Monroe County, NY judgments recorded June 30, July 3, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded June 30, 2023
JUDGMENT, SUPREME COURT
DHARAM TRUCKING LLC
58 CAPE HENRY TRAIL, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $21,000.00
DIESCHER, DEANNA
71 ARMETALE LUSTER, WEBSTER NY 14580
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Attorney: HEATHER A JOHNSON ESQ
Amount: $10,708.69
DUNN, ADDIE et ano
921 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: JOSEPH G DEVINE ESQ
Amount: $2,124.98
EPLAZA LLC
191 DICKINSON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $21,000.00
GIEHL, JUSTIN TURK
114 COOLIDGE ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $24,000.00
GLOBE NORTH LLC
140 W CHURCH STREET, FAIRPORT NY 14450
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $24,000.00
HOANG, QUANG V
DBA STAR NAIL EXPRESS 2750 W RIDGE ROAD, GREECE NY 14626
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $500.00
HOPKINS, ERIN et ano
65 KOSCIUSKO STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: URVA S AHMED ESQ
Amount: $6,122.76
LOSD CONSTRUCTION LLC
180 SOUTH AVENUE, BROCKPORT NY 14420
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $3,500.00
MCCLENDON, DIANE et ano
2 DIERDRE DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: JOSEPH G DEVINE ESQ
Amount: $9,391.43
OAK AND BARREL BAR AND GRILL LLC
511 E RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14621
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $3,000.00
VIVUS LLC
94 AVERILL AVENUE APT 6, ROCHESTER NY 14620
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $21,000.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
ACEVEDO, MARCELINO
601 SENECA MANOR DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $305.00
EDMONDS, RONNIE D
174 GENESEE STREET APT 2, ROCHESTER NY 14611
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $293.00
HUGHES, MARYJANE H
10 MARGARET STREET, GLEN COVE NY 11542
Favor: MENDON TOWN COURT
Amount: $143.00
JACKSON, GERALD J
200 KISLINGBURY STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $15.40
JACKSON, MOE et ano
1250 SCOTTSVILLE ROAD SUITE 10A, ROCHESTER NY 14624
Favor: DAVPORT ROCHESTER LP
Attorney: YAWMAN, ROBERT P ESQ
Amount: $45,311.66
LUTHERIC, EADDY S
659 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $196.00
ROBINSON, BRUCE G
200 SKYVIEW CENTRE PARKWAY 153, ROCHESTER NY 14609
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $305.00
VASQUEZ, ANGEL Q
556 W 126TH STREET 43, NEW YORK NY 10027
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $600.00
VERMEIRE, JAMES R
HOMELESS, GREECE NY 14626
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $205.00
WALSH, JESSEE W
307 HURSTBOURNE ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $150.00
WEBSTER, AUSTIN L
3373 PRATT ROAD, BATAVIA NY 14020
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $205.00
Judgments
Recorded July 3, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
BERRIOS-HERNANDEZ, LUIS D
200 SETH GREEN DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,570.00
BRUNSON, DEVEION J
7 GRACE STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
EKIERT, JASON
139 BURBEN WAY, ROCHESTER NY 14624
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,425.00
SINGELTON, JUSTIN
120 STRONG STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
SMITH, ROBERT EUGENE
35 POST AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
STEELE, BRYAN
320 EXECUTIVE DRIVE, GREENVILLE AL 36037
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
WEINER, JOHN
200 SKYVIEW CENTER APT B147, ROCHESTER NY
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
WHITE, ALESEYA
478 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,395.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
AGYEIWAA, ABENA
34 MASON STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $2,732.08
BELLAMY, CARLISSIA et ano
14 RAINIER STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $994.86
BRADY, SAMANTHA
128 JORDACHE LANE, SPENCERPORT NY 14559
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: CRAIG S STILER ESQ
Amount: $899.14
BURNETT, ZACHARY J
46 BEDFORD STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $19,335.87
CAGE, ROBERT
20 RUGBY AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: JOSEPH G DEVINE ESQ
Amount: $1,176.94
CHAMPION BREWING COMPANY LLC et ano
324 6TH STREET SE, CHARLOTTESVILLE VA 22902
Favor: WEGMANS FOOD MARKETS INC
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $6,000.00
CLARK, CURTIS
25 WILLITE DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Attorney: STEPHEN EINSTEIN ESQ
Amount: $2,790.44
CLEMENTE, PATRICIA A
17 BOWEN ROAD, CHURCHVILLE NY 14428
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.
Attorney: JOSEPH J CASSOTTA ESQ
Amount: $3,041.76
CLEMENTS, RASHEED J
624 EDGECREEK TRAIL, ROCHESTER NY 14609
Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.
Attorney: KRISTA M ROSE
Amount: $9,485.44
COOK, JOSEPH
3 LAWNSBURY DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $2,016.54
CROWLEY, DIANNE et ano
7802 STICKNEY AVENUE, WAUWATOSA WI 53213
Favor: RIVER CAPITAL PARTNERS LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $16,422.77
CUSA TRANS et al
3838 CHAMOUNE AVENUE SUITE 2, SAN DIEGO CA 92105
Favor: BLACK OLIVE CAPITAL LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $60,935.00
DARDEN, NAZIRAH
44 BARTON STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $771.75
DELIBERT, CHRISTINE
775 COLBY STREET, SPENCERPORT NY 14559
Favor: SECURITY CREDIT SERVICES LLC
Attorney: STEVEN COHEN ESQ
Amount: $2,513.30
FOLEY, ABAGALE R
1046 SUNSET TRAIL, WEBSTER NY 14580
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $8,689.11
GARCIA, DAVID
34 LYNCHESTER STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.
Attorney: STEPHEN EINSTEIN ESQ
Amount: $2,603.00
HENDRIKX, TRACY
438 ELMGROVE ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $1,433.08
HENDRIKX, TRACY
438 ELMGROVE ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $1,433.08
HUMPHREY, JAMES
15 CHURCH STREET, SCOTTSVILLE NY 14546
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ
Amount: $4,836.23
IRVING, DEENE D
82 HELMAR DRIVE, SPENCERPORT NY 14559
Favor: WELLS FARGO BANK N.A.
