Monroe County, NY judgments recorded June 12, 2023

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Judgments
Recorded June 12, 2023
JUDGMENT, SUPREME COURT
AMERICAN TRANZ et al
DBA AMERICAN TRANZ 2246 N HIGHLAND AVENUE, CLOVIS CA 93619
Favor: KALAMATA CAPITAL LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $82,390.40
ASUTAKU, LAWRENCE ENOW et al
2162 RED ROSE LANE, LOGANVILLE GA 30052
Favor: SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC
Attorney: GANG, JASON A ESQ
Amount: $94,570.00
BENSON, NICOLE M
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $5,471.04
BEZHAN, TETYANA et ano
15433 BAREBACK DRIVE, JACKSONVILLE FL 32234
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: ZAKHARYAYEV, STEVEN ESQ
Amount: $19,175.00
BOGUE, ALYSSA
60 PEARWOD ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $3,149.26
BONANJAH, VALERIE ETUATA et ano
Favor: EBF HOLDINGS LLC D/B/A EVEREST BUSINESS FUNDING
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $52,904.76
BUSHWACKERS LAND SERVICES LLC et ano
PO BOX 1210, INGLESIDE TX 78362
Favor: PANTHERS CAPITAL LLC
Attorney: ZAKHARYAYEV, STEVEN ESQ
Amount: $45,725.00
CAMARGO, MATTHEW NEAL et ano
7249 PONDEROSA DRIVE, SWARTZ CREEK MI 48473
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $31,692.80
CARDONA-GERENA, NANCY et ano
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: TREVETT CRISTO ESQ
Amount: $11,282.35
DANG IV, HUAN Q
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $1,733.30
DAVIS, SHAKEIMA
24 HOLLAND STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $4,873.33
DBA UHS LLC et al
DBA UHS LLC DBA UHS LLC, DBA UHS LLC DBA UHS LLC DBA U
Favor: CFG MERCHANT SOLUTIONS LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $30,012.12
GAGOS TRUCKING LLC et ano
575 HAMILTON STREET, SOMERSET NJ 08873
Favor: LIBERTY FUNDING SOLUTIONS LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $43,793.31
HARRISON, MICHAEL
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $4,928.70
HOPKINS, KENNETH II
405 SOUTH WASHINGTON STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $3,958.26
JORDAN, BRANDI et ano
179 FIELD STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $6,006.42
KARIUKI, THOMAS et ano
1409 KENDAL DRIVE, MANSFIELD TX 76063
Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $18,908.21
LEOS PIZZERIA LLC et ano
400 KANE STREET, WILLIAMSPORT PA 17702
Favor: CFG MERCHANT SOLUTIONS LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $24,123.13
LONG, NADINE
186 KARTES DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA A SUBSIDIARY OF FIRST NATIONAL OF NEBRASKA INC.
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $8,448.40
MINISCE, MICHAEL J
201 PINE VALLEY DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $6,658.77
MORGAN, SCHMEKA L
309 WINCHESTER STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $10,892.10
OMER, MELISSA M et ano
299 CREIGHTON LANE, ROCHESTER NY 14612
Favor: BEACON ROOFING SUPPLY INC.
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $21,366.89
PARSONS, SEAN DAVID et al
Favor: PEARL DELTA FUNDING LLC
Attorney: YEHUDA KLEIN ESQ
Amount: $213,693.14
PEGG, WILLIAM J
32 TRADITIONS PLACE, HENRIETTA NY 14467
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MAIDA, STEPHANIE ESQ
Amount: $3,148.82
RIVERA, BRENDA
797 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $11,982.20
SKIDMORE, DIANE
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ
Amount: $2,810.89
SPICER, KIMBERLY
248 PENNELS DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $6,077.38
TSYMBAL, MICHAEL
697 NORTH GREECE ROAD, GREECE NY 14626
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: STEIN, MARK H ESQ
Amount: $15,820.59
WILSON, CHARLES
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $2,582.36
YOUNG, LOVE D
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $7,224.87
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
ROCHESTER AUTOWERKS LLC
Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
NEW 3D TECHNOLOGIES INC et ano
Favor: EDWARD WHITE CONSULTING LLC
SATISFACTION OF JUDGMENT
BONILLA, JESSICA
Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC
Amount:
COHEN, DANIEL
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
CARTAGENA, VESIKA R
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
CARTER, JOSHUA J
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
CARTER, LUCRETIA D
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
SAMPSELL, TIMOTHY D
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
SAMS, LORRAINE
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
SEDAS AUTO SALES
77 COMMERCE DRIVE SUITE 4, ROCHESTER NY 14623
Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES
Amount: $8,268.29
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
MCGRAIN, CHELSEY et ano
38 DEWBERRY DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: PRESSLER & FELT & WARSHAW LLP
Amount: $1,118.25
NGUYEN, CHAU et ano
980 GLIDE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: MIDLAND CREDIT MIDLAND INC
Amount: $1,661.27
PENCE, LAURIE
95 BIRCHBROOK DR, ROCHESTER NY 14623
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: PRESSLER FELT & WARSHAW LLP
Amount: $679.58
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
ANTHONY, KIMBERLY
210 W MAIN STREET, GATES NY 14614
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $255.00
BONACCHI, JOSEPH A
1669 SCHLEGEL ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $30.00
BRANDON, RODNEY L
30 DIXON AVENUE, GENEVA NY 14456
