Monroe County, NY judgments recorded June 14-16, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded June 14, 2023
JUDGMENT, SUPREME COURT
EPIC STUDIO et al
1855 S COUNTRY CLUB DRIVE SUITE 101, MESA AZ 85210
Favor: ACE FUNDING SOURCE LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $36,125.00
EUGENE JONES DBA LANDLORD DREAM
965 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $6,500.00
GUIDO, GLENDA et ano
1735 N ROCHESTER AVENUE, INDIANAPOLIS IN 46222
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $48,641.68
JOE’S POOL SHACK LLC et al
10107 SPOOK WOODS ROAD, PORT BYRON NY 13140
Favor: PETTRONE, GRANT
Attorney: MICHAEL PATTISON ESQ
Amount: $35,000.00
JOINER, EDWARD
266 MEADOW FARM NORTH, NORTH CHILI NY 14514
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $7,100.36
JOSE FAGUNDO DBA EL DIVINO RESTAURANT
979 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $21,000.00
KELLY, PAUL JEROME et ano
3101 RIVER GROVE DRIVE, TAMPA FL 33610
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $69,777.30
LUIS MORING-PIZANO et al
3613 NORTH HANCOCK AVENUE, ODESSA TX 79762
Favor: SAMSON MCA LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $41,143.78
MOTION SOLUTIONS LLC et ano
9912 W IRVING PARK ROAD, SCHILLER PARK IL 60176
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $57,457.00
MR SPRAYFOAM INC
2348 WESTSIDE DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $21,000.00
PETRICKOVIC, VELJKO et ano
3029 NE 188TH STREET APT 1010, AVENTURA FL 33180
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $42,557.86
POLAR FREEZE LLC
143 BURNING BRUSH DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $2,250.00
R & M GALLO AUTO LLC
2069 DRAKE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $3,000.00
ROCHESTER AUTOWERKS LLC
1030 E MAIN STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $21,000.00
ROOF RANGERS
515 STATE STREET SUITE 205, ROCHESTER NY 14608
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $24,000.00
STEPHEN M DIGENNARO DBA STEPHEN M DIGENNARO REAL ESTATE
1100 UNIVERSITY AVENUE SUITE 212, ROCHESTER NY 14607
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $1,000.00
THE HUSTLE ADVANTAGE LLC
2604 ELMWOOD AVENUE SUITE 168, ROCHESTER NY 14618
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $21,000.00
USEFULLY INC
288 CHAPEL HILL DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $24,000.00
VISUAL VIBES INC
442 LAKE SHORE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: MICHAEL PAPA ESQ
Amount: $22,500.00
WILLIAMS, BRANDI
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $10,147.35
JUDGMENT SATISFIED
DAVILA, JENNIFER
Favor: LVNV FUNDING LLC
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
MARTIN, SCOTT
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
SESSION, CALEB et ano
Favor: DISCOVER BANK
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
CURRE, MATTHEW
Favor: LVNV FUNDING LLC
GOOSSEN, KAREN
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
HALLIBURTON, ERIC
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
SCHERDIN, JOAN V
Favor: WORLDWIDE ASSET PURCHASING II LLC
JUDGMENT SATISFIED, VILLAGE COURT
WALKER, KATHLEEN
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
JUDGMENT VACATED, SUPREME COURT
DOMINIK, RICHARD
Favor: C.S.C. PRECISION LAWN & GARDEN CORP.
SATISFACTION OF JUDGMENT
a/k/a Megan M. Brown et al
Favor: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount:
Altidor, Saintilla
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
AMANDA M OSTHELLER
Favor: Workers’ Compensation Board of the State of New York
Amount:
BAILEY, HOLDEN K
Favor: Capital One Bank (USA) N.A.
Amount:
BREEDLOVE, CLARISSA
Favor: Capital One Bank (USA) N.A.
