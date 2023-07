Monroe County, NY deeds recorded July 11, 2023

By: Daily Record Staff //July 20, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded July 11, 2023 70

14420

337 WILLOWBROOKE LLC to KUNTA, KRISTINE MARIE

Property Address: 337 WILLOWBROOKE DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12835 Page: 0590

Tax Account: 068.11-8-17

Full Sale Price: $172,500.00

LOGSDON, KAREN E et ano to OTOOLE, JENNIFER L

Property Address: 5 TRACY TERRACE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12835 Page: 0626

Tax Account: 085.05-10-35

Full Sale Price: $1.00

14428

LINDBLAD, JOHN R et ano to LINDBLAD, JOHN R et ano

Property Address: 3176 WASHINGTON STREET, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12835 Page: 0559

Tax Account: 130.04-1-11.21

Full Sale Price: $1.00

14445

LOTURCO, MARY JO to LOTURCO, MARY JO et ano

Property Address: 213 WEST HICKORY STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12835 Page: 0404

Tax Account: 151.28-2-40

Full Sale Price: $1.00

WILLIS HILL LLC to LEO, STEVEN M

Property Address: 227 FAIRPORT ROAD, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12835 Page: 0450

Tax Account: 151.07-1-27

Full Sale Price: $154,799.55

14450

ABUD WOLF, JULIE A et ano to EARL, CODY J et ano

Property Address: 34 VALLEY BROOK DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12835 Page: 0464

Tax Account: 166.08-2-22

Full Sale Price: $326,500.00

ALVUT, NANCY R et ano to SHINAULT, DEWAYNE et ano

Property Address: 101 BRENTWOOD LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12836 Page: 0074

Tax Account: 165.06-2-69

Full Sale Price: $325,000.00

BARRETT, COLIN B et ano to ESDERS, JESSICA L et ano

Property Address: 62 WATERFORD WAY, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12835 Page: 0541

Tax Account: 166.08-1-12

Full Sale Price: $393,900.00

CZUDAK, TRACY ANN et al to CEDAR & DEED HOMES LLC

Property Address: 37 PARK STREET, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12835 Page: 0636

Tax Account: 152.08-2-60

Full Sale Price: $350,000.00

FARASH, LYNN to 90 WEST MAIN VICTOR LLC

Property Address: 2170 FAIRPORT-NINE MILE POINT ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12835 Page: 0587

Tax Account: 140.01-2-70.112

Full Sale Price: $225,000.00

14514

PITON, RENEL to PSHENYCHNIAK, VOLODYMYR

Property Address: 5 CHERRY BLOSSOM CIRCLE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12835 Page: 0617

Tax Account: 144.08-2-27

Full Sale Price: $290,000.00

14526

SCHIFFLER, CHARLOTTE A et ano to FITZSIMMONS, DAVID P et ano

Property Address: 3598 ATLANTIC AVENUE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12835 Page: 0488

Tax Account: 110.04-1-35

Full Sale Price: $225,000.00

WF FIVE MILE LLC to SENIOR MOMENTS LLC

Property Address: 2006 FIVE MILE ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12835 Page: 0417

Tax Account: 124.18-1-49

Full Sale Price: $3,020,000.00

14534

CULLEN, BRIAN et ano to DHONT, LAUREN L

Property Address: 18 FLETCHER ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12835 Page: 0562

Tax Account: 178.09-1-17

Full Sale Price: $475,397.00

DREXLER, EDWARD E et al to THORNDIKE, CLAUDIA B et ano

Property Address: 77 REITZ PARKWAY, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12835 Page: 0613

Tax Account: 164.11-2-57

Full Sale Price: $502,000.00

FILIPSKI, LAWRENCE M et ano to VASUDEVAN, SANESH CHOLAKKAL

Property Address: 10 KALLESTON DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12835 Page: 0447

Tax Account: 178.09-1-41

Full Sale Price: $469,000.00

JOHNSON, JACOB et ano to ALEXANDRA SALS TRUST et al

Property Address: 22 CREEK RIDGE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12836 Page: 0052

