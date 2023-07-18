Monroe County, NY judgments recorded June 22-24, 26, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded June 22, 2023
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
VALENTI, MICHAEL C
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
ALBRECHT, CAROLYN
Favor: LVNV FUNDING LLC
BURRESS, JOSEPH M JR
Favor: LYONS NATIONAL BANK
HIGGINS, ROSEMARY et ano
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
HIRSH, DAWN
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
RODRIGUEZ, ANGELITA RUIZ
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
RODRIGUEZ, MARCOS et ano
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Saliceti, Erica L
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
TOWLSON, MARTHA
Favor: LVNV FUNDING LLC
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
BURKS, KENTRELL
Favor: PINNACLE CREDIT SERVICES LLC
CARTER, SABRINA E
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
DEVISSER, GEORGE C
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
KEATON, KEITH
Favor: NORTHSTAR CAPITAL ACQUISITION LLC
KRAFT, KIMBERLY
Favor: LVNV FUNDING LLC
LOTT, LEMUEL J
Favor: FORD MOTOR CREDIT COMPANY
NEVILLE, KENNETH
Favor: ARCADIA FINANCIAL LTD et al
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
BLISS, JACOB F
Favor: CHILI TOWN COURT
JUDGMENT VACATED, OTHER COURT
GONZALEZ, ISMAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GONZALEZ, ISMAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GONZALEZ, ISMAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GONZALEZ, ISMAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GONZALEZ, ISMAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GONZALEZ, ISMAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GONZALEZ, ISMAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SATISFACTION OF JUDGMENT
ALL INTERNATIONAL FOOD MARKET INC
Favor: WORKERS COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: WORKERS COMPENSATION BOARD OF STATE OF NEW YORK
Amount:
CORNISH, SHANNON et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: RELIN GOLDSTEIN CRANE LLP
Amount:
GREEN, JAMES M et al
Favor: AUTOVEST LLC
Attorney: DEILY GLASTETTER LLP
Amount:
HILLEN, ROSALIE M
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount:
HILLEN, ROSALIE M
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Attorney: COHEN & SLAMOWITZ LLP
Amount:
MILLIRON, NICOLE A et ano
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
MILLIRON, NICOLE A et ano
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
NICOLOSI, ALAN et ano
Favor: AMERICREDIT FINANCIAL SERVICES INC et ano
Attorney: STEPHEN EINSTEIN AND ASSOCIATES PC
Amount:
SHERRON, MONA G
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: KIRSCHENBAUM & PHILLIPS PC
Amount:
STEIN, JAN
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: KIRSCHENBAUM & PHILLIPS PC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
ALLIE, RANDOLPH R
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
ARMSTRONG, MORICE
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
BOSTIC, XAVIER D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BOST-JEFFRIES, DREONNA L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BOUCHARD, MARIE J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BOWDEN, CHARLES J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BRADLEY, PRINCE
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
BRADWELL, DARREALL
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BRADWELL, DYLAN D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BRADY, JOSEPH
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BREEDLOVE, JOSHUA D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BRENNAN, THOMAS F
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BREWER, OMARION D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BREWER, THOMAS A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BROCKWAY, CRASTIN R
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
BROWN, MARQUIS W
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
BUTLER, LAMEERAH M
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
BYRD, SHAKUR D
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
BYRD, SHAKUR D
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
CANCEL-PEREZ, JOSE E
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
DAILEY, CHANDRA Y
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
DAVIDSON, STCHRISTOPHER M
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount:
GALETTO, WILLIAM R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
HIGGIN, MARYANN
144 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: DIRECT MERCHANTS et ano
Attorney: FORSTER AND GARBUS LLP
Amount: $1,306.15
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
AFFLICK, LAQUITA S
15 ELLICOTT STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
ALBERT, SHANTIA N
79 MAYVILLE LANE, ROCHESTER NY 14617
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
AVIES, THAJ K
453 RED SPRUCE LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
BANKS, JACOB M
99 STOVER ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BARNES, JAMEELAH A
464 W MAIN STREET 201, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
BATISTA, JOSE R BENOIT
62 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
BEAVER, JONATHAN W
300 LEONARD ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
BENIQUEZ, EDILBERTO
1193 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $55.00
