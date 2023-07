Monroe County, NY deeds recorded June 30, 2023

By: Daily Record Staff //July 12, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded June 30, 2023 91

14420

MARTIN, JACQUELINE F et ano to DICKINSON, JONATHON P et ano

Property Address: 129 SHUMWAY ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12832 Page: 0569

Tax Account: 084.04-1-25.004

Full Sale Price: $14,000.00

WELCH, JANEL A to CAPAN, MICHAEL A et ano

Property Address: 19 MISSION HILL DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12832 Page: 0586

Tax Account: 069.01-1-9

Full Sale Price: $399,000.00

14428

DOWNEY, FRANKLIN G III to MORIARTY, RICHARD III

Property Address: 6 RIDGEFIELD DRIVE, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12832 Page: 0249

Tax Account: 143.10-2-6

Full Sale Price: $250,000.00

14445

DELLY, JAMES F to RICE, KAREN E

Property Address: OAK STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12832 Page: 0350

Tax Account: 139.61-3-6.11

Full Sale Price: $50,000.00

HEIDMAN, JEFFREY A to MASCARO, CASEY S

Property Address: 213 WEST CHESTNUT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12832 Page: 0621

Tax Account: 139.77-1-19

Full Sale Price: $207,200.00

14450

CHACCHIA, BARTHOLOMEW et ano to MARTIN, KATHRYN et ano

Property Address: 15 SELBORNE CHASE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12832 Page: 0460

Tax Account: 165.20-3-84

Full Sale Price: $382,000.00

DILL, SANDRA M to MESSER SELF STORAGE ONE LLC

Property Address: 2-5 HIGH GATE TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12832 Page: 0597

Tax Account: 166.05-3-2.5

Full Sale Price: $155,000.00

FINE, STEVEN to FRANCATI, THOMAS

Property Address: 17 STREAM VIEW CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12832 Page: 0639

Tax Account: 166.18-1-88

Full Sale Price: $289,900.00

FOOTE, MARY BETH to WALL, SARITA et ano

Property Address: 60 DELEMERE BOULEVARD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12832 Page: 0436

Tax Account: 167.09-1-42

Full Sale Price: $345,000.00

FRAZIER, ROSHAWN to BREESE, JACQUELINE N et ano

Property Address: 59 COUNTRY CORNER LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12832 Page: 0259

Tax Account: 165.12-2-41

Full Sale Price: $290,000.00

HALTINER, KARL J et ano to WESTBROOK, DAVID I et ano

Property Address: 9 NIGHTINGALE WOODS, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12832 Page: 0367

Tax Account: 180.02-1-75

Full Sale Price: $628,000.00

MCMINN, AUSTIN C et ano to SCHWALLIE, AERON PATRICK et ano

Property Address: 16 MOUNT VERNON CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12832 Page: 0546

Tax Account: 153.06-3-11

Full Sale Price: $355,500.00

14464

RIDDELL, BARBARA M et ano to RIDDELL, DONALD E III et ano

Property Address: 3900 ROOSEVELT HIGHWAY, HAMLIN NY 14464

Liber: 12832 Page: 0256

Tax Account: 020.03-1-24

Full Sale Price: $1.00

SEAMAN, AMY J et ano to YOCKEL, CHARLES W

Property Address: 1140 MONROE ORLEANS COUNTY LINE ROAD, HAMLIN NY 14464

Liber: 12832 Page: 0519

Tax Account: 011.04-1-9

Full Sale Price: $223,200.00

14467

MARRANO/MARC-EQUITY CORPORATION to BACCOLI, CAROL R et ano

Property Address: 52 WILLOWFORD DRIVE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12832 Page: 0376

Tax Account: 176.18-1-37

Full Sale Price: $391,500.00

WELTZER, DIANE L to CAMPFIRE ROAD LLC

Property Address: 25 CAMPFIRE ROAD, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12832 Page: 0239

Tax Account: 176.15-4-49

Full Sale Price: $245,000.00

14506

PETTINE, MARY KATE et al to DOLAN, JESSICA et ano

Property Address: 27 VICTOR ROAD, MENDON NY 14506

Liber: 12832 Page: 0288

Tax Account: 216.08-1-33

Full Sale Price: $480,000.00

14526

SMITH, CHRISTOPHER G et ano to MIRAN, ANDREW et ano

Property Address: 28 HICKORY POND DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12832 Page: 0496

