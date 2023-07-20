Monroe County, NY judgments recorded June 26-27, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded June 26, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BYRD, TAMIKO A
27 COLE ROAD, PITTSFORD NY 14534
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $360.00
BYRNE, KENNETH M
768 MARSHALL ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
BYRON, GAY L
211 INGLEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
CARD, BRIANNE T
123 CEDAR TERRACE, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $30.00
CIMINO, ANTHONY R
240 WILLOWBROOK ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $168.00
CIMO, RONDA E
63 W MEADOWS DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
CINCOTTO, JUDITH A
255-D WHITEHALL DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $75.00
CIOTTI, LEONARD P
20 PENNELS DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $155.00
CLAR, KIMBERLY
5 ANDONY LANE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $95.00
CLARK, BRENNAN E
154 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $280.00
CLARK, CLIFFORD L
134 MILFORD STREET #22, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $235.00
CLARK, FRANK E
110 SNUG HARBOUR COURT, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $220.00
CLARKE, JAMES R
229 LEXINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $25.00
COFFEY, MARIAH L
1630 WESTSIDE DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $50.00
CRAWFORD, TOMMY L
210 DORSTONE DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $255.00
DOUGLAS, ALYCIA
1734 STONE ROAD 4, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
IVEY, KELVIN A
136 LYNDHURST STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $255.00
MACFARLAND, TIFFANY J
39 HIGHVIEW DRIVE, HAMLIN NY 14464
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $85.00
MCGUIRE, TERRANCE E
25 WILKINS STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $900.00
MORGAN, ANTHONY A
267 CRAVENWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $170.00
PACE, LAMAR M
53 MARNE ROAD, BUFFALO NY 14215
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
PAIGE, JAHMELL J
174 CALHOUNE AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $130.00
PALLISTER, ADAM G
94 RUSSELL AVENUE, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $189.00
QADIRI, OMAR
140 N RIDGELAWN DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
RANKIN, ANDREW M
15955 ROOSEVELT HIGHWAY, KENDALL NY 14476
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $168.00
REDICK, MICHAEL J
17196 ROOSEVELT HIGHWAY, KENDALL NY 14476
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $130.00
RISTUCCIA, STEVEN P
549 BURRITT ROAD, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $193.00
RIZZO, BRANDON E
729 PECK ROAD, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $170.00
RODAS, JACOB A
40 DELAND PARK, FAIRPORT NY 14450
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $286.00
RODERIGUE, GLENWOOD M
74 WETMORE PARK, ROCHESTER NY 14606
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $243.00
RODRIGUEZ, YACNES O
761 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $193.00
ROGERS, ETHAN P
65 FAIR STREET, BROCKPORT NY 14420
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $243.00
ROJAS, LUIS I
22 PRISCILLA STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $168.00
ROJAS, MIGUEL A PADILLA
1 RIVERBANK PLACE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $243.00
ROSS, CHRISTA M
56 RED LEAF DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $17.00
RUELL, CARRIE L
PO BOX 25158, FARMINGTON NY 14425
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $140.00
RUGENSTEIN, JERALYN M
827 DRAKE ROAD, HAMLIN NY 14464
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $193.00
RUTLEDGE, ALBERT S
79 ARCHER ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $243.00
RUTLEDGE, DEONDRAY A
337 LEONARD ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $560.00
RUTLEDGE, DEONDRAY A
337 LEONARD ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $900.00
SMITH, KEVIN A
36 OGDEN CENTER ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $325.00
TERPSTRA, TODD R
5417 RIDGE ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $205.00
THOMAS, ROMELL G