Amount:
DULANAS, CHRISTIAN
Favor: TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION
Amount:
GREEN, JAMES M et ano
Favor: AUTOVEST LLC
Attorney: DEILY GLASTETTER LLP
Amount:
KOMINOVSKA, LILJANA
Favor: DISCOVER BANK
Amount:
KRENCIK, JASON
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
Mckernan, Katherine
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Amount:
MORRISON-COOK, K
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
Oquendo, Betsy
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.
Amount:
PADDOCK, SHELBY MICHAEL
Favor: FIVE STAR BANK
Amount:
PEDRAZA, MARICELA
Favor: PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATESLLC
Amount:
Rojas, Marquissa D. et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
SCOTT, JACOB
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
SMITH, DANNY
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
Amount:
STEVEN WEITZ DBA CKM EXTERIORS
Favor: Workers’ Compensation Board of the State of New York
Amount:
THOMAS, NICHOLAS A
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Amount:
THOMAS, SEAN W
Favor: UNIFUND CCR LLC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
ABDALO, KHADIJA H
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ABDELDAYEM, MARWAN J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ABED, HANNIA
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ADAMS, LEONARD B
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ADERER, BRIAN T
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
AHMED, MOHAMED Z
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ALEXANDER, JAEDON M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ALLEN, AKAIL K
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ALLEN, DOMINIC R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ALLISON, DANA L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ALLMAN, ERICA R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ALMODOVAR, EMILIO
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ALVAREZ, JULIO C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MOLINA, ANGELA L ADORNO
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
ALYAFAI, GAMAL M
203 ELECTRIC AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: BANK OF AMERICA NA
Amount: $5,738.12
CEPEDA, MARVIN
28 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: CITIBANK NA
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $4,109.01
MALDONADO, QUINTIN P
727 LEE, ROCHESTER NY 14606
Favor: CITIBANK NA
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $2,037.48
ROBINSON, RUSSELL JR
142 BLEACKER 3, ROCHESTER NY 14609
Favor: UNIFUND CCR LLC
Attorney: MULLOOLY JEFFREY ROONEY & FLYNN LLP
Amount: $1,115.58
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, SUPREME COURT
WARNER, DANIELLE M
59 S MAIN STREET, CASTILE NY 14427
Favor: ALLY FINANCIAL INC
Amount: $5,166.78
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
ALLEN, RANDY M
9 STATE STREET APT 1, MOUNT MORRIS NY 14510
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $200.00
ALOMARI, ABDULRAHMAN
95 SANDCASTLE DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
ALPARSLON, YAKUP
2409-162 E RIDGE ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
ALPAYDIN, FURKAN
391 LAKE SHORE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
ALSTON, LEONARD K
7 WELLESLEY STREET UP, ROCHESTER NY 14607
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
ALTOBELLI, MARK S
48 LINNEA LANE, NORTH CHILI NY 14514
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
AMMER, JOHN D
3402 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
AMONS, MACK L
163 CEDARWOOD TERRACE 2, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
ANDERSON, GERALD F
147 BURNING BRUSH DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
BEDELL, PATRICE C
448 AMES STREET APT 5, ROCHESTER NY
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $40.00
ELBERT, MAISHA
1 LACROIX COURT APT F, ROCHESTER NY 14609
Favor: LACROIX COURT APARTMENTS LLC
Amount: $2,136.00
FRAGUADA, JUSTIN A
65 WARD STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $125.00
FRAGUADA, JUSTIN A
65 WARD STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $125.00
OSBURN, JOEL R
542 HAYWARD AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $96.00
PALERMO, CHARLES A
1167 BAY ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: PENFIELD TOWN COURT
Amount: $255.00
SMITH, ARQUAN L
5000 EAST ROAD F8, HENRIETTA NY 14467
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $560.00
SOTO, LISA RENEE
1 MYRTLEWOOD DRIVE UNIT C, HENRIETTA NY 14467
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $250.00
WHITE, CLARENCE E
63 MARIA STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $460.00
Judgments
Recorded June 15, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
ROMERO, JUAN
126 HIGH STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
ROMERO, JUAN
NA, NY
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
WILLIAMS, ANTHONY
245 LAKE ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
CHRISTOPHER, THOMAS III et ano