Tax Account: 164.26-2-1.202

Full Sale Price: $455,000.00

LIN, SAIWU et ano to DICESARE, MATTHEW

Property Address: 28 TROTTERS FIELD RUN, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12835 Page: 0522

Tax Account: 164.17-1-30

Full Sale Price: $537,500.00

LOWE, BARRY G et ano to FRANCA, DANIEL et ano

Property Address: 43 TURNING LEAF DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12835 Page: 0410

Tax Account: 177.04-3-15

Full Sale Price: $950,000.00

PFAFF, PETER to ERSOZ, KEMAL YASIR

Property Address: 10 PINE CONE DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12835 Page: 0676

Tax Account: 179.13-1-27

Full Sale Price: $425,000.00

WATSON, JAMES et ano to LEGACY33 LLC

Property Address: 33 NORTH MAIN STREET, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12835 Page: 0460

Tax Account: 151.18-1-47.1

Full Sale Price: $1.00

WILSON, BENJAMIN R to HOLOWKA, NANCY et ano

Property Address: 18 KIRKLEES ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12835 Page: 0519

Tax Account: 151.12-4-32

Full Sale Price: $510,000.00

14559

JASPER, PHILLIP WEISS to NICHOLS, ANNE ELIZABETH CARMACK et ano

Property Address: 4 ADAMS TRAIL, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12835 Page: 0650

Tax Account: 085.02-6-1

Full Sale Price: $402,000.00

ZIEGLER, STEPHANIE to DOKU, PHILIP A et ano

Property Address: 26 TIMBER RIDGE DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12836 Page: 0049

Tax Account: 101.02-3-11

Full Sale Price: $320,000.00

14580

BEH, DAVID et ano to 239 RT 104 LLC

Property Address: TEBOR ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12835 Page: 0643

Tax Account: 066.03-1-28.112

Full Sale Price: $1.00

HATHAWAY, KRISTEN E et al to LEVENTRY, DEBRA et ano

Property Address: 724 CLOSE CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12836 Page: 0086

Tax Account: 064.18-1-84

Full Sale Price: $300,000.00

REED, JANET L to JAMES F.REED II LIVING TRUST et ano

Property Address: 946 LITTLE POND WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12835 Page: 0538

Tax Account: 064.11-1-11

Full Sale Price: $1.00

SWEENEY, JOHN F to SWEENEY, LYNNE M L

Property Address: 1026 JOHN LEO DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12835 Page: 0373

Tax Account: 079.13-3-37

Full Sale Price: $1.00

14586

BAEHR, NANCY J to ANDERSON, CAROLYN et ano

Property Address: 392 COUNTESS DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12835 Page: 0620

Tax Account: 188.46-1-68.1

Full Sale Price: $130,000.00

14604

DOWNSTAIRS CABARET INC to 540 EAST MAIN STREET ASSOCIATES LLC

Property Address: 536-542 EAST MAIN STREET, ROCHESTER NY 14604

Liber: 12835 Page: 0470

Tax Account: 106.81-1-24

Full Sale Price: $600,000.00

14606

SFR3-030 LLC to RUEDA, EDWIN

Property Address: 71 STERLING STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12836 Page: 0089

Tax Account: 105.49-1-60

Full Sale Price: $35,000.00

14608

7354 MAPLE AVENUE LLC to LAKE AVENUE STORAGE LLC

Property Address: 430 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12836 Page: 0056

Tax Account: 120.67-1-5

Full Sale Price: $1.00

14609

ANDERSON, MARKEITA et ano to TROIDL, MARSHALL F

Property Address: 514 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12836 Page: 0081

Tax Account: 107.55-2-35

Full Sale Price: $122,000.00

SCHWARTZMAN, JAMES ELLIOT to DEGOEY, SARAH et ano

Property Address: 30 ELM DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12835 Page: 0692

Tax Account: 107.74-2-36

Full Sale Price: $400,000.00

WENDT, OLIVIA et ano to WENDT, RYAN

Property Address: 51 LUELLA STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12835 Page: 0600

