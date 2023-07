Monroe County, NY deeds recorded July 5, 2023

By: Daily Record Staff //July 14, 2023

Deeds

Recorded July 5, 2023 71

VALVO, ANGELA A et ano to VALVO, DAVID J

Property Address: LOT 14 TRAIL VIEW SOUTH, HENRIETTA NY

Liber: 12833 Page: 0273

Tax Account: 202.02-4-14

Full Sale Price: $1.00

14420

SWAN, RANDI K to EHRHARDT, DAWN M et ano

Property Address: 2461 SWEDEN WALKER ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12833 Page: 0303

Tax Account: 041.01-1-7

Full Sale Price: $410,000.00

14428

FABER BUILDERS INC to HUSSAIN, MARWA S et al

Property Address: 16 GAGE GARDENS, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12833 Page: 0500

Tax Account: 159.01-1-27

Full Sale Price: $499,000.00

RODRIGUEZ, KOURTNEY et ano to RODRIGUEZ, TY JAMES

Property Address: 13 BELCODA ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12833 Page: 0442

Tax Account: 198.01-1-26

Full Sale Price: $1.00

14445

BENEDICT, SARAH to WEINSTEIN, CYNTHIA T

Property Address: 408 WEST FILBERT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12833 Page: 0372

Tax Account: 138.83-3-25

Full Sale Price: $220,000.00

14450

DUFAULT, DOROTHY N et ano to DUFAULT, DOROTHY N et al

Property Address: 2-7 HIGH GATE TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12833 Page: 0361

Tax Account: 166.05-3-2.7

Full Sale Price: $1.00

MALCHO, TERESA L et ano to COOPER, NICHOLAS T et ano

Property Address: 3 BLACK MALLARD CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12833 Page: 0414

Tax Account: 166.18-2-67

Full Sale Price: $376,000.00

14468

CONCAL LLC to MESBAH, SHOLEH

Property Address: 1 JONCARLO COURT, HILTON NY 14468

Liber: 12833 Page: 0411

Tax Account: 025.03-2-34

Full Sale Price: $299,900.00

SUONG, ROSEMARY et ano to WAGNER, SPENCER

Property Address: 122 SHERWOOD DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12833 Page: 0424

Tax Account: 032.09-3-20

Full Sale Price: $1.00

14472

HUFF, CHARLES ALLEN et ano to EBLACKER, JULIA R

Property Address: 3328 RUSH ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12833 Page: 0296

Tax Account: 215.01-1-20

Full Sale Price: $335,000.00

14534

DANDREA, COLLEEN A et ano to ROGERSON, ASHLEY L et ano

Property Address: 6 THOMAS GROVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12833 Page: 0232

Tax Account: 164.15-1-49

Full Sale Price: $1,300,000.00

FRANCHER, JOSEPH to MILES, ASHLEY

Property Address: 36 THORNELL ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12833 Page: 0537

Tax Account: 179.09-2-15

Full Sale Price: $400,000.00

14559

PORTFOLIO ENTERPRISES INC to SCHUTT, RONALD M JR

Property Address: 1155 WASHINGTON STREET, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12833 Page: 0407

Tax Account: 115.02-4-23

Full Sale Price: $225,000.00

POTTER, DENA to CRAWFORD, STEWART et ano

Property Address: 102 NICHOLS STREET, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12833 Page: 0460

Tax Account: 086.20-3-21

Full Sale Price: $285,000.00

14580

ANTHONY J SCIARABBA TRUST et ano to SCIARABBA, ANTHONY J

Property Address: 230 RAYFIELD CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12833 Page: 0364

Tax Account: 080.11-1-14

Full Sale Price: $1.00

COOKINHAM, NICOLE et ano to DYKE, BRIAN et ano

Property Address: 1134 WALL ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12833 Page: 0279

Tax Account: 064.12-2-10

Full Sale Price: $403,500.00

DURHAM, JEREMY D to DURHAM, CODY

Property Address: 952 GRAVEL ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12833 Page: 0239

