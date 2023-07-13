Monroe County, NY judgments recorded June 16, 19-21, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded June 16, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
HINES, DUAINE R
211 DELWOOD ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $118.00
HINES, GLENN D
63 THATCHER ROAD, ROCHESTER NY 14617
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $419.00
HIRT, DOUGLAS F
214 LYCEUM STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $50.00
HOFFMANN, ROLAND R
680 VAN VOORHIS AVENUE, ROCHESTER NY 14617
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
HOGUE, DEBBRA M
4190 BRICK SCHLHS, HAMLIN NY 14464
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $293.00
HOLBROOK, ANGEL R
24 WEST COWDN PLACE APARTMENT 1, JAMESTOWN NY 14701
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
HOLLEY, PHILLIP R
4670 WHITE SWAN DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
HOLLISTER, LISA M
4 ROGERS AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
HOLLOMAN, WILLIE M
1101 SE 15TH STREET APARTMENT 38, GAINESVILLE FL 32641
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $255.00
HOLLOMAN, WILLIE MAE
1101 SE 15TH STREET APARTMENT 38, GAINESVILLE FL 32641
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $30.00
HOLMES, CHIQUITA S
85 KARNES STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $266.00
HOLMES, EMERY D
940 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $205.00
HOLMES-MARTIN, JAMILA A
389 THURSTON ROAD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $503.00
HOLT, JAHREL U
37 ROSALIND STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $168.00
HOLT, JOSHUA D
715 POST AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $168.00
HOLT, SHCARA D
221 CLAY AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $153.00
HOLTFOTH, STATIRA L
20 BEECHWOOD BOULEVARD, ALBION NY 14411
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $153.00
HOTCHKISS, MARILYN S
830 ELMWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $190.00
HOTHOUSE, JAY R
1742 OLD FRANKLIN HILL, BANGOR PA 18013
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
HOUGH, BRANDI R
110 ELLSWORTH AVENUE UPPER, BATAVIA NY 14020
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $153.00
HOUSTON, BRIANA J
121 GLENORA GARDENS APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $78.00
HOWARD, BRITTANY M
428 PURPLE LEAF LANE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $93.00
HOWARDAL-ALI, ELIJAH
36 SALINA STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
HOWCROFT, KAYLEE N
106 W WILLIAM STREET, BATH NY 14810
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $118.00
HOWE, DANIELLE L
21 TWILIGHT DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
HOYOS, NEREYDA
315 104 STREET APARTMENT 4, NEW YORK NY 10029
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
HOYT, PATRICK J
4719 ROLAND ROAD, ALLISON PARK PA 15101
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
HUBBART, RANDY S
232 FIVE POINTSROAD, RUSH NY 14543
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $310.00
KIERECK, MATTHEW J
1735 CLIFFORD AVENUE APARTMENT 3, ROCHESTER NY 14609
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $105.00
REZNICHENKO, SIMON
1695 LAKE ROAD, HAMLIN NY 14464
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $105.00
REZNICHENKO, SIMON
30 TYLER TRAIL, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $285.00
TERPSTRA, TODD R
5417 RIDGE ROAD WEST, SPENCERPORT NY 14559
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $300.00
VERSTRATEN, ROBERT J
1 BURKE CR APARTMENT B, SPENCERPORT NY 14559
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $135.00
Judgments
Recorded June 19, 2023
SATISFACTION OF JUDGMENT
BISSINGER, JASON
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
GONZALEZ, WALTER
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
GRAHAM, KYRON
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
HAYWARD, ROBERT E et ano
Favor: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount:
HYLAS, SCOTT
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
JOHNSON, ELLEN R
Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC
Amount:
KRESS, PETER
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
MONTANO, NETZI
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
MOSS, YVONNE
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
REEVES, JAMES JR
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
ROBERTS, CARRIE
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
ROBINSON, ANGELA et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
ROBINSON, ANGELA et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
TORRES, ELIZABETH
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
WILLETTE, CHRISTINA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
Judgments
Recorded June 20, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
DELGADO-MOJICA, EDWARD
768 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
LAFAYETTE, REGIS
468 ALEXANDER STREET APT 3, ROCHESTER NY 14605
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
OCONNOR, CAITLIN DIANE
205 LEONARD ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,570.00
JUDGMENT SATISFIED
BARRON, JUSTIN T
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
PATTERSON, NATE
Favor: CACV OF COLORADO LLC
ROBINSON, CLARENCE
Favor: CACH LLC
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
BULLOCK, JOHNNY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BULLOCK, JOHNNY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BURTON, ALBERT LEE JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAMACHO, IVON L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAMPBELL, RICHARD A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COLEY, RALPH
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DELGADO, MARTIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DOUGLAS, DENNIS JAMES SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ELLISON, SEDRICK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ELLSWORTH, SHERMAN C
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
EVANS, SHANI