Tax Account: 107.73-2-24

Full Sale Price: $55,250.00

YOS HOLDINGS LLC to NILI TELERMAN LLC

Property Address: 99 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12836 Page: 0059

Tax Account: 105.68-3-8

Full Sale Price: $59,500.00

14611

CBD PROPERTIES INC to MP 72 LLC

Property Address: 330 COTTAGE STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12835 Page: 0665

Tax Account: 120.83-3-48

Full Sale Price: $55,000.00

M&N PROPERTY HOLDINGS LLC et ano to FRANCHER, JOSEPH

Property Address: 12 ELSER TERRACE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12835 Page: 0593

Tax Account: 120.32-2-17.1

Full Sale Price: $18,000.00

14612

FERRANTI, PAUL to COONS, EVA MARY et ano

Property Address: 14 EAST MANITOU ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12835 Page: 0583

Tax Account: 026.31-1-15

Full Sale Price: $1.00

LIN, CHENG et ano to MILLER, DANIEL J et ano

Property Address: 532 RASBERRY PATCH DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12835 Page: 0566

Tax Account: 044.04-10-25

Full Sale Price: $450,000.00

SEUFFERT, ALYSSA M to GARDNER, ALLEN E et ano

Property Address: 236 AFTON STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12835 Page: 0629

Tax Account: 061.45-1-45

Full Sale Price: $200,000.00

WILLIAMS, GREGORY et ano to PRECISION GENERAL CONTRACTORS, INC C/O

Property Address: 1226 BEACH AVENUE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12836 Page: 0015

Tax Account: 035.20-4-16

Full Sale Price: $112,000.00

14615

CAMPBELL, EARLINE ELAINE et ano to CAMPBELL, EARLINE ELAINE et al

Property Address: 71 AYER STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12836 Page: 0027

Tax Account: 075.17-4-20

Full Sale Price: $1.00

LAMBERT BAY ASSOCIATES LTD to GOLDENSTEIN, JASON G

Property Address: 39 WINCHESTER STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12835 Page: 0647

Tax Account: 075.75-1-77

Full Sale Price: $117,700.00

MALLETT, VIRGINIA M to HICKEY, JULIA et ano

Property Address: 39 CANASTA ROAD, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12836 Page: 0024

Tax Account: 075.64-2-2

Full Sale Price: $22,500.00

MICHAELS, ELIZABETH J to JONES, TORRANCE J

Property Address: 108 COPPERFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12835 Page: 0475

Tax Account: 059.20-4-21

Full Sale Price: $330,000.00

14616

RENNA, ERICA et ano to GEIER, CIARA R et ano

Property Address: 229 BANCROFT DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12835 Page: 0656

Tax Account: 060.55-2-7

Full Sale Price: $161,000.00

14617

BAUER, AMY L to SIMON, MEGAN B

Property Address: 209 OAKLAWN DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12835 Page: 0358

Tax Account: 061.07-3-40

Full Sale Price: $0.00

CHAFFEE, RACHEL et ano to LEVIN, ABIGAIL L et ano

Property Address: 2585 SAINT PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12835 Page: 0669

Tax Account: 076.17-6-23

Full Sale Price: $425,000.00

LSF9 MASTER PARTICIPATION TRUST et ano to VENESS, AUSTIN KREUZER

Property Address: 338 ROGERS PARKWAY, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12836 Page: 0045

Tax Account: 076.14-5-53

Full Sale Price: $186,100.00

14618

BURGDORF, ROBERT W et ano to WILSON, BENJAMIN REID

Property Address: 60 SCHOOLHOUSE LANE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12835 Page: 0639

Tax Account: 137.19-1-38

Full Sale Price: $610,000.00

SECOND HAND ROSE BOUTIQUE LLC to THORLEY CAPITAL PROPERTIES LLC

Property Address: 1571 MONROE AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12835 Page: 0653

