Address: 62 KINGLET DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12830 Page: 0474

Tax Account: 188.03-3-24

Full Sale Price: $341,000.00

14605

GP HOLDINGS 3 LLC to KINGQUEENDOM LLC

Property Address: 151 CENTRAL PARK, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12831 Page: 0010

Tax Account: 106.50-2-21.001

Full Sale Price: $70,000.00

ROCHESTER CITY OF to RUSHDAN, MUSTAFA

Property Address: 567-569 HUDSON AVENUE, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12830 Page: 0428

Tax Account: 106.03-1-29

Full Sale Price: $1.00

14606

COLON, ANDIE to TOYCO PROPERTIES INC

Property Address: 9 ELSDON STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12830 Page: 0352

Tax Account: 105.58-3-11

Full Sale Price: $1.00

MAXI PROPERTIES LLC to POLAT, GUVERCIN

Property Address: 47 AVANTI DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12830 Page: 0481

Tax Account: 119.07-1-68

Full Sale Price: $210,000.00

MOBC PROPERTIES LLC to REVIVE REALTY LLC

Property Address: 144 MICHIGAN STRET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12830 Page: 0634

Tax Account: 105.41-4-64

Full Sale Price: $46,500.00

14607

ANGELINE, MOLLIE et ano to 256 BRUNSWICK STREET LLC

Property Address: 256 BRUNSWICK STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12830 Page: 0543

Tax Account: 122.53-2-48

Full Sale Price: $1.00

14608

KURZ, ANN E to SCHLEY, SARA

Property Address: 27 GREIG STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12830 Page: 0565

Tax Account: 121.54-1-32.007

Full Sale Price: $308,000.00

14609

COLON, ANDIE to COLON, LUIS A

Property Address: 57 KELLER STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12830 Page: 0349

Tax Account: 106.36-2-59

Full Sale Price: $1.00

FISHBAUGH, EDWINA AMANDA to SMITH, KEVIN E

Property Address: 46 HALMORE DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12830 Page: 0619

Tax Account: 107.12-2-18.6

Full Sale Price: $1.00

HINOJOSA, IBEY ACOSTA to 669 N GOODMAN ST, LLC

Property Address: 669 NORTH GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12830 Page: 0540

Tax Account: 106.60-1-33

Full Sale Price: $68,000.00

HIXON, SHAUN MICHAEL to BUSH, ABIGAIL F et ano

Property Address: 181 HARWICK ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12830 Page: 0616

Tax Account: 107.11-1-18

Full Sale Price: $185,000.00

LEOMBRUNO, ALLISON to KOSHKA PROPERTIES LLC

Property Address: 99-101 ARBORDALE AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12831 Page: 0056

Tax Account: 122.42-1-5

Full Sale Price: $400,000.00

VOGEL, PAUL to WILLIAMSON, KATHERINE G et ano

Property Address: 488 SPENCER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12830 Page: 0695

Tax Account: 107.11-7-41

Full Sale Price: $262,500.00

WILSON, REED S to SMITLEY, MATTHEW J

Property Address: 1112 NORTH WINTON ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12830 Page: 0677

Tax Account: 107.59-1-10

Full Sale Price: $342,000.00

14611

2780 DEWEY AVENUE LLC to 2780 DEWEY AVE PROPERTY INC

Property Address: 670 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12831 Page: 0031

Tax Account: 075.33-3-12

Full Sale Price: $320,000.00

ANVIL HOLDINGS LP to MINNIS, SCOTT P et ano

Property Address: 472 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12831 Page: 0070

Tax Account: 105.83-1-21

Full Sale Price: $101,000.00

ROCHESTER CITY OF to FORBES-SMITH, JOYCE A

Property Address: EAST PORTION OF 82 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12830 Page: 0431

Tax Account: 120.66-2-27

Full Sale Price: $1.00

VALENTIN, JANICE CASIANO to VEGA, ELSIE MICHELLE

Property Address: 314 ORANGE STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12830 Page: 0549

