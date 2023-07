Monroe County, NY deeds recorded July 10, 2023

By: Daily Record Staff //July 19, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded July 10, 2023 62

NOT PROVIDED

VATTIMO, BRIAN C to COMPSON, ROBIN ANN

Property Address:

Liber: 12835 Page: 0256

Tax Account:

Full Sale Price: $185,000.00

14450

ABUD WOLF, JULIE A et ano to ABUD WOLF, JJJLIE A et ano

Property Address: 34 VALLEY BROOK DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12835 Page: 0263

Tax Account: 166.80-2-22

Full Sale Price: $1.00

COSTELLO, SUSAN M to COSTELLO, SUSAN M et ano

Property Address: 32 FILKINS STREET, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12835 Page: 0001

Tax Account: 152.16-4-72

Full Sale Price: $1.00

CUFARI, SAMUEL M to HIGGINS, HOWARD D

Property Address: 9 BLACK MALLARD CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12835 Page: 0235

Tax Account: 166.18-2-64

Full Sale Price: $245,000.00

RUBIEN, IRWIN M et ano to FABIANO, SEAN et ano

Property Address: 52 CHARDONNAY DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12835 Page: 0213

Tax Account: 180.05-1-67

Full Sale Price: $535,000.00

STEWART, CHRISTINE H et ano to RYCK, ANDREW et ano

Property Address: 1727 GLORIA DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12835 Page: 0113

Tax Account: 111.03-1-27

Full Sale Price: $750,000.00

14467

GLENDE, MARYANN E to SANYASI, ROSHNI et ano

Property Address: 139 NEVINS ROAD, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12835 Page: 0275

Tax Account: 175.16-1-20

Full Sale Price: $207,000.00

PRITCHARD, JOHN P to TRAYNOR, JAMES

Property Address: 80 WRIGHT ROAD, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12835 Page: 0210

Tax Account: 176.09-2-14

Full Sale Price: $170,000.00

14468

ATTRIDGE, DAVID M et ano to KRAUS, JENNIFER A et ano

Property Address: 859 PECK ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12835 Page: 0194

Tax Account: 056.02-1-23

Full Sale Price: $156,000.00

14472

SARTOR, JOHN W et al to SARTOR, BRANDON

Property Address: 288 CHAMBERLAIN ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12835 Page: 0318

Tax Account: 222.02-1-14

Full Sale Price: $350,000.00

14526

LACHANCE, PATTI to LACHANCE-BUTLER, DANIELLE

Property Address: 27 CAMBERLEY PLACE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12835 Page: 0249

Tax Account: 139.12-5-110

Full Sale Price: $1.00

14534

OWENS, LOUISE R to MAKUCH, ANIA

Property Address: 212 CANTERBURY ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12835 Page: 0116

Tax Account: 121.60-2-41

Full Sale Price: $210,000.00

WILMOT, DENNIS to CANNAN, CATHERINE et ano

Property Address: 717 STONE ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12835 Page: 0122

Tax Account: 164.03-1-3

Full Sale Price: $400,000.00

14543

R.H. MILLER FARMS LLC et al to 5121 WEST HENRIETTA ROAD LLC et al

Property Address: PINNACLE ROAD, RUSH NY 14543

Liber: 12835 Page: 0187

Tax Account: 203.01-2-31

Full Sale Price: $1.00

14546

SIBUMA, BERNARDO V JR to 37 CHILI AVENUE INC

Property Address: 37 CHILI AVENUE, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12835 Page: 0328

Tax Account: 199.08-1-42

Full Sale Price: $200,000.00

14559

GILLETTE, JODY M et ano to COLON, SERGIO et al

Property Address: 355 WHITTIER ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12835 Page: 0061

Tax Account: 117.01-1-20.4

Full Sale Price: $441,000.00

14580

BROWN, MARK R et ano to BROWN, EVAN et ano

Property Address: 748 MAPLE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12835 Page: 0094

Tax Account: 063.20-1-25

Full Sale Price: $1.00

ROSS, ELAINE W to BARCO, JOSEPH

Property Address: 541 RONDO LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12835 Page: 0030

Tax Account: 063.14-2-7

Full Sale Price: $200,000.00

14605

MONROE COUNTY OF to 270 CENTRAL HOLDINGS LLC et ano

Property Address: 60 EVERGREEN STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12835 Page: 0033

Tax Account: 106.29-3-15

Full Sale Price: $1.00

RAMOS, KAMILLAH Y to LLC, ROC MANSION RENTALS

Property Address: 377 SCIO STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12835 Page: 0331

