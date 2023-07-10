Monroe County, NY judgments recorded June 13-14, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded June 13, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
RANIERI, JESSICA L
730 PARMA CENTER ROAD, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $75.00
RANSOM, JENELL L
928 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
RODRIGUEZ, CHRISTIAN
677 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $143.00
ROSADO, DAWRIN A
2758 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
ROSADO, JOSE L
251 CURTIS STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
SCHULTZ, ZACKERY E
170 GRECIAN GARDENS DRIVE APT E, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
SIMMONS, FRANCINE
14B NORTHGATE MANOR, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
SLEIGHT, ZACHARY A
263 SQUIRE DALE LANE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
SMITH, PHILIP A
213 WOODCROFT DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
SUTTON, RICHMOND A
4480 WHITE SWAN DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $243.00
TORRES-MARTINEZ, SHEILA M
360 SAINT PAUL 413, ROCHESTER NY 14605
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
VALLEJO, ARIEL DE PAULA
12 BRONSON COURT, ROCHESTER NY 14608
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $243.00
WALCZAK, TORI R
127 COLEBROOK DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $470.00
WALDBILLIG, TAMMY L
2375 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
WALIA, ANDRE A
19 SABAL ISLAND DRIVE, OCEAN RIDGE FL 33435
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $240.00
WALKER, KATORI E
330 CONRAD DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
WALSH, MICHAEL P
170 PEN CREEK DRIVE, WEBSTER NY 14580
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
WALTON, ETERNITY A
2503 ALL VIEW LANE, RED OAK TX 75154
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
WARNER, BRETT D
347 NORCREST DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $470.00
WARNER, ROBERT M
21 ADAMS STREET, BROCKPORT NY 14420
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
WARREN, MARIO J
84 CORNELIA DRIVE APT 1, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $222.00
WASHINGTON, CORY C
98 SHERATON DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00
WASHINGTON, PARIS R
27 WALNUT STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $330.00
WATSON, CHANTEL M
507 GLOVER AVENUE APARTMENT 13, ENTERPRISE AL 36330
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $376.00
WATSON, KENON X
4708 DEWEY AVENUE APT 5, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $190.00
WATSON, KENON X
4708 DEWEY AVENUE APT 5, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $75.00
WATSON, LAMAR W
100 FROST AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $460.00
WEADER, TIMOTHY O
270 ROSSMORE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
WEAREN, JOHNELL T
78 MENARD DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
WEATHERSPOON, JANELLE M
285 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
WEBB, JARAD N
28 ATLEE DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $185.00
WEBB, JENNIFER L
65 KNOB ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
WEBB, JENNIFER L
65 KNOB ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
WEST, SHAMEIKA A
1118 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $460.00
WHIPPLE, BRANDON J
1337 GERARD COURT, CHESTER SC 29706
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $497.00
WHITAKER, SHALIYAH R
514 LAKE AVENUE APT 23, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $400.00
WHITE, FRANK L
810 MASON ROAD, INMAN SC 29349
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $340.00
WHITE, SHANTELL M
155 SPANISH TRAIL, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
WHITE, SHAYONNA T
344 ROXBOROUGH ROAD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
WHYTE, FRANKLIN N
298 FORGHAM ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
WICHMAN, DONAVON L
86 HILLTOP ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
WILBERN, ASHLEY N
2802 SOUTH UNION STREET, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
WILKINS, KRYSTLE M
452 HUFFER ROAD, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
WILLIAMS, TODD D
290 MILFORD STREET APT 14, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
YANIK, SHAQUANA D
209 CLARK AVENUE APT C, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
YETMAN, COREY A
277 BUCK HILL ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
YORK, WILLIAM R
604 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $400.00
YOUNG, ALTHEA R
656 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
YOUNG, ALTHEA R
656 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
YOUNGJOHN, SAMANTHA A
1164 ROOSEVELT HIGHWAY, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $340.00
YUNUSU, SAMAYYA N
14 FRANKLIN STREET 505, ROCHESTER NY 14604
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $270.00
ZAJONCZKOSKI, AMANDA
39 PEPPERIDGE DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $140.00
ZUGEHOER, LEIGHA R
2815 CHURCH ROAD, HAMLIN NY 14464
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $250.00
Judgments
Recorded June 14, 2023
JUDGMENT
MATTLE, JASON L
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, COUNTY COURT
BROWN, MARQUIS
356 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
CANDELARIA, LUIS RIVERA
108 WETMORE PARK, ROCHESTER NY 14606
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
SCHWARTZ, ALEXANDER CHRISTIAN
75 HARWIN DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
WILSON, ELIJAH M
1134 GLENCLIFFE ROAD, MANLIUS NY 13104
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,590.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
AMERICAN DREAM HOMECARE AGENCY LLC et al
33 DOVER STREET SUITE 111, BROCKTON MA 02301
Favor: EIN CAP INC
Attorney: JOSEPH S KOVAL ESQ
Amount: $26,107.20
ANTWAINE JOHNSON & KHADEDRA JOHNSON DBA SUPREME SALAD BAR
183 GARFIELD STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $21,000.00
BROWN, HAYDEN S et ano
30332 E 8TH ROAD, FARMERSVILLE IL 62533
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $54,896.49
C RICA REMODELING INC
11 CLOVE DRIVE, ROCHESTER NY 14625
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $1,000.00
CONNORS, JORDAN et ano
Favor: MIDLAND MANAGEMENT LLC AS AGENT FOR VIKING APARTMENTS LLC D/B/A VIKING APARTMENTS
Attorney: STEPHEN J LAPP ESQ
Amount: $3,081.25
DJML INC
555 WEST UNION STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $500.00l