Tax Account: 105.82-2-49

Full Sale Price: $90,000.00

14612

ALLEN, PATRICIA L to ALLEN, PATRICIA L et ano

Property Address: 10 BANBURY DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12830 Page: 0364

Tax Account: 045.79-1-3

Full Sale Price: $1.00

GUARNERE, BARBARA I et ano to GUARNERE, BARBARA I et al

Property Address: 142 LUDDINGTON LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12830 Page: 0361

Tax Account: 045.15-2-18

Full Sale Price: $1.00

HENCHEN, ELISABETH A et al to MILLER, ERIC A et ano

Property Address: 171 HARDING ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12830 Page: 0614

Tax Account: 076.21-1-3

Full Sale Price: $200,000.00

JORGE CAAMANO PROPERTIES LLC to W WILSON PROPERTIES LLC

Property Address: 23-25 THACKER STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12830 Page: 0597

Tax Account: 060.76-2-46

Full Sale Price: $102,000.00

KAUR, SANDEEP et ano to DAWSON, JARET R

Property Address: 147 KENTUCKY CROSSING, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12830 Page: 0537

Tax Account: 045.03-2-49

Full Sale Price: $340,000.00

NISHIMURA, DOUGLAS W to FENNER, KELCIE B

Property Address: 53 PEBBLEVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12830 Page: 0437

Tax Account: 046.02-5-49

Full Sale Price: $148,000.00

14613

184 FULTON AVENUE ASSOCIATES LLC to GARCIA, LEODANYS CORRALES

Property Address: 184 FULTON AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12831 Page: 0053

Tax Account: 105.35-3-30.001

Full Sale Price: $65,000.00

DIAZ, RUBEN et al to PEAK ASSET MANAGEMENT LLC

Property Address: 530-532 AUGUSTINE STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12830 Page: 0446

Tax Account: 090.64-1-4

Full Sale Price: $112,000.00

GONZALEZ, REGINA T to MCLAMORE, JEFFERY C JR

Property Address: 157 AUGUSTINE STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12830 Page: 0674

Tax Account: 090.66-3-26

Full Sale Price: $170,000.00

14615

BUI-LA, HUNG N et ano to MORALES, GIOVANNA et ano

Property Address: 1068 MAIDEN LANE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12830 Page: 0562

Tax Account: 059.20-1-11

Full Sale Price: $205,000.00

DUNN, G TODD to ARSENAULT, LAUREN

Property Address: 409-UN216 LAGRANGE AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12830 Page: 0516

Tax Account: 090.47-1-29.01/216

Full Sale Price: $90,000.00

14616

SMOTHERS, RUTH E to SMOTHERS, ERIK PAUL et ano

Property Address: 166 WHITMAN ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12831 Page: 0018

Tax Account: 075.06-6-10

Full Sale Price: $1.00

14617

DETURCK, CHRISTINE A to DETURCK, MATTHEW P

Property Address: 72 ANGORA DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12830 Page: 0594

Tax Account: 076.19-3-73

Full Sale Price: $65,000.00

EVANS, GAIL to KHATRI, GAURANK et ano

Property Address: 179 ROCK BEACH ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12830 Page: 0488

Tax Account: 061.07-3-55

Full Sale Price: $295,000.00

ROSATO, THERESA M to GLASTONBURY, SUSAN

Property Address: 157 RAWLINSON ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12830 Page: 0477

Tax Account: 076.17-5-59

Full Sale Price: $200,000.00

VAUGHN, NORMAN R to DETURCK, CHRISTINE A

Property Address: 72 ANGORA DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12830 Page: 0509

Tax Account: 076.19-3-73

Full Sale Price: $65,000.00

14618

GLICK, DEAN F et ano to GLICK IRREVOCABLE TRUST et al

Property Address: 45 RUNNYMEDE ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12830 Page: 0608

Tax Account: 137.17-1-40

Full Sale Price: $1.00

HILGER, AARON et al to COLLINS, JAMES et al

Property Address: 60 CHADBOURNE ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12831 Page: 0050

