Monroe County, NY judgments recorded June 12, 2023

By: Daily Record Staff//July 7, 2023

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Monroe County, NY judgments recorded June 12, 2023

Monroe County, NY judgments recorded June 12, 2023

By: Daily Record Staff//July 7, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded June 12, 2023

JUDGMENT, SUPREME COURT

AMERICAN TRANZ et al

DBA AMERICAN TRANZ 2246 N HIGHLAND AVENUE, CLOVIS CA 93619

Favor: KALAMATA CAPITAL LLC

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $82,390.40

ASUTAKU, LAWRENCE ENOW et al

2162 RED ROSE LANE, LOGANVILLE GA 30052

Favor: SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC

Attorney: GANG, JASON A ESQ

Amount: $94,570.00

BENSON, NICOLE M

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ

Amount: $5,471.04

BEZHAN, TETYANA et ano

15433 BAREBACK DRIVE, JACKSONVILLE FL 32234

Favor: HONEST FUNDING LLC

Attorney: ZAKHARYAYEV, STEVEN ESQ

Amount: $19,175.00

BOGUE, ALYSSA

60 PEARWOD ROAD, ROCHESTER NY 14624

Favor: NEW CITY FUNDING CORP.

Attorney: STEIN, MARK H ESQ

Amount: $3,149.26

BONANJAH, VALERIE ETUATA et ano

Favor: EBF HOLDINGS LLC D/B/A EVEREST BUSINESS FUNDING

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $52,904.76

BUSHWACKERS LAND SERVICES LLC et ano

PO BOX 1210, INGLESIDE TX 78362

Favor: PANTHERS CAPITAL LLC

Attorney: ZAKHARYAYEV, STEVEN ESQ

Amount: $45,725.00

CAMARGO, MATTHEW NEAL et ano

7249 PONDEROSA DRIVE, SWARTZ CREEK MI 48473

Favor: HONEST FUNDING LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $31,692.80

CARDONA-GERENA, NANCY et ano

Favor: MARINER FINANCE LLC

Attorney: TREVETT CRISTO ESQ

Amount: $11,282.35

DANG IV, HUAN Q

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ

Amount: $1,733.30

DAVIS, SHAKEIMA

24 HOLLAND STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: NEW CITY FUNDING CORP.

Attorney: STEIN, MARK H ESQ

Amount: $4,873.33

DBA UHS LLC et al

DBA UHS LLC DBA UHS LLC, DBA UHS LLC DBA UHS LLC DBA U

Favor: CFG MERCHANT SOLUTIONS LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $30,012.12

GAGOS TRUCKING LLC et ano

575 HAMILTON STREET, SOMERSET NJ 08873

Favor: LIBERTY FUNDING SOLUTIONS LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $43,793.31

HARRISON, MICHAEL

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ

Amount: $4,928.70

HOPKINS, KENNETH II

405 SOUTH WASHINGTON STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Favor: NEW CITY FUNDING CORP.

Attorney: STEIN, MARK H ESQ

Amount: $3,958.26

JORDAN, BRANDI et ano

179 FIELD STREET, ROCHESTER NY 14620

Favor: NEW CITY FUNDING CORP.

Attorney: STEIN, MARK H ESQ

Amount: $6,006.42

KARIUKI, THOMAS et ano

1409 KENDAL DRIVE, MANSFIELD TX 76063

Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $18,908.21

LEOS PIZZERIA LLC et ano

400 KANE STREET, WILLIAMSPORT PA 17702

Favor: CFG MERCHANT SOLUTIONS LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $24,123.13

LONG, NADINE

186 KARTES DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Favor: FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA A SUBSIDIARY OF FIRST NATIONAL OF NEBRASKA INC.

Attorney: STEIN, MARK H ESQ

Amount: $8,448.40

MINISCE, MICHAEL J

201 PINE VALLEY DRIVE, GREECE NY 14626

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Attorney: STEIN, MARK H ESQ

Amount: $6,658.77

MORGAN, SCHMEKA L

309 WINCHESTER STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Attorney: STEIN, MARK H ESQ

Amount: $10,892.10

OMER, MELISSA M et ano

299 CREIGHTON LANE, ROCHESTER NY 14612

Favor: BEACON ROOFING SUPPLY INC.