Tax Account: 078.16-2-4

Full Sale Price: $1.00

FINAZZO, ANTHONY to SCOTT, ZACHARY J

Property Address: 822 HARD ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12833 Page: 0447

Tax Account: 079.07-1-15

Full Sale Price: $247,000.00

GITSIS, DAVID P to 294 WELLINGTON LLC

Property Address: 294 WELLINGTON ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12833 Page: 0243

Tax Account: 063.18-3-11

Full Sale Price: $1.00

PRIDE MARK HOMES INC to BRUYEA, COURTNEY A et ano

Property Address: 54 AUTUMN LEAF TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12833 Page: 0457

Tax Account: 095.06-1-23

Full Sale Price: $404,400.00

14586

AU, QUYEN to TEIBEL, JEFFREY L

Property Address: 100 STRAUB ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12833 Page: 0229

Tax Account: 089.05-1-34.1

Full Sale Price: $42,500.00

ZHANG, YINGZI to CHHETRI, RAVI RAI et ano

Property Address: 98 HIDDEN VIEW, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12833 Page: 0426

Tax Account: 187.02-2-15

Full Sale Price: $460,000.00

14606

DISTAFFEN, GARY J to BONANNI, BRIANNA et ano

Property Address: 219 AVERY STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12833 Page: 0200

Tax Account: 105.48-1-19

Full Sale Price: $165,000.00

RIVER PINES HOLDINGS LLC et al to HULK MAINTENANCE CORP et al

Property Address: 9 RILEY PARK, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12833 Page: 0383

Tax Account: 105.74-3-67

Full Sale Price: $185,000.00

14607

LEWIS, VIVIAN et ano to DLUGOZIMA, MAUREEN E et ano

Property Address: 405 WESTMINSTER ROAD, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12833 Page: 0355

Tax Account: 121.67-1-16

Full Sale Price: $663,000.00

LONG, ALISSA C et ano to HARRIS, KIRK A JR

Property Address: 27 ROWLEY STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12833 Page: 0259

Tax Account: 121.50-1-10

Full Sale Price: $484,000.00

14608

ALLIANCE NY HOLDINGS, LLC to HARVEY-PATRICK, RACHEL E et ano

Property Address: 3 FENWICK STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12833 Page: 0436

Tax Account: 121.69-4-36

Full Sale Price: $100,000.00

14609

HAASE, KAREN L et ano to DICKSON, CONNOR J et ano

Property Address: 130 ELMCROFT ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12833 Page: 0307

Tax Account: 107.75-1-27

Full Sale Price: $226,720.00

ROC PROPERTY GROUP LLC to FOOS, PORTIA A

Property Address: 134 SPRINGFIELD AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12833 Page: 0404

Tax Account: 107.22-2-58

Full Sale Price: $185,000.00

14610

LOUER-THOMPSON, ELIZABETH M et al to THOMPSON, JOHN F et ano

Property Address: 331 CARLING ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12833 Page: 0225

Tax Account: 122.25-2-32.001

Full Sale Price: $0.00

14611

BABCOCK, BRYAN to 15 SUPERIOR TERRACE LLC

Property Address: 15 SUPERIOR TERRACE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12833 Page: 0320

Tax Account: 120.58-3-21

Full Sale Price: $39,900.00

ROCHESTER GOOD SHEPERD HOMES LLC to MCMAHON, AMANDA WREN

Property Address: 2 ALGONQUIN TERRACE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12833 Page: 0330

Tax Account: 120.42-1-50.001

Full Sale Price: $83,000.00

14612

CARDINALI, JOHN et al to DELANO, BRENDA L et ano

Property Address: 299 CHESTERFIELD DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12833 Page: 0525

Tax Account: 060.43-4-11

Full Sale Price: $124,900.00

CARROZZI, JOSEPH L et ano to MCHUGH, JENNIFER A et ano

Property Address: 464 SOUTH DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12833 Page: 0210