15 STERLING SQUARE, ROCHESTER NY 14616
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $7,213.25
FRUMUSA, ELAINE
626A KRIEGER ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: GERALD W FLYNN ESQ
Amount: $3,995.45
FULLER, CHARLES
231 MEADOW FARM, NORTH CHILI NY 14514
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $13,447.14
LUCAS, LEROY
112 ELMWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14620
Favor: ROCHESTER APARTMENT MANAGEMENT LLC
Attorney: STEPHEN J LAPP ESQ
Amount: $6,285.53
MILES, DAVEY
3 HILL COURT CIRCLE APARTMENT B, ROCHESTER NY 14621
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $4,828.47
NGO, CINDY
74 SANTEE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: NAPIER ENTERPRISES LLC
Attorney: STEVEN B LEVITSKY ESQ
Amount: $11,825.00
WARNER, HEATH et ano
2501 AVENUE, STERLING IL 61081
Favor: THE MONEY STORE FUNDING
Attorney: RICHARD MULLER ESQ
Amount: $62,749.30
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
MACNEAL, CHAD M
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
JUDGMENT VACATED, OTHER COURT
BOUND BY SATIN LLC
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BOUND BY SATIN LLC
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BOUND BY SATIN LLC
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HIGH PERFORMANCE AUTO SALES INC
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LAZZARO, FRANK E III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LOVE, JOHN W et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCKEE, SHALIAR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TORRES, GLENDA L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TORTORA, JOSEPH R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SATISFACTION OF JUDGMENT
BRUMFIELD, RAYSHAWN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
DEFIORE, MICHAEL B
Favor: The Canandaigua National Bank and Trust Company
Amount:
GILBERT, CHRYSTA M.
Favor: BANK OF AMERICA, N.A.
Amount:
LOPEZ, BENJAMIN
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
MURRAY, ANTHONY
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
SCOTT, DIAMONTE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SCOTT, DIAMONTE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
DISANTO, BRANDON M
206 WEST GENESEE STREET, CLYDE NY 14433
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $400.00
JOUPPI, MITCHELL C
PO BOX 734, CANANDAIGUA NY 14424
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $98.00
MCNAIR, MICHAEL A
83 CAMBRIDGE ROAD, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $240.00
PACHECO, MICHAEL E
146 MILFORD STREET APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14615
Favor: SWEDEN TOWN COURT
Amount: $243.00
RADTKE, RACHAEL L
510 HUFFER ROAD, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $165.00
RAPONE, TONI
44 SOUTH MAIN STREET APT 8, ROCHESTER NY
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $123.00
RATH, CHRISTOPHER P
3865 ROOSEVELT HIGHWAY, HAMLIN NY 14464
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $436.00
READ, JACOB T
183 GATES MANOR DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $193.00
REAMSNYDER, D A
61 MYRTLE STREET APT 5D, ROCHESTER NY
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $193.00
REZNICHENKO, SIMON
1695 LAKE ROAD, HAMLIN NY 14464
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $293.00
REZNICHENKO, SIMON
30 TYLER TRAIL, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $85.00
RICHARD, WENDEL D
2086 ORCHARD DRIVE, KENDALL NY 14476
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $173.00
RISTUCCIA, STEVEN P
549 BURRITT ROAD, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $168.00
RISTUCCIA, STEVEN P
549 BURRITT ROAD, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $28.00
RODAS, JOSHUA D
1080 WASHINTON STREET, SPENCERPORT NY 14559
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $113.00
RUDY, JOSEPH J
11 KING ARTHURS COURT, GREECE NY 14626
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $113.00
RUGENSTEIN, JERALYN M
827 DRAKE ROAD, HAMLIN NY 14464
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $286.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, VILLAGE COURT
BOGNER, CHERYL A
56 HOLLEY SUE LANE, GREECE NY 14626
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $175.00
BRIGGS, SAMUEL D
357 WEST AVENUE, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $450.00
BROTHERSFARM, ROSARIO
3743 EAGLE HARBOR ROAD, ALBION NY 14411
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
BROWN, LARYN D
99 SUNSET CENTER APARTMENT 208, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $400.00
COOPER, TAMMY S
3858 SWEDEN WALKER, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $150.00
DRIGGS, KYLER M
121 TERRACE PARK, ROCHESTER NY 14619
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
DRONE, JESS P
41 ONTARIO STREET, HONEOYE FALLS NY 14472
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $250.00
JENKINS, DAVINA R
95 CASTLE ROAD, ROCHESTER NY 14623
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
MASTRODONATO, LINDA L
