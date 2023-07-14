Monroe County, NY mortgages recorded July 5, 2023

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Mortgages
Recorded July 5, 2023 88
NOT PROVIDED
DELANO, BRENDA L & SHERMAN, CHERYL A
Property Address: 299 CHESTERFIELD DRIVE, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $114,400.00
DIMARTINO, JACLYN T & SIMMONS, MATTHEW R
Property Address: 614 HERITAGE DRIVE, , NY 14615, ROCHESTER NY
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $185,250.00
DONNELLAN, MEGAN M & MILLER, WILLIAM D
Property Address: 38 ORCHID DRIVE, GREECE NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $269,100.00
FOOS, PORTIA A
Property Address: 134 SPRINGFIELD AVENUE, , NY 14609, ROCHESTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $179,450.00
GREENE, COURTNEY C
Property Address: 90 SOMERSET ST, , NY 14611, ROCHESTER NY
Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $85,000.94
MOTTLER, SONNY S
Property Address: 100 BURLING ROAD, , NY 14616, ROCHESTER NY
Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC
Amount: $8,760.40
SCOTT, ZACHARY J
Property Address: 822 HARD ROAD, WEBSTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $237,500.00
SHERMAN, CHERYL A
Property Address: 299 CHESTERFIELD DRIVE, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $10,000.00
SPELMAN, ETHAN T & SPELMAN, MEGAN O
Property Address: 13 COUNTRY MEADOW WAY, HILTON, NY 14468, PARMA NY
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
14420
BURNS, KAYLEEN M & HELLWIG, JASON B
Property Address: 306 MAIN STREET, BROCKPORT NY 14420
Lender: BANK OF AMERICA NA
Amount: $50,000.00
RICHARDSON, CAROL L
Property Address: 2941 LAKE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $100,000.00
TEBO, JOHN F & TEBO, SARA L
Property Address: 205 DARLA DRIVE, BROCKPORT NY 14420
Lender: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY FSB
Amount: $11,212.62
14428
HULK MAINTENANCE CORPORATION & HULK MAINTENANCE CORPORATION
Property Address: 152 CHILI SCOTTSVILLE ROAD, NY
Lender: GP CAPITAL 1 LLC
Amount: $260,000.00
HUSSAIN, MARWA S & HUSSAIN, SAMIR N
Property Address: 16 GAGE GARDENS, CHURCHVILLE NY 14428
Lender: Mortgage Electronic Registration Systems
Amount: $499,000.00
14445
NADEAU, LAWRENCE A
Property Address: 333 EAST COMMERCIAL STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $101,500.00
WEINSTEIN, CYNTHIA T
Property Address: 408 WEST FILBERT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $110,000.00
14450
COOPER, NICHOLAS T & HEPP, MADELYN E
Property Address: 3 BLACK MALLARD CIRCLE, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $300,800.00
ONDERDONK, DAVID R & ONDERDONK, GLORIA DAZA
Property Address: 12 CAYWOOD LANE, FAIRPORT NY 14450
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $364,000.00
14464
HOUSE, CAROLYN J & HOUSE, GARY C
Property Address: 2414 CHRUCH ROAD, HAMLIN NY 14464
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $100,000.00
14468
ZIMMERMAN, CHARLES & ZIMMERMAN, KAITLYN
Property Address: 237 PECK ROAD, HILTON NY 14468
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $24,100.00
14472
EBLACKER, JULIA R
Property Address: 3328 RUSH ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $318,250.00
MARTIN, FRANCIS J III & MARTIN, JACQUELINE A
Property Address: 350 PARRISH ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
14514
MOSCHETTIERI, MICHAEL S
Property Address: 10 PLEASANT VIEW DRIVE, NORTH CHILI NY 14514
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $25,000.00
14534
MILES, ASHLEY
Property Address: 36 THORNELL ROAD, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $392,755.00
MILES, ASHLEY
Property Address: 36 THORNELL ROAD, PITTSFORD NY 14534
Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC
Amount: $27,079.65
ROGERSON, ASHLEY L & TOWNS, KELLY E
Property Address: 6 THOMAS GROVE, PITTSFORD NY 14534
Lender: PREMIUM MORTGAGE CORP
Amount: $1,000,000.00
14559
CRAWFORD, STEWART & HINES, ANDREA
Property Address: 102 NICHOLS STREET, SPENCERPORT NY 14559
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $199,500.00
SCHUTT, RONALD M JR
Property Address: 1155 WASHINGTON STREET, SPENCERPORT NY 14559