Tax Account: 026.18-4-9

Full Sale Price: $500,000.00

CASTRONOVA, MICHAEL A et ano to MERINO, JOSEPH M II

Property Address: 239 BRIDGEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12833 Page: 0421

Tax Account: 045.20-1-24

Full Sale Price: $305,000.00

HALL, MICHAEL P to ADAMS, ANN M et al

Property Address: 3255 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12833 Page: 0288

Tax Account: 026.39-3-9

Full Sale Price: $32,000.00

14613

ANDERSON, DALE to AHMED, MAHFOODH

Property Address: 818-820 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12833 Page: 0509

Tax Account: 090.82-1-33

Full Sale Price: $95,000.00

GALLOWAY, ROBERT C to GALLOWAY, ROBERT C et ano

Property Address: 30 MAGEE AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12833 Page: 0343

Tax Account: 090.59-1-19

Full Sale Price: $1.00

JONES, DIANE to MANOJ, JOYEL

Property Address: 51 TACOMA STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12833 Page: 0454

Tax Account: 105.26-3-17

Full Sale Price: $65,000.00

SECRETARY OF VETERANS AFFAIRS to ROCHESTER REFUGEE RESETTLEMENT SERVICES INC

Property Address: 114 DOVE STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12833 Page: 0463

Tax Account: 090.73-3-82

Full Sale Price: $60,000.00

WATSON, ANTON M to RAMOS, LUIS et ano

Property Address: 106-108 MASON STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12833 Page: 0375

Tax Account: 090.82-3-75

Full Sale Price: $75,000.00

14615

ALICE R STOUT IRREVOCABLE TRUST et al to DIMARTINO, JACLYN T et ano

Property Address: 614 HERITAGE DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12833 Page: 0530

Tax Account: 060.09-4-31

Full Sale Price: $195,000.00

LMP REAL ESTATE PARTNERS LLC to FERRER, ISAIAH HAVIEL

Property Address: 142 MERRILL STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12833 Page: 0276

Tax Account: 075.75-1-64

Full Sale Price: $165,000.00

14616

MALTA, AMY E to DONNELLAN, MEGAN M et ano

Property Address: 38 ORCHID DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12833 Page: 0515

Tax Account: 046.17-8-12

Full Sale Price: $283,275.00

NGUYEN, SANTANA C to NGUYEN, ANTHONY NHAN

Property Address: 937 STONE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12833 Page: 0480

Tax Account: 075.10-7-76

Full Sale Price: $1.00

WICKS, LOUISE et ano to WICKS, GARY et al

Property Address: 44 RED CEDAR DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12833 Page: 0450

Tax Account: 059.01-9-16

Full Sale Price: $1.00

WOODWARD, SCOTT T to MOTTLER, SONNY S

Property Address: 100 BURLINGROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12833 Page: 0522

Tax Account: 075.41-1-33

Full Sale Price: $170,000.00

14617

ARIENO, J THOMAS to ZHADAN, SERGEI

Property Address: 62 SHOREWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12833 Page: 0300

Tax Account: 061.07-5-46

Full Sale Price: $147,500.00

MAKINS, ROBERT A to 55 BROOKVIEW LLC

Property Address: 55 BROOKVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12833 Page: 0213

Tax Account: 076.15-6-70

Full Sale Price: $230,000.00

RECZEK, CAROLYN F to BECKMANN, MYRANDA R et ano

Property Address: 184 SEVILLE DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12833 Page: 0467

Tax Account: 076.14-7-62

Full Sale Price: $184,000.00

14618

LEE, SUZANNE P et ano to BAUER, COREY W et ano

Property Address: 4042 EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12833 Page: 0250

Tax Account: 151.10-1-5

Full Sale Price: $799,900.00

PALERMO, MARCIA et ano to CATON, BETH

Property Address: 39 WOODBURY PLACE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12833 Page: 0207

Tax Account: 138.61-1-22

Full Sale Price: $650,000.00

PORTFOLIO ENTERPRISES INC to JIANG, MENGYU

Property Address: 275 HIBISCUS DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12833 Page: 0439