BENITEZ, ASHLEY S
94 STERLING STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $170.00
BENITEZ, ASHLEY S
94 STERLING STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $170.00
BENITEZ, ASHLEY S
94 STERLING STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $170.00
BENJAMIN, JOVAN D
905 PELHAM SQUARE WAY, GREER SC 29650
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
BENJAMIN, REBECCA A
261 WILBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $60.00
BENNETT, KISWAN A
200 EAST AVENUE #1105, ROCHESTER NY 14604
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
BENNETT, ROSA M
635 BROOKS AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
BENNETT, THOMAS L
19 WESTWAY COURT, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BERNARD, EGLAND L
7444 SPARKLING LAKE, ORLANDO FL 32819
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
BERRY, ROBERT L
98 LINCOLN AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $365.00
BERTRAND, KYLE T
13 GREENLEAF MEADOWS, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $255.00
BESS, EARNEST J
74 SARATOGA AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
BESSEMANS, GODEUIEUE
16602 SELL CIRCLE #53, HUNTINGTON BEACH CA 92649
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
BILL, JAMES R
7203 WEBSTER CROSSING, CONESUS NY 14435
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
BINION, BRIAN C
66 CLAY AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
BIQUAN, JIANG
329 W 24TH STREET, CHICAGO IL 60616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
BIRMINGHAM, SR
30 WELLINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
BISSON, KENNETH G
44 MONTANA CRESCENT, KITCHENER ON N/A N2N2R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
BLACKSHEAR, PRESTON S
21 HILLENDALE STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
BLACKWELL, SEAN P
175 WARD STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BLAIR, CAMMARON L
190G WESTVIEW COMMNS, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
BLAIS, GEORGE A
60 PONTY POOL CIRCLE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
BLAKE, JERVON T
536 MAPLE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BLAKE, LENZY S
185 ALEXANDER STREET, ROCHESTER NY 14607
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $80.00
BLUE, RONNIE D
90 KRON STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $192.00
BODUR, HACI I
140 NEVINS ROAD, HENRIETTA NY 14467
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $250.00
BOGAN, JIMESHA T
1047 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BOGAR, TIANA S
108 WEEGER STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $350.00
BOLLAR, GREGORY L
134 KILMAR STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
BONHAM, PLESHETTE Y
852 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $370.00
BONILLA, AMADO M
1855 BROOKS AVENUE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BONNEAU, EDMUND P
17 DAVEY CRESCENT, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
BOOSE, SHAMICA L
294 DRIVING PARK 6, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $436.00
BOSLEY, ASHLEY
63 TINDALE DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
BOSOTINA, JAMES R
5790 E RIVER ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $80.00
BOST, JASON C
6 SPRUCEWOOD LANE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
BOYD, ELIZABETH A
462 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $240.00
BROWN, JACKQULYN G
46 LANSMERE WAY, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
BROWN, JONATHAN D
2052 EAST MAIN STREET 504, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
BYRD, RHONDA D
164 VAN AUKER STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
CARVIN, SHAQUANNA M
23 ZIMMER STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $300.00
CHASE, ANGELA M BORREGO
313 MCNAUGHTON STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
CONYERS, TEVIN M
159 GATEWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
COOPER, MASAKELA R
27 NEWCOMB STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
COOPER, SEAN P
238 OGDEN CENTER ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $185.00
CORDELL, ANTHONY R
434 EDGECREEK TRAIL, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
CORDELL, RAMELL A
880 SOONER ROAD, MIDWEST CITY OK 73110
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
CORDELLO, GABRIELLA M
66 DR SAMUEL MCCREE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
CORREIA, SASHA V
75 GREEN KNOLLS DRIVE APT B, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
COSTELLO, MATTHE T
93 MONICA STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $225.00
COSTELLO, MATTHE T
93 MONICA STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $25.00
COTTON, TAMARA N
380 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
COURTNEY, JOSHUA W
1097 TONAWANDA STREET, BUFFALO NY 14207
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $363.00
COUSER, KENNY L
37 FLOVERTON STREET, ROCHESTER NY 14610
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
COWDEN, ANDREW L
17 DURANT PLACE, FAIRPORT NY 14450
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $285.00
COX, BRIAN T
112 STONE ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $192.00
COX, MICHAEL J
743 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $400.00
CRAWFORD, OTIS L
140 RANDOLPH STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
CRAY, ELAJA L
164 KINGSBERRY DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
CREATURO, KRISTIN L