Tax Account: 124.16-1-30

Full Sale Price: $325,000.00

14534

331 LAURELTON LLC to KIM, SUNWOONG et ano

Property Address: 37 MUSKET LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12832 Page: 0628

Tax Account: 178.20-2-68

Full Sale Price: $428,000.00

BORROFF, GAIL E to JOHNSTON, FRANK et ano

Property Address: 81 TOBEY COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12832 Page: 0618

Tax Account: 163.44-1-17

Full Sale Price: $412,500.00

COVENTRY RIDGE BUILDING CORP et ano to PARAJULI, PRADEEP et ano

Property Address: 35 COVENTRY RIDGE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12832 Page: 0312

Tax Account: 177.03-5-41

Full Sale Price: $899,900.00

KELLY, ELIZABETH FELL et ano to KAPLAN, MARISSA ERIN et ano

Property Address: 1 MILE POST LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12832 Page: 0320

Tax Account: 164.14-2-90

Full Sale Price: $610,000.00

MONTAG, KATHLEEN R to MONTAG, KATHLEEN R et ano

Property Address: 46 LITTLE BROOK DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12832 Page: 0253

Tax Account: 165.13-2-16

Full Sale Price: $1.00

RIEGER, HEATHER R et ano to WHIPPLE, JAMES C et ano

Property Address: 12 STONECREEK LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12832 Page: 0573

Tax Account: 163.12-2-27

Full Sale Price: $675,000.00

TAYLOR, JEREMY to HAVEN, CHARLES P et ano

Property Address: 7 MERRYHILL LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12832 Page: 0625

Tax Account: 163.16-2-14

Full Sale Price: $870,000.00

14543

NATIONAL RESIDENTIAL NOMINEE SERVICES INC to BUSICK, HEATHER J et ano

Property Address: 130 OVERBROOK ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12832 Page: 0456

Tax Account: 138.14-1-32

Full Sale Price: $685,000.00

14559

SCHUMACHER, RICHARD D et ano to HODGES, CRYSTAL S et al

Property Address: 1168 VROOM ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12832 Page: 0515

Tax Account: 101.04-1-24.7

Full Sale Price: $650,000.00

14580

BONNETT, LYLA L to BONNETT, BLAKE K et ano

Property Address: 727 SOMERDALE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12832 Page: 0543

Tax Account: 079.05-3-51

Full Sale Price: $1.00

BRUYEA, COURTNEY A et ano to BACON, JOHN H et ano

Property Address: 27 CLOISTER LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12832 Page: 0206

Tax Account: 094.02-1-64.1

Full Sale Price: $410,000.00

BRYANT, JULIA ROSE et al to RUSSELL, KARI L

Property Address: 88 BAKER STREET, WEBSTER NY 14580

Liber: 12832 Page: 0373

Tax Account: 080.10-1-81

Full Sale Price: $245,000.00

GAUTAM, KAMAL et ano to BURR, NICKOLAS et ano

Property Address: 4 HAMPSTEAD DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12832 Page: 0511

Tax Account: 094.02-1-51

Full Sale Price: $525,000.00

KUMAR, REJITH to GUARINO-HYDE, MICHAEL et ano

Property Address: 10 CORALBURST CRESCENT, WEBSTER NY 14580

Liber: 12832 Page: 0270

Tax Account: 093.02-3-60

Full Sale Price: $550,000.00

SURZ, DEBRA L et al to RODEMS, JOSHUA T et ano

Property Address: 16 CLARIDGE CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12832 Page: 0499

Tax Account: 095.01-2-8

Full Sale Price: $545,000.00

TRA MAC GROUP LLC to ROSEN, CHRISTOPHER J et ano

Property Address: 1450 QUAIL CREEK, WEBSTER NY 14580

Liber: 12832 Page: 0654

Tax Account: 065.02-3-7

Full Sale Price: $374,956.00

14605

ACTION FOR A BETTER COMMUNITY INC to A&T PARK PROPERTIES LLC

Property Address: 139-143 CENTRAL PARK, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12832 Page: 0657

