Monroe County, NY judgments recorded June 28, 2023

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Judgments
Recorded June 28, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
ADAMS, SHAUKYLL
154 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
DENG, AKECH
835 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
KACHALUBA, VIKTOR
510 CROSBY LANE, ROCHESTER NY 14612
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
BROOKS, QUANISHA N
67 SILVER STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: SPENCERPORT FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK A DREXLER ESQ
Amount: $2,961.00
DASIC, IVAN et al
11700 RAVENSCLAW LANE APT 201, FREDERICKSBURG VA 22407
Favor: NOVAC EQUITIES LLC D/B/A CHURCHILL GROUP
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $187,375.00
DELGADO, YASMANY
802 S CLYDE AVENUE, KISSIMMEE FL 34741
Favor: FIGUEROA FRIAS, JUSTINA et ano
Amount: $6,486.84
ENES, TIMOTHY R
93 SALISBURY STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ENES, WENDY L et ano
Amount: $1,630.01
HEIDI LUKSIC HYDER AND CHRISTOPHER PAUL HYDER et al
DBA PINK ROOSTER TREASURES 3109 EDGAR BROWN DRIVE SUITE C, ORANGE TX 77630
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $49,940.01
OARD, CARYRON JAY et ano
7409 WEST BOULEVARD, INGLEWOOD CA 90305
Favor: SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $15,077.60
SEILS, JEFFREY R
215 MARNE STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: SUPPORT COLLECTION UNIT OBO et ano
Amount: $3,351.20
JUDGMENT SATISFIED
WALKER, DARCELLE A
Favor: TD BANK USA NA
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
FRASCH PROPERTY MAINTENACE INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
GOINS GROUP INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MANGIARE MANGIARE CORPORATION
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MR DEEDS LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
FRESHMAN, ELIZABETH A
Favor: TD BANK USA NA
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
SCHOEFFLER, ADRIENNE E
Favor: ASSET ACCEPTANCE LLC
JUDGMENT VACATED, OTHER COURT
LOOK-AH CORP
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LOOK-AH CORP
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SATISFACTION OF JUDGMENT
aka Crystal F. Cochran et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
BOHDEN MECHANICAL LLC et al
Favor: DBA EVEREST BUSINESS FUNDING et ano
Amount:
CASTRECHINI, NICOLE L et ano
Favor: CACV OF COLORADO LLC
Attorney: DANIELS NORELLI PC
Amount:
D/B/A COMFORT CARE DENTAL D/B/A PLANTATION DENTAL GROUP PA et al
Favor: GREEN CAPITAL FUNDING LLC
Amount:
DARDEN, NAZIRAH
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS, LLC
Amount:
DBA MBI TREE SERVICE et al
Favor: Capytal.com
Amount:DEJESUS, IVELISSE et ano
Favor: REGIONAL ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
PRYOR, KADEEM
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SAURINI, KAREN
Favor: PCA Acquisitions V, LLC
Amount:
WHITAKER, MARK D
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
WOODARD, TINA SUE
Favor: FIVE STAR BANK
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BAILEY, EBONY R
60 CORETTA SCOTT CIRCLE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
BARNES, WAYNE A
6 BENDING CREEK ROAD 1, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
CARPENTER, S M.
217 MOHAWK STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
CARR, BRITNEY R
363 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
CARR, ROWAN C
1851 JEFFERSON ROAD, PITTSFORD NY 14534
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
CARRIS, MARCUS A
19 PARK SQUARE, HILTON NY 14468
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $335.00
CARTER, ROSHANDRA L
55 GROVER STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $80.00
CASCADE HOLDINGS US
1845 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
CASE, TRISSA F
22 CEDAR TERRACE, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $286.00
CASILLAMADE, MIGUEL A
39 LANDING STREET, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
CASSEVOY, BRIAN A
2201 WEST HENRIETTA ROAD, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
CASTANOS, JOSE A
1441 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $280.00
CASTRO, SUEZ J
4457 SMITH ROAD, MARION NY 14505
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $95.00
CASTRO, SUEZ J
4457 SMITH ROAD, MARION NY 14505
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $80.00
CASWELL, AMY A
9 NORTHFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14617
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $120.00
CATHERWOOD, HEATHER A
17 NICOLE DRIVE APARTMENT D, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $55.00
CATONE, STEVEN P
1612 HILTON PARMA ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $150.00
CAUSYN, CHARLES W
15 PRESCOTT STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $140.00
CAVICO, JOSEPH J
8 VELOX STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
CAVUOTO, KAREN L
97-B KINGSBERRY DRIVE, PENFIELD NY 14526
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $75.00
CELSO, ADAM M
241 ALEXANDER STREET 202, ROCHESTER NY 14607
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $50.00
CERAVOLO, KASEY
61 VARINNA DRIVE, ROCHESTER NY 14618
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $80.00
CERONE, DANIELLE M
14 BALLAD AVENUE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
CHAMBERLAIN, RONALD D
407 HAWLEY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
CHAMBERS, MARCUS G
146 DRIVING PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $360.00
6781 PINEBROOK DCHAMBERS, MICHAEL JRIVE, HUDSON OH 44236
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
CHAMBERS, SELBURN C
615 GOLBRO CIRCLE, WEBSTER NY 14580
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
CHAN, SAMMY
8314 RIDGE ROAD WEST, BROCKPORT NY 14420
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
CHANDLER, LAWRENCE A
808 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $150.00
CHANDLER, SHELIA A
155 BUELL ROAD 149, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
CHAPARRO, ASHLEY D
35 HOLLYWOOD STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
CHAPLIN, XAVIER S
135 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
CHAPMAN, LAUREN G
1 PEABODY ROAD, EXETER ME 04435
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
CHAPMAN, SADIE M
258 MERCHANTS ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $75.00
CHARLTON, JODI L
8 HOME PLACE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $260.00
CHATMON, JOSHUA E
1359 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $680.00
CHAVEZ, DAVID J
31 KAREN PLACE, FARMINGTON NY 14425
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $80.00
CHERWONIK, PATRICIA A
1087 BRITTON ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $155.00
CHESHER, DIANNE T
16 ASTON VILLA, NORTH CHILI NY 14514
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
CHESS, MARLON E
107 ENTERPRISE STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
CHETMON, JOSHUA E
1359 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $300.00
CHEVERES, LUIS A
256 LETCHWORTH AVENUE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $493.00
CHHUN, DETH
66 ERNST STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
CHIAPPONE, JOHN J
178 MOHAWK STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $235.00
CHOATE, ASHLEY N
144 TRIMMER ROAD, HILTON NY 14468
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
CIESLEWICZ, JUSTIN J
1759 PORTLAND AVENUE 4, ROCHESTER NY 14617
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $306.00
CIESLINSKI, KRISTI A
3200-2 UNION STREET UP, NORTH CHILI NY 14514
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $115.00
CLARK, EBONY N
449 HUDSON AVENUE UP, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
CLARK, JOHN R
1451 HOWARD ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
CLARK, JUSTICE A
58 CORMAR LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00o