328 BIRR STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $250.00
WEBSTER, ELIZABETH M
844 PECK ROAD, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $255.00
WORMLEY, TYRI T
31 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $1,552.80
WORMLEY, TYRI T
31 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $50.00
Judgments
Recorded June 27, 2023
JUDGMENT
HALL, JULIUS SR
SR SR, SR SR SR
Favor: COMMISSIONER OF SOCIAL SERVICES ASSIGNEE OBO et ano
Amount:
HALL, JULIUS SR
SR SR, SR SR SR
Favor: SANDERS, SHAREKA et ano
Amount:
HALL, JULIUS SR
SR SR, SR SR SR
Favor: DUMBLETON, TAMMY et ano
Amount:
JUDGMENT, COUNTY COURT
GRIMES, JUSTIN
1994 NORTH CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
JONES, TEDRIC K
950 COMMONS WAY APT 227, ROCHESTER NY 14623
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $895.00
KNORR, WILLIAM D III
21 CLAIRMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
SPINKS, MERCEDIA
58 TERRACE PARK, ROCHESTER NY 14619
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
ALLEN, WILLIAM
Favor: UHG I LLC
Attorney: CARNES, MEGAN
Amount: $2,530.84
AMERICAN FREIGHT AND TRANSPORT LLC et ano
AMERICAN FREIGHT AND TRANSPORT LLC AMERICAN FREIGHT AND TRANSPORT LLC, AMERICAN FREIGHT AND TRANSPORT LLC AMERICAN FREIGHT AND TRANSPORT LLC AMERI
Favor: SLATE ADVANCE LLC
Attorney: KLEIN, YAHUDA ESQ
Amount: $67,750.00
APC DELIVERY INC. et ano
APC DELIVERY INC. APC DELIVERY INC., APC DELIVERY INC. APC DELIVERY INC. APC D
Favor: CAPITALIZE GROUP LLC
Attorney: KLEIN, YEHUDA ESQ
Amount: $82,437.50
CLUTE, ERIC
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
Attorney: FLORIO, MICHAEL J
Amount: $13,860.52
CRUZ, PHILIPE A
280 ROSEDALE STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: SUPPORT COLLECTION UNIT OBO et ano
Amount: $1,499.40
DEBOSE, LAVELLE
Favor: CORNHILL LLC
Attorney: DICK, ANDREW JOHN
Amount: $14,913.44
DELAPENHA, GLENTON A
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: DREXLER, MARK A ESQ
Amount: $15,006.53
DEPORRAS, TIFFANY et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: FLORIO, MICHAEL J
Amount: $7,946.33
DONLEY, PATRICIA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: PRESSLER FELT & WARSHAW LLP
Amount: $1,355.07
DR TRUCKING SERVICES et al
DR TRUCKING SERVICES DR TRUCKING SERVICES, DR TRUCKING SERVICES DR TRUCKING SERVICES DR TR
Favor: KODIAK FUNDING LLC
Attorney: GANG, JASON ESQ
Amount: $19,413.00
E&L PROFESSIONAL SERVICES et ano
E&L PROFESSIONAL SERVICES E&L PROFESSIONAL SERVICES, E&L PROFESSIONAL SERVICES E&L PROFESSIONAL SERVICES E&L P
Favor: BROADWAY ADVANCE LLC
Attorney: LAW OFFICE OF STEVEN ZAKHARYAYEV PLLC
Amount: $48,164.46
FOOTHILLS ROOFING AND EXTERIORS INC. et ano
FOOTHILLS ROOFING AND EXTERIORS INC. FOOTHILLS ROOFING AND EXTERIORS INC., FOOTHILLS ROOFING AND EXTERIORS INC. FOOTHILLS ROOFING AND EXTERIORS INC. FOOTH
Favor: BYZFUNDER NY LLC
Attorney: BOUSKILA, ARIEL ESQ
Amount: $37,539.52
GERARD MICHAEL MILLER et ano
D/B/A MORNINGSTAR CONSTRUCTION 50 WRIGHT COURT, LAKEWOOD CO 80228
Favor: EBF PARTNERS LLC
Attorney: BOUSKILA, ARIEL ESQ
Amount: $50,820.39
HUNZIKER, RICK
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC
Amount: $5,101.87
KIMBROUGH, ADELL et ano
Favor: CFG MERCHANT SOLUTIONS LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV PLLC
Amount: $16,203.75
MARSHALL, CRYSTAL
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: STILLER, CRAIG SCOTT
Amount: $918.24
NEELEY, ALEXIS
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: FLORIO, MICHAEL J
Amount: $7,704.69
RILEY, ASHEENA
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: ARRICK, DANA
Amount: $1,310.11
SANDERS, TYRONE
54 WENDALL STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
SAUNDERS, FURON LA SHAUN et ano
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $58,664.68
TANKSLEY, PAUL
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: RUPP PFALZGRAF LLC
Amount: $15,733.81
WILSON, AUHBRIANA KATURAH
Favor: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: WEGMAN, MICHAEL J ESQ
Amount: $5,972.46
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
1370 MOUNT READ BLVD INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
BROTHERS INTERNATIONAL FOOD CORP
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
CHEF’S CATERING OF UPSTATE NY INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