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $225,000.00
14580
DYKE, BRIAN & DYKE, CHRISTINA
Property Address: 1134 WALL ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $322,800.00
SCOTT, ZACHARY J
Property Address: 822 HARD ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: PREMIUM MORTGAGE CORPORATION
Amount: $2,777.00
SCOTT, ZACHARY J
Property Address: 822 HARD ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC
Amount: $8,252.90
UEBELACKER, DANIEL E
Property Address: 962 LITTLE BARDFIELD ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: USA/HUD
Amount: $5,185.03
14586
CHHETRI, RAVI RAI & SUBBA, SANTI
Property Address: 98 HIDDEN VIEW, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $209,999.00
HAWKINS, JAMES & HAWKINS, JOYCE
Property Address: 51 SWEET PEA DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $127,777.03
14606
BONANNI, BRIANNA & BONANNI, GAETANO
Property Address: 219 AVERY STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $149,000.00
FERGUSON, THOMASINA
Property Address: 16 BRU MAR DR, ROCHESTER NY 14606
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $100,000.00
RAMIREZ, REYNA ERLINDA
Property Address: 267-269 BURROWS STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $91,800.00
14607
200 EAST AVENUE ASSOCIATES LP
Property Address: 200 EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14607
Lender: JLL REAL ESTATE CAPITAL LLC
Amount: $3,997,920.27
BONILLA, KEITH M
Property Address: 43 AMHERST STREET, ROCHESTER NY 14607
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $100,000.00
DLUGOZIMA, MAUREEN E & SMITH, DARREN
Property Address: 405 WESTMINSTER ROAD, ROCHESTER NY 14607
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $530,400.00
HARRIS, KIRK A JR
Property Address: 27 ROWLEY STREET, ROCHESTER NY 14607
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $411,400.00
14608
HARVEY-PATRICK, RACHEL E & HARVEY-PATRICK, SARA B
Property Address: 3 FENWICK STREET, ROCHESTER NY 14608
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $97,000.00
14609
DICKSON, CONNOR J & DICKSON, KRISTINA
Property Address: 130 ELMCROFT ROAD, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $231,594.00
GRIFFIN-UNDERHILL, COLLEEN & UNDERHILL, PAUL
Property Address: 108 SPENCER ROAD, ROCHESTER NY 14609
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $121,800.00
SALMON, MICHAEL
Property Address: 22 HILLCREST STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $49,000.00
14610
CIOLEK, JOSHUA L
Property Address: 345 VILLAGE LANE, ROCHESTER NY 14610
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $80,000.00
THOMPSON, JOHN F & THOMPSON, JOHN F
Property Address: 341 CARLING ROAD, NY
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $260,000.00
14611
MCMAHON, AMANDA WREN
Property Address: 2 ALGONQUIN TERRACE, ROCHESTER NY 14611
Lender: FIVE STAR BANK
Amount: $80,510.00
14612
ADAMS, ANN M & ADAMS, DALE C
Property Address: 3255 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Lender: HALL, NICHOLAS P
Amount: $20,000.00
DALE, JAMES C & DALE, SON T
Property Address: 261 GNAGE LANE, GREECE NY 14626
Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $300,000.00
HARGATHER, ANGELA M & HARGATHER, PATRICK W
Property Address: 159 WHISTLERS COVE LANE, ROCHESTER NY 14612
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $171,000.00
MCHUGH, JENNIFER A & MCHUGH, MILES D
Property Address: 464 SOUTH DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $475,000.00
MERINO, JOSEPH M II
Property Address: 239 BRIDGEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $244,000.00
OROPEZA, KIMBERLEY A
Property Address: 74 CLAYTON STREET, ROCHESTER NY 14612
Lender: JPMORGAN CHASE BANK NA
Amount: $105,820.00
WILLIAMS, DOMONIQUE
Property Address: 880 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612
Lender: USA/HUD
Amount: $15,809.46
14613
MANOJ, JOYEL
Property Address: 51 TACOMA STREET, ROCHESTER NY 14613
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $48,750.00
14615
DIMARTINO, JACLYN T & SIMMONS, MATTHEW R
Property Address: 614 HERITAGE DRIVE, ROCHESTER NY 14615
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $5,850.00
FERRER, ISAIAH HAVIEL