Attorney: DAVID SUSSMAN ESQ
Amount: $8,730.94
ITARA-CINTRON, CARMEN
213 CIRCLE LANE, WEBSTER NY 14580
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: CRAIG S STILER ESQ
Amount: $1,202.61
JONES, GEORGE
68 SOUTHVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14620
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $3,119.48
KAUFFMAN, BONNIE
309 WISCONSIN STREET UPPER APARTMENT, ROCHESTER NY 14609
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ
Amount: $3,014.58
KEELS, ROCHELLE
44 MILLER STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: JOSEPH G DEVINE ESQ
Amount: $1,666.16
KING, CHRISTINA
73 CARDIANA DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Attorney: STEPHEN EINSTEIN ESQ
Amount: $2,031.64
MARTENS, TIMOTHY et ano
1323 TOW PATH ROAD, PORT BYRON NY 13140
Favor: ECONOMY PRODUCTS & SOLUTIONS INC.
Attorney: CHRISTOPHER J CALABRESE ESQ
Amount: $5,061.91
MARTIN, DARRYL B
190 GLENORA DRIVE APT 1, ROCHESTER NY 14615
Favor: BUREAUS INVESTMENT GROUP PORTFOLIO NO 15 LLC
Attorney: JORGE VITUREIRA ESQ
Amount: $1,592.56
MCMULLEN, FRANK J
130 WOODLANDS, BROCKPORT NY 14420
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: STEVEN L ROSENTHAL ESQ
Amount: $3,741.03
MORALES, KIARA
15 LINNEA LANE, NORTH CHILI NY 14514
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $633.17
NAPOLI, MELODY
20 KINGSFORD LANE APARTMENT 131, SPENCERPORT NY 14559
Favor: SYNCHRONY BANK
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $2,679.20
NEON WAVE LLC et ano
8 SAN RAFEAL DRIVE, ROCHESTER NY 14618
Favor: THE LCF GROUP INC.
Attorney: ADAM J FELDMAN ESQ
Amount: $92,661.27
RAY, MARIA T
6 ALANA DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC
Attorney: STEPHANIE R VETCH ESQ
Amount: $3,242.62
RIVAS, ILENE
35 MORVILLE DRIVE, ROCHESTER NY 14615
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ
Amount: $3,638.71
RIVERA, MARISA
55 VALLEY CREST ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $577.70
ROCHE, LUIS D
205 MORTON STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ
Amount: $5,327.73
SIERRAS, CHRISTINA A
10 MARKIE DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $1,839.08
SMITH, SHYAUNA L
240 NORRAN DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $5,225.69
SPITZ, SADE et ano
588 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: JOSEPH G DEVINE ESQ
Amount: $11,141.48
STEDMAN, ROBERT L
18 ROUNDTABLE WAY, NORTH CHILI NY 14514
Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA
Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ
Amount: $2,077.59
STIFTER, LISA M
135 SHOREWAY DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC
Attorney: STEPHANIE R VETCH ESQ
Amount: $5,120.66
SULLIVAN, ASHLEY
620 CALM LAKE CIRCLE APT D, ROCHESTER NY 14612
Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK
Attorney: ANTHONY J MIGLIACCIO JR ESQ
Amount: $6,170.23
TAYLOR, DARIUS
2061 DEWEY AVENUE APT 3, ROCHESTER NY 14615
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $1,079.48
TORRES, MIGUEL
1307 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ
Amount: $775.17
YORKSTATE ROOFING SERVICES INC.
200 BUELL ROAD SUITE A9, ROCHESTER NY 14624
Favor: COMMISSIONERS OF THE STATE INSURANCE FUND
Attorney: JOHN R GIBBON ESQ
Amount: $127,169.93
SATISFACTION OF JUDGMENT
GAGE, TODD
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
Murphy, Joseph J
Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT, LLC
Amount:
ROTHFUSS, MARK
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount:
VANDOREN, ANTHONY M et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
AGOSTO, CHRISTINE
1002 JOSEPH AVENUE 4, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,951.00
ALMODOVAR, EMILIO
406 N CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $138.00
BENJAMIN, KEITH A
251 1ST STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,701.00
BIANCHI, JOSEPH H
81 CHELTENHAM ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $288.00
BROWN, LESLIE A
12 BEECHWOOD STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,476.00
BRYANT, CALVIN
537 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,526.00
COLON, ROLANDO
26 KELLY STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,526.00
CONNOR, SCOTT A
4 SUMMERS STREET, LIVONIA NY 14487
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $826.00
DANIELS, MARCUS L
15 ADMIRAL PARK, ROCHESTER NY 14601
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $676.00
DATES, KUSHAOD L
590 WILKINS STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,626.00
DEJESUS-ROMAN, DAVID D
400 JAY STREET APT 116, BROOKLYN NY 11201
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $626.00
DOLAN, BRITTANY C
27 DAY PLACE, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $3,201.00
FELICIANO, JONATHAN O
148 LAPHAM STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,626.00
FLANDERS, XAVIER D
1053 LAKE AVENUE APT 59, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $3,226.00y