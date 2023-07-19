Monroe County, NY judgments recorded June 26, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded June 26, 2023
SATISFACTION OF JUDGMENT
MARTINEZ, ALFREDO et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
PANGRAZIO, MEGAN
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
PASCU, RADU LEON et ano
Favor: VAULT 26 CAPITAL LLC
Amount:
RICHARDSON, SUZZANNA
Favor: CLEARVIEW FARMS LLC
Amount:
RIVERA, JOHNATHON
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
RODRIGUEZ, JANICE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SHOEMAKER, LISA A
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SMITH-RUTHER, MIKEL
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TILLMAN, DARNEL JOSEPH
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, SUPREME COURT
SPENCER, DIANE
44 FREDERICK AVENUE, ROOSEVELT NY 11575
Favor: NY CPR RESTORATION INC
Attorney: FOSTER AND WOLFKIND PC
Amount: $8,189.24
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BELLAVE, JOSEPH P
119 WHITE OAKS DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $400.00
BLACK, RICHARD C
11215 E 71ST DRIVE, RAYTOWN MO 64133
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $100.00
BROWN, SHELTIER S
1128 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
BUSSEY, ANTHONY D
109 BURNING BRUSH DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $445.00
BUSSEY, ANTHONY D
109 BURNING BRUSH LANE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $325.00
BUSSEY, ANTHONY D
109 BURNING BRUSH LANE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
BUTCHER, MARC E
1870 NIAGARA FALLS 111, TONAWANDA NY 14150
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BUTLER, CHRISTINE
2247 E MAIN STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $225.00
BUTLER, DAVID G
171 BENNINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00 BUTLER, DAVID G
171 BENNINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
BUZARD, JOSHUA L
1598 ST PAUL STREET 1, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
BYRD, DIVANTE T
62 COLGATE STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $400.00
BYRD, MICHAEL E
178 KINGSBORO ROAD, GATES NY 14614
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
BYRD, MONISHA M
219 MASSETH STREET AVENUE A, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
BYRD, MONISHA M
219 MASSETH STREET AVENUE A, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00y