Tax Account: 122.78-1-23.001

Full Sale Price: $600,000.00

JAMANIS, SHANNA M to GRATCH, DYLAN et ano

Property Address: 133 ROOSEVELT ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12830 Page: 0512

Tax Account: 137.18-2-12

Full Sale Price: $340,000.00

PETERS, MICHELA to PETERS, BENJAMIN

Property Address: 181 WARRINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12830 Page: 0692

Tax Account: 137.05-4-37

Full Sale Price: $0.00

14619

US BANK TRUST NA to DUBOIS, STEPHANE et ano

Property Address: 150 ELLICOTT STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12831 Page: 0035

Tax Account: 135.25-3-87

Full Sale Price: $190,000.00

14620

CUMMINGS, SARALYNN K to KELLEMAN HOLDINGS LLC

Property Address: 890 GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12831 Page: 0007

Tax Account: 121.81-2-54

Full Sale Price: $200,000.00

PEER, RAKESH et ano to MONTOYA, ADAM M

Property Address: 46 ELMERSTON ROAD, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12830 Page: 0470

Tax Account: 136.77-1-8

Full Sale Price: $225,000.00

14621

DIAZ, RIGOBERTO et ano to DIAZ, RIGOBERTO SOFIA

Property Address: 21 LASER STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12830 Page: 0358

Tax Account: 091.80-1-3.001

Full Sale Price: $1.00

ROCHESTER CITY OF to RICE, DEBORAH

Property Address: 358 ALPHONSE STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12830 Page: 0425

Tax Account: 106.26-3-44

Full Sale Price: $1.00

ROCHESTER CITY OF to PEREZ, JULIO C

Property Address: NORTH PORTION OF 34 HARRIS STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12830 Page: 0434

Tax Account: 106.29-1-37.001

Full Sale Price: $1.00

ROCHESTER CITY OF to CANCA, HATICE et ano

Property Address: 42 LILL STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12830 Page: 0443

Tax Account: 106.30-4-14.002

Full Sale Price: $1.00

14622

KATERI TEKAKWITHA ROMAN CATHOLIC PARISH MONROE COUNTY NY to EPISCOPAL SENIOR HOUSING IRONDEQUOIT LLC

Property Address: 2732 CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12830 Page: 0386

Tax Account: 092.06-4-25

Full Sale Price: $500,000.00

14623

BAKER, ALMA M et al to CRAWFORD, ANNA R et ano

Property Address: 65 VOLLMER PARKWAY, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12830 Page: 0500

Tax Account: 161.18-2-25

Full Sale Price: $172,000.00

CURTIS, RICHARD to CURTIS, RICHARD et ano

Property Address: 192 FINUCANE ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12830 Page: 0342

Tax Account: 162.15-1-67

Full Sale Price: $1.00

EVANS, KEVIN to EVANS, ANN M et ano

Property Address: 3084 S CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12830 Page: 0680

Tax Account: 149.15-1-43

Full Sale Price: $1.00

14624

FRATY, RUTH S to CLANCY, JACOB et ano

Property Address: 1 GENE DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12831 Page: 0001

Tax Account: 134.17-1-11

Full Sale Price: $240,000.00

JONES, DERRICK W et ano to HAXHIJA, LEUTRIM et ano

Property Address: 50 DAVY DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12831 Page: 0004

Tax Account: 118.12-1-16

Full Sale Price: $260,000.00

NIYOMUGABO, EMMANUAL et al to MOGAVERO, JASON et ano

Property Address: 209 WHITTIER ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12830 Page: 0546

Tax Account: 117.02-2-12.22

Full Sale Price: $425,000.00

14626

FURLEY, MARGARET E to MCRORIE, LOUISE F et ano

Property Address: 110 RIDGEWOOD ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12830 Page: 0506

Tax Account: 073.16-4-33

Full Sale Price: $1.00

TRA-MAC GROUP LLC to SUKHAVONG, CASEY et ano

Property Address: 33 MURANO TRAIL, GREECE NY 14626

Liber: 12830 Page: 0497

Tax Account: 058.03-5-44

Full Sale Price: $494,551.00