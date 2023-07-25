Monroe County, NY judgments recorded June 30, July 3, 2023

By: Daily Record Staff//July 25, 2023

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Monroe County, NY judgments recorded June 30, July 3, 2023

Monroe County, NY judgments recorded June 30, July 3, 2023

By: Daily Record Staff//July 25, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded June 30, 2023

JUDGMENT, SUPREME COURT

DHARAM TRUCKING LLC

58 CAPE HENRY TRAIL, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK

Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ

Amount: $21,000.00

DIESCHER, DEANNA

71 ARMETALE LUSTER, WEBSTER NY 14580

Favor: CAVALRY SPV I LLC

Attorney: HEATHER A JOHNSON ESQ

Amount: $10,708.69

DUNN, ADDIE et ano

921 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: JOSEPH G DEVINE ESQ

Amount: $2,124.98

EPLAZA LLC

191 DICKINSON STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK

Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ

Amount: $21,000.00

GIEHL, JUSTIN TURK

114 COOLIDGE ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK

Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ

Amount: $24,000.00

GLOBE NORTH LLC

140 W CHURCH STREET, FAIRPORT NY 14450

Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK

Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ

Amount: $24,000.00

HOANG, QUANG V

DBA STAR NAIL EXPRESS 2750 W RIDGE ROAD, GREECE NY 14626

Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK

Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ

Amount: $500.00

HOPKINS, ERIN et ano

65 KOSCIUSKO STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: URVA S AHMED ESQ

Amount: $6,122.76

LOSD CONSTRUCTION LLC

180 SOUTH AVENUE, BROCKPORT NY 14420

Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK

Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ

Amount: $3,500.00

MCCLENDON, DIANE et ano

2 DIERDRE DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: JOSEPH G DEVINE ESQ

Amount: $9,391.43

OAK AND BARREL BAR AND GRILL LLC

511 E RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14621

Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK

Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ

Amount: $3,000.00

VIVUS LLC

94 AVERILL AVENUE APT 6, ROCHESTER NY 14620

Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK

Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ

Amount: $21,000.00

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

ACEVEDO, MARCELINO

601 SENECA MANOR DRIVE, ROCHESTER NY 14621

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $305.00

EDMONDS, RONNIE D

174 GENESEE STREET APT 2, ROCHESTER NY 14611

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $293.00

HUGHES, MARYJANE H

10 MARGARET STREET, GLEN COVE NY 11542

Favor: MENDON TOWN COURT

Amount: $143.00

JACKSON, GERALD J

200 KISLINGBURY STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $15.40

JACKSON, MOE et ano

1250 SCOTTSVILLE ROAD SUITE 10A, ROCHESTER NY 14624

Favor: DAVPORT ROCHESTER LP

Attorney: YAWMAN, ROBERT P ESQ

Amount: $45,311.66

LUTHERIC, EADDY S

659 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $196.00

ROBINSON, BRUCE G

200 SKYVIEW CENTRE PARKWAY 153, ROCHESTER NY 14609

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $305.00

VASQUEZ, ANGEL Q

556 W 126TH STREET 43, NEW YORK NY 10027

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $600.00

VERMEIRE, JAMES R

HOMELESS, GREECE NY 14626

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $205.00

WALSH, JESSEE W

307 HURSTBOURNE ROAD, ROCHESTER NY 14609

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $150.00

WEBSTER, AUSTIN L

3373 PRATT ROAD, BATAVIA NY 14020

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $205.00

Judgments

Recorded July 3, 2023

JUDGMENT, COUNTY COURT

BERRIOS-HERNANDEZ, LUIS D

200 SETH GREEN DRIVE, ROCHESTER NY 14621

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $1,570.00

BRUNSON, DEVEION J

7 GRACE STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $250.00

EKIERT, JASON

139 BURBEN WAY, ROCHESTER NY 14624