Tax Account: 106.50-3-19.001

Full Sale Price: $240,000.00

14606

HANLEY, CHRISTAL J to MODES, CYNTHIA L

Property Address: 17 EAST GARDEN DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12832 Page: 0315

Tax Account: 103.16-2-61

Full Sale Price: $229,777.00

HOME PRIDE BUILDERS AND DEVELOPERS INC to DEPETRES, ANTHONY et ano

Property Address: 95 SIMMONS STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12832 Page: 0553

Tax Account: 104.18-5-23

Full Sale Price: $210,000.00

PARKVIEW PLACE LLC to SWIFT, SUSAN

Property Address: 26 TIMBER CREEK TRAIL, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12832 Page: 0527

Tax Account: 103.14-2-13

Full Sale Price: $344,865.00

SEAMAN, CLIFTON to DUNCAN, TRINA B

Property Address: 15 REGINA DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12832 Page: 0524

Tax Account: 103.08-1-14

Full Sale Price: $165,000.00

TILLMAN, DEREK T to DIAZ, PATRICIA et ano

Property Address: 10 WOODSHIRE LANE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12832 Page: 0636

Tax Account: 103.19-2-53

Full Sale Price: $250,000.00

TOSCANO, NINA A to CHARLES, GLADYS M

Property Address: 49 FARLEIGH AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12832 Page: 0482

Tax Account: 105.54-1-15

Full Sale Price: $191,500.00

14607

GORDON, NICHOLAS R to BLAIR, EDGAR ALLEN et ano

Property Address: 214 MILBURN STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12832 Page: 0632

Tax Account: 122.53-2-86

Full Sale Price: $406,000.00

MICHNE, GREGORY D et ano to BRITTON, CARLY M

Property Address: 57 RUTGERS STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12832 Page: 0589

Tax Account: 121.51-2-48

Full Sale Price: $376,687.00

14609

ANDERSON, KATHERINE to GRIMES, TALESIA

Property Address: 190 HAZELWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12832 Page: 0505

Tax Account: 107.54-1-66

Full Sale Price: $1.00

DEMARTIN, BRETT to PIZZICATO, MICHAEL J et ano

Property Address: 410 EMPIRE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12832 Page: 0273

Tax Account: 107.07-3-67

Full Sale Price: $200,000.00

MANGLA, RAVI to HOYT, DOUGLAS JAY JR

Property Address: 152 EDGELAND STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12832 Page: 0580

Tax Account: 107.31-2-58

Full Sale Price: $163,000.00

VALVASSORI, GLENN C to THAXTON, MICHAEL A

Property Address: 246 SPRINGFIELD AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12832 Page: 0564

Tax Account: 107.22-2-37

Full Sale Price: $133,000.00

14611

GOODMAN, BRIAN P to MOHR-WHITE, COURTNEY et ano

Property Address: 93 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12832 Page: 0507

Tax Account: 120.27-1-34

Full Sale Price: $60,000.00

VISION HOLDINGS ROCHESTER LLC to FERRARO, GERARD

Property Address: 483 MAPLE STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12832 Page: 0246

Tax Account: 120.34-1-17

Full Sale Price: $50,000.00

14612

CROWDER, COLLEEN et ano to HENNESSY, COLLEEN M

Property Address: 52 WYCOMBE PLACE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12832 Page: 0549

Tax Account: 048.08-1-15

Full Sale Price: $1.00

FICO, SHARON A et al to MONTGOMERY, JAMES

Property Address: 106 CASTLE GROVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12832 Page: 0502

Tax Account: 044.04-3-31

Full Sale Price: $266,000.00

HILSINGER, FERN M to MISLA, JASON

Property Address: 51 STROHM STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12832 Page: 0302

Tax Account: 047.77-1-13

Full Sale Price: $110,000.00

HYDER, LORRI T et ano to PEMBERTON, JOENEL

Property Address: 243 SUMMIT HILL DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12832 Page: 0449

Tax Account: 046.10-4-9

Full Sale Price: $250,000.00

JACOBSEN, ELAINE R et ano to COON, BRAD et ano

Property Address: 51 LONG POND ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12832 Page: 0262