314 MIRAMAR ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
CRENSHAW, WILLIAM M
269 WHITNEY STREET APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
CRIFFIELD, NICOLE L
1035-C SPENCRPT ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $230.00
CRIFFIELD, RICHARD J
25 GREEN IVY CIRCLE, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $273.00
CRUZ, DAVID
370 OLNEY ROAD, NAPLES NY 14512
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
CRUZ, DESEAN M
735 LEE ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
DIAZ, ANNAMARIE
55 SKYLANE DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
DUKES, KAJAH A
991 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
EAN HOLDINGS LLC
14002 EAST 21ST SUITE 1500, TULSA OK 74134
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
ERDLE, JESSE A
6 DUNNEWOOD COURT, PITTSFORD NY 14534
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
FARNSWORTH, ANNE M
1066 FAWN WOOD DRIVE, WEBSTER NY 14580
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
FOOTE, JOSEPH D
146 PILOT STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
FULTON, YANTISE L
49 WESTGATE TERRACE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $240.00
GALETTO, WILLIAM R
551 GILLETT ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
GAUSE, MIKEYA T
15 LUNSFORD LANE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
HILL, LEANDRA C
18 6TH STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
HOLMES, JACQUELINE A
114 BARNARD STREET, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
HOMER, GAVIN S
10 HIGHRISE DRIVE, HILTON NY 14468
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
JAMES, AARON K
512 COLUMBIA AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
JOHNSTON, NICOLE L
730 EASTBROOKE LANE, ROCHESTER NY 14618
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
JONES, MALIQUE
15 WINCHESTER DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Favor: BRADSTREET, DEBORAH
Amount: $1,068.00
KALPIN, BRITTANY L
38 ATLEE DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
KARNS, EMILY E
174 ROSSMORE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
KELLY, DYLAN J
4 GROVEWOOD LANE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
KING, JANNA J
93 THURSTON ROAD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
KITTELBERGER, JAMAL G
191 FERNWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
LAWSON, HIRAM G
94 COTTAGE STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
LENHART, CARL M
365 HAGUE STREET APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
LOPEZ, ALISA R
1529 BUFFALO ROAD 49, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
MCFADDEN, LUCILLEYA B
54 LASER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
MEADOWS, EBONY S
154 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
MOORE, LAYNE M
52 NISA LANE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
MURRAY, JOHN D
61 COLWICK ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
NUNEZ, DYSTANY N
47 GLENDALE PARK, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
PEMBERTON, DORIS A
132 CHARWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
POOLE, TYNESHAH P
309 HAMPTON BOULEVARD, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
RICH, KEITH A
3 ROGERS DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
RIVERA, RENEE G
30 KIMBERLY ANN DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
ROSENBAUER, PAUL J
22 PLOVER STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
ROSS, CARMELLIA T
37 ROCHELLE STREET, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
RUSSELL, CARBERT C
38 SHELTER STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
SCHERZI, ANTONIO D
67 NORY LANE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
SCOTT, LAKRANA N
258 1ST STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
SMITH, JAMIE L
48 NEWFIELD DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
TAPOGNA, MICHAEL V
25 BRYN MAWR ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
VASQUEZ, DAVID J
19 FIRESTONE DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
VERDILE, MICHAEL J
40 CUTTER DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
WARE, SHAKILA L
810 CALM LAKE CIRCLE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
WASHINGTON, PARIS R
27 WALNUT STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
WILLIAMS, KENNETH O
73 TARWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
Judgments
Recorded June 23, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
SMITH, KENNETH
450 AVERILL AVENUE, ROCHESTER NY 14607
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
ARGENTO, ANTHONY D
436 THOMAR DRIVE, WEBSTER NY 14580
Favor: ARGENTO, DARLENE G
Attorney: FERO & INGERSOLL LLP
Amount: $11,901.25
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
SCHINSING, HOLLY J
Favor: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
WAGNER, JESSICA
Favor: LVNV FUNDING LLC
SATISFACTION OF JUDGMENT
ALGHAMDI, FAISAL
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
BAGLIN, BRANDI et al
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
BUNDY, JOSHUA
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
BURGIO, ADAM
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
CAMPBELL, JEREMY R et ano
Favor: HYBRID ADVANCE LLC
Amount:
CLEVENGER CUSTOM CONSTRUCTION INC
Favor: Workers’ Compensation Board of the State of New York
Amount:
COLEMAN, ROBERT A
Favor: EAST AVENUE DENTISTRY PLLC
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount:
DANIELS, TOMICA
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
