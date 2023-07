Monroe County, NY deeds recorded June 28, 2023

By: Daily Record Staff //July 10, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded June 28, 2023 56

NOT PROVIDED

PAUL, PETER to PAUL, PAULA L et ano

Property Address: 34 MOUNTAIN ASH TRAIL, WEBSTER NY

Liber: 12831 Page: 0088

Tax Account: 093.06-1-51

Full Sale Price: $1.00

14420

SHANNON, JAMES M et ano to GUTHRIE, DIANA C COHEN

Property Address: 413 BURCH FARM DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12831 Page: 0246

Tax Account: 054.01-2-76

Full Sale Price: $250,000.00

14450

BLACK, ROBERT A et ano to GILANI, JULIA S

Property Address: 83 CLARKES CROSSING, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12831 Page: 0393

Tax Account: 166.05-1-39

Full Sale Price: $1.00

CAPO, VIVIAN et al to CAPO, CHRISTINA M

Property Address: 173-175 MAIN STREET NORTH, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12831 Page: 0234

Tax Account: 153.05-3-41

Full Sale Price: $250,000.00

14511

DONLON, MARY T et ano to DONLON, KEVIN P et ano

Property Address: 105 GUTHRIE ROAD, MUMFORD NY 14511

Liber: 12831 Page: 0081

Tax Account: 208.04-1-11.2

Full Sale Price: $1.00

14526

ZINNECKER, ELAINE to ZINNECKER, ELAINE et ano

Property Address: 14 SUNLEAF DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12831 Page: 0279

Tax Account: 109.01-3-133

Full Sale Price: $1.00

14534

BEAULAC, WILLARD L JR et ano to BEAULAC, EMILY et al

Property Address: 111 CRESCENT ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12831 Page: 0157

Tax Account: 165.10-1-3

Full Sale Price: $1.00

KELLEY, LISSETTE A et ano to KELLEY, LISSETTE A et al

Property Address: 22 MUIRFIELD COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12831 Page: 0078

Tax Account: 178.11-3-30

Full Sale Price: $1.00

14543

PENSCO TRUST COMPANY CUSTODIAN FBO MICHAEL J CZORA IRA to BROWN, MICHAEL PATRICK et ano

Property Address: WOODRUFF ROAD, RUSH NY 14543

Liber: 12831 Page: 0270

Tax Account: 226.01-1-1.2

Full Sale Price: $63,000.00

14559

COYKENDALL, NICHOLAS to RICKETTS, ANTHONY et ano

Property Address: 2726 NICHOLS STREET, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12831 Page: 0223

Tax Account: 087.18-1-15

Full Sale Price: $315,000.00

MARKY, SANDRA to HILLMAN, JENNIFER et ano

Property Address: 75 -PARMA TOWN LINE ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12831 Page: 0190

Tax Account: 087.02-2-23

Full Sale Price: $1.00

SPENCER, LYNNE M to BURRIS, KELLY A et ano

Property Address: 31 GLENN HAVEN, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12831 Page: 0295

Tax Account: 087.15-1-37

Full Sale Price: $240,000.00

14580

BIANCUCCI, MATTHEW VINCENT et al to FISCHER, EDWARD JOHN et ano

Property Address: 68 MIYAH DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12831 Page: 0319

Tax Account: 095.01-4-42

Full Sale Price: $490,000.00

DUBOWYK, JONATHAN L to LAKE-DUBOWYK, VIRGINIA A

Property Address: 515 BRIXTON TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12831 Page: 0341

Tax Account: 050.03-6-19

Full Sale Price: $1.00

GARCIA, BERNNIE to POMERANTZ, GARRETT et ano

Property Address: 836 DEWITT ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12831 Page: 0292

Tax Account: 078.06-3-61

Full Sale Price: $250,000.00

MICHAEL, RONALD E et ano to DONOHUE, BRYAN J et ano

Property Address: 1094 BLUESTONE HOLLOW, WEBSTER NY 14580

Liber: 12831 Page: 0289

Tax Account: 095.02-1-61

Full Sale Price: $462,200.00

NVR INC et ano to RSW PROPERTIES, LLC

Property Address: 429 ALYSSA WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12831 Page: 0273

Tax Account: 050.04-10-29

Full Sale Price: $449,410.00

14605

GREATER ROCHESTER PARTNERSHIP HOUSING DEVELOPMENT FUND CORPORATION to MONGEON, LATASHA R

Property Address: 101 WEEGER STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12831 Page: 0091