Attorney: STEIN, MARK H ESQ

Amount: $21,366.89

PARSONS, SEAN DAVID et al

Favor: PEARL DELTA FUNDING LLC

Attorney: YEHUDA KLEIN ESQ

Amount: $213,693.14

PEGG, WILLIAM J

32 TRADITIONS PLACE, HENRIETTA NY 14467

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: MAIDA, STEPHANIE ESQ

Amount: $3,148.82

RIVERA, BRENDA

797 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Attorney: STEIN, MARK H ESQ

Amount: $11,982.20

SKIDMORE, DIANE

Favor: CITIBANK N.A.

Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ

Amount: $2,810.89

SPICER, KIMBERLY

248 PENNELS DRIVE, GREECE NY 14626

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Attorney: STEIN, MARK H ESQ

Amount: $6,077.38

TSYMBAL, MICHAEL

697 NORTH GREECE ROAD, GREECE NY 14626

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Attorney: STEIN, MARK H ESQ

Amount: $15,820.59

WILSON, CHARLES

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $2,582.36

YOUNG, LOVE D

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ

Amount: $7,224.87

JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT

ROCHESTER AUTOWERKS LLC

Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES

JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT

NEW 3D TECHNOLOGIES INC et ano

Favor: EDWARD WHITE CONSULTING LLC

SATISFACTION OF JUDGMENT

BONILLA, JESSICA

Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC

Amount:

COHEN, DANIEL

Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT

CARTAGENA, VESIKA R

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount:

CARTER, JOSHUA J

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount:

CARTER, LUCRETIA D

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount:

SAMPSELL, TIMOTHY D

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount:

SAMS, LORRAINE

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT

SEDAS AUTO SALES

77 COMMERCE DRIVE SUITE 4, ROCHESTER NY 14623

Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES

Amount: $8,268.29

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT

MCGRAIN, CHELSEY et ano

38 DEWBERRY DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: PRESSLER & FELT & WARSHAW LLP

Amount: $1,118.25

NGUYEN, CHAU et ano

980 GLIDE STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: MIDLAND CREDIT MIDLAND INC

Amount: $1,661.27

PENCE, LAURIE

95 BIRCHBROOK DR, ROCHESTER NY 14623

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: PRESSLER FELT & WARSHAW LLP