DELANCY, LATONYA E
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS, LLC
Amount:
FLYNN, JUSTIN WILLIAM
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
FOUNTAINE, MARK JR
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
HILL, BRETT
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JERZAK, DOMINICK
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JONES, CURTIS
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
KOHISTANY, BAHMAN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MR VEER INC DBA SOBOL
Favor: Workers’ Compensation Board of the State of New York
Amount:
NEWCOMBE, ROBERT
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS, LLC
Amount:
TATE, LAQUINTON
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
VELEZ, LUIS
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WARNER, ROSANNE et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
BAKER, BRANDON J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BEACHNER, CHRISTOPHER
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BESS, PAULETTE P
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BHATTARAI, SHASHWAT
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BRAY, KELLY N
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BROWN, JARED R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BROWN, MICHAEL A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BURGESS, DAVID R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BURGOS, JOSE R JR
JR JR, JR JR JR
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BURKE, THOMAS A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BURKETT, JORDAN J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BURNETT, BRITTNEY M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BURNETT, KHALIID A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BURNS, IVERA A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BURNS, ROBERT S
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BURROUGHS, KAMERIN D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BURT, STANLEY L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BURTON, MICHAEL
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BUSH, MALEEK S
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BUSSEY, ANTHONY D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
CAMPBELL, DAWN M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
CHIINZE, ANNIE N
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
COLEMAN, AKILAH J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
COLLIER, ADRIAN C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
COLLIER, ADRIAN C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
COLLIER, MICHAEL B
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
CONSTRUCTIONDEVE, ARS
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
COVELL, JOHNLEE A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DAIVS, DEVON R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DAIVS, ERICK M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DAVIDSON, GERMAINE T
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DAVILA, LUZ D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DAVIS, ALTWAN C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DAVIS, BERNARD
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DAVIS, BRANDON L
Favor: GATES TOWN COURT
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DAVIS, ERIC L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DAVIS, JAMESALE L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DAVIS, KEVIN A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DAVIS, LELAND J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DAVIS, MICHAEL J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DAVY, DWAYNE R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DAWKINS, KAYLIN M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DAY, MICHAEL S
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DAYMON, ERICK WE
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DECRAMER, EMILY A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DEFIORE, VINCENT C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DEGRO-PEREZ, VIVIAN
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DEJESUS, JERIKA M
Favor: GATES TOWN COURT
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DELARIO, MICHAEL D
Favor: GATES TOWN COURT
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DELEON, JOSEPH L
Favor: GATES TOWN COURT
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DELGADO-HARRIS, DARION S
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DELKLER, PORCHIA A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DELORIA, MARK T
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DELPRIORE, LAWRENCE
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DEMERY, BRITTANY M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DEMOREST, ROBERT H
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DENNARD, HARDWICK
Favor: GATES TOWN COURT
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ELAM, KESHINA M
Favor: GATES TOWN COURT
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GREEN, NORRIS R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HENDERSON, NIAYARA M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HUSSEIN, AHMAD
Favor: GATES TOWN COURT
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JENKINS, AMBER L
Favor: GATES TOWN COURT
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JONES, ALANA M
Favor: GATES TOWN COURT
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LAMPART, DESEREEL J
