Monroe County, NY judgments recorded June 21, 2023

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Judgments
Recorded June 21, 2023
JUDGMENT, SUPREME COURT
BURNS, DAJON K
202 ROCKVIEW TERRACE APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14606
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $15,096.51
C&A REMODELING SERVICE INC et ano
757 SIESTA KEY TRAIL APT 1117, DEERFIELD BEACH FL 33441
Favor: ADVANCE SERVICING INC.
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $37,417.94
CAPEX USA LLC et ano
5716 CORSA AVENUE SUITE 110, THOUSAND OAKS CA 91362
Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $18,115.60
CASTILLO, JAIRO A ROMAN et ano
13806 DARINGTON COURT, PINEVILLE NC 28134
Favor: ADVANCE SERVICING INC.
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $21,379.89
CASTRO, EVER I HERNANDEZ et ano
2299 W LONGVIEW DRIVE, WOODBRIDGE VA 22191
Favor: ADVANCE SERVICING INC.
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $16,132.80
COLON DE JESUS, JELLYCA et ano
PASEO CARACOLES 5379, PONCE PR 00717
Favor: IMS FUND LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $56,243.03
CUMMINGS, LARRY
106 LINDEN TREET LANE APT 9, WEBSTER NY 14580
Favor: COMMISSINER OF SOCIAL SERVICES ASSIGNEE OBO et ano
Attorney: MICHAEL OBRIEN ESQ
Amount: $1,100.27
CUMMINGS, LARRY
106 LINDEN TREE LANE APARTMENT 9, WEBSTER NY 14580
Favor: JONES, LAWANDA et ano
Attorney: MICHAEL OBRIEN ESQ
Amount: $6,184.69
D B & G LLC et al
121 N JEFFERSON STREET, NEDERLAND CO 80466
Favor: KALAMATA CAPITAL GROUP LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $82,972.50
DAVIS, TYRONE KENNETH et al
10826 DAPPLE GREY LANE, CHARLOTTE NC 28213
Favor: SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $10,982.50
DELVINA EXPRESS INC et al
522 CORTLAND STREET, BELLEVILLE NJ 07109
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $37,872.50
DON DONUTS FSU LLC et ano
101 E EXPRESSWAY 83 SUITE 190, MCALLEN TX 78501
Favor: ADVANCE SERVICING INC.
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $22,894.42
DYNASTY GROUP CONSULTING et al
201 KING OF PRUSSIA ROAD, RADNOR PA 19089
Favor: SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $8,948.62
ERJ FREIGHT SOLUTIONS LLC et al
2442 WYNSLEY WAY, TUCKER GA 30084
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $19,221.40
FOLTZ, KAYLA A. et ano
518 BENNINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: MCANDREW, JOHN K ESQ
Amount: $6,627.98
FREDDIE G’S CHICKEN & WAFFLE LLC et al
1435 SALISBURY STREET, SAINT LOUIS MO 63107
Favor: FINVEST LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $12,026.84
FULL-CIRCLE ATHLETE LLC et ano
1706 CAPITAL CIRCLE NE 8, TALLAHASSEE FL 32308
Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $15,698.58
GRANDA SALAZAR, LUIS A et ano
451 WALNUT STREET APARTMENT 2, ELIZABETH NJ 07201
Favor: ADVANCE SERVICING INC.
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $15,472.50
GRAY, AL PATRICK
DBA REFRIGERATION AG 466 SCOTT DRIVE, SARALAND AL 36571
Favor: JRG FUNDING LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $10,166.25
HOLMES, DANIELLE MOUIQUE et ano
3820 S GRANDVIEW AVENUE, TEMPE AZ 85282
Favor: KODIAK FUNDING LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $8,969.17
IDEA NEST LLC et ano
1529 WEST NORTH A STREET, TAMPA FL 33606
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $61,410.16
LIBERTY GARAGES LLC et ano
11 ROSEWOOD COURT UNITE 312, WOODSBORO MD 21798
Favor: 110 EFFORT 1000 OF THE TIME
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $13,547.03
LUNTZ, JASON et ano
4731 CENTENNIAL BOULEVARD, NASHVILLE TN 37209
Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $30,163.01
MORGAN, GOYA
451 COOPER ROAD APT 1, ROCHESTER NY 14618
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $3,133.06
MORRISON, LECHAUN T
110 GLENVILLE DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: SUPPORT COLLECTION UNIT OBO et ano
Attorney: MICHAEL OBRIEN ESQ
Amount: $2,198.34
NEFF, CODY LEE et ano
115 VAN CAMP STREET, PADEN CITY WV 26159
Favor: FINVEST LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $52,559.97
NEWMAN, JIBRIL I
72 ROUGE ROAD, ROCHESTER NY 14623
Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC
Attorney: URVA S AHMED ESQ
Amount: $3,280.88
PACHECO, MARIVEL
229 FIELDWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $3,688.90
SUTTON, LAURA A. et ano
344 CURLEW STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ
Amount: $10,161.32d