Tax Account: 137.05-5-85

Full Sale Price: $325,000.00

SULLIVAN, TIMOTHY M to PAUL, KEITH

Property Address: 104 ST REGIS DRIVE SOUTH, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12835 Page: 0662

Tax Account: 137.05-6-49

Full Sale Price: $210,000.00

WILLIAMS, SUSAN H to GOLUSES, HARRISON T et ano

Property Address: 206 EDGEWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12835 Page: 0673

Tax Account: 137.18-3-44

Full Sale Price: $316,500.00

14620

DONG, MEI XIANG to ZHU, ZAI DONG

Property Address: 2085 ELMWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12835 Page: 0407

Tax Account: 136.12-3-48

Full Sale Price: $1.00

14621

HOOK, JANET et ano to MCS1 PROPERTIES LLC

Property Address: 182 ROYCROFT DRIVE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12836 Page: 0078

Tax Account: 091.82-1-69

Full Sale Price: $36,000.00

MOBC PROPERTIES LLC to DE LA CRUZ, JOSE PEGUERO

Property Address: 967 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12836 Page: 0042

Tax Account: 091.65-3-9

Full Sale Price: $75,000.00

14622

GOLDSTEIN, JONATHAN A et ano to BELL, DAMIEN EDWARD et ano

Property Address: 189 WORTHINGTON ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12835 Page: 0605

Tax Account: 077.18-3-9

Full Sale Price: $140,000.00

14624

ARCARA, JUSTIN to GERVASE, DELANEY B

Property Address: 85 RENOUF DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12836 Page: 0011

Tax Account: 119.20-1-6

Full Sale Price: $202,500.00

FOGARTY, RUTH S et ano to SUTTON, MARK LEE et ano

Property Address: 11 MONACO DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12835 Page: 0467

Tax Account: 118.16-1-25

Full Sale Price: $265,000.00

GARTLEY, ANDREW P to FAIR, CORY

Property Address: 79 LETTINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12835 Page: 0428

Tax Account: 119.20-1-71

Full Sale Price: $258,000.00

GORCHAKOVA, IRINA V et ano to GORCHAKOV, VITALIY

Property Address: 110 CAROLINE DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12835 Page: 0504

Tax Account: 134.08-1-78

Full Sale Price: $1.00

IPPOLITO, SYLVIA I et ano to IPPOLITO, SYLVIA I et al

Property Address: 3350 SAINT PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12835 Page: 0623

Tax Account: 076.06-2-56

Full Sale Price: $1.00

PEDEVILLE, KATHI D to HO, LINH K et ano

Property Address: 1023 PAUL ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12835 Page: 0659

Tax Account: 145.12-3-11

Full Sale Price: $235,000.00

RIVERS, ROSEMARY E to RIVERS, KENNETH D et ano

Property Address: 20 AINSWORTH LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12835 Page: 0633

Tax Account: 118.20-1-28

Full Sale Price: $1.00

14625

COUNOUPAS, STEVE S to COUNOUPAS, STEVE S et ano

Property Address: 157 STOCKTON LANE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12835 Page: 0580

Tax Account: 108.12-2-61

Full Sale Price: $1.00

JEAN, ADAM BENJAMIN et ano to DOMBROWSKI, TAYLOR et ano

Property Address: 26 MERRYHILL DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12835 Page: 0425

Tax Account: 108.15-2-43

Full Sale Price: $325,000.00

MAAS, CHRISTINE S to CHENENKO, GRETCHEN et ano

Property Address: 57 SKY RIDGE DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12836 Page: 0007

Tax Account: 138.07-2-25

Full Sale Price: $460,000.00

14626

BURGESS, AMANDA M to PAGAN, ANGEL et ano

Property Address: 96 SHEPPERTON WAY, GREECE NY 14626

Liber: 12835 Page: 0597

Tax Account: 058.04-10-20

Full Sale Price: $324,000.00

WF TOWNGATE LLC to SENIOR MOMENTS LLC

Property Address: 150 TOWNGATE ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12835 Page: 0421

Tax Account: 074.18-1-30

Full Sale Price: $2,010,000.00