Favor: GATES TOWN COURT
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MACK, RAY C
Favor: GATES TOWN COURT
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MASON, MICHAEL A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MATHIS, LARICO E
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MCCLOUD, JAMEZ T
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MCFARLAND, JUDY G
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MONTALVO, ANISSA
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
NEELEY, SHAMICKA R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
NGUYEN, TERESA
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
NYHAN, PAMELA G
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
PETERSON, SONYA V
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
RABY, CHINOYA A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
RODRIGUEZ, XAVIER I
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SCHAFFER, RACHAEL M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SKINNER, KEVIN J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMITH, BENJAMIN P
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
THAI, YEN A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
THOMAS, DANISHA A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
WALKER, QUINTON E
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
ALMODOVAR, JORGE
80 GREGORY STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES INC
Attorney: PRESSLER & PRESSLER LLP
Amount: $585.59
AVERILL, WILLIAM
6 RICK EDGE CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Attorney: PRESSLER FELT & WARSHAW LLP
Amount: $4,346.31
BOSTON MARKET
442 JEFFERSON ROAD, ROCHESTER NY 14623
Favor: MAIN-FORD GENERIC SUPPLY CO INC
Attorney: LAW OFFICE OF THOMAS J DISALVO ESQ
Amount: $3,517.83
GUTTIEREZ, BETSY
265 DRIVING PARK AVENUE APT 35, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
GUTTIEREZ, BETSY L
265 DRIVING PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
GUTTIEREZ, BETSY L
265 DRIVING PARK AVENUE APT 35, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $120.00
GUTTIEREZ, BETSY L
265 DRIVING PARK AVENUE APT 35, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
HARMON, JOHN T
547 JOSEPH AVENUE, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
HERRING, MARTINE
25 BITTNER STREET APT 302, ROCHESTER NY 14604
Favor: NEW CENTURY FINANCIAL SERVICES INC
Attorney: PRESSLER & PRESSLER LLP
Amount: $1,532.10
JACKSON, TYJOHN T
420 MURRAY STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
JONES, WALI B
46 DALE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
LUCAS, REGINALD W JR
1454 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $120.00
MACK, MICHAEL J
295 PARK WAY FLOOR UP, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
MACK, MICHAEL J
295 PARK WAY APT UP, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
MANIGAULT, JONATHAN L
285 ORMOND STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $120.00
MCEACHIN, STEPHANIE
112 TYLER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $120.00
MOXLEY, DWIGHT A II
185 MT HOPE AVENUE APT 810, ROCHESTER NY 14620
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $120.00
PANICCIA, RONALD J
25 REYNOLDS STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
RIVERA-RUIZ, VICTOR M
421 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $120.00
RUE, CHRISTOPHER J
301 FROST AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $240.00
SING-LAZARO, ROMUADO S
21 BORCHARD STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
THRAVES, JASON
26 TRYON ESTATES, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $120.00
TRACY, JEREMIAH T
2148 CLOVER STREET NORTHEAST, PALM BAY FL 32905
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $706.00
WESSON, JERRY D III
339 FROST STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $250.00
WOODS, DYLLON L
210 MAIN STREET, GATES NY 14614
Favor: ROCHESTER CITY COURT
Amount: $120.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
ALFANO, ANTHONY T
1073 STOWELL DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $205.00
BACK, KAYLYNN S
2161 BAIRD ROAD UNIT 2, PENFIELD NY 14526
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
BARNARD, CHRISTINA M
140 WINDSORSHIRE J, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
BEARD, JOSHUA K
80 FRIEDERICH PARK, ROCHESTER NY 14621
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $125.00
BREWER, VALENCIA S
193 SHERMAN STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BRIGGS, TATIANA C
522 HAWKS NEST CIRCLE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $150.00
BRITTON, JOSEPH R
93 ARBORWOOD CRESCENT, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BROCK, CHRISTOPHER J
44 CARTHAGE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $680.00
BROCK, CHRISTOPHER J
44 CARTHAGE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BROCK, CHRISTOPHER J
44 CARTHAGE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BROCK, CJ
308 BROOKS AVENUE APT B, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $330.00
BROCK, CJ
308 BROOKS AVENUE APT B, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $168.00
BROCK, ROSINEIDA
180 NORTH GLEN DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
BROCK, TERRY O
129 ELMWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
BROCKMAN, ANTHONY W
4610 LYELL ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $285.00
BROOKS, ASHLEY M
25 OSCAR STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
BROOKS, DWAYNE K
