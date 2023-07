Monroe County, NY deeds recorded July 12, 2023

By: Daily Record Staff //July 21, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded July 12, 2023 66

14445

CARUSO, NICOLE A to GRIMM, KYLE S et ano

Property Address: 134 WOODBINE AVENUE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12836 Page: 0136

Tax Account: 151.36-1-74

Full Sale Price: $230,000.00

14450

AGNEW RELYEA, KATHRYN M et ano to LISCHAK, JOAN E et ano

Property Address: 115 HULBURT ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12836 Page: 0302

Tax Account: 152.20-1-82.1

Full Sale Price: $790,000.00

ALESI, JAMES S to SWAGLER, JEFFREY

Property Address: 936 FAIRPORT ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12836 Page: 0413

Tax Account: 152.09-2-58

Full Sale Price: $300,000.00

CROSSTOWN CUSTOM HOMES OF ROCHESTER INC to PERKINS, GARY et ano

Property Address: 298 HIGH STREET EXTENSION, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12836 Page: 0296

Tax Account: 135.10-2-33.11

Full Sale Price: $433,751.00

HAMILTON, CELIA to ALLART, TERI HAMILTON

Property Address: 13-1 HIGH GATE TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12836 Page: 0402

Tax Account: 165.05-3-13.1

Full Sale Price: $1.00

KAVAZANJIAN, JOHN D to KAVAZANJIAN, JOHN D et ano

Property Address: 9 CANTERBURY COURT, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12836 Page: 0184

Tax Account: 153.19-1-5.9

Full Sale Price: $1.00

14467

JPE REALTY ASSOCIATES L.P. to MCCORRY, MARY B et ano

Property Address: 36 CHATWOOD LANE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12836 Page: 0406

Tax Account: 203.01-2-42

Full Sale Price: $56,000.00

14468

LEMCKE, RICHARD A et al to PHANTOM TOLLBOOTH LLC et al

Property Address: 76 DEAN ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12836 Page: 0152

Tax Account: 057.02-3-45

Full Sale Price: $49,000.00

WERNSDORFER, SANDRA to COWD, CHENTELLE M et ano

Property Address: 374 HUFFER ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12836 Page: 0163

Tax Account: 009.03-1-21

Full Sale Price: $1.00

14472

PIERLEONI, CRISTINA et ano to 12 N MAIN LLC et ano

Property Address: 12 NORTH MAIN STREET, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12836 Page: 0173

Tax Account: 228.12-1-10.1

Full Sale Price: $1.00

14526

MASON, BRANDON J et ano to HOSIER, JOSIAH ARTHUR et ano

Property Address: 2120 DUBLIN ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12836 Page: 0262

Tax Account: 140.01-1-63.101

Full Sale Price: $355,000.00

ORSINI, ANTHONY L to PETRONE, ERIN et ano

Property Address: 38 SHADOW PINES DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12836 Page: 0369

Tax Account: 124.03-1-14.038

Full Sale Price: $425,000.00

14534

ALICE C SINCLAIR LIVING TRUST AGREEMENT et ano to ZDEP, CHRISTOPHER J et ano

Property Address: 5 LACOMA LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12836 Page: 0336

Tax Account: 179.13-2-49

Full Sale Price: $825,000.00

MEALEY, AMY et ano to NELSON, LISSA S et ano

Property Address: 430 CANFIELD ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12836 Page: 0278

Tax Account: 191.04-2-9

Full Sale Price: $695,000.00

14559

BUTLER, JAMES T to LOHNES, CHARLES J et ano

Property Address: 77 DEAN ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12836 Page: 0315

Tax Account: 057.02-2-31

Full Sale Price: $200,000.00

14580

BARCO, JOSEPH to LUCCHESE, ANGELO

Property Address: 541 RONDO LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12836 Page: 0379

Tax Account: 063.14-2-7

Full Sale Price: $1.00

HENRY, TIFFANY L et ano to CONTI, DOMINIC P et ano

Property Address: 204 IROQUOIS STREET, WEBSTER NY 14580

Liber: 12836 Page: 0249

Tax Account: 080.17-2-45

Full Sale Price: $200,000.00

JACKSON, CORIA et al to HEPWORTH, GORDON J III et ano

Property Address: 42 ARMETALE LUSTER, WEBSTER NY 14580

Liber: 12836 Page: 0355

Tax Account: 094.01-7-3

Full Sale Price: $630,500.00

KLIMOWSKI, KIMBERLY M et ano to OBRIEN, KEVIN M et ano

Property Address: 105 PEN CREEK DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12836 Page: 0372

Tax Account: 093.20-1-6

Full Sale Price: $408,000.00

MENDICK, KATHLEEN F to LEBLANC, KIMBERLY

Property Address: 727 BISHOPS LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12836 Page: 0272

Tax Account: 093.08-1-23

Full Sale Price: $360,000.00

METZLER, SHEILA A et ano to METZLER, SHEILA A et al

Property Address: 829 HOUSTON ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12836 Page: 0129