Tax Account: 034.02-1-42.11

Full Sale Price: $495,000.00

14615

BLUE MOON PROPERTIES LLC to MANNI TRANSPORT LLC

Property Address: 34 STONEWALL COURT, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12832 Page: 0645

Tax Account: 060.17-1-25

Full Sale Price: $272,500.00

DONNA M LANZ IRREVOCABLE FAMILY TRUST et ano to POOYA, NAGHMEH

Property Address: 990 MAIDEN LANE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12832 Page: 0199

Tax Account: 059.20-3-36

Full Sale Price: $335,000.00

GEORGER, STEPHEN D to ELI, CHRISTINE W et ano

Property Address: 438 NEWBURY STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12832 Page: 0642

Tax Account: 090.47-2-37

Full Sale Price: $180,000.00

VOELLINGER, DONALD to OLMSTEAD, SANDRA

Property Address: 86 OLD PINE LANE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12832 Page: 0614

Tax Account: 059.20-5-20

Full Sale Price: $115,000.00

14616

COUGHLIN, ELIZABETH M to COUGHLIN, MICHAEL

Property Address: 225 CONRAD DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12832 Page: 0306

Tax Account: 060.66-2-25

Full Sale Price: $120,000.00

GEER, JALBERT S et ano to SUPLEX PROPERTIES LLC

Property Address: 175 ROXBOROUGH ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12832 Page: 0341

Tax Account: 120.71-2-10

Full Sale Price: $61,000.00

QUINTELA, BARBARA G et ano to THRALL, ANDREA M et ano

Property Address: 152 DESMOND ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12832 Page: 0370

Tax Account: 060.55-3-20

Full Sale Price: $125,000.00

14617

MINIERI, JAMIE V to NICHOLS, DOUGLAS M

Property Address: 241 CHARING ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12832 Page: 0535

Tax Account: 061.15-3-23

Full Sale Price: $231,000.00

14618

ALVAREZ, ANDREW J et ano to NATIONAL RESIDENTIAL NOMINEE SERVICES INC

Property Address: 130 OVERBROOK ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12832 Page: 0231

Tax Account: 138.14-1-32

Full Sale Price: $685,000.00

BONDI, ANDREW P to GHAZAL, LAUREN V et ano

Property Address: 26 PICKFORD DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12832 Page: 0538

Tax Account: 137.18-3-51

Full Sale Price: $376,000.00

CRONKWRIGHT, JAMES et ano to PATEL, JAY R

Property Address: 644 EASTBROOKE LANE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12832 Page: 0346

Tax Account: 150.13-2-28./1c

Full Sale Price: $210,000.00

14620

BRAYMAN, SHOSHANA J to BRAYMAN, NEAL ZVI et ano

Property Address: 251 HEMINGWAY DRIVE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12832 Page: 0541

Tax Account: 136.12-2-38

Full Sale Price: $1.00

LOVEJOY-STORMENT, SUSAN M et ano to NGUTI, BONITA N

Property Address: 122 EAST HENRIETTA ROAD, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12832 Page: 0221

Tax Account: 136.70-1-10

Full Sale Price: $217,500.00

NEWCOMB, BRIAN C to NEWCOMB, JANE

Property Address: 788 MEIGS STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12832 Page: 0601

Tax Account: 121.73-3-77

Full Sale Price: $122,000.00

SISLO, SYLVIA C to JACOBS, SUSAN B et ano

Property Address: 78 REDFERN DRIVE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12832 Page: 0337

Tax Account: 136.69-2-14

Full Sale Price: $1.00

14621

CIOPPA, FRANCIS C to PARTRIDGE, HEATHER B

Property Address: 163 CLAIRMONT STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12832 Page: 0203

Tax Account: 106.28-1-51

Full Sale Price: $125,000.00

MALONEY, PATRICK S to REVIVE REALTY LLC

Property Address: 417 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12832 Page: 0407

Tax Account: 091.62-2-15

Full Sale Price: $55,000.00

MARSHALL, FRANK A to BIBB, SHAMICA G

Property Address: 271 RANDOLPH STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12832 Page: 0224

Tax Account: 091.84-3-10

Full Sale Price: $126,000.00

SMOKER, KARI A et ano to DARBO, SHAEMAA

Property Address: 217 LONG ACRE ROAD, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12832 Page: 0605

Tax Account: 091.31-1-3

Full Sale Price: $125,000.00

14622

CIANCIOLA, NATHAN to JUSTICE, CARLO J

Property Address: 4271 CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12832 Page: 0439

Tax Account: 062.19-1-31

Full Sale Price: $115,000.00

KEENAN, DANIELLE SMYTH et ano to BUECHEL, STEPHANY

Property Address: 426 BRANDON ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12832 Page: 0309

Tax Account: 077.11-7-38

Full Sale Price: $194,400.00

KIRCHNER, FRANK et al to KIRCHNER, ELIZABETH A

Property Address: 297 PEART AVENUE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12832 Page: 0209

Tax Account: 077.07-3-43

Full Sale Price: $139,200.00

KIRCHNER, PHYLLIS C et ano to MAHER, BENJAMIN F

Property Address: 301 PEART AVENUE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12832 Page: 0593

Tax Account: 077.07-3-42

Full Sale Price: $94,000.00

14623

700 WEST METRO PARK ASSOCIATES to PATHWAYS INC

Property Address: 700 WEST METRO PARK, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12832 Page: 0556

Tax Account: 148.16-1-25

Full Sale Price: $800,000.00

14624

IANNUCCI, KATHRYNANN H et ano to GAVENS, COURTNEY L et ano

Property Address: 124 WINDMILL TRAIL, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12832 Page: 0452

Tax Account: 132.02-5-77

Full Sale Price: $315,100.00

LIGUS, ZACH to HAJJAJI, ADEL AL

Property Address: 76 CHESTNUT RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12832 Page: 0532

Tax Account: 133.18-3-33

Full Sale Price: $250,000.00

RAMOS, GLADYS I to ROMERO, JOHN DAVID et ano

Property Address: 123 BELVEDERE DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12832 Page: 0583

Tax Account: 134.11-1-16

Full Sale Price: $310,000.00

14625

MISA PROPERTIES, LLC to 130 LINDEN OAKS LLC

Property Address: 130-C LINDEN OAKS, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12832 Page: 0560

Tax Account: 138.14-2-6.13/c

Full Sale Price: $458,000.00

PENSGEN, PAUL S to CABRAL, AMY et ano

Property Address: 139 LANDING PARK, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12832 Page: 0196

Tax Account: 123.09-2-56

Full Sale Price: $520,000.00

VOGLER, SABRINA to CHEN, SINLIN et ano

Property Address: 105 BURROWS HILLS DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12832 Page: 0277

Tax Account: 138.07-1-65

Full Sale Price: $332,500.00

14626

BLOWERS, AMY M et ano to PARIS, DOLORES M

Property Address: 152 KAYWOOD DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12832 Page: 0433

Tax Account: 089.06-2-57

Full Sale Price: $1.00

BRADSHAW, GERALD H et ano to BRADSHAW, JONATHAN

Property Address: 322 BALLAD AVENUE, GREECE NY 14626

Liber: 12832 Page: 0242

Tax Account: 074.05-3-28

Full Sale Price: $170,000.00

HOFFMAN, DAVID J et ano to NOONE, JEFFREY

Property Address: 107 SANNITA DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12832 Page: 0468

Tax Account: 089.07-3-52

Full Sale Price: $320,000.00

JOHNSON, DENISE A et ano to BATTLE, CRYSTAL Y SELLERS et ano

Property Address: 49 DAYLILLY LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12832 Page: 0577

Tax Account: 058.03-4-46

Full Sale Price: $430,000.00

LITTLEFIELD, DAVID et ano to THORNTON, DINEEN

Property Address: 212 CABOT ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12832 Page: 0465

Tax Account: 074.15-9-29

Full Sale Price: $150,000.00

VANDERSTYNE, GERALD P JR to WHEST RIDGE ROAD PROPERTIES, LLC

Property Address: 4400 WEST RIDGE ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12832 Page: 0266

Tax Account: 073.01-1-1.21

Full Sale Price: $1,070,000.00

14650

KRUZHINSKIY, BOGDAN to ROCKIN RENTAL LLC

Property Address: 115 WOODBURY STREET, ROCHESTER NY 14650

Liber: 12832 Page: 0353

Tax Account: 106.56-1-12

Full Sale Price: $190,000.00