Tax Account: 106.65-2-30.001

Full Sale Price: $0.00

14606

DECAPUA, MARIA to Chapman, Sadie

Property Address: 25 AUSTIN STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12835 Page: 0111

Tax Account: 060.55-3-10

Full Sale Price: $30,000.00

14607

ROC REAL CAPITAL LLC to PESCA, DANIEL RAYMOND et ano

Property Address: 30 RUNDEL PARK, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12835 Page: 0266

Tax Account: 121.28-3-30

Full Sale Price: $360,000.00

14609

BOTCHER, ALESHA M et al to PRITCHARD, LISA

Property Address: 454 PARDEE ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12835 Page: 0182

Tax Account: 092.15-3-46

Full Sale Price: $282,500.00

BRIDGES, DARRYL to NADJJ ENTERPRISE LLC

Property Address: 30 NEWCOMB STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12835 Page: 0098

Tax Account: 106.36-1-46.002

Full Sale Price: $1.00

SFR3-030 LLC to CRUMB PROPERTIES LLC

Property Address: 563 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12835 Page: 0184

Tax Account: 107.62-3-10

Full Sale Price: $45,000.00

SFR3-030 LLC to CRUMB PROPERTIES LLC

Property Address: 67 ARCH STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12835 Page: 0355

Tax Account: 107.70-2-15

Full Sale Price: $53,000.00

SFR3-060 LLC to CRUMB PROPERTIES LLC

Property Address: 569 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12835 Page: 0281

Tax Account: 107.62-3-11

Full Sale Price: $60,000.00

SFR3-060 LLC to CRUMB PROPERTIES LLC

Property Address: 579 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12835 Page: 0287

Tax Account: 107.62-3-13

Full Sale Price: $52,000.00

14611

WOODFORD PROPERTY MANAGEMENT LLC to OFF CAMPUS HOMES LLC

Property Address: 24 ELMWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12835 Page: 0278

Tax Account: 135.50-2-76

Full Sale Price: $130,000.00

14613

MEDYN, BRYCE J et al to JACKSON, TONY CURTIS

Property Address: 365 LAKE VIEW PARK, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12835 Page: 0272

Tax Account: 090.81-1-22

Full Sale Price: $153,000.00

PAONE PROPERTIES 1 LLC to KEITH, CODY et ano

Property Address: 643 GLENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12835 Page: 0127

Tax Account: 105.32-2-3

Full Sale Price: $160,000.00

14615

COOPER, BONNIE C to DANG, DAVID M

Property Address: 98 AYER STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12835 Page: 0119

Tax Account: 075.17-5-27

Full Sale Price: $210,000.00

EQUITY TRUST COMPANY et ano to JORDAN, LATISHA

Property Address: 288 KNICKERBOCKER AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12835 Page: 0022

Tax Account: 090.41-2-59

Full Sale Price: $156,000.00

14616

CELIO PAZ NEW YORK LLC to GREAT ROCHESTER HOUSING LLC

Property Address: 365 ESTALL ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12835 Page: 0348

Tax Account: 060.58-1-1-32.1

Full Sale Price: $100,000.00

FLAVIN, SHAWN D to TAYLOR, JIBREEL

Property Address: 36 ESTALL ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12835 Page: 0017

Tax Account: 060.82-1-7

Full Sale Price: $185,000.00

HUDSON, MARK A to HUDSON, KEEVA et ano

Property Address: 187 BAKERDALE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12834 Page: 0691

Tax Account: 060.74-4-11

Full Sale Price: $1.00

STEBLEN, CHRISTOPHER H to MAWII, LALHUN et ano

Property Address: 91 WILLIS AVENUE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12835 Page: 0345

Tax Account: 075.34-4-1

Full Sale Price: $170,000.00

14617

BUDNY, JOSHUA et ano to GRIFFITH, MELANIE R

Property Address: 25 OAKLAWN DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12835 Page: 0074

Tax Account: 061..07-1-17

Full Sale Price: $215,100.00

POGODA, DAVID J to BATTAGLIA, SAMUEL

Property Address: 650 WINONA BLVD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12835 Page: 0335

Tax Account: 076.09-2-2

Full Sale Price: $180,000.00

QUERCIA, MATTHEW J to HUDSON, JILL D et ano

Property Address: 15 FAIRLAWN DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12835 Page: 0239

Tax Account: 076.12-1-53

Full Sale Price: $325,000.00

WARTH, TIMOTHY to STRYKER, LEAH MARIE

Property Address: 15 PAMDA DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12835 Page: 0057

Tax Account: 091.07-2-21

Full Sale Price: $227,500.00

14619

628 THURSTON LLC to TOMAZAR LLC

Property Address: 628-630 THURSTON ROAD, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12835 Page: 0101