Tax Account: 150.10-2-72

Full Sale Price: $450,000.00

14619

GILBERT, ALLEN T to GILBERT, CHENILLE R et al

Property Address: 36 CHANDLER STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12833 Page: 0262

Tax Account: 135.33-2-43

Full Sale Price: $1.00

14620

NAH PROPERTIES LLC to BEITER, JOHN

Property Address: 97-99 PEMBROKE STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12833 Page: 0347

Tax Account: 121.67-2-20

Full Sale Price: $245,500.00

SAWYKO, JOSEPH M to MCPHERSON, CHRISTOPHER STEWART et ano

Property Address: 201 COBB TERRACE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12833 Page: 0392

Tax Account: 136.12-1-51

Full Sale Price: $315,000.00

STANLEY, MICHAEL to REYNOLDS, WILLIAM R

Property Address: 161 CYPRESS STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12833 Page: 0222

Tax Account: 121.71-3-6

Full Sale Price: $200,000.00

14622

JAWORSKI, MELANIE P to GOOD, LISA M

Property Address: 160 COOLIDGE ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12833 Page: 0429

Tax Account: 077.07-6-71

Full Sale Price: $215,000.00

14623

DINABURG, JACK I to DURNAN REALTY, LLC

Property Address: 400 WESTERN DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12833 Page: 0432

Tax Account: 161.06-1-1

Full Sale Price: $200,000.00

MAYO, MANDRA J et ano to CORLETT, OLIVIA et ano

Property Address: 183 KENWICK DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12833 Page: 0485

Tax Account: 161.41-1-11

Full Sale Price: $261,000.00

TEDROW, ANN M et al to CARFLEY, LEONARD J

Property Address: 122 SOUTHLAND DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12833 Page: 0255

Tax Account: 148.08-1-32

Full Sale Price: $260,000.00

14624

ALLEN, JOHN C et ano to BULLARD, KIMBERLY ELIZABETH

Property Address: 36 ADELA CIRCLE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12833 Page: 0556

Tax Account: 146.12-1-46

Full Sale Price: $230,000.00

DILONE, ORLANDO et ano to DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS et al

Property Address: 35 SUNSET HILL, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12833 Page: 0246

Tax Account: 145.08-1-42

Full Sale Price: $338,800.00

DOLL, NORENE M et al to SUMMIT REI LLC

Property Address: 21 SCOTT LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12833 Page: 0378

Tax Account: 133.18-2-76

Full Sale Price: $156,250.00

FALLONE FAMILY ASSOCIATES LP to FALLONE, BERNICE

Property Address: 122 WHITTIER ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12833 Page: 0493

Tax Account: 117.04-1-51.2

Full Sale Price: $0.00

HAZEN, JAMES W et ano to EYSTER, JEREMIAH et ano

Property Address: 1629 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12833 Page: 0533

Tax Account: 134.08-1-7

Full Sale Price: $215,000.00

14625

MARTENS, RITA M to NASSAR, RICHARD et ano

Property Address: 63 WINDING CREEK LANE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12833 Page: 0512

Tax Account: 138.07-4-63

Full Sale Price: $250,000.00

PLANET HOMES OF ROCHESTER LLC to WHYTE, JOSHUA F et ano

Property Address: 16 RODNEY LANE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12833 Page: 0482

Tax Account: 108.08-1-40

Full Sale Price: $360,000.00

SYLVER, NANCY C et ano to SYLVER, NANCY C

Property Address: 37 LEDGEWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12833 Page: 0293

Tax Account: 075.09-7-6

Full Sale Price: $1.00

14626

KAISER, EDWARD W et ano to DALE, JAMES C et ano

Property Address: 261 GNAGE LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12833 Page: 0417

Tax Account: 045.03-2-85

Full Sale Price: $375,000.00

NGUYEN, DUNG to MEYER, FREDERICK BRUCE et ano

Property Address: 1424 LONG POND ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12833 Page: 0472

Tax Account: 089.06-3-1

Full Sale Price: $226,000.00