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $1,425.00

SINGELTON, JUSTIN

120 STRONG STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

SMITH, ROBERT EUGENE

35 POST AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

STEELE, BRYAN

320 EXECUTIVE DRIVE, GREENVILLE AL 36037

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

WEINER, JOHN

200 SKYVIEW CENTER APT B147, ROCHESTER NY

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

WHITE, ALESEYA

478 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $1,395.00

JUDGMENT, SUPREME COURT

AGYEIWAA, ABENA

34 MASON STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $2,732.08

BELLAMY, CARLISSIA et ano

14 RAINIER STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: MARINER FINANCE LLC

Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ

Amount: $994.86

BRADY, SAMANTHA

128 JORDACHE LANE, SPENCERPORT NY 14559

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: CRAIG S STILER ESQ

Amount: $899.14

BURNETT, ZACHARY J

46 BEDFORD STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ

Amount: $19,335.87

CAGE, ROBERT

20 RUGBY AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: JOSEPH G DEVINE ESQ

Amount: $1,176.94

CHAMPION BREWING COMPANY LLC et ano

324 6TH STREET SE, CHARLOTTESVILLE VA 22902

Favor: WEGMANS FOOD MARKETS INC

Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ

Amount: $6,000.00

CLARK, CURTIS

25 WILLITE DRIVE, ROCHESTER NY 14621

Favor: CAVALRY SPV I LLC

Attorney: STEPHEN EINSTEIN ESQ

Amount: $2,790.44

CLEMENTE, PATRICIA A

17 BOWEN ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.

Attorney: JOSEPH J CASSOTTA ESQ

Amount: $3,041.76

CLEMENTS, RASHEED J

624 EDGECREEK TRAIL, ROCHESTER NY 14609

Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.

Attorney: KRISTA M ROSE

Amount: $9,485.44

COOK, JOSEPH

3 LAWNSBURY DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $2,016.54

CROWLEY, DIANNE et ano

7802 STICKNEY AVENUE, WAUWATOSA WI 53213

Favor: RIVER CAPITAL PARTNERS LLC

Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ

Amount: $16,422.77

CUSA TRANS et al

3838 CHAMOUNE AVENUE SUITE 2, SAN DIEGO CA 92105

Favor: BLACK OLIVE CAPITAL LLC

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $60,935.00

DARDEN, NAZIRAH

44 BARTON STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $771.75

DELIBERT, CHRISTINE

775 COLBY STREET, SPENCERPORT NY 14559

Favor: SECURITY CREDIT SERVICES LLC

Attorney: STEVEN COHEN ESQ

Amount: $2,513.30

FOLEY, ABAGALE R

1046 SUNSET TRAIL, WEBSTER NY 14580

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ

Amount: $8,689.11

GARCIA, DAVID

34 LYNCHESTER STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.

Attorney: STEPHEN EINSTEIN ESQ

Amount: $2,603.00

HENDRIKX, TRACY

438 ELMGROVE ROAD, ROCHESTER NY 14606

Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $1,433.08

HENDRIKX, TRACY

438 ELMGROVE ROAD, ROCHESTER NY 14606

Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $1,433.08

HUMPHREY, JAMES

15 CHURCH STREET, SCOTTSVILLE NY 14546

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ

Amount: $4,836.23

IRVING, DEENE D

82 HELMAR DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Favor: WELLS FARGO BANK N.A.

Attorney: DAVID SUSSMAN ESQ

Amount: $8,730.94

ITARA-CINTRON, CARMEN

213 CIRCLE LANE, WEBSTER NY 14580

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: CRAIG S STILER ESQ

Amount: $1,202.61

JONES, GEORGE

68 SOUTHVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14620

Favor: MARINER FINANCE LLC

Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ

Amount: $3,119.48

KAUFFMAN, BONNIE

309 WISCONSIN STREET UPPER APARTMENT, ROCHESTER NY 14609

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ

Amount: $3,014.58

KEELS, ROCHELLE

44 MILLER STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: JOSEPH G DEVINE ESQ

Amount: $1,666.16

KING, CHRISTINA

73 CARDIANA DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Favor: CAVALRY SPV I LLC

Attorney: STEPHEN EINSTEIN ESQ

Amount: $2,031.64

MARTENS, TIMOTHY et ano

1323 TOW PATH ROAD, PORT BYRON NY 13140

Favor: ECONOMY PRODUCTS & SOLUTIONS INC.

