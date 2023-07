Monroe County, NY deeds recorded July 3, 2023

By: Daily Record Staff //July 13, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded July 3, 2023 48

14420

STEDMAN, KAYLIEGH J to STEDMAN, GAVIN JAMES et ano

Property Address: 6481 LAKE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12833 Page: 0162

Tax Account: 128.02-1-2.2

Full Sale Price: $1.00

14428

APPAREL PRODUCTS & SERVICES LLC to VENTURINI, RAFAEL

Property Address: 1311 JAY STREET, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12833 Page: 0069

Tax Account: 105.79-3-4

Full Sale Price: $60,000.00

OLSON, CARRIE et al to SCOTTI, MARC

Property Address: 3892 NORTH ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12832 Page: 0662

Tax Account: 196.02-1-1.11

Full Sale Price: $410,000.00

14445

CASTELLI, NICHOLAS R to JOHNSON, DEBORAH et ano

Property Address: 16 DE PAUL DRIVE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12832 Page: 0669

Tax Account: 139.62-1-7./3

Full Sale Price: $211,000.00

14450

COMETA, KATHLEEN A to BARKSTROM, ERIK et ano

Property Address: 4 GLENBROOK DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12832 Page: 0666

Tax Account: 152.18-3-13

Full Sale Price: $270,000.00

LAKE, CHRISTOPHER J et al to LUCAS, JOAN et ano

Property Address: 7 BEACON HILL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12833 Page: 0011

Tax Account: 166.13-2-49

Full Sale Price: $320,000.00

PECK, ANN et al to PECK, ANN M

Property Address: 56 ROSELAWN AVENUE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12833 Page: 0139

Tax Account: 152.12-2-38

Full Sale Price: $30,000.00

14464

LUXON, PEGGY to TWENTY3 ESTATES LLC

Property Address: 3365 BRICK SCHOOLHOUSE ROAD, HAMLIN NY 14464

Liber: 12833 Page: 0101

Tax Account: 021.02-1-3

Full Sale Price: $250,000.00

SLOSSAR, DAWN M et ano to HEERKENS, JOSEPH et ano

Property Address: 30-32 ROSE CIRCLE, HAMLIN NY 14464

Liber: 12832 Page: 0680

Tax Account: 013.03-2-36

Full Sale Price: $185,000.00

14468

COMPARATO, ANTHONY et al to CALLEA, ROSE M

Property Address: 79 BAILEY ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12833 Page: 0097

Tax Account: 043.04-1-9.2

Full Sale Price: $34,900.00

14526

ECKMAN, KENNETH L et ano to SNYDER, LAURA E et ano

Property Address: 1126 WHALEN ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12833 Page: 0021

Tax Account: 124.16-2-87

Full Sale Price: $402,500.00

ZHANG, LINDA L to ROCK, GORDANA

Property Address: 76 CAMBERLY PLACE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12833 Page: 0073

Tax Account: 139.12-3-58./16

Full Sale Price: $211,000.00

14534

GABEL, ELIZABETH RH et ano to BURT, BRENNAN J et ano

Property Address: 489 THORNELL ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12833 Page: 0110

Tax Account: 178.03-1-83

Full Sale Price: $625,000.00

RAHIMI, HOMAIRA to BAULD, JOHN FRANCIS et ano

Property Address: 66 COPPER WOODS, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12833 Page: 0014

Tax Account: 178.03-1-6

Full Sale Price: $1.00

ROACH, DORIS I et al to DWELL ROCHESTER LLC

Property Address: 102 SOUTH STREET, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12833 Page: 0142

Tax Account: 164.11-1-5

Full Sale Price: $125,000.00

THAI, TRANG to SNIFFEN, MARK et ano

Property Address: 490 HENRIETTA TOWNLINE ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12832 Page: 0683

Tax Account: 177.03-2-42

Full Sale Price: $399,900.00

VOLINSKY, ALAN S et ano to ALANS VOLINSKY AND SHERRY W VOLINSKY IRREVOCABLE TRUST

Property Address: 14 SETTLERS GREEN, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12832 Page: 0689

Tax Account: 163.04-5-7

Full Sale Price: $0.00

14559

DAESCHNER, JOANNA C et ano to TORREY, ELENA N et ano

Property Address: 10 MONDAVI CIRCLE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12833 Page: 0156

Tax Account: 117.03-1-2.7

Full Sale Price: $490,000.00

SCHIPPMANN, INGE to BAKER, MARK J et ano

Property Address: 4310 CANAL ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12833 Page: 0001

Tax Account: 085.02-1-49

Full Sale Price: $281,000.00

SCHMITT, MICHAEL J to AYER, JOHN DANIEL et ano

Property Address: 52 LUTHER JACOBS WAY, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12833 Page: 0006

Tax Account: 086.19-7-2

Full Sale Price: $550,000.00

14580

GUIDO, DARREN et ano to GUIDO, NICOLE

Property Address: 572 DEER HAVEN DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12833 Page: 0025

Tax Account: 078.07-1-51

Full Sale Price: $0.00

PAVLYSHYN, MYKHAYLO to PERRY, ADAM

Property Address: 578 WHITING ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12833 Page: 0046

Tax Account: 064.10-1-3

Full Sale Price: $300,000.00

14606

ALMETER, DAVID D to HAMZIC, SADMIR

Property Address: 1050 SPENCERPORT ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12833 Page: 0159

Tax Account: 103.12-2-66

Full Sale Price: $165,500.00

BONOMO, DEBRA L to BONOMO, DEBRA L et ano

Property Address: 30 NORTHAMPTON STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12833 Page: 0042