16 WOOD TERRACE, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $400.00
MATISON, JOEL M
6929 4TH SECTION ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
JUDGMENT, COUNTY COURT
GIBBS, LONDON
64 ELBA STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
PEREZ, MATTHEW
431 LEXINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
RUIZ, VICTOR RIVERA
342 NORTH STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
SANCHEZ, EMILIO
42 BROOKVIEW ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $395.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
ALBERTINI et al
1575 CORPORATE DRIVE SUITE 150, COSTA MESA CA 92626
Favor: SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $24,569.41
BE GRACEFUL BAKERY AND CATERING LLC et ano
553 S10TH STREET, MINNEAPOLIS MN 55404
Favor: FINPOINT FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $12,787.00
CANDELARIA, LORENA M et ano
94 WARSAW STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $8,860.74
CHERRY, JESSICA
441 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $9,314.48
CHERRYVILLE SERVICE CENTER INC et ano
8763 RT 873, SLATINGTON PA 18080
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $26,616.00
COLBERT, EMANI T
1035 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $8,728.45
EHK LLC et ano
413 TAYBERRY LANE, FORT MILL SC 29715
Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $8,888.85
ESTRADA, JOSE L et ano
211 SANTEE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $11,030.89
FLETCHER, LINA
294 CARTER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $8,651.58
FREEMAN, MISTY L et ano
1225 LATTA ROAD APARTMENT 3, ROCHESTER NY 14612
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $7,681.56
GARCIA, TASHIA
32 TURNER STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $14,938.88
GREER, TIFFANY
64 CONSTANCE WAY WEST, ROCHESTER NY 14612
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $7,224.76
HAYES, MATTIE W et ano
1099 CULVER ROAD 1, ROCHESTER NY 14609
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: JOSEPH J CASSOTTA ESQ
Amount: $9,897.00
HR LIFE LINE LLC et ano
3519 PARSONS RIDGE LANE, DULUTH GA 30338
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $14,817.50
JADE SPA GROUPE LLC
1900 EMPIRE BOULEVARD UNIT C, WEBSTER NY 14580
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: EDWARD CAPPELLANO ESQ
Amount: $5,000.00
LEROHL, KIMBERLY DAWN et ano
180 EUREKA SQUARE, PACIFICA CA 94044
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $47,462.42
M&N EXPORTS LLC et al
2357 SULLIVANT AVENUE, COLUMBUS OH 43204
Favor: FINPOINT FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $19,300.00
MARSHALL, LATENZA et ano
285 CASCADE PLACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $5,918.49
MASON, AMBER E
105 APOLLO DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $18,563.22
MCFADDEN, ROBERT SR et al
32 KNICKERBOCKER AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $9,657.17
MINCHER, KAMMIE J
229 STONE ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: STEPHANIE MAIDA ESQ
Amount: $8,713.98
MURRAY, KAMILAH et ano
65 SOUTH WASHINGTON STREET APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14608
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $14,263.36
ONEAL, PROMISE
353 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $14,106.60
OVERBY, DONALD et ano
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $15,732.78
PALADINO, ANDREW J
50 HARWICK ROAD APARTMENT 20, ROCHESTER NY 14609
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $14,431.12
PHILIPS, DEAIRA et ano
16 DAYTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $15,514.67
PRESTON, MICHELE
464 PARDEE ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: GUCK, ROBERT
Attorney: PAUL M ALOI ESQ
Amount: $50,000.00
REICH, HARVEY J et al
Favor: ROCKET CAPITAL NY LLC
Attorney: YEHUDA KLEIN ESQ
Amount: $65,808.75
SHELTON, LOUIS JR et ano
93 PENN LANE, ROCHESTER NY 14625
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $12,775.19
ST MARTHE, PETER III
146 MELROSE STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $8,914.85 JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
ARNOLD, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ARNOLD, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ARNOLD, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ARNOLD, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ARNOLD, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ARNOLD, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BARNES, MARCELL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BETHEL, BRANDON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BRADFORD, WILLIAM
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HENRY E ISAACS QUALITY HOME REMODELING INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
WPBK INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
BARNES, WALTER
Favor: ROCHESTER APARTMENT MANAGEMENT LLC
SATISFACTION OF JUDGMENT
ALBERT, ANDREA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
ASHKAR, EMAD
Favor: CITIBANK, N.A.
