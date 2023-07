Monroe County, NY deeds recorded July 7, 2023

By: Daily Record Staff //July 18, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded July 7, 2023 64

NOT PROVIDED

BARG, ALICE et al to BASTIAN, KATHLEEN

Property Address:

Liber: 12834 Page: 0668

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

BERGER, SARAH et al to MILLER, SAVANNA

Property Address:

Liber: 12834 Page: 0549

Tax Account:

Full Sale Price: $250,000.00

MENSING, DIANE et ano to MENSING, JOHN et ano

Property Address:

Liber: 12834 Page: 0609

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

SCHMITT, DWAYNE ALAN to ZASO, ANNA M et al

Property Address:

Liber: 12834 Page: 0541

Tax Account:

Full Sale Price: $385,000.00

14420

DAGOSTINO, MARY ELIZABETH et ano to DAGOSTINO, ANNE MARIE et ano

Property Address: 75 ADAMS STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12834 Page: 0532

Tax Account: 068.75-1-4

Full Sale Price: $46,666.67

DEVADASS, FRANCIS et al to BLANKENSHIP, ABAGAIL M

Property Address: 17 GOLDENHILL LANE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12834 Page: 0563

Tax Account: 083.01-1-57

Full Sale Price: $335,000.00

WYMAN, PATRICIA to AXEL-LUTE, GREGORY J et ano

Property Address: 8 SUGAR TREE CIRCLE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12834 Page: 0544

Tax Account: 054.18-4-3

Full Sale Price: $240,000.00

14428

FABER BUILDERS INC to BARCELO, ANGELA NICOLE et ano

Property Address: 23 GAGE GARDENS, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12834 Page: 0641

Tax Account: 159.01-1-48

Full Sale Price: $463,330.00

14450

CAREY, SCOTT A to CHANTHAVISINH, VICKY VY

Property Address: 1725 TURK HILL ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12834 Page: 0634

Tax Account: 166.18-1-10

Full Sale Price: $1.00

14467

HOTCHKISS, BRIAN S to PILLAI, DUSHYANTHAN DEVARAJ

Property Address: 138 PEAKVIEW DRIVE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12834 Page: 0343

Tax Account: 190.13-1-19

Full Sale Price: $230,000.00

14468

MCDONALD, DANIEL W to AVANGELISTA, ALEXANDRA et ano

Property Address: 57 WEST AVENUE, HILTON NY 14468

Liber: 12834 Page: 0526

Tax Account: 032.05-5-12

Full Sale Price: $226,000.00

PARKER, ELIZABETH A to ELIZABETH ANNE PARKER REVOCABLE TRUST U/A/D JUNE 14 2023 et al

Property Address: 923 PECK ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12834 Page: 0449

Tax Account: 056.02-1-26.1

Full Sale Price: $1.00

14472

MORRELL TEAM IN MOTION LLC to ZIMMER, CHRISTINE et ano

Property Address: 30 CHASE MEADOW TRAIL, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12834 Page: 0500

Tax Account: 222.17-1-4

Full Sale Price: $455,725.00

14514

MARY ELLEN DAVIE LIVING TRUST et ano to SCHIPPMANN, INGE H

Property Address: 27 FREEDOM POND LANE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12834 Page: 0503

Tax Account: 132.17-3-35

Full Sale Price: $220,000.00

NICOLAZZO, FRANK P et ano to NICOLAZZO, SUSAN E

Property Address: 2 WEST HAM CIRCLE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12834 Page: 0557

Tax Account: 158.01-3-86

Full Sale Price: $50,000.00

14526

ARROW, HOLLY et al to SUTERA, MARTINE

Property Address: 35 NEW WICKHAM DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12834 Page: 0374

Tax Account: 140.09-1-42./99

Full Sale Price: $202,011.00

ROSE, ANDREW W to CLINE, CHRISTOPHER T

Property Address: 36 GOLF STREAM DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12834 Page: 0615

Tax Account: 139.15-1-57

Full Sale Price: $303,000.00

STAPLETON, MICHAEL F JR to STAPLETON, JULIE L

Property Address: 6 MILLFORD CROSSING, PENFIELD NY 14526

Liber: 12834 Page: 0602

Tax Account: 109.04-4-62

Full Sale Price: $1.00

14534

DEJOY, CECILIA B to COGGINS, COLLEEN J

Property Address: 2 PROSPECT HILL ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12834 Page: 0606

Tax Account: 150.20-1-53

Full Sale Price: $350,000.00

OSINSKI, B MICHELLE et ano to WOLK, BRANDON et ano

Property Address: 27 THRUSH FIELD WAY, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12834 Page: 0386

Tax Account: 192.02-2-23

Full Sale Price: $630,000.00

PODURI, KANAKADURGA RAO et ano to WAI, THINZAR et ano

Property Address: 32 CODDINGTON GROVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12834 Page: 0475