Attorney: CHRISTOPHER J CALABRESE ESQ

Amount: $5,061.91

MARTIN, DARRYL B

190 GLENORA DRIVE APT 1, ROCHESTER NY 14615

Favor: BUREAUS INVESTMENT GROUP PORTFOLIO NO 15 LLC

Attorney: JORGE VITUREIRA ESQ

Amount: $1,592.56

MCMULLEN, FRANK J

130 WOODLANDS, BROCKPORT NY 14420

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: STEVEN L ROSENTHAL ESQ

Amount: $3,741.03

MORALES, KIARA

15 LINNEA LANE, NORTH CHILI NY 14514

Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $633.17

NAPOLI, MELODY

20 KINGSFORD LANE APARTMENT 131, SPENCERPORT NY 14559

Favor: SYNCHRONY BANK

Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ

Amount: $2,679.20

NEON WAVE LLC et ano

8 SAN RAFEAL DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Favor: THE LCF GROUP INC.

Attorney: ADAM J FELDMAN ESQ

Amount: $92,661.27

RAY, MARIA T

6 ALANA DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC

Attorney: STEPHANIE R VETCH ESQ

Amount: $3,242.62

RIVAS, ILENE

35 MORVILLE DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ

Amount: $3,638.71

RIVERA, MARISA

55 VALLEY CREST ROAD, ROCHESTER NY 14616

Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $577.70

ROCHE, LUIS D

205 MORTON STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ

Amount: $5,327.73

SIERRAS, CHRISTINA A

10 MARKIE DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ

Amount: $1,839.08

SMITH, SHYAUNA L

240 NORRAN DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Favor: NEW CITY FUNDING CORP.

Attorney: MARK H STEIN ESQ

Amount: $5,225.69

SPITZ, SADE et ano

588 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: JOSEPH G DEVINE ESQ

Amount: $11,141.48

STEDMAN, ROBERT L

18 ROUNDTABLE WAY, NORTH CHILI NY 14514

Favor: CAPITAL ONE BANK USA NA

Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ

Amount: $2,077.59

STIFTER, LISA M

135 SHOREWAY DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC

Attorney: STEPHANIE R VETCH ESQ

Amount: $5,120.66

SULLIVAN, ASHLEY

620 CALM LAKE CIRCLE APT D, ROCHESTER NY 14612

Favor: AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK

Attorney: ANTHONY J MIGLIACCIO JR ESQ

Amount: $6,170.23

TAYLOR, DARIUS

2061 DEWEY AVENUE APT 3, ROCHESTER NY 14615

Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $1,079.48

TORRES, MIGUEL

1307 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ

Amount: $775.17

YORKSTATE ROOFING SERVICES INC.

200 BUELL ROAD SUITE A9, ROCHESTER NY 14624

Favor: COMMISSIONERS OF THE STATE INSURANCE FUND

Attorney: JOHN R GIBBON ESQ

Amount: $127,169.93

SATISFACTION OF JUDGMENT

GAGE, TODD

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

Murphy, Joseph J

Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT, LLC

Amount:

ROTHFUSS, MARK

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP

Amount:

VANDOREN, ANTHONY M et ano

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT

AGOSTO, CHRISTINE

1002 JOSEPH AVENUE 4, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,951.00

ALMODOVAR, EMILIO

406 N CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $138.00

BENJAMIN, KEITH A

251 1ST STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,701.00

BIANCHI, JOSEPH H

81 CHELTENHAM ROAD, ROCHESTER NY 14612

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $288.00

BROWN, LESLIE A

12 BEECHWOOD STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,476.00

BRYANT, CALVIN

537 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,526.00

COLON, ROLANDO

26 KELLY STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,526.00

CONNOR, SCOTT A

4 SUMMERS STREET, LIVONIA NY 14487

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $826.00

DANIELS, MARCUS L

15 ADMIRAL PARK, ROCHESTER NY 14601

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $676.00

DATES, KUSHAOD L

590 WILKINS STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,626.00

DEJESUS-ROMAN, DAVID D

400 JAY STREET APT 116, BROOKLYN NY 11201

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $626.00

DOLAN, BRITTANY C

27 DAY PLACE, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $3,201.00

FELICIANO, JONATHAN O

148 LAPHAM STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,626.00

FLANDERS, XAVIER D

1053 LAKE AVENUE APT 59, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $3,226.00

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