771 BRITTON ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $110.00
BROOKS, ERROL W
234 DEPEW STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BROOKS, TAHAQUA
3467 SALEM ROAD, COVINGTON GA 30016
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $273.00
BROOKS, TIMOTHY R
832 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $95.00
BROOKS, TIMOTHY R
832 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BROWN, AUNDRA
57 WELLINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $285.00
BROWN, AYANNA D
356 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
BROWN, CALVIN L
1883 BROOKS AVENUE APT 5, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BROWN, CHYNNA S
50 N CHEST NUT STREET APT 907, ROCHESTER NY 14604
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
BROWN, DAVID
2512 SEVENTH AVENUE 54, NEW YORK NY 10039
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $155.00
BROWN, DEISJAR A
155 SAMUEL MCCREE DRIVE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
BROWN, HEATHER M
225 OGDEN CENTER ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
BROWN, JAMES I
392 STATE STREET APT 22, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $185.00
BROWN, JAMES J
2052 E MAIN STREET 118, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $343.00
BROWN, JONATHAN D
19 AINSWORTH LANE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
BROWN, JONATHAN D
19 AINSWORTH LANE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $273.00
BROWN, JONATHAN L
465 NORTH STREET APT 5, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $256.00
BROWN, JONATHON D
19 AINSWORTH LANE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $420.00
BROWN, JOSEPH R
132-R GATES GREECE TOWNLINE ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $192.00
BROWN, LAJUANE
1575 E 17TH STREET 8A, BRONX NY 10472
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $183.00
BROWN, LEROY J
1448 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $276.00
BROWN, MAGGIE R
499 WESTFIELD STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $80.00
BROWN, NADIA L
1625 CONLEY ROAD, CONLEY GA 30288
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
BROWN, RENEE F
1950 UC BOULEVARD 708, UNIVERSAL CITY TX 78148
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $185.00
BROWN, SCOTT A
2206 DOUGLAS STREET, JOLIET IL 60435
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $150.00
BROWN, STEVEN B
321 LAKE AVENUE APT 403, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $245.00
BROWN, TIMOTHY F
100 SALINA STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
BROWN, TIMOTHY L
766 TITUS AVENUE, ROCHESTER NY 14617
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
BROWNE, COLLEEN A
14 HILLTOP COURT, W SENECA NY 14224
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
BRUMFIELD, BREAZAIH L
229 COUNTESS DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $330.00
BRUMFIELD, DIAMOND M
229 COUNTESS DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
BRUMFIELD, MICHAEL J
361 AVERY STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $343.00
BRUMFIELD, TIAMONII D
21 JEFFERSON TERRACE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BRUNER, KRISTY L
236 SHERMAN STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BRYANT, CALVIN I
218 BIRR STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
BUCKNER, BRANDON L
63 WARD HILL ROAD, HENRIETTA NY 14467
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $285.00
BULGER, EMILY K
83 LABURNAM CRESCENT STREET APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $212.00
BULLOCK, ELLIOTT G
110 SALINA STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $210.00
BUNCE, SHANE C
2717 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $110.00
BURDETT, DANIEL A
65 TWIN BEACHES DRIVE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
COLLINS, QUINDELLE
2880 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
COLLINS, RIP L
244 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
COLLINS, ROBERT L
4138 GALLAGHER, SAGINAW MI 48601
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $50.00
COLON, ANGEL M
13 W CREST DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $95.00
COLON, FELIX A
139 FAIRGATE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
COLON, JOHNNY A
156 WOODROW AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
COLON, JOSHUA
59 ORANGE STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
COLON, ROBERTO L
3585 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
COLON, SASHA E
170 OTIS STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $350.00
COLONACEVEDO, MICHELLE M
64 BLOSS STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $420.00
COLON-SANCHEZ, J M
101 WARWICK AVENUE 2, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $268.00
COMELLA, C J
4135 EAST COOLBROOK AVENUE, PHOENIX AZ 85032
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $150.00
CONLEY, DARRYL W
1108 ALLEN ROAD, WATERLOO NY 13165
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
CONNELL, RICHARD W
220 ARMSTRONG ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
CONNOR, TAMMI M
1420 LEHIGH STATION 5, HENRIETTA NY 14467
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
CONSTANTINE, CHATOYA D
1 STRAUB ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
CONTE, JENNIFER S
16715 HINDS ROAD, HOLLEY NY 14470
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $187.00
COOK, BRANDON L
60 HOBART STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
COOK, MARTIN S
1038 LADUE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