Tax Account: 105.47-1-48

Full Sale Price: $1.00

14608

KING, MILTON J JR to KING, CHARLES R

Property Address: 93 WALNUT STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12833 Page: 0166

Tax Account: 105.75-2-30

Full Sale Price: $1.00

14609

COSTA, JEFFREY J to COSTA REALTY LLC

Property Address: 668-670 GRAND AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12833 Page: 0039

Tax Account: 107.63-1-31

Full Sale Price: $0.00

MORAN, EMILIO J et al to BRATZ, JUSTIN DANIEL et ano

Property Address: 201 WILSONIA ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12833 Page: 0132

Tax Account: 107.66-3-26

Full Sale Price: $247,000.00

PAPE, WILLIAM to SANFILIPPO, JESSE

Property Address: 279 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12833 Page: 0129

Tax Account: 106.68-3-14

Full Sale Price: $142,000.00

14611

CHUNG, KENNETH to LAVERTY, SHANNON E et ano

Property Address: 96 WELDON STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12832 Page: 0673

Tax Account: 135.50-1-2

Full Sale Price: $160,000.00

14612

CORBIT, MARGARET A et ano to CORBIT, JENNIFER et ano

Property Address: 73 TARTARIAN CIRCLE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12833 Page: 0028

Tax Account: 045.16-4-11

Full Sale Price: $1.00

14613

ROBARE, DIANE C to CLAY AVENUE HOLDINGS LLC

Property Address: 523 CLAY AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12832 Page: 0692

Tax Account: 090.49-2-7

Full Sale Price: $90,000.00

14615

KHONESAVANH, MANYCHANH to SAINT LOUIS, KHAM et ano

Property Address: 534 WESTMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12833 Page: 0107

Tax Account: 090.48-1-5

Full Sale Price: $1.00

SALYAMOV, RAMIZ et al to CLARK, JOANNE M et ano

Property Address: 75 HEMLOCK WOODS LANE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12832 Page: 0676

Tax Account: 075.05-4-5

Full Sale Price: $260,000.00

SHEA, KEVIN M et ano to SHEA, KORY P et ano

Property Address: 499 VINTAGE LANE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12833 Page: 0164

Tax Account: 060.13-8-17

Full Sale Price: $1.00

14616

MERTZ, CARL M to MIKEWICZ, AUDREY J et ano

Property Address: 289 SANDALWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12833 Page: 0104

Tax Account: 046.19-1-13

Full Sale Price: $225,000.00

14617

BARTOLOTTA, ANNE C et ano to DAUGHTON, CARLA B

Property Address: 70 MADISON TERRACE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12833 Page: 0017

Tax Account: 047.66-1-5

Full Sale Price: $229,900.00

14618

EISINGER, STEVEN H et ano to BERGIN, KATELYN et ano

Property Address: 3735 EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12833 Page: 0059

Tax Account: 138.18-2-18

Full Sale Price: $425,000.00

14620

ELARDO, JOSEPH to ROBINSON, DWIGHT

Property Address: 18 HENRIETTA STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12833 Page: 0031

Tax Account: 121.74-1-71

Full Sale Price: $200,000.00

JAENIKE, JOHN R to JAENIKE, DAVID S et al

Property Address: 56 MULBERRY STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12833 Page: 0034

Tax Account: 121.80-3-22

Full Sale Price: $1.00

14622

MCLAUGHLIN, DONNA L to HOLLENBECK, HOPE et ano

Property Address: 237 WORTHINGTON ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12833 Page: 0119

Tax Account: 077.18-3-14

Full Sale Price: $190,000.00

14623

CONTESTABILE, COLLEEN FELICIA et ano to HURD, ABIGAIL et ano

Property Address: 326 GALAHAD DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12833 Page: 0116

Tax Account: 176.10-2-32

Full Sale Price: $180,000.00

14624

FORMICOLA, FRANK R to FORMICOLA, FRANK R et ano

Property Address: 35 ROBBIN CRESCENT, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12833 Page: 0056

Tax Account: 117.03-4-32

Full Sale Price: $0.00

MCHUGH, ELIZABETH A et ano to MINIERI, JAMIE et ano

Property Address: 17 BERNA LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12833 Page: 0126

Tax Account: 133.16-1-32

Full Sale Price: $280,000.00

RIESE, GORDON et ano to HOMPHOPHONE, ALEX et ano

Property Address: 59 STOVER ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12833 Page: 0049

Tax Account: 146.05-4-48

Full Sale Price: $262,000.00

WEEKS, AMANDA et ano to MCCARTHY, ELLEN et ano

Property Address: 115 RENOUF DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12833 Page: 0113

Tax Account: 119.20-1-9

Full Sale Price: $200,000.00

14626

DOROTHY A SHELL IRREVOCABLE TRUST et al to BULLEN, GEANENE M

Property Address: 80 POLLET PLACE, GREECE NY 14626

Liber: 12833 Page: 0052

Tax Account: 073.02-11-47

Full Sale Price: $301,000.00

FALZONE, SILVIA to PICKERING, MARY S

Property Address: 367 STONE FENCE ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12832 Page: 0686

Tax Account: 074.17-2-54

Full Sale Price: $0.00

SPINELLI, ALEXIS A et ano to SPINELLI, ALEXIS A et ano

Property Address: 344 CHERRY CREEK LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12833 Page: 0169

Tax Account: 088.02-3-79

Full Sale Price: $1.00