Amount: $679.58

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

ANTHONY, KIMBERLY

210 W MAIN STREET, GATES NY 14614

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $255.00

BONACCHI, JOSEPH A

1669 SCHLEGEL ROAD, WEBSTER NY 14580

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $30.00

BRANDON, RODNEY L

30 DIXON AVENUE, GENEVA NY 14456

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $119.50

DEVOST, TURQUOISE D

87 SLATE CREEK DRIVE 11, CHEEKTOWAGA NY 14227

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $100.00

DIAZ, CARLOS A SANCHEZ

36 VINAL AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $330.00

DUDLEY, ISRAEL J

227 BENNINGTON HILLS COURT, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $400.00

EDWARDS, RYAN O

1449 ORLANDO COURT, KISSIMMEE FL 34759

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $109.80

FRIGA, MARK O JR

311 EAST CHESTNUT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $158.00

GRANATH, THOMAS J

472 DENISE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $71.00

GREEN, GEORGE E

263 FLOWER CITY PARK, ROCHESTER NY 14615

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $400.00

GREENLAND, NATHAN T

583 WATERLOO STREET, HAMILTON ON N/A L8H6V

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $120.00

HERNANDEZ, LUIS

2809 GENESEE STREET, PIFFARD NY 14533

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $450.00

JEAN, KENNY F

5805 SUGARLOAF PARKWAY, LAWRENCEVILLE GA 30043

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $400.00

KNAPP, LAWRENCE J

807 WESTAGE AT THE, ROCHESTER NY 14617

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $30.00

LAFFERTY, COLLIN

318 RIDGEDALE CIRCLE, ROCHESTER NY 14616

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $298.00

MAJOK, AWIN D

512 LAKE AVENUE 9, ROCHESTER NY 14613

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $350.00

MASON, GARY G

15 ALPINE LANE, CALEDONIA NY 14423

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $320.00

MCCLARY, EBONY D

187 BERLIN STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $125.00

MCCLINIC, SIMEON M

1240 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $320.00

MEDLEY, KISHAWN A

25 LYELLWOOD PARKWAY APT C, ROCHESTER NY 14606

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $150.00

NACCA, CHRISTOPHER J

1065 SHOECRAFT ROAD, WEBSTER NY 14580

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $45.00

NAZARIO, ANGEL G

964 N GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $320.00

NESBITT, KELLY M

8455 WEST RIDGE ROAD APT 17C, BROCKPORT NY 14420

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $143.00

NEWBAUER, KIM A

42 HENRY STREET, HILTON NY 14468

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $30.00

NICHOLS, KELLY A

593 BANKSIDE DRIVE, HAMLIN NY 14464

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $173.00

ONEILL, ASHZA D

693 CURTIS ROAD, HILTON NY 14468

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $193.00

ONEILL, JILLIAN C

CHUDYK WOMENS SHELTER 114 SOUTHLAND DRIVE, ROCHESTER NY

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $265.00

ORANE, PAUL A

53 NYE PARK, ROCHESTER NY 14621

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $150.00

ORLOVSKIY, VITALIY

114 OLDE HARBOR TRAIL, ROCHESTER NY 14612

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $290.00

OVERTON, EBONY C

29 FERRIS STREET UPPER, ROCHESTER NY 14609

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $350.00

PASHCHUK, SERGEY

4040 CANAL ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $135.00

PATTERSON, RAESHON L

616 EDGECREEK TRAIL, ROCHESTER NY 14609

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $141.50

PAVICIC, CHRISTOPHER

2819 LYELL ROAD, ROCHESTER NY 14606

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $105.00

PAVLENKO, VIKTOR N

12 LYMAN STREET, BROCKPORT NY 14420

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $143.00

PINSON, ALLEN E

63 SHEPPLER STREET, ROCHESTER NY 14612

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $143.00

PLASKET, EDWIN B

15317 109TH ROAD, JAMAICA NY 11433

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $155.00

PRESTON, MARK W

101 HAWTHORNE DRIVE, ALBION NY 14411

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $206.00

PUGH, SAMARIA L

16 HENION STREET NO 1, ROCHESTER NY 14611

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $40.00

QUICK, ROBERT K

3265 ROOSEVELT HWY, HAMLIN NY 14464

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $193.00

QUINN, ANTHONY L

6084 BARLCAY ROAD, SODUS NY 14551

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $165.00

QUINONESFIGUEROA, A B

209 CHARWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14609

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $30.00

REYES, NOEMI

406 PULLMAN AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $170.00

SANDERS, RAVEN M

101 MEADOWBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14616

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $125.00

SANTOS, MARQUIS A

727 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $160.00

SCARPULLA, JOSEPH J

56 N GREECE ROAD, HILTON NY 14468

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $170.00

SCE, KEVIN M

396 EILEEN DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $300.00

SCHRAMM, MICHAEL R

38 WHEELDON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $100.00

SCOTT, CHRISTIAN E

590 CALM LAKE CIRCLE, ROCHESTER NY 14612

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $100.00

SCOTT, MARCUS L

126 AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $100.00

SCOTT, RANDY

60 HENDRIX ROAD 123D, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $110.00

SLUTZKY, HUNTER R

110 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $295.00

SMITH, ROSHODA T

629 CONKEY AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $320.00

SPEIGHT, MICHAEL S

113 N CLINTON AVENUE APT 416, ROCHESTER NY 14604

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $125.00

STEVENSON, LATIERRA M

17 MASSETH STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $470.00

STEWART, RENEE J

415 ALFONSO DRIVE, GREECE NY 14626

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $125.00

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