COOK, MYRON B
PO BOX 90323, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $320.00
COOKE, TIMOTHY
74 ELK STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $80.00
COOKE, TIMOTHY
74 ELK STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $80.00
COON, MELISSA M
504 BROOKS AVENUE 19, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
COOPER, DALLAS A
292 AMES STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
COOPER, LEE L
692 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $205.00
CRUZ, EVELISS L
63 VENDOME DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $363.00
CRUZ, JAMILETTE M
1420 MONROE AVENUE APT 6, ROCHESTER NY 14618
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $200.00
CRUZ, JASON E
989 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
CRUZ, JONATHAN
301 E ERIE AVENUE, PHILADELPHIA PA 19134
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $365.00
CRUZ, JOSE L
366 LAKEVIEW PARK, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
CUERDO, MARIAELENA E
127 WEAVER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
CURTIS, JAMES L
2866 ROOSEVELT HIGHWAY, HAMLIN NY 14464
Favor: HAMLIN TOWN COURT
Amount: $220.00
CUSENZ, PATRICK E
256 GATES MANOR DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $30.00
CZUDAK, JAMES Z
232 CLINTON STREET APARTMENT 3, BINGHAMTON NY 13905
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
DADE, MARCHET O
766 TITUS AVENUE, ROCHESTER NY 14617
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
DADE, RANDOLPH R
575 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $270.00
DAGUILAR, SABRINA C
190 WELLINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
DAILEY, STERLING A
866 THURSTON ROAD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
DAILY, CHRISTOPHER
27 WOLFE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
DAK, RIEK C
1171 N CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $350.00
DAMBROSIO, MARK A
9 GILMORE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
DAOUD, MEDHAT L
74 WENDY LANE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
DEWS, ROGER D
RT 1 BOX 303, LYNCH STATION VA 24571
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
DIGUARDI, JULIANA
109 LIMERICK LANE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $50.00
DILALLA, STEVEN L
42 VILLA STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
DILELLA, ADAM P
87 POPLAR STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
DONOVAN, EVAN J
110 MARBLEHEAD DRIVE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
DOWDELL, TEVIN A
3 WALTER PARK, GATES NY 14614
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
FONTANEZ, ERICK M BRUNO
77 MILLER STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
JOHNSON, RICHARD E
3196 SMITH ROAD, CANANDAIGUA NY 14424
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
LANZE, MICHAEL R
77 BARBERRY TERRACE, ROCHESTER NY 14621
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $255.00
LAVIENA, MARIO JR
132 DORSET STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $205.00
LOYD, SHARON R
830 TROLLEY BOULEVARD, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
PAYNE, JEREMIAH J
178 SILVER STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: SWEDEN TOWN COURT
Amount: $386.00 PUTNAM, WILLIAM M
571 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $255.00
RIDGEWAY, BENNIE J
300 GENESEE STREET 408, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
SIMMONS, EDWARD C
1486 LAKE ROAD, HAMLIN NY 14464
Favor: HAMLIN TOWN COURT
Amount: $225.00
SKYE, SARAH L
37 MAIER CIRCLE, SPENCERPORT NY 14559
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $125.00
TARADENA, JULIE A
1124 GARSON AVENUE 7, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
TAYLOR, MICHAEL H
249 ALDEN ROAD APT D, GREECE NY 14626
Favor: SWEDEN TOWN COURT
Amount: $192.00
TAYLOR, MICHAEL H
249 ALDEN ROAD APARTMENT D, GREECE NY 14626
Favor: SWEDEN TOWN COURT
Amount: $200.00
TITUS, BRITTNEY R
1117 SOUTH PLYMOUTH AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $350.00
Judgments
Recorded June 24, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
HOLLAND, ROBERT
3781 LAKE AVENUE APT B8, ROCHESTER NY 14612
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Attorney: PRESSLER AND PRESSLER LLP
Amount: $1,230.56
KLEIN, JAMES A
1391 LONG POND ROAD, GREECE NY 14626
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Attorney: PRESSLER FELT & WARSHAW LLP
Amount: $773.55
Judgments
Recorded June 26, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
ARMSTRONG, RYAN SHANE
62 LAKEVIEW PARK, ROCHESTER NY
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $570.00
BROWN, ERICA et ano
390 NORTH GLEN DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,425.00
CAFARELLI, JESSICA T
15 CHESHAM WAY, PERINTON NY 14550
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
CRANE, JENNIFER
1699 QUALTROUGH ROAD, ROCHESTER NY 14625
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $200.00
JOHNS, THOMAS IV
173 SIXTH STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
SMITH, KENNETH
450 AVERILL AVENUE, ROCHESTER NY 14607
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
SNOW, CRYSTAL
17 BLOOMINGDALE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
THOMPSON, ANTHONY
324 SMITH STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $400.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
AAA VENDING & CATERING LLC et al
681 FALMOUTH ROAD SUITE D21, MASHPEE MA 02649
Favor: ROYAL BUSINESS GROUP LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $36,008.33