Amount:
BREEZE, PHILIP
Favor: SYNCHRONY BANK
Amount:
DULANAS, CHRISTIAN
Favor: TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION
Amount:
GONZALEZ, RAQUEL
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
GREGORY, SONYA
Favor: PCA Acquisitions V, LLC
Amount:
MOORE, PROMETHIUS FRANK
Favor: GREECE COMMONS et ano
Attorney: ROBERT J KALB ESQ
Amount:
VALLE, ASHLEY D
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
ALDRICH, JOHN C
3841 TROLLEY ROAD 22, PALMYRA NY 14522
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $380.00
ALI, ALHASSON F
804 SOUTH PLUMOUTH AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
AUSTIN, ARMECKO D
22 EUGENE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
BELL, ERICA L
2050 NORTH UNION STREET 203, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $185.00
BELL, ERICA L
2050 NORTH UNION STREET 203, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $163.00
BORRERO, EMILY
35 ROGERS AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
BORTHWIC, CHRISTOPHER R
28 PHEASANT RUN DRIVE, DALLAS PA 18612
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $175.00
BROWN, COREY J
122A GORDON HALL, BROCKPORT NY 14420
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $230.00
13557 STATE ROUTE 31, ALBION NY 14411
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $125.00
MURPHY, SHAYLYN M
5312 LINCON ROAD, ONTARIO NY 14519
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
REDMOND, DENIS J
302 ROYAL GARDENS, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
RUNKLE, BRYAN T
1032 BURROW ROAD, ONTARIO NY 14519
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $800.00
Judgments
Recorded June 16, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
GIBBS, LONDON
64 ELBA STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
PEREZ, MATTHEW
431 LEXINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
RUIZ, VICTOR RIVERA
342 NORTH STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
SANCHEZ, EMILIO
42 BROOKVIEW ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $395.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
ALBERTINI et al
1575 CORPORATE DRIVE SUITE 150, COSTA MESA CA 92626
Favor: SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $24,569.41
BE GRACEFUL BAKERY AND CATERING LLC et ano
553 S10TH STREET, MINNEAPOLIS MN 55404
Favor: FINPOINT FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $12,787.00
CANDELARIA, LORENA M et ano
94 WARSAW STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $8,860.74
CHERRY, JESSICA
441 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $9,314.48
CHERRYVILLE SERVICE CENTER INC et ano
8763 RT 873, SLATINGTON PA 18080
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $26,616.00
COLBERT, EMANI T
1035 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $8,728.45
EHK LLC et ano
413 TAYBERRY LANE, FORT MILL SC 29715
Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $8,888.85
ESTRADA, JOSE L et ano
211 SANTEE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $11,030.89
FLETCHER, LINA
294 CARTER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $8,651.58
FREEMAN, MISTY L et ano
1225 LATTA ROAD APARTMENT 3, ROCHESTER NY 14612
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $7,681.56
GARCIA, TASHIA
32 TURNER STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $14,938.88
GREER, TIFFANY
64 CONSTANCE WAY WEST, ROCHESTER NY 14612
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $7,224.76
HAYES, MATTIE W et ano
1099 CULVER ROAD 1, ROCHESTER NY 14609
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: JOSEPH J CASSOTTA ESQ
Amount: $9,897.00
HR LIFE LINE LLC et ano
3519 PARSONS RIDGE LANE, DULUTH GA 30338
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $14,817.50
JADE SPA GROUPE LLC
1900 EMPIRE BOULEVARD UNIT C, WEBSTER NY 14580
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: EDWARD CAPPELLANO ESQ
Amount: $5,000.00