Tax Account: 135.32-2-66

Full Sale Price: $160,000.00

ABGA HOLDINGS LLC to BUNCE PROPERTIES LLC

Property Address: 336 RAVENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12835 Page: 0081

Tax Account: 120.71-4-62

Full Sale Price: $1.00

RICE, CHAKOSHA V to TRUSTH WORKS DEVELOPMENT LLC

Property Address: 64 EVANGELINE STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12835 Page: 0260

Tax Account: 135.33-3-44

Full Sale Price: $170,000.00

14620

WOODFORD PROPERTY MANAGEMENT LLC to OFF CAMPUS HOMES LLC

Property Address: 137 EAST HENRIETTA ROAD, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12835 Page: 0351

Tax Account: 136-70-1-4.001

Full Sale Price: $170,000.00

14621

MONROE COUNTY OF to FROM HOUSE 2 HOME LLC

Property Address: 82 TURPIN STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12835 Page: 0054

Tax Account: 091.67-2-48

Full Sale Price: $1.00

TUCKER, DWAYNE E to ROSARIO, AMARILYS

Property Address: 112 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12835 Page: 0071

Tax Account: 106.29-4-30

Full Sale Price: $55,000.00

14622

NEUFELD, GALADRIEL A to LARSEN, BRADLEY S JR

Property Address: 98 BRIAR LANE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12834 Page: 0694

Tax Account: 077.10-1-85

Full Sale Price: $260,000.00

SCHENK, ELIZABETH A et ano to ROBERT F SCHENK TRUST et ano

Property Address: 40 BRANDON ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12835 Page: 0014

Tax Account: 077.11-7-41

Full Sale Price: $1.00

14623

FARMER, ARLENE to LOUBSKY-LONERGAN, EMMA J

Property Address: 10 SHAMROCK DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12835 Page: 0269

Tax Account: 175.06-2-64

Full Sale Price: $200,000.00

GODIN, JULIA D to MUCICA, NICOLE M

Property Address: 125 CAMELOT DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12835 Page: 0106

Tax Account: 176.06-2-27

Full Sale Price: $255,000.00

LANNI, NICHOLAS to BLUE MOON PROPERTIES LLC

Property Address: 34 CHARLES AVENUE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12835 Page: 0284

Tax Account: 160.07-2-33

Full Sale Price: $75,000.00

RUDOLFS, JENNIFER A et ano to NICKASON, COLIN D

Property Address: 64 MOUNTBATTEN STREET, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12835 Page: 0206

Tax Account: 162.14-3-40

Full Sale Price: $207,000.00

14624

LATOY, SUSAN J et ano to DUBOIS, PENNY J et al

Property Address: 32B BAYLOR CIRCLE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12835 Page: 0217

Tax Account: 135.15-2-29.2

Full Sale Price: $236,300.00

LIBERATORE, DAVID et ano to BERNIER, ALEX et ano

Property Address: WHITTIER ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12835 Page: 0027

Tax Account: 116.02-4-161

Full Sale Price: $42,500.00

MILLIGAN, JANET S et ano to WINNEK, EMILY KATHERINE

Property Address: 59 BELLMAWR DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12835 Page: 0199

Tax Account: 146.07-1-50

Full Sale Price: $307,500.00

MONROE COUNTY OF to BRONGO, KEVIN A

Property Address: 456 WESTSIDE DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12835 Page: 0010

Tax Account: 133.12-5-20

Full Sale Price: $30,000.00

14625

FORSZT, MARY ELLEN to FORSZT, MARY ELLEN et ano

Property Address: 215 PARKVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12835 Page: 0007

Tax Account: 108.14-1-30

Full Sale Price: $1.00

14626

COLLINS, BARBARA M et ano to COLLINS, BRITTANY et al

Property Address: 65 RED HICKORY DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12835 Page: 0078

Tax Account: 089.10-5-26

Full Sale Price: $1.00

GANNETT MEDIA CORPORATION to 301 LONGLEAF BLVD LLC

Property Address: 301 LONGLEAF BLVD, GREECE NY 14626

Liber: 12835 Page: 0134

Tax Account: 089.03-4-20.1

Full Sale Price: $5,196,000.00

GEARING, MARION H to CANTRES, GABRIEL et ano

Property Address: 75 MITCHELL ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12835 Page: 0202

Tax Account: 074.14-4-11

Full Sale Price: $180,000.00

NOVITSKI, CHRISTINE I to BLAIR, BENJAMIN et ano

Property Address: 127 LAMBTON CIRCLE, GREECE NY 14626

Liber: 12835 Page: 0221

Tax Account: 058.04-7-13

Full Sale Price: $275,000.00