Tax Account: 078.08-1-43

Full Sale Price: $1.00

NVR INC et ano to TALOM, ANGELA SAMANTHA et ano

Property Address: 1570 ALLISON LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12836 Page: 0099

Tax Account: 050.04-10-13

Full Sale Price: $355,965.00

NVR INC et ano to BOTCHER, ALESHA et ano

Property Address: 1557 ALLISON LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12836 Page: 0215

Tax Account: 050.04-10-25

Full Sale Price: $553,725.00

SCOTT, CHRISTOPHER et ano to MELLO, ANDRE DE

Property Address: 35 DAYTONA AVENUE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12836 Page: 0382

Tax Account: 093.19-2-37

Full Sale Price: $220,000.00

14586

AVALLONE, CHARLES J JR et ano to RATANAPONGSAKORN, NATTAPONG et ano

Property Address: 51 OSPREY DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12836 Page: 0385

Tax Account: 187.60-1-47

Full Sale Price: $321,000.00

14605

JONES, EUGENE to BROWN, SAVANNAH

Property Address: 122 ROHR STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12836 Page: 0140

Tax Account: 106.43-2-52.002

Full Sale Price: $1.00

SFR3-020 LLC to BIONDI, WENCESLAO J et ano

Property Address: 405 FIRST STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12836 Page: 0092

Tax Account: 106.35-2-61

Full Sale Price: $45,000.00

14606

PIERLEONI, CRISTINA to 86 SANTEE STREET LLC

Property Address: 86 SANTEE STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12836 Page: 0170

Tax Account: 105.49-3-95

Full Sale Price: $1.00

14607

CURRAN, STEVEN M et al to CE MEIGS ST LLC et al

Property Address: 272-274 MEIGS STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12836 Page: 0455

Tax Account: 121.50-1-50

Full Sale Price: $1.00

CURRAN, STEVEN M et al to CE ROWLEY ST LLC et al

Property Address: 52 ROWLEY STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12836 Page: 0346

Tax Account: 121.50-2-68

Full Sale Price: $1.00

CURRAN, STEVEN M et al to CE CORNELL ST LLC et al

Property Address: 41-45 CORNELL STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12836 Page: 0444

Tax Account: 121.58-1-14

Full Sale Price: $1.00

CURRAN, STEVEN M et al to CE CAMBRIDGE ST LLC et al

Property Address: 49 CAMBRIDGE STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12836 Page: 0450

Tax Account: 121.43-2-36

Full Sale Price: $1.00

MONTREUIL, BENJAMIN to KELLEHER, ERIN L et ano

Property Address: 286 RUTGERS STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12836 Page: 0105

Tax Account: 121.59-2-60

Full Sale Price: $336,000.00

14608

ROCHESTER CITY OF to JONES, TRACEY W

Property Address: 755 SOUTH PLYMOUTH AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12836 Page: 0243

Tax Account: 121.69-2-42

Full Sale Price: $1.00

ROCHESTER CITY OF to SMITH, BROOKE

Property Address: 105 CADY STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12836 Page: 0246

Tax Account: 120.60-2-17.001

Full Sale Price: $1.00

14609

GASBARRA, L GARY to MOORE, JUSTINE

Property Address: 2457 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12836 Page: 0428

Tax Account: 092.10-2-41

Full Sale Price: $150,000.00

HEATLY, JESSICA PROKOP et ano to KASS, HARRISON et ano

Property Address: 44 BRETT ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12836 Page: 0201

Tax Account: 107.15-2-72

Full Sale Price: $250,000.00

HOOK, JANET P to MCS1 PROPERTIES LLC

Property Address: 20 FORESTER STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12836 Page: 0285

Tax Account: 106.44-2-56

Full Sale Price: $45,000.00

LAXY PROPERTIES LLC to ABUHASSAN, YAZEED et ano

Property Address: 7 EIGHTH STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12836 Page: 0275

Tax Account: 106.52-2-15

Full Sale Price: $78,000.00

RIOS, SHIRLEY WANTKE et ano to HAMID, ADHAM

Property Address: 34 BLEACKER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12836 Page: 0340

Tax Account: 092.71-2-9

Full Sale Price: $74,534.00

SIMS, SYLVIA to SIMS, ELIJAH

Property Address: 415 LYCEUM STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12836 Page: 0207

Tax Account: 092.70-2-9

Full Sale Price: $1.00

14611

COLES, HARRY JAMES to COLES, JOSEPHINE CECALA

Property Address: 199 SPRUCE AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12836 Page: 0102

Tax Account: 135.41-2-78

Full Sale Price: $0.00

HAWKEYE TRANSPORTATION AND DELIVERY LLC to HAWKES, DAVID

Property Address: 83 SCOTTSVILLE ROAD, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12836 Page: 0108

Tax Account: 135.57-2-13

Full Sale Price: $10.00

MAYPROP LLC to 1723 DEVELOPMENT INC

Property Address: 21-25 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12836 Page: 0291