ACCORSO, THOMAS
27 SHETLAND CIRCLE, ROCHESTER NY 14624
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MIRANDA L JAKUBEC ESQ
Amount: $3,424.88
ALLCHIN, JONATHAN
815 HOWARD ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: STEVEN L ROSENTHAL ESQ
Amount: $1,016.61
ARGENTO, ANTHONY D
436 THOMAR DRIVE, WEBSTER NY 14580
Favor: ARGENTO, DARLENE G
Attorney: THOMAS J DISALVO ESQ
Amount: $11,901.25
BEN BUILT LLC et ano
847 ISLAND ROAD, WEISER ID 83672
Favor: ATIPANA CREDIT OPPORTUNITY FUND I LP
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $22,014.62
CHANG, EUNG KYO et ano
3450 STEVE REYNOLDS BOULEVARD 200, DULUTH GA 30096
Favor: FINCOAST CAPITAL LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $12,874.00
CLANTON, ALLISON G
558 UPPER FALLS BOULEVARD, ROCHESTER NY 14605
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $2,862.67
COLTON, MICHAEL J
156B S MAIN STREET, FAIRPORT NY 14450
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $4,423.88
CRESCENT DEVELOPMENT GROUP INC et ano
2530 CORPORATE PLACE A102, MONTEREY PARK CA 91754
Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $14,293.59
DILWORTH, WILLIE J
100 MARBLE DRIVE, ROCHESTER NY 14615
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $17,239.43
EXPRESS ELECTRIC SUPPLY LLC et ano
17348 HIGHWOOD DRIVE, ORLAND PARK IL 60467
Favor: APEX FUNDING SOURCE LLC
Attorney: YEHUDA KLEIN ESQ
Amount: $68,232.00
FLATT, JENNIFER
20 HOLLYWOOD STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $7,167.20
GATHERS, GRIFFIN et ano
15 NOTRE DAME DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $32,265.47
O’SHEA, KERRI
37 GREAT MEADOW CRICLE, ROCHESTER NY 14623
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ
Amount: $8,322.77
PIERCE, DANIEL
3887 RUSH MENDON ROAD, MENDON NY 14506
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: STEVEN L ROSENTHAL ESQ
Amount: $1,038.52
QIAN, QIN
99 SCHILLING LANE, ROCHESTER NY 14618
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $6,496.03
RADCLIFFE, JONATHAN T
447 WEST AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $2,872.50
SANSEVERINO, JODY L et ano
25 WINCHESTER DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $58,816.70
SEWAR, MATTHEW PAUL
86 STRAWBERRY HILL, ROCHESTER NY 14623
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $5,206.53
VANEPPS, CARRIE A
4 CHARLES AVENUE, ROCHESTER NY 14623
Favor: TD BANK USA N.A.
Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ
Amount: $3,037.85
YOUNG, DEAN M
210 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GOLDMAN SACHS BANK USA
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $7,732.28
JUDGMENT SATISFIED
EDWARDS, EARNEST III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GAFFNEY, RAHEEM
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GOLDEN, DEWAYNE et ano
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GONZALEZ, ISMAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GONZALEZ, ISMAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HARRELL, JOSEPH SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HIGBEE, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HIGBEE, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HIGBEE, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HUCKS, LERON EDWARD
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
INGRAM, ANTHONY R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JACKSONPRESLEY, AMETHYST
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JOHNSON, MAURICE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
BATTLE, JAMES SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BEASLEY, ANTOINE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BRASWELL, CRAIG
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BRYANT, MALCOLM
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BURNS, JEFFREY M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAYWOOD, KATHLEEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CHARLES, FEDNER
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CLARK, REGGIE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CONYER, LOUIS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COOK, GARY D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CRITTENDEN, ROBERT L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CRITTENDEN, ROBERT L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CRITTENDEN, ROBERT L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CRITTENDEN, ROBERT L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CRITTENDEN, ROBERT L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CRITTENDEN, ROBERT L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CRITTENDEN, ROBERT L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CURRY, DEWAYNE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DEUTSCH, JOHN THOMAS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DODSON, JODY L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DONATE, LUIS J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
BACHI, LINDSAY
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
DAVILA, JENNIFER
Favor: LVNV FUNDING LLC
JENKINS, DWAYNE
Favor: STATE OF NEW YORK
KUHN, JULIA E
Favor: STATE OF NEW YORK
SERAFINI, VIRGINIA
Favor: LVNV FUNDING LLC
SATISFACTION OF JUDGMENT
AKA MARK C BARRETT et ano
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Amount:
KOVALCHUK, MYKOLA
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Attorney: MALEN & ASSOCIATES PC
Amount:
LINCOLN, BENJAMIN J et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:2