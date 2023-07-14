Monroe County, NY judgments recorded June 21, 2023

By: Daily Record Staff//July 14, 2023

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Monroe County, NY judgments recorded June 21, 2023

Monroe County, NY judgments recorded June 21, 2023

By: Daily Record Staff//July 14, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded June 21, 2023

JUDGMENT, SUPREME COURT

BURNS, DAJON K

202 ROCKVIEW TERRACE APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14606

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ

Amount: $15,096.51

C&A REMODELING SERVICE INC et ano

757 SIESTA KEY TRAIL APT 1117, DEERFIELD BEACH FL 33441

Favor: ADVANCE SERVICING INC.

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $37,417.94

CAPEX USA LLC et ano

5716 CORSA AVENUE SUITE 110, THOUSAND OAKS CA 91362

Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $18,115.60

CASTILLO, JAIRO A ROMAN et ano

13806 DARINGTON COURT, PINEVILLE NC 28134

Favor: ADVANCE SERVICING INC.

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $21,379.89

CASTRO, EVER I HERNANDEZ et ano

2299 W LONGVIEW DRIVE, WOODBRIDGE VA 22191

Favor: ADVANCE SERVICING INC.

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $16,132.80

COLON DE JESUS, JELLYCA et ano

PASEO CARACOLES 5379, PONCE PR 00717

Favor: IMS FUND LLC

Attorney: JASON A GANG ESQ

Amount: $56,243.03

CUMMINGS, LARRY

106 LINDEN TREET LANE APT 9, WEBSTER NY 14580

Favor: COMMISSINER OF SOCIAL SERVICES ASSIGNEE OBO et ano

Attorney: MICHAEL OBRIEN ESQ

Amount: $1,100.27

CUMMINGS, LARRY

106 LINDEN TREE LANE APARTMENT 9, WEBSTER NY 14580

Favor: JONES, LAWANDA et ano

Attorney: MICHAEL OBRIEN ESQ

Amount: $6,184.69

D B & G LLC et al

121 N JEFFERSON STREET, NEDERLAND CO 80466

Favor: KALAMATA CAPITAL GROUP LLC

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $82,972.50

DAVIS, TYRONE KENNETH et al

10826 DAPPLE GREY LANE, CHARLOTTE NC 28213

Favor: SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC

Attorney: JASON A GANG ESQ

Amount: $10,982.50

DELVINA EXPRESS INC et al

522 CORTLAND STREET, BELLEVILLE NJ 07109

Favor: CAPYTAL.COM

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $37,872.50

DON DONUTS FSU LLC et ano

101 E EXPRESSWAY 83 SUITE 190, MCALLEN TX 78501

Favor: ADVANCE SERVICING INC.

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $22,894.42

DYNASTY GROUP CONSULTING et al

201 KING OF PRUSSIA ROAD, RADNOR PA 19089

Favor: SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC

Attorney: JASON A GANG ESQ

Amount: $8,948.62

ERJ FREIGHT SOLUTIONS LLC et al

2442 WYNSLEY WAY, TUCKER GA 30084

Favor: CAPYTAL.COM

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $19,221.40

FOLTZ, KAYLA A. et ano

518 BENNINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Favor: FIVE STAR BANK

Attorney: MCANDREW, JOHN K ESQ

Amount: $6,627.98

FREDDIE G’S CHICKEN & WAFFLE LLC et al

1435 SALISBURY STREET, SAINT LOUIS MO 63107

Favor: FINVEST LLC

Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ

Amount: $12,026.84

FULL-CIRCLE ATHLETE LLC et ano

1706 CAPITAL CIRCLE NE 8, TALLAHASSEE FL 32308

Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $15,698.58

GRANDA SALAZAR, LUIS A et ano

451 WALNUT STREET APARTMENT 2, ELIZABETH NJ 07201

Favor: ADVANCE SERVICING INC.

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $15,472.50

GRAY, AL PATRICK

DBA REFRIGERATION AG 466 SCOTT DRIVE, SARALAND AL 36571

Favor: JRG FUNDING LLC

Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ

Amount: $10,166.25

HOLMES, DANIELLE MOUIQUE et ano

3820 S GRANDVIEW AVENUE, TEMPE AZ 85282

Favor: KODIAK FUNDING LLC

Attorney: JASON A GANG ESQ

Amount: $8,969.17

IDEA NEST LLC et ano

1529 WEST NORTH A STREET, TAMPA FL 33606

Favor: EBF HOLDINGS LLC

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $61,410.16

LIBERTY GARAGES LLC et ano

11 ROSEWOOD COURT UNITE 312, WOODSBORO MD 21798

Favor: 110 EFFORT 1000 OF THE TIME

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $13,547.03

LUNTZ, JASON et ano

4731 CENTENNIAL BOULEVARD, NASHVILLE TN 37209

Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $30,163.01

MORGAN, GOYA

451 COOPER ROAD APT 1, ROCHESTER NY 14618

Favor: MARINER FINANCE LLC

Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ

Amount: $3,133.06

MORRISON, LECHAUN T

110 GLENVILLE DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Favor: SUPPORT COLLECTION UNIT OBO et ano

Attorney: MICHAEL OBRIEN ESQ

Amount: $2,198.34

NEFF, CODY LEE et ano

115 VAN CAMP STREET, PADEN CITY WV 26159

Favor: FINVEST LLC

Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ

Amount: $52,559.97

NEWMAN, JIBRIL I

72 ROUGE ROAD, ROCHESTER NY 14623

Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC

Attorney: URVA S AHMED ESQ

Amount: $3,280.88

PACHECO, MARIVEL

229 FIELDWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Favor: MARINER FINANCE LLC

Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ

Amount: $3,688.90

SUTTON, LAURA A. et ano

344 CURLEW STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: FIVE STAR BANK

Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ

Amount: $10,161.32

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