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FICKLIN, TAURUS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FICKLIN, TAURUS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FICKLIN, TAURUS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GASKINS, WALTER H JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GASKINS, WALTER H JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GAYDEN, RAHEEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GEORGE, JAMES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GIBSON, DEMETRA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GONZALEZ, JOHN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GREEN, JAMES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GREEN, JAMES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GREEN, JAMES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GREEN, JAMES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAYMON, ANTHONY RAY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAYMON, ANTHONY RAY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAYMON, ANTHONY RAY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HILER, TIMOTHY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HOLLINGSWORTH, MONTE A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HOLLINS, MARCUS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HUDSON, ROY EUGENE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JACKSON, ALLEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JACKSON, WILLIE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JACKSON, WILLIE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JACKSON, WILLIE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JONES, KARL R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KIMMONS, JACK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LAWSON, ERIC A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LINDKAMP, MICHAEL JUSTIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LOTT, JOHN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHEWS, JAMES A JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHEWS, JAMES A JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHEWS, JAMES A JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHEWS, JAMES A JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHEWS, JAMES A JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCCREA, MICHAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCGEE, THERON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCMAHON, MARK F
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCMURTY, ANTHONY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MERCURIUS, CLAREN A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
NEGRON, ISRAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RICHARDS, CHRISTOPHER D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RIVERA, GREGORY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SAWYER, DARREL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SCALES, ROBERT J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SINGETEARY, MARQUIS A et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SMITH, JAIME
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SMITH, JAIME
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SMITH, JAIME R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SMITH, ROBERT
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SMITH, RODNEY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SMITH, WILLIAM SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SMITH, WILLIAM SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SMITH, WILLIAM SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SMITH, WILLIAM SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SMITH, WILLIAM SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STUDYMINE, BRIAN S
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TRUESDALE, GLENN J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WALTERS, JOHN JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WEBB, JEFFREY L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILLIAMS, ALFONSO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILLIAMS, ROGER JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILLIAMS, TYREE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WRIGHT, RASHEEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
GARDNER, MARYANN
Favor: ROC CITY HOLDINGS
OSWALD, JESSICA L
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
YAWN, MICHAEL
Favor: METROPOLITAN FUNERAL CHAPELS INC
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
MOONEY, THOMAS J
Favor: GREECE TOWN COURT
VIELE, CARL D JR
Favor: GREECE TOWN COURT
SATISFACTION OF JUDGMENT
ALICEA, ALEXIE
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
AUSTIN, TIFFANY E
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
AVERY, HIRAM J
Favor: TD BANK USA, N.A.
Amount:
BAILEY, MALIK et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
Crews, Jenica M
Favor: ROCHESTER APARTMENT MANAGEMENT LLC AS AGENT FOR GREECE COMMONS
Amount:
CROUGH, SARAH J
Favor: WEBSTER WOODS LLC
Amount:
HOLT, LYSTRA A
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
MORRISON-PHILLIPS, ARMONI
Favor: ROCHESTER APARTMENT MANAGEMENT LLC AS AGENT FOR GREECE COMMONS
Amount:
NESMITH, KISHANN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
PIZZICATO, MICHAEL et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
PIZZICATO, MICHAEL et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
ROTHFUSS, MARK
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount:
SAUER, MARTIN
Favor: CACH LLC
Attorney: DANIELS NORELLI SCULLY CECERE PC
Amount:
SEARIGHT-ROSS, KEVIN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF N EW YORK
Amount:
SIMMONS, KENYA S
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount:
SMITH, TERRELL S
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
STARLING, JOSEPH
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
SYLVE, PAUL et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WAGNER, JACQUELINE M
Favor: CAPITAL ONE, N.A.
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BENJAMIN, JASMINE N
130 MILFORD STREET B6, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
BETHUNE, PERRY L
5839 CHILI RIGA CENTER, CHURCHVILLE NY 14428
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $155.00
BLAIR, DESMOND T
426 HOLLEY STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
CHATMAN, DANIELLE M
163 WARNER STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
COHEN, ANDREW N
144 FLINT STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $255.00
DENT, MICHAEL A
203 BEECH STREET, SHAVERTOWN PA 18708
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
DEROMANIS, JOSEPH P
3370 N HAYDEN ROAD 123-757, SCOTTSDALE AZ 85251
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $175.00
DIAS, NORMAN
66 NORWOOD STREET, NEWARK NJ 07106
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
DIAZ, STEVEN J
2378 LONG POND ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
DIAZ-CORA, EDWIN E
106 WEEGER STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $510.00
DIAZ-RIVERA, IRMA C
51 SOUTHRIDGE DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $95.00