Property Address: 142 MERRILL STREET, ROCHESTER NY 14615
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $160,050.00
14616
DUNN, JAMES L
Property Address: 131 SPARING DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: USA/HUD
Amount: $5,272.81
FOSTER-CARRINGTON, DALE
Property Address: 6 WORCESTER ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $95,097.47
FOSTER-CARRINGTON, DALE
Property Address: 6 WORCESTER ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: USA/HUD
Amount: $34,507.55
MOTTLER, SONNY S
Property Address: 100 BURLING ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $161,500.00
WRIGHT, ALPHONSO
Property Address: 526 STONEWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14616
Lender: USA/HUD
Amount: $19,791.38
14617
55 BROOKVIEW LLC
Property Address: 55 BROOKVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Lender: FRIDAY LUNCH GROUP LLC
Amount: $172,500.00
BECKMANN, MYRANDA R & POWERS, ANNA
Property Address: 184 SEVILLE DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $165,600.00
ZHADAN, SERGEI
Property Address: 62 SHOREWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $132,750.00
14618
BAUER, COREY W & BAUER, DEREK D
Property Address: 4042 EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14618
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $500,000.00
CATON, BETH A
Property Address: 39 WOODBURY PLACE, ROCHESTER NY 14618
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $250,000.00
ESL FEDERAL CREDIT UNION & TOOMBS, MAUREEN L
Property Address: 3020 ELMWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14618
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $94,000.00
JIANG, MENGYU
Property Address: 275 HIBISCUS DRIVE, ROCHESTER NY 14618
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $315,000.00
14620
BEITER, JOHN
Property Address: 97-99 PEMBROKE STREET, ROCHESTER NY 14620
Lender: LYONS NATIONAL BANK
Amount: $196,400.00
BEITER, JOHN
Property Address: 97-99 PEMBROKE STREET, ROCHESTER NY 14620
Lender: LYONS NATIONAL BANK
Amount: $24,500.00
MCPHERSON, CHRISTOPHER STEWART & MCPHERSON, SARAH BROOKE
Property Address: 201 COBB TERRACE, ROCHESTER NY 14620
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $252,000.00
REYNOLDS, WILLIAM R
Property Address: 161 CYPRESS STREET, ROCHESTER NY 14620
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $181,350.00
REYNOLDS, WILLIAM R
Property Address: 161 CYPRESS STREET, ROCHESTER NY 14620
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $10,000.00
14622
CADLE, THERESA & MCINTOSH, JAMES
Property Address: 120 EASTMAN, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: BANK OF AMERICA NA
Amount: $70,000.00
GOOD, LISA M
Property Address: 160 COOLIDGE ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $172,000.00
14623
CARFLEY, LEONARD J III
Property Address: 122 SOUTHLAND DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $125,000.00
CORLETT, OLIVIA & MEMELO, OWEN
Property Address: 183 KENWICK DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $247,950.00
DURNAN REALTY LLC
Property Address: 324 JEFFERSON ROAD, ROCHESTER NY 14623
Lender: DINABURG, JACK I
Amount: $150,000.00
14624
BULLARD, KIMBERLY ELIZABETH
Property Address: 36 ADELA CIRCLE, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $184,000.00
EYSTER, JEREMIAH & KLINGENSMITH, REBEKAH
Property Address: 1629 AVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $204,250.00
SUMMIT REI LLC
Property Address: 21 SCOTT LANE, ROCHESTER NY 14624
Lender: BPLMP3LLC
Amount: $120,000.00
TALAROWSKI, JOSEPH W
Property Address: 54 EVERETT DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $30,500.00
WHYTE, JOSHUA F & WHYTE, MELISSA J
Property Address: 16 RODNEY LANE, ROCHESTER NY 14625
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $270,000.00
14626
MEYER, FREDERICK BRUCE & MEYER, JANICE LYNNE
Property Address: 1424 LONG POND ROAD, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $50,000.00
PLATT, LYNN MARIE & PLATT, MARK
Property Address: 78 WOODSTONE LANE, GREECE NY 14626
Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY
Amount: $45,800.00
SANDLAS, ROBERT F JR
Property Address: 104 RIDGEWOOD ROAD, GREECE NY 14626
Lender: PENNYMAC LOAN SERVICES LLC
Amount: $18,147.56f