Tax Account: 106.40-3-8.002

Full Sale Price: $120,000.00

PROPARARE LLC to CHEEMA, NADIA H

Property Address: 99 ONTARIO STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12831 Page: 0172

Tax Account: 106.66-2-54

Full Sale Price: $50,500.00

ROCHESTER CITY OF to TSS EAST SIDE REAL ESTATE INC

Property Address: 185 SECOND STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12831 Page: 0196

Tax Account: 106.51-1-16

Full Sale Price: $1.00

14606

CHHOEUN, BUNNY et al to CHHOEUN, SOPEAP

Property Address: 149 MASSETH STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12831 Page: 0187

Tax Account: 105.73-2-38

Full Sale Price: $1.00

MCCULLOUGH, JALISA JONIQUE to BIRMINGHAM, EMILY

Property Address: 812 GLIDE STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12831 Page: 0231

Tax Account: 105.55-2-33

Full Sale Price: $146,000.00

14609

BERGER, DANIEL M et ano to WALL, ERICA L

Property Address: 598 FALSTAFF ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12831 Page: 0344

Tax Account: 107.12-1-86

Full Sale Price: $201,000.00

BLAZE DEVELOPMENT, LLC to DAVENPORT, BLAKE R et al

Property Address: 959-961 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12831 Page: 0347

Tax Account: 107.71-1-15.001

Full Sale Price: $170,000.00

NORTHEASTERN PRIME PROPERTIES, LLC to BLACK, MONIQUE T

Property Address: 401 CROSSFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12831 Page: 0332

Tax Account: 092.14-2-23

Full Sale Price: $150,000.00

STEWART, PORCHIA to NUR, ASAD A

Property Address: 307 ELLISON STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12831 Page: 0397

Tax Account: 107.30-3-78

Full Sale Price: $168,000.00

14611

BOWENS, OMARI H to ROCHESTER CITY OF

Property Address: 21 ESSEX STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12831 Page: 0116

Tax Account: 120.42-2-29

Full Sale Price: $1.00

ROCHESTER CITY OF to EHIMWENMAN, ADESUWA

Property Address: 531 FROST AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12831 Page: 0200

Tax Account: 120.67-1-17

Full Sale Price: $1.00

ZULAUF, RICHARD L to ZULAUF, SHAWN

Property Address: 381 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12831 Page: 0110

Tax Account: 105.81-3-33

Full Sale Price: $1.00

14612

BROWN, CHRISTINE M et ano to BROWN, CHRISTINE M

Property Address: 32 KIRKFIELD DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12831 Page: 0193

Tax Account: 045.15-1-62

Full Sale Price: $1.00

DAKIN, JOSEPH M et ano to ROWE, KEVIN A et ano

Property Address: 37 FLYNWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12831 Page: 0306

Tax Account: 045.01-2-21

Full Sale Price: $305,000.00

NORTH COAST VENTURES LLC to ALKIEWICZ, EMILY ANN

Property Address: 469 WHISTLERS COVE LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12831 Page: 0113

Tax Account: 033.04-4-44

Full Sale Price: $450,000.00

ROTHBEIND, JANET F to GREELEY, AMANDA

Property Address: 102 BURLEY ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12831 Page: 0389

Tax Account: 075.36-1-11

Full Sale Price: $170,000.00

RYAN, BRANDI E to KEEGAN, CAEL M et ano

Property Address: 51 REVERE STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12831 Page: 0303

Tax Account: 060.76-1-46

Full Sale Price: $235,000.00

14613

CUMMINS, LEVI to STEPHENS, SHALEIAH L

Property Address: 596 AUGUSTINE STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12831 Page: 0369

Tax Account: 090.64-1-16

Full Sale Price: $108,500.00

PEARL78S LLC to BASTIAN, DANIEL B

Property Address: 220-222 GLENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12831 Page: 0383

Tax Account: 105.26-3-27

Full Sale Price: $180,000.00

SMALLS, MINNIE to JONES, CHRISTOPHER

Property Address: 66 GLENDALE PARK, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12831 Page: 0202

Tax Account: 105.35-1-36

Full Sale Price: $1.00

14615

SYLVIA, ANN to BURGLER, JUSTIN J

Property Address: 110 TRUE HICKORY DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12831 Page: 0386

