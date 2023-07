Monroe County, NY deeds recorded July 17, 2023

By: Daily Record Staff //July 26, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded July 17, 2023 79

NOT PROVIDED

COONAN, JAMES L to REGER CONSTRUCTION LLC

Property Address:

Liber: 12838 Page: 0405

Tax Account:

Full Sale Price: $300,000.00

DOYLE, DANIEL J to DOYLE, DANIEL J et ano

Property Address:

Liber: 12838 Page: 0394

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

TERIO, ANNA B et ano to DANIELE, CARLO G

Property Address:

Liber: 12838 Page: 0453

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14420

J JARVIE LLC to S J BELL ENTERPRISES LLC

Property Address: 33 GROVE STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12838 Page: 0310

Tax Account: 032.05-2-2

Full Sale Price: $95,000.00

14445

BAJWA, ARANJIT KAUR et al to GAGLIANO, SAMANTHA et ano

Property Address: 29 BEAUFORT PLACE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12838 Page: 0123

Tax Account: 152.09-3-47

Full Sale Price: $249,900.00

DIMASSIMO, STEPHEN D to STAHL, MATTHEW

Property Address: 238 WEST SPRUCE STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12838 Page: 0307

Tax Account: 151.28-2-7

Full Sale Price: $251,000.00

FARLEY, TAMMY J to OAK STREET ENTERPRISES LLC

Property Address: 213 MAGNOLIA AVENUE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12838 Page: 0081

Tax Account: 139.61-2-23

Full Sale Price: $150,000.00

SAXTON, KIMBERLY A to CROSSED, RICHARD J

Property Address: 216 EAST CHESTNUT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12838 Page: 0181

Tax Account: 152.22-1-6

Full Sale Price: $219,000.00

14450

BASKARAN, MADHUNIKA VIDHYA et ano to HOLROYD, VIRGINIA H et al

Property Address: 28 ASHLYN RISE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12838 Page: 0399

Tax Account: 140.02-1-76

Full Sale Price: $495,000.00

CRAWFORD, DONALD J et ano to BULLOCK, TASHA K

Property Address: 6 HAMPTON LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12838 Page: 0447

Tax Account: 166.19-2-6.2

Full Sale Price: $227,500.00

VACCA, GEORGE G et ano to CARR, MEGAN NICOLE RAUBE et ano

Property Address: 50 CANTERBURY TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12838 Page: 0227

Tax Account: 140.01-4-50

Full Sale Price: $410,000.00

VANDOREN, JOEL E et ano to LESSARD, ANTHONY JEREMY et ano

Property Address: 1684 SWEETS CORNERS ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12838 Page: 0301

Tax Account: 126.01-1-8

Full Sale Price: $425,000.00

14467

DIEDERICH, DEBORAH to SHUTTS, JOYCE

Property Address: 47 TRADITIONS PLACE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12838 Page: 0345

Tax Account: 189.12-3-13

Full Sale Price: $276,000.00

14468

GRATTON, RICHARD L to SCHAMBERGER, CHRISTIAN HANS

Property Address: 1457 MANITOU ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12838 Page: 0314

Tax Account: 057.04-2-2.3

Full Sale Price: $300,000.00

14472

DOBBERTIN, ANNE M et ano to BOHANNON, ERIC S et ano

Property Address: 9 HURLINGTON DRIVE, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12838 Page: 0456

Tax Account: 216.01-1-25

Full Sale Price: $670,000.00

RAMSDELL, ROBERT J et ano to ELIZABETH A RAMSDELL AND ROBERT J RAMSDELL TRUST et al

Property Address: 243 CENTER ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12838 Page: 0459

Tax Account: 215.01-1-8.1

Full Sale Price: $1.00

14514

KARRE, EVAN et ano to SADOVYY, VOLODYMYR

Property Address: 12 TYNEDALE WAY, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12838 Page: 0432

Tax Account: 158.01-6-26

Full Sale Price: $320,000.00

STEG, MARGARET E to MCENTEE, MARY F et ano

Property Address: 24 COLLEGE GREENE DRIVE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12838 Page: 0383

Tax Account: 132.13-2-48

Full Sale Price: $260,000.00

14526

CHRISTMAN, JACQUELINE to JAMES A DONAHUE AND SALLY R DONAHUE TRUST et ano

Property Address: 66 ONYX DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12838 Page: 0111

Tax Account: 139.16-3-76

Full Sale Price: $475,000.00

HOME PRIDE BUILDERS AND DEVELOPERS INC to GAFF PROPERTIES LLC

Property Address: 48 BROOKTREE DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12838 Page: 0444

