Monroe County, NY mortgages recorded July 5, 2023

By: Daily Record Staff//July 14, 2023

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Monroe County, NY mortgages recorded July 5, 2023

Monroe County, NY mortgages recorded July 5, 2023

By: Daily Record Staff//July 14, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Mortgages

Recorded July 5, 2023    88

NOT PROVIDED

DELANO, BRENDA L & SHERMAN, CHERYL A

Property Address: 299 CHESTERFIELD DRIVE, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $114,400.00

DIMARTINO, JACLYN T & SIMMONS, MATTHEW R

Property Address: 614 HERITAGE DRIVE, , NY 14615, ROCHESTER NY

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $185,250.00

DONNELLAN, MEGAN M & MILLER, WILLIAM D

Property Address: 38 ORCHID DRIVE, GREECE NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $269,100.00

FOOS, PORTIA A

Property Address: 134 SPRINGFIELD AVENUE, , NY 14609, ROCHESTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $179,450.00

GREENE, COURTNEY C

Property Address: 90 SOMERSET ST, , NY 14611, ROCHESTER NY

Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $85,000.94

MOTTLER, SONNY S

Property Address: 100 BURLING ROAD, , NY 14616, ROCHESTER NY

Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC

Amount: $8,760.40

SCOTT, ZACHARY J

Property Address: 822 HARD ROAD, WEBSTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $237,500.00

SHERMAN, CHERYL A

Property Address: 299 CHESTERFIELD DRIVE, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $10,000.00

SPELMAN, ETHAN T & SPELMAN, MEGAN O

Property Address: 13 COUNTRY MEADOW WAY, HILTON, NY 14468, PARMA NY

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

14420

BURNS, KAYLEEN M & HELLWIG, JASON B

Property Address: 306 MAIN STREET, BROCKPORT NY 14420

Lender: BANK OF AMERICA NA

Amount: $50,000.00

RICHARDSON, CAROL L

Property Address: 2941 LAKE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $100,000.00

TEBO, JOHN F & TEBO, SARA L

Property Address: 205 DARLA DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Lender: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY FSB

Amount: $11,212.62

14428

HULK MAINTENANCE CORPORATION & HULK MAINTENANCE CORPORATION

Property Address: 152 CHILI SCOTTSVILLE ROAD, NY

Lender: GP CAPITAL 1 LLC

Amount: $260,000.00

HUSSAIN, MARWA S & HUSSAIN, SAMIR N

Property Address: 16 GAGE GARDENS, CHURCHVILLE NY 14428

Lender: Mortgage Electronic Registration Systems

Amount: $499,000.00

14445

NADEAU, LAWRENCE A

Property Address: 333 EAST COMMERCIAL STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $101,500.00

WEINSTEIN, CYNTHIA T

Property Address: 408 WEST FILBERT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $110,000.00

14450

COOPER, NICHOLAS T & HEPP, MADELYN E

Property Address: 3 BLACK MALLARD CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $300,800.00

ONDERDONK, DAVID R & ONDERDONK, GLORIA DAZA

Property Address: 12 CAYWOOD LANE, FAIRPORT NY 14450

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $364,000.00

14464

HOUSE, CAROLYN J & HOUSE, GARY C

Property Address: 2414 CHRUCH ROAD, HAMLIN NY 14464

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $100,000.00

14468

ZIMMERMAN, CHARLES & ZIMMERMAN, KAITLYN

Property Address: 237 PECK ROAD, HILTON NY 14468

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $24,100.00

14472

EBLACKER, JULIA R

Property Address: 3328 RUSH  ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $318,250.00

MARTIN, FRANCIS J III & MARTIN, JACQUELINE A

Property Address: 350 PARRISH ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

14514

MOSCHETTIERI, MICHAEL S

Property Address: 10 PLEASANT VIEW DRIVE, NORTH CHILI NY 14514

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $25,000.00

14534

MILES, ASHLEY

Property Address: 36 THORNELL ROAD, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $392,755.00