Tax Account: 075.05-2-35

Full Sale Price: $310,000.00

14616

PORTFOLIO ENTERPRISES, INC to MCCLELLAN, KELSEY

Property Address: 87 LEGION CIRCLE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12831 Page: 0243

Tax Account: 060.54-3-11

Full Sale Price: $125,000.00

SEIDLER, LOIS to SMITH, ANNE M

Property Address: 5 CORAN CIRCLE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12831 Page: 0299

Tax Account: 060.13-6-55

Full Sale Price: $190,000.00

VAZQUEZ, ARNALDO to LANG, MARYANNE

Property Address: 112 VENESS AVENUE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12831 Page: 0073

Tax Account: 060.64-5-11

Full Sale Price: $172,500.00

14617

DANGELO, DEAN A et ano to MAZZUCCO, ANGELO A

Property Address: 67 MONTCLAIR DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12831 Page: 0276

Tax Account: 076.07-3-9

Full Sale Price: $280,000.00

STIMPSON, DOROTHY to INCWELL LLC

Property Address: 168 FRONTENAC HEIGHTS, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12831 Page: 0177

Tax Account: 047.19-5-42

Full Sale Price: $85,000.00

14618

BENNIGSOHN, BRADLEY R to BENNIGSOHN, ARIANNA DORSCHEL et ano

Property Address: 132 HAMPSHIRE DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12831 Page: 0076

Tax Account: 137.14-2-17

Full Sale Price: $1.00

CHAMPOUX, BENJAMIN et al to GUTTENBERG, BRITTANY et ano

Property Address: 181 SYLVANIA ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12831 Page: 0227

Tax Account: 151.06-1-1

Full Sale Price: $675,000.00

MULLER, MARVIN JOHN III et ano to SCHWARTZOTT, JENNIFER M

Property Address: 1770 HIGHLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12831 Page: 0085

Tax Account: 122.79-1-25

Full Sale Price: $0.00

SCHROEDER, ANDREW et ano to CATALANA, MICHAEL et ano

Property Address: 160 ALPINE DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12831 Page: 0121

Tax Account: 138.18-2-84

Full Sale Price: $510,000.00

14620

10 GOLD STREET PROPERTIES LLC et al to LANDS AT GOLD STREET LLC et al

Property Address: 10 GOLD STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12831 Page: 0376

Tax Account: 136.46-1-24

Full Sale Price: $250,000.00

14621

BROCK, LILA G to JONES, VICTOR

Property Address: 64 NORTHVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12831 Page: 0184

Tax Account: 091.69-4-39

Full Sale Price: $50,000.00

14623

BECKER, PENNY I to ESTRADA, LUZ M et ano

Property Address: 285 LYCOMING ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12831 Page: 0161

Tax Account: 162.19-1-2

Full Sale Price: $215,000.00

ROCHESTER MOTORS NY LLC to REALTY INCOME PROPERTIES 9, LLC

Property Address: 3535 WEST ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12831 Page: 0165

Tax Account: 161.11-1-12.1

Full Sale Price: $9,318,180.00

14624

CRLYN ACQUISITIONS LLC et al to FIVE STAR CHILI PROPERTIES LLC et al

Property Address: 6 WEST BELLAQUA ESTATES DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12831 Page: 0142

Tax Account: 145.04-2-46

Full Sale Price: $405,000.00

GREEN, DONNA M to JAS PRO PROPERTIES LLC

Property Address: 753 GILETTE ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12831 Page: 0139

Tax Account: 170.02-2-1.4

Full Sale Price: $235,000.00

14626

SCHOENIG, PAUL et ano to BEMIS, DANIELLE C

Property Address: 60 KNOB ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12831 Page: 0124

Tax Account: 074.07-9-17

Full Sale Price: $175,000.00

TEMPLE, J THOMAS et ano to REINIGER, MAUREEN et ano

Property Address: 249 CEDAR CREEK TRAIL, GREECE NY 14626

Liber: 12831 Page: 0373

Tax Account: 058.04-9-42

Full Sale Price: $252,000.00

WAKEFIELD, EDWARD H et ano to LYMAN, ALICIA M

Property Address: 74 BUCK HILL ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12831 Page: 0337

Tax Account: 089.05-7-16

Full Sale Price: $235,000.00