Tax Account: 177.08-1-64

Full Sale Price: $550,000.00

WDG1 LLC to WDG4 LLC

Property Address: 2 THORNELL ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12834 Page: 0332

Tax Account: 179.09-2-11.1

Full Sale Price: $1.00

14559

FOX, NANCY M to HOWELL, ALEXANDER et ano

Property Address: 7 MAPLE GLEN TRAIL, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12834 Page: 0491

Tax Account: 072.04-3-8.109

Full Sale Price: $412,000.00

14580

AMEDURI, ARTHERIA S to DENK, CHRISTOPHER J et ano

Property Address: 120 GUYGRACE LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12834 Page: 0336

Tax Account: 093.16-2-96

Full Sale Price: $360,000.00

ANDREWS, STEPHEN to GUIDO, DARREN

Property Address: 1650 PLANK ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12834 Page: 0439

Tax Account: 096.03-1-9.1

Full Sale Price: $290,000.00

JARZ HOLDINGS LLC to SHORE CAPITAL REAL ESTATE PARTNERS HOLDCO LLC

Property Address: 1467 EMPIRE BOULEVARD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12834 Page: 0369

Tax Account: 108.06-1-7.2

Full Sale Price: $1,522,046.00

JOHNSON, LAURA LEE et ano to ARAUJO, CLAUDIA et ano

Property Address: 1246 HOLLEY ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12834 Page: 0566

Tax Account: 065.13-2-28

Full Sale Price: $360,000.00

PELLITTIERI, DOREEN H et ano to 1630 EMPIRE BLVD LLC

Property Address: 1630-3 EMPIRE BOULEVARD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12834 Page: 0647

Tax Account: 093.19-2-70.23

Full Sale Price: $365,000.00

TSYUPA, YELENA to TSYUPA, LYUBOMIR et ano

Property Address: 370 WHITING ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12834 Page: 0592

Tax Account: 049.03-1-30.1

Full Sale Price: $1.00

WESP, LORI to LORI M WESP IRREVOCABLE TRUST DATED JUNE 29 2023 et ano

Property Address: 212 COLONIAL DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12834 Page: 0421

Tax Account: 063.17-3-11

Full Sale Price: $1.00

14586

MATHEWS, MELISSA to GAISSER, EILEEN et ano

Property Address: 157 YORK BAY TRAIL, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12834 Page: 0472

Tax Account: 160.18-3-30

Full Sale Price: $388,000.00

14606

CHESEBRO, JENNIFER M et al to CHESEBRO, JENNIFER M et ano

Property Address: 84 CROSSGATES ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12834 Page: 0521

Tax Account: 088.03-2-30

Full Sale Price: $0.00

CUCCHIARA, PAUL A to OSBORNE, MEGAN E

Property Address: 74 ANN MARIE DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12834 Page: 0402

Tax Account: 103.20-1-66

Full Sale Price: $260,000.00

MARTUSCIELLO, FRANK et ano to ROSS, CHRISTOPHER P

Property Address: 285 MATILDA STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12834 Page: 0573

Tax Account: 104.15-1-59

Full Sale Price: $109,000.00

14608

ANDERSON, ANITA et ano to RHODES, KIMBERLY L

Property Address: 1025 EXCHANGE STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12834 Page: 0346

Tax Account: 121.77-1-65

Full Sale Price: $165,000.00

14609

CASSELS, KATHRYN A et ano to GERACI, NANCY

Property Address: 200 WOODSIDE PLACE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12834 Page: 0569

Tax Account: 092.14-1-43

Full Sale Price: $245,000.00

DWMH ROCHESTER TRUST et ano to GRANT, ANABELLE et ano

Property Address: 82 ARBUTUS STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12834 Page: 0442

Tax Account: 107.21-1-41

Full Sale Price: $49,900.00

HAMILTON, CHRISTINA N BRIDGES et ano to BRET AND SHARILYN PRIDEAUX TRUST et al

Property Address: 171 BENNETT AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12834 Page: 0661

Tax Account: 092.45-2-57

Full Sale Price: $196,001.00

KRIEGER, MARVIN et ano to KRIEGER, MARVIN W et ano

Property Address: 18 SHINGLE MILL ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12834 Page: 0461

Tax Account: 092.16-2-55

Full Sale Price: $0.00

LITTLE FLOWER HOMES LLC to CROUSE, CHRISTOPHER T et ano

Property Address: 419-421 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12834 Page: 0546

Tax Account: 107.55-3-5

Full Sale Price: $94,000.00

MATTUCCI, BARBARA C to REVIVE REALTY LLC

Property Address: 54 EDMONTON ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12834 Page: 0458

Tax Account: 107.67-1-20

Full Sale Price: $95,000.00

14611

HATTON, AMY et ano to HATTON GROUP LLC

Property Address: 79 FARRAGUT STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12834 Page: 0552