DICKINSON, SULE O
829 SEWARD STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
DIGIOIA, JENNIFER L
30 ELSWORTH DRIVE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
DIGIULIO, REBECCA J
230 BIDWELL TERRACE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $285.00
DILLON, CORY N
75 SHERATON DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
EDMONDSON, JOHN J
34 HOOKER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $150.00
EDWARDS, DEONTAE Q
1989 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
EDWARDS, KWAHMANE T
171 HERALD STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $411.00
EDWARDS, ROY B
60 WOODEN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $270.00
EDWARDS, RYAN O
42 FERNWOOD, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $493.00
EGESI, TOCHUKWU E
800 STRATFORD MANOR TERRACE, SILVER SPRING MD 20905
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $205.00
ELLINGHAM, MELISSA C
60 SHORT HILLS ROAD, HILTON NY 14468
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
ELLINGTON, TYNESNIA D
107 SHELTER STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $400.00
ELLIOTT, BARBARA M
41 SHELDON TERRACE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $150.00
ELLIS, JASON D
643 SMITH STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $311.00
ELLIS, LASHYA J
4155 WHITE SWAN DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
ELLIS, RHONDA D
215 EMERSON STREET 2, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
ENGLERTH, BETTY LOU
23 B FORTUNE LANE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $10.00
ERSKIN, LAWRENCE E JR
145 S FITZHUGH STREET 5-2, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $60.00
EVANS, ANDREW T
5854 STATE RTE 96 225D, ROMULUS NY 14541
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
EVANS, KENNITH M
5035 LE CHATEAU COVE, MEMPHIS TN 38125
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
EVANS, TYSHON M
270 RAVINE AVENUE UPPER, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
FAETH, CHRISTOPHER T
19-7 GREATWOOD COURT, FAIRPORT NY 14450
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $55.00
FALBO, FRANCINE M
4225 CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
FAMOLY, MARTIN J
300 VIKING WAY, BROCKPORT NY 14420
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $285.00
FAVA, FRANK J
8 GLEN OAKS DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
FEBLES-MONTALVO, DAVID M
3 BROOKLYN STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
FEBUS, AWILDAINNETTE
52 CARTHAGE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
FEDELI, TIMOTHY C
716 SANFORD ROAD, CHURCHVILLE NY 14428
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $420.00
FEDELI, TIMOTHY C
716 SANFORD ROAD, CHURCHVILLE NY 14428
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $400.00
FERNANDEZ, WILLIAM M
62 BROOKHAVEN TERRACE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
FERNANDEZVAZQUEZ, S
31 LILL STREET 1, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $326.00
FERRETTI, LEIA M
12 LUCENA DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
FIGUEROA, KEVIN G
40 VETERANS PLACE 204, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
FIGUEROA, VICTORIA M
4777 CAMERON STREET 125, LAS VEGAS NV 89103
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
FINGLAND, ROGER E
52 ELTON AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
FITTS, JARQUES V
160 VALLEY BROOK CIRCLE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
FLECHA, TATYANA D
84 PULASKI STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
FLECK, CONNIE L
308 BEAVER ROAD, HARRISBURG PA 17112
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $140.00
FLEMING, AC K
337 WOLCOTT AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $113.00
FLEMING, BRUCE E
37 FONDILLER AVENUE, ROCHESTER NY 14625
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $274.00
GLADNEY, CHANTEL L
48 OK TERRACE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
GREEN-GARNER, G F
82 DODGE STREET APARTMENT A, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
HAMEL, JENNIFER J
109 ASHWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
JACKSON, AUNDREA N
834 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
JAMES, C E
9D CANDLEWYCK LANE, UTICA NY 13502
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
LINDSEY, DESUAN A
610 WEGMAN ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
LOPEZROSA, YAJAIRA
31 THEODORE STREET 1, BUFFALO NY 14211
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
MAIS, CARL E
110 BURBEN WAY, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
MENEY, TREVOR A
126 GREEN MOOR WAY 2, HENRIETTA NY 14467
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
RAMOS, JOSE
38 RUSTIC STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
READ, DARREN M
995 BUFFALO ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
REITMIRE, RENE
29 WARNER STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
SIZER, SONIA D
290 TROUP STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
SMITH, GERALD L
86 CLIFTON STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $255.00
TAYLOR, CULLEN J
33 OAKBRIDGE WAY, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
Judgments
Recorded June 21, 2023
JUDGMENT
CASTRO, ALEXANDER
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MACDONALD, TODDY G
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
PROUT, MORI
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
RUIZ, VICTOR RIVERA
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
YENIKALE, VEDAT
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
ABDULLAH, JUWITA YEAP et al
24123 LONE ELM DRIVE, SPRING TX 77373
Favor: ROYAL BUSINESS GROUP LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $58,281.25
ABUNDANT LIFE CCM et al
4769 FREE PIKE, DAYTON OH 45416
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $12,913.80
AGHAZARIAN, PATRICK et ano
165 SOUTH PACIFIC AVENUE, GLENDALE CA 92104
Favor: CAPITAL DUDE LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $50,648.00
ALLIED FINANCIAL HOLDINGS LLC et al
760 CUMBERLAND STREET, LEBANON PA 17042
Favor: OCEAN ADVANCE LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $529,684.15
ATHRIVE HEALTHCARE STAFFING SOLUTIONS LLC et ano
128 RIDGE TERRACE LANE, LEXINGTON SC 29073
Favor: KODIAK FUNDING LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $13,873.49
BIO NATURE USA INC. et al
2999 W 6TH STREET SUITE 102, LOS ANGELES CA 90020
Favor: SWIFT FUNDING SOURCE INC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $13,394.77
BISHOP, ARISTIDE G
22 ASATON VILLA, NORTH CHILI NY 14514
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $7,116.52u