LEROHL, KIMBERLY DAWN et ano
180 EUREKA SQUARE, PACIFICA CA 94044
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $47,462.42
M&N EXPORTS LLC et al
2357 SULLIVANT AVENUE, COLUMBUS OH 43204
Favor: FINPOINT FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $19,300.00
MARSHALL, LATENZA et ano
285 CASCADE PLACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $5,918.49
MASON, AMBER E
105 APOLLO DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $18,563.22
MCFADDEN, ROBERT SR et al
32 KNICKERBOCKER AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $9,657.17
MINCHER, KAMMIE J
229 STONE ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: STEPHANIE MAIDA ESQ
Amount: $8,713.98
MURRAY, KAMILAH et ano
65 SOUTH WASHINGTON STREET APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14608
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $14,263.36
ONEAL, PROMISE
353 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $14,106.60
OVERBY, DONALD et ano
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $15,732.78
PALADINO, ANDREW J
50 HARWICK ROAD APARTMENT 20, ROCHESTER NY 14609
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $14,431.12
PHILIPS, DEAIRA et ano
16 DAYTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $15,514.67
PRESTON, MICHELE
464 PARDEE ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: GUCK, ROBERT
Attorney: PAUL M ALOI ESQ
Amount: $50,000.00
REICH, HARVEY J et al
Favor: ROCKET CAPITAL NY LLC
Attorney: YEHUDA KLEIN ESQ
Amount: $65,808.75
SHELTON, LOUIS JR et ano
93 PENN LANE, ROCHESTER NY 14625
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $12,775.19
ST MARTHE, PETER III
146 MELROSE STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $8,914.85 JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
ARNOLD, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ARNOLD, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ARNOLD, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ARNOLD, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ARNOLD, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ARNOLD, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BARNES, MARCELL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BETHEL, BRANDON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BRADFORD, WILLIAM
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HENRY E ISAACS QUALITY HOME REMODELING INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
WPBK INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
BARNES, WALTER
Favor: ROCHESTER APARTMENT MANAGEMENT LLC
SATISFACTION OF JUDGMENT
ALBERT, ANDREA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
ASHKAR, EMAD
Favor: CITIBANK, N.A.
Amount:
BREEZE, PHILIP
Favor: SYNCHRONY BANK
Amount:
DULANAS, CHRISTIAN
Favor: TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION
Amount:
GONZALEZ, RAQUEL
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
GREGORY, SONYA
Favor: PCA Acquisitions V, LLC
Amount:
MOORE, PROMETHIUS FRANK
Favor: GREECE COMMONS et ano
Attorney: ROBERT J KALB ESQ
Amount:
VALLE, ASHLEY D
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
ALDRICH, JOHN C
3841 TROLLEY ROAD 22, PALMYRA NY 14522
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $380.00
ALI, ALHASSON F
804 SOUTH PLUMOUTH AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
AUSTIN, ARMECKO D
22 EUGENE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
BELL, ERICA L
2050 NORTH UNION STREET 203, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $185.00
BELL, ERICA L
2050 NORTH UNION STREET 203, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $163.00
BORRERO, EMILY
35 ROGERS AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
BORTHWIC, CHRISTOPHER R
28 PHEASANT RUN DRIVE, DALLAS PA 18612
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $175.00
BROWN, COREY J
122A GORDON HALL, BROCKPORT NY 14420
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $230.00m