Tax Account: 120.62-1-70

Full Sale Price: $1.00

14612

DOGWOOD RENOVATION LLC to ALWARDT, MICHELLE LYNN

Property Address: 270 BURLEY ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12834 Page: 0494

Tax Account: 076.21-2-44

Full Sale Price: $160,000.00

JOUBERT, JODY et ano to MARTIN, ROBERT

Property Address: 86 ALPINE ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12834 Page: 0430

Tax Account: 046.20-10-8

Full Sale Price: $180,000.00

14616

HURRELL, LORRAINE B to HURRELL, DAVID

Property Address: 179 SIERRA DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12834 Page: 0363

Tax Account: 046.19-9-24

Full Sale Price: $1.00

SALAFIA, JAMIE et ano to LAWSON, BRITTANY L

Property Address: 185 DESMOND ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12834 Page: 0596

Tax Account: 060.55-4-13

Full Sale Price: $175,000.00

ZACHE GUL HOLDINGS LLC to OLYER, CHRISTOPHER et ano

Property Address: 2527 ENGLISH ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12834 Page: 0514

Tax Account: 058.02-2-21

Full Sale Price: $120,000.00

14617

MORELLO, SALVATORE P et al to MANKOWSKI, DAVID

Property Address: 350 SCHOFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12834 Page: 0339

Tax Account: 076.18-2-15

Full Sale Price: $105,000.00

PISTON, MARGARET M to ANDERSON, NICKESHA M

Property Address: 69 SEAFORD DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12834 Page: 0612

Tax Account: 076.19-2-14

Full Sale Price: $228,000.00

SPAMPINATO, ANGELO J et ano to SPAMPINATO, DAVID P et al

Property Address: 400 LAKESHORE BOULEVARD EXTENSION, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12834 Page: 0529

Tax Account: 047.18-2-39

Full Sale Price: $0.00

14620

1170 PARK AVE LLC et ano to OBRIEN, JORDAN PAUL

Property Address: 1691 SOUTH AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12834 Page: 0408

Tax Account: 136.54-2-24

Full Sale Price: $240,000.00

CARROLL, ROBERT T to CLEMENT INVESTORS LLC

Property Address: 88 WESTVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12834 Page: 0469

Tax Account: 136.54-2-77

Full Sale Price: $195,000.00

L&L RESIDENTIAL ROCHESTER, LLC to MNK DEVELOPERS CO LLC

Property Address: 323 EAST HENRIETTA ROAD, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12834 Page: 0618

Tax Account: 136.78-1-12./323

Full Sale Price: $157,500.00

MCGUIRE, KATHERINE L to MCGUIRE, KATHERINE L et al

Property Address: 115 GREGORY PARK, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12834 Page: 0397

Tax Account: 092.45-1-14

Full Sale Price: $1.00

14621

KELLY, TYRONE C JR to BILLUPS, BRENDA W

Property Address: 63 BERLIN STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12834 Page: 0411

Tax Account: 106.24-1-17

Full Sale Price: $68,000.00

RODRIGUEZ, CLAUDIO et ano to RODRIGUEZ, INGRID et ano

Property Address: 842 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12834 Page: 0414

Tax Account: 091.65-1-9

Full Sale Price: $1.00

14622

HOFMANN, GREGORY to COOPER, ALAN

Property Address: 440 HOFFMAN ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12834 Page: 0631

Tax Account: 077.06-1-13

Full Sale Price: $505,000.00

NERMUNKH, TSENGELEN to ISHMAN, SAMUEL A et ano

Property Address: 262 GARFORD ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12834 Page: 0560

Tax Account: 077.11-4-22

Full Sale Price: $232,750.00

14623

CONIBER, JEAN to MIKLOS, ELICIA J et ano

Property Address: 135 BRIGHTWOODS LANE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12834 Page: 0466

Tax Account: 149.11-1-13

Full Sale Price: $275,000.00

PAPPA, BEVERLY J to DACHILLE, RYAN C

Property Address: 17 HAROLD AVENUE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12834 Page: 0517

Tax Account: 160.07-2-19

Full Sale Price: $125,000.00

14624

BARCLAY, LINDA C to BARCLAY, LINDA C et ano

Property Address: 17 STOVER ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12834 Page: 0418

Tax Account: 146.05-3-56

Full Sale Price: $1.00

CUMMINGS, DOROTHY to GHASSAT, NADIA

Property Address: 2908 AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12834 Page: 0599

Tax Account: 133.19-2-69.2

Full Sale Price: $229,000.00

LIBERATORE, DAVID et ano to CARREGIN, RYAN et ano

Property Address: 0 WHITTIER ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12834 Page: 0664

Tax Account: 116.02-4-16.1

Full Sale Price: $110,000.00

PERRE, RUSSELL W to MORENO, ANA MARIA et ano

Property Address: 57 EAST BELLAQUA ESTATES DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12834 Page: 0644

Tax Account: 145.04-2-34

Full Sale Price: $460,000.00