DIRECT 2 MARKET SALES SOLUTIONS LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
FAMILY SERVICE OF ROCHESTER INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MC MANAGEMENT OF ROCHESTER LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MCCULLOUGH, JONA Q
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MCCULLOUGH, JONA Q
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MORGAN, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORGAN, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORGAN, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORGAN, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORGAN, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORGAN, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORGAN, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORGAN, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORGAN, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORGAN, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORGAN, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORGAN, JASON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORGAN, JONATHAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORRISON, KENDRICK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORRISON, KENDRICK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
OBRIEN, CONOR J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
OSORIO, JUAN M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PAPKE, CRAIG
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
PARKER, CRYSTAL R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PARKER, CRYSTAL R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PERKINS, JERRY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PLUMLEY, CARL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RUISI, ROBERT J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SAILE, ROBERT III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SAILE, ROBERT III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SCOTT, DEMETRIUS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SILMI, ABRAHAM H
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SILMI, ABRAHAM H
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SILMI, ABRAHAM H
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SILMI, ABRAHAM H
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SILMI, ABRAHAM H
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SILMI, ABRAHAM H
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SNC LTD
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SPOTFORD, WILLIAM M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WELCH, TRAVIS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILSON, GERMEIK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILSON, TYSHAWN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ZGUTA, SALEEM D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
ALEXANDER, CHARLES R
Favor: COOK, MARIA et ano
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
BARTELS, ASHLEY
Favor: LVNV FUNDING LLC
DALTON, JAMES
Favor: RACHEL HOLDING CORP
WHITED, MATTHEW
Favor: CAVALRY PORTFOLIO SERVICES LLC et al
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
HILLENBRAND, TORY J
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
VIELE, ROCCO J
Favor: WEBSTER TOWN COURT
JUDGMENT VACATED, OTHER COURT
COLE, ROGER C
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SATISFACTION OF JUDGMENT
AKA SEAN M ALDEN et ano
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Amount:
AVERY, HIRAM
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: FORSTER & GARBUS LLP
Amount:
HARRIS, JERONDA
Favor: CAVALRY SPV I, LLC
Amount:
MALIZIA, RICHARD G
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
MANEIRO, MARGARITA et al
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: FORSTER GARBUS
Amount:
PECK, LINDA B
Favor: JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
Amount:
POVIO, KEVIN C
Favor: CAVALRY SPV I, LLC, AS ASSIGNEE OF CITIBANK, N.A.
Amount:
PUM, ELIZABETH J
Favor: First National Bank of Omaha, a subsidiary of First National of Nebraska, Inc.
Amount:
REGAL PARKING SERVICES LLC
Favor: Workers’ Compensation Board of the State of New York
Amount:
TROUERBACH, MELISSA et ano
Favor: as ASSIGNEE OF SYNCHRONY BANK formerly known as GE CAPITAL RETAIL BANK et ano
Amount:d