MILES, ASHLEY

Property Address: 36 THORNELL ROAD, PITTSFORD NY 14534

Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC

Amount: $27,079.65

ROGERSON, ASHLEY L & TOWNS, KELLY E

Property Address: 6 THOMAS GROVE, PITTSFORD NY 14534

Lender: PREMIUM MORTGAGE CORP

Amount: $1,000,000.00

14559

CRAWFORD, STEWART & HINES, ANDREA

Property Address: 102 NICHOLS STREET, SPENCERPORT NY 14559

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $199,500.00

SCHUTT, RONALD M JR

Property Address: 1155 WASHINGTON STREET, SPENCERPORT NY 14559

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $225,000.00

14580

DYKE, BRIAN & DYKE, CHRISTINA

Property Address: 1134 WALL ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $322,800.00

SCOTT, ZACHARY J

Property Address: 822 HARD ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: PREMIUM MORTGAGE CORPORATION

Amount: $2,777.00

SCOTT, ZACHARY J

Property Address: 822 HARD ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC

Amount: $8,252.90

UEBELACKER, DANIEL E

Property Address: 962 LITTLE BARDFIELD ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: USA/HUD

Amount: $5,185.03

14586

CHHETRI, RAVI RAI & SUBBA, SANTI

Property Address: 98 HIDDEN VIEW, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $209,999.00

HAWKINS, JAMES & HAWKINS, JOYCE

Property Address: 51 SWEET PEA DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $127,777.03

14606

BONANNI, BRIANNA & BONANNI, GAETANO

Property Address: 219 AVERY STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $149,000.00

FERGUSON, THOMASINA

Property Address: 16 BRU MAR DR, ROCHESTER NY 14606

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $100,000.00

RAMIREZ, REYNA ERLINDA

Property Address: 267-269 BURROWS STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $91,800.00

14607

200 EAST AVENUE ASSOCIATES LP

Property Address: 200 EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14607

Lender: JLL REAL ESTATE CAPITAL LLC

Amount: $3,997,920.27

BONILLA, KEITH M

Property Address: 43 AMHERST STREET, ROCHESTER NY 14607

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $100,000.00

DLUGOZIMA, MAUREEN E & SMITH, DARREN

Property Address: 405 WESTMINSTER ROAD, ROCHESTER NY 14607

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $530,400.00

HARRIS, KIRK A JR

Property Address: 27 ROWLEY STREET, ROCHESTER NY 14607

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $411,400.00

14608

HARVEY-PATRICK, RACHEL E & HARVEY-PATRICK, SARA B

Property Address: 3 FENWICK STREET, ROCHESTER NY 14608

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $97,000.00

14609

DICKSON, CONNOR J & DICKSON, KRISTINA

Property Address: 130 ELMCROFT ROAD, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $231,594.00

GRIFFIN-UNDERHILL, COLLEEN & UNDERHILL, PAUL

Property Address: 108 SPENCER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $121,800.00

SALMON, MICHAEL

Property Address: 22 HILLCREST STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $49,000.00

14610

CIOLEK, JOSHUA L

Property Address: 345 VILLAGE LANE, ROCHESTER NY 14610

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $80,000.00

THOMPSON, JOHN F & THOMPSON, JOHN F

Property Address: 341 CARLING ROAD, NY

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $260,000.00

14611

MCMAHON, AMANDA WREN

Property Address: 2 ALGONQUIN TERRACE, ROCHESTER NY 14611

Lender: FIVE STAR BANK

Amount: $80,510.00

14612

ADAMS, ANN M & ADAMS, DALE C

Property Address: 3255 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Lender: HALL, NICHOLAS P

Amount: $20,000.00

DALE, JAMES C & DALE, SON T

Property Address: 261 GNAGE LANE, GREECE NY 14626

Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $300,000.00

HARGATHER, ANGELA M & HARGATHER, PATRICK W

Property Address: 159 WHISTLERS COVE LANE, ROCHESTER NY 14612

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $171,000.00

MCHUGH, JENNIFER A & MCHUGH, MILES D

Property Address: 464 SOUTH DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $475,000.00

MERINO, JOSEPH M II

Property Address: 239 BRIDGEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $244,000.00

OROPEZA, KIMBERLEY A

Property Address: 74 CLAYTON STREET, ROCHESTER NY 14612

Lender: JPMORGAN CHASE BANK NA

Amount: $105,820.00

WILLIAMS, DOMONIQUE

Property Address: 880 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612

Lender: USA/HUD

Amount: $15,809.46

14613

MANOJ, JOYEL

Property Address: 51 TACOMA STREET, ROCHESTER NY 14613

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $48,750.00

14615

DIMARTINO, JACLYN T & SIMMONS, MATTHEW R

Property Address: 614 HERITAGE DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $5,850.00