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $119.50
DEVOST, TURQUOISE D
87 SLATE CREEK DRIVE 11, CHEEKTOWAGA NY 14227
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $100.00
DIAZ, CARLOS A SANCHEZ
36 VINAL AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $330.00
DUDLEY, ISRAEL J
227 BENNINGTON HILLS COURT, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $400.00
EDWARDS, RYAN O
1449 ORLANDO COURT, KISSIMMEE FL 34759
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $109.80
FRIGA, MARK O JR
311 EAST CHESTNUT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $158.00
GRANATH, THOMAS J
472 DENISE ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $71.00
GREEN, GEORGE E
263 FLOWER CITY PARK, ROCHESTER NY 14615
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $400.00
GREENLAND, NATHAN T
583 WATERLOO STREET, HAMILTON ON N/A L8H6V
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $120.00
HERNANDEZ, LUIS
2809 GENESEE STREET, PIFFARD NY 14533
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $450.00
JEAN, KENNY F
5805 SUGARLOAF PARKWAY, LAWRENCEVILLE GA 30043
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $400.00
KNAPP, LAWRENCE J
807 WESTAGE AT THE, ROCHESTER NY 14617
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $30.00
LAFFERTY, COLLIN
318 RIDGEDALE CIRCLE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $298.00
MAJOK, AWIN D
512 LAKE AVENUE 9, ROCHESTER NY 14613
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $350.00
MASON, GARY G
15 ALPINE LANE, CALEDONIA NY 14423
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $320.00
MCCLARY, EBONY D
187 BERLIN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $125.00
MCCLINIC, SIMEON M
1240 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $320.00
MEDLEY, KISHAWN A
25 LYELLWOOD PARKWAY APT C, ROCHESTER NY 14606
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $150.00
NACCA, CHRISTOPHER J
1065 SHOECRAFT ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $45.00
NAZARIO, ANGEL G
964 N GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $320.00
NESBITT, KELLY M
8455 WEST RIDGE ROAD APT 17C, BROCKPORT NY 14420
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $143.00
NEWBAUER, KIM A
42 HENRY STREET, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $30.00
NICHOLS, KELLY A
593 BANKSIDE DRIVE, HAMLIN NY 14464
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $173.00
ONEILL, ASHZA D
693 CURTIS ROAD, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $193.00
ONEILL, JILLIAN C
CHUDYK WOMENS SHELTER 114 SOUTHLAND DRIVE, ROCHESTER NY
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $265.00
ORANE, PAUL A
53 NYE PARK, ROCHESTER NY 14621
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $150.00
ORLOVSKIY, VITALIY
114 OLDE HARBOR TRAIL, ROCHESTER NY 14612
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $290.00
OVERTON, EBONY C
29 FERRIS STREET UPPER, ROCHESTER NY 14609
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $350.00
PASHCHUK, SERGEY
4040 CANAL ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $135.00
PATTERSON, RAESHON L
616 EDGECREEK TRAIL, ROCHESTER NY 14609
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $141.50
PAVICIC, CHRISTOPHER
2819 LYELL ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $105.00
PAVLENKO, VIKTOR N
12 LYMAN STREET, BROCKPORT NY 14420
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $143.00
PINSON, ALLEN E
63 SHEPPLER STREET, ROCHESTER NY 14612
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $143.00
PLASKET, EDWIN B
15317 109TH ROAD, JAMAICA NY 11433
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $155.00
PRESTON, MARK W
101 HAWTHORNE DRIVE, ALBION NY 14411
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $206.00
PUGH, SAMARIA L
16 HENION STREET NO 1, ROCHESTER NY 14611
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $40.00
QUICK, ROBERT K
3265 ROOSEVELT HWY, HAMLIN NY 14464
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $193.00
QUINN, ANTHONY L
6084 BARLCAY ROAD, SODUS NY 14551
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $165.00
QUINONESFIGUEROA, A B
209 CHARWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $30.00
REYES, NOEMI
406 PULLMAN AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $170.00
SANDERS, RAVEN M
101 MEADOWBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $125.00
SANTOS, MARQUIS A
727 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $160.00
SCARPULLA, JOSEPH J
56 N GREECE ROAD, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
SCE, KEVIN M
396 EILEEN DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $300.00
SCHRAMM, MICHAEL R
38 WHEELDON DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
SCOTT, CHRISTIAN E
590 CALM LAKE CIRCLE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
SCOTT, MARCUS L
126 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
SCOTT, RANDY
60 HENDRIX ROAD 123D, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $110.00
SLUTZKY, HUNTER R
110 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $295.00
SMITH, ROSHODA T
629 CONKEY AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $320.00
SPEIGHT, MICHAEL S
113 N CLINTON AVENUE APT 416, ROCHESTER NY 14604
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $125.00
STEVENSON, LATIERRA M
17 MASSETH STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $470.00
STEWART, RENEE J
415 ALFONSO DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $125.000