Tax Account: 139.14-1-45

Full Sale Price: $135,000.00

ROTH, CHARLOTTE O et ano to DRUMM, MEAGHAN M

Property Address: 8 WISHING WELL CIRCLE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12838 Page: 0238

Tax Account: 124.11-2-12

Full Sale Price: $300,000.00

VIAVATTENE, JENELLE RENEE to HYDE, KEITH P et ano

Property Address: 124 CAMBERLY PLACE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12838 Page: 0167

Tax Account: 139.12-3-2./26

Full Sale Price: $235,000.00

14534

HONORAT, AXEL L et ano to MINIX, JOHNATHAN P

Property Address: 48 EAGLEWOOD CIRCLE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12838 Page: 0463

Tax Account: 163.07-1-13

Full Sale Price: $525,000.00

LITZ, GREGORY D et ano to KEMP, BARRETT T et ano

Property Address: 29 CHARMWOOD ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12838 Page: 0328

Tax Account: 151.12-2-50

Full Sale Price: $320,000.00

NAULLEAU, OCTAVE G to NAULLEAU, PASCAL B

Property Address: 86 TALL OAK LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12838 Page: 0277

Tax Account: 176.12-2-50

Full Sale Price: $1.00

PUTCHAKAYALA, VENKATESWARA REDDY to POWERS, DIANE R et ano

Property Address: 39 GREENWOOD PARK, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12838 Page: 0450

Tax Account: 178.09-2-30./41

Full Sale Price: $360,000.00

14559

WASMAN, GARY et ano to TOMASSO, MARC A et ano

Property Address: 5170 BROCKPORT SPENCERPORT ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12838 Page: 0466

Tax Account: 085.03-1-12

Full Sale Price: $445,000.00

14580

BRAUN, ANNA et ano to ARGHASTANI, DENA et ano

Property Address: 25 PEWTER ROCK, WEBSTER NY 14580

Liber: 12838 Page: 0161

Tax Account: 094.01-3-73

Full Sale Price: $415,000.00

DEVOGELAERE, ERIN et ano to COOPER, CHRISTIAN L

Property Address: 652 ADELINE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12838 Page: 0359

Tax Account: 079.13-1-36

Full Sale Price: $252,000.00

GIUSTI, CHERYL et ano to AMBORSKI, MALINDA S et al

Property Address: 430 BAYSIDE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12838 Page: 0440

Tax Account: 078.10-2-40

Full Sale Price: $1.00

NVR INC et ano to BAKER, ANDREW et ano

Property Address: 1569 ALLISON LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12838 Page: 0420

Tax Account: 050.04-10-19

Full Sale Price: $562,220.00

14605

LAYSECA, IBY to MALDONADO, MILLITZA E

Property Address: 7 QUAMINA DRIVE, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12838 Page: 0396

Tax Account: 106.40-1-87

Full Sale Price: $90,000.00

ROCHESTER CITY OF to IGLESIA CRISTIANA CASA DE ORCION Y RESTAURACION

Property Address: SOUTH PORTION OF 567-569 HUDSON AVENUE, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12838 Page: 0206

Tax Account: 106.33-1-29

Full Sale Price: $1.00

14606

BARRILE, LUIGI to DESIMONE, MARIA

Property Address: 253 YOUNGS AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12838 Page: 0243

Tax Account: 104.09-1-60

Full Sale Price: $1.00

MARIPOSA DE ORO LLC to 503-505 CHILD STREET LLC

Property Address: 505 CHILD STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12838 Page: 0221

Tax Account: 105.74-1-22

Full Sale Price: $1.00

MILITELLO, LAURA M to BUCHANAN, CLYDE

Property Address: 170 JORDON AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12838 Page: 0203

Tax Account: 104.06-3-67

Full Sale Price: $20,000.00

14607

FRAM, BIRDIE I to CILENTO, CHIARA et ano

Property Address: 22 LAWTON STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12838 Page: 0117

Tax Account: 121.57-2-40

Full Sale Price: $105,000.00

HEWITT, TIA M to MANCINI ESTATES LLC

Property Address: 61 EDMONDS STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12838 Page: 0200

Tax Account: 121.66-1-77

Full Sale Price: $1.00

POWDER HOUND PROPERTIES LLC to PERCELEANU, ELIAN et ano

Property Address: 297-303 DARTMOUTH STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12838 Page: 0126

Tax Account: 121.67-1-5

Full Sale Price: $476,000.00

14609

KEGLER, LAKEISHA et ano to SIMMS, TERