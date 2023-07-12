Monroe County, NY judgments recorded June 16, 2023

By: Daily Record Staff//July 12, 2023

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Monroe County, NY judgments recorded June 16, 2023

Monroe County, NY judgments recorded June 16, 2023

By: Daily Record Staff//July 12, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded June 16, 2023

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

BULLOCK, PARIS I

241 REYNOLDS STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

CAREY, PAUL J

364 WEST COMMERCL ST A2, EAST ROCHESTER NY 14445

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $115.00

CHERVONY, BRIAN O

62 BRAMBURY DRIVE APARTMENT C, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

COBB, BRYAN L

1343 NORTH 350 WEST, SUNSET UT 84015

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $100.00

CORTESE, KYLE A

141 CHAPIN STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $100.00

CRAWLEY, JAMES

813 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $75.00

DALEY, TONISHA S

17 DEJONGE STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $190.00

DANIELS, JONATHAN M

79 HOWARD ROAD, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $80.00

DANIELS, KEVIN D

165 ASHLAND STREET, ROCHESTER NY 14620

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $322.00

DANNER-MOORE, TRESA F

90 FAIRBANKS STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $130.00

DEBOARD, WILLIAM E

152 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $250.00

DOUGLAS, KEVIN E

1 SALINA STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $90.00

DUVAL, PATEYNIA L

147 CHARWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14609

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

FELDER, TERRAN A

786 GENESEE STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

FENNELL, CHRISTINA R

59 CUTLER STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

FLEMING, DOROTHY F

167 REDON CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

FLEMING, JAMAYNE L

312 STATE STREET APARTMENT 120, ROCHESTER NY 14608

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $290.00

FLEMING, JAMAYNE L

312 STATE STREET APARTMENT 120, ROCHESTER NY 14608

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $380.00

FLEMMING, MARQUES L

548 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

FLETCHER, LAURA L

94 MAIN STREET REAR, DANSVILLE NY 14437

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $143.00

FLOESER, CHARLES V

11 CHARLEMAGNE DRIVE, MENDON NY 14506

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $75.00

GOODRIDGE, JENNIFER M

500 LEONA, HAMLIN NY 14464

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $45.00

e

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