Tax Account: 120.67-3-85.002

Full Sale Price: $35,000.00

14612

DISANO, RONALD to BRUNI, ROSSANA et ano

Property Address: 32 W WYNDHAM ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12836 Page: 0143

Tax Account: 075.27-2-16

Full Sale Price: $186,000.00

LOPEZ, JENNIFER L et al to KIRKENDALL, JASON THOMAS

Property Address: 11 DELACORTE CIRCLE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12836 Page: 0343

Tax Account: 045.01-5-74

Full Sale Price: $285,000.00

SEABRIGHT, VIRGINIA to BATTLES, CHRISTIE A

Property Address: 98 BRONZE LEAF TRAIL, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12836 Page: 0167

Tax Account: 034.04-2-67

Full Sale Price: $375,100.00

STROEHLEIN, MARIA to ANDERSON, MARKEITA AIESHA DIXON et ano

Property Address: 217 HEWITT STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12836 Page: 0234

Tax Account: 060.28-1-20

Full Sale Price: $210,000.00

14613

EVERETT, PAMELA G to SALERNO, JAMES J JR et ano

Property Address: 240 SENECA PARKWAY, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12836 Page: 0227

Tax Account: 090.59-1-39

Full Sale Price: $146,500.00

MI ABUNIMER LLC to MOTIF PROPERTIES LLC

Property Address: 629 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12836 Page: 0323

Tax Account: 105.40-3-9

Full Sale Price: $142,000.00

14616

CAZENEUVE, CHRISTINE et ano to ROBINSON, ANGELA ANITA

Property Address: 63 MOSLEY ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12836 Page: 0237

Tax Account: 060.48-4-10

Full Sale Price: $185,000.00

ROMIG, CRAIG A et ano to AUNG, THEIN et ano

Property Address: 52 LEGION CIRCLE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12836 Page: 0350

Tax Account: 060.54-2-15

Full Sale Price: $192,000.00

14618

ARANOV, ADAM et ano to RAHMLOW, KATHERINE

Property Address: 97 TARRYTOWN ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12836 Page: 0204

Tax Account: 137.05-5-15

Full Sale Price: $416,000.00

GABAY, ROCHELLE to SVYATSKIY, MARYANA

Property Address: 180 CRANDON WAY, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12836 Page: 0281

Tax Account: 150.10-3-1

Full Sale Price: $400,000.00

14619

RESIDES, AUTUMN R to ROGERS, COLE EVAN

Property Address: 35 DEVONSHIRE COURT, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12836 Page: 0240

Tax Account: 120.64-1-25

Full Sale Price: $161,000.00

USA/VET to LUMLY, DELVIN et ano

Property Address: 446 POST AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12836 Page: 0230

Tax Account: 120.80-2-31

Full Sale Price: $2,500.00

14620

AIREY, TYLER to WIESNER, TRACI A

Property Address: 34 MENLO PLACE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12836 Page: 0095

Tax Account: 136.23-1-26

Full Sale Price: $255,000.00

GEBEL, LUIS et al to MARIN, CHELSEA et ano

Property Address: 140 IRVINGTON ROAD, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12836 Page: 0359

Tax Account: 136.61-3-59

Full Sale Price: $1.00

VICK, WILLIAM JR to GOLDEN TUFT LLC

Property Address: 311 EAST HENRIETTA ROAD, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12836 Page: 0288

Tax Account: 136.78-1-12./311

Full Sale Price: $170,000.00

14621

MCDELL, ARTHUR et ano to SANABRIA, CESAR OMAR

Property Address: 271 FERNCLIFFE DRIVE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12836 Page: 0259

Tax Account: 091.84-1-10

Full Sale Price: $145,000.00

SILVER LINING HOMES LLC to RODRIGUEZ, JENNIFER

Property Address: 190 HERALD STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12836 Page: 0257

Tax Account: 091.82-3-73

Full Sale Price: $28,500.00

14622

BOWMAN, DONALD W to 3B A&J ENTERPRISES LLC

Property Address: 320 LYNN DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12836 Page: 0409

Tax Account: 062.15-3-29

Full Sale Price: $78,000.00

14623

DAVIS, KENT A to WADE, MARIE E

Property Address: 131 EAGLE PINE WAY, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12836 Page: 0416

Tax Account: 161.18-5-48

Full Sale Price: $285,001.00

14624

TERRANA, SAMUEL JR et ano to Printup, Kevin et ano

Property Address: 72 ALGER DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12836 Page: 0180

Tax Account: 133.20-4-20

Full Sale Price: $287,750.00

VIEIRA, ANDREW et ano to TACCONE, ROXANNE

Property Address: 4 RANCH VILLAGE LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12836 Page: 0156

Tax Account: 134.07-1-58

Full Sale Price: $1.00

14626

STRATTON, DAVID THOMAS et ano to BERGONZI, KARLA M et ano

Property Address: 132 LARKWOOD DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12836 Page: 0366

Tax Account: 088.02-2-30

Full Sale Price: $284,000.00