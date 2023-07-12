Monroe County, NY judgments recorded June 16, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded June 16, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BULLOCK, PARIS I
241 REYNOLDS STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
CAREY, PAUL J
364 WEST COMMERCL ST A2, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $115.00
CHERVONY, BRIAN O
62 BRAMBURY DRIVE APARTMENT C, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
COBB, BRYAN L
1343 NORTH 350 WEST, SUNSET UT 84015
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $100.00
CORTESE, KYLE A
141 CHAPIN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
CRAWLEY, JAMES
813 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
DALEY, TONISHA S
17 DEJONGE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $190.00
DANIELS, JONATHAN M
79 HOWARD ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $80.00
DANIELS, KEVIN D
165 ASHLAND STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $322.00
DANNER-MOORE, TRESA F
90 FAIRBANKS STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
DEBOARD, WILLIAM E
152 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $250.00
DOUGLAS, KEVIN E
1 SALINA STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
DUVAL, PATEYNIA L
147 CHARWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
FELDER, TERRAN A
786 GENESEE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
FENNELL, CHRISTINA R
59 CUTLER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
FLEMING, DOROTHY F
167 REDON CIRCLE, WEBSTER NY 14580
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
FLEMING, JAMAYNE L
312 STATE STREET APARTMENT 120, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $290.00
FLEMING, JAMAYNE L
312 STATE STREET APARTMENT 120, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $380.00
FLEMMING, MARQUES L
548 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
FLETCHER, LAURA L
94 MAIN STREET REAR, DANSVILLE NY 14437
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
FLOESER, CHARLES V
11 CHARLEMAGNE DRIVE, MENDON NY 14506
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
GOODRIDGE, JENNIFER M
500 LEONA, HAMLIN NY 14464
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $45.00e