FERRER, ISAIAH HAVIEL

Property Address: 142 MERRILL STREET, ROCHESTER NY 14615

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $160,050.00

14616

DUNN, JAMES L

Property Address: 131 SPARING DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: USA/HUD

Amount: $5,272.81

FOSTER-CARRINGTON, DALE

Property Address: 6 WORCESTER ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $95,097.47

FOSTER-CARRINGTON, DALE

Property Address: 6 WORCESTER ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: USA/HUD

Amount: $34,507.55

MOTTLER, SONNY S

Property Address: 100 BURLING ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $161,500.00

WRIGHT, ALPHONSO

Property Address: 526 STONEWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14616

Lender: USA/HUD

Amount: $19,791.38

14617

55 BROOKVIEW LLC

Property Address: 55 BROOKVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Lender: FRIDAY LUNCH GROUP LLC

Amount: $172,500.00

BECKMANN, MYRANDA R & POWERS, ANNA

Property Address: 184 SEVILLE DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $165,600.00

ZHADAN, SERGEI

Property Address: 62 SHOREWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $132,750.00

14618

BAUER, COREY W & BAUER, DEREK D

Property Address: 4042 EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $500,000.00

CATON, BETH A

Property Address: 39 WOODBURY PLACE, ROCHESTER NY 14618

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $250,000.00

ESL FEDERAL CREDIT UNION & TOOMBS, MAUREEN L

Property Address: 3020 ELMWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $94,000.00

JIANG, MENGYU

Property Address: 275 HIBISCUS DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $315,000.00

14620

BEITER, JOHN

Property Address: 97-99 PEMBROKE STREET, ROCHESTER NY 14620

Lender: LYONS NATIONAL BANK

Amount: $196,400.00

BEITER, JOHN

Property Address: 97-99 PEMBROKE STREET, ROCHESTER NY 14620

Lender: LYONS NATIONAL BANK

Amount: $24,500.00

MCPHERSON, CHRISTOPHER STEWART & MCPHERSON, SARAH BROOKE

Property Address: 201 COBB TERRACE, ROCHESTER NY 14620

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $252,000.00

REYNOLDS, WILLIAM R

Property Address: 161 CYPRESS STREET, ROCHESTER NY 14620

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $181,350.00

REYNOLDS, WILLIAM R

Property Address: 161 CYPRESS STREET, ROCHESTER NY 14620

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $10,000.00

14622

CADLE, THERESA & MCINTOSH, JAMES

Property Address: 120 EASTMAN, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: BANK OF AMERICA NA

Amount: $70,000.00

GOOD, LISA M

Property Address: 160 COOLIDGE ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $172,000.00

14623

CARFLEY, LEONARD J III

Property Address: 122 SOUTHLAND DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $125,000.00

CORLETT, OLIVIA & MEMELO, OWEN

Property Address: 183 KENWICK DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $247,950.00

DURNAN REALTY LLC

Property Address: 324 JEFFERSON ROAD, ROCHESTER NY 14623

Lender: DINABURG, JACK I

Amount: $150,000.00

14624

BULLARD, KIMBERLY ELIZABETH

Property Address: 36 ADELA CIRCLE, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $184,000.00

EYSTER, JEREMIAH & KLINGENSMITH, REBEKAH

Property Address: 1629  AVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $204,250.00

SUMMIT REI LLC

Property Address: 21 SCOTT LANE, ROCHESTER NY 14624

Lender: BPLMP3LLC

Amount: $120,000.00

TALAROWSKI, JOSEPH W

Property Address: 54 EVERETT DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $30,500.00

WHYTE, JOSHUA F & WHYTE, MELISSA J

Property Address: 16 RODNEY LANE, ROCHESTER NY 14625

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $270,000.00

14626

MEYER, FREDERICK BRUCE & MEYER, JANICE LYNNE

Property Address: 1424 LONG POND ROAD, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $50,000.00

PLATT, LYNN MARIE & PLATT, MARK

Property Address: 78 WOODSTONE LANE, GREECE NY 14626

Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY

Amount: $45,800.00

SANDLAS, ROBERT F JR

Property Address: 104 RIDGEWOOD ROAD, GREECE NY 14626

Lender: PENNYMAC LOAN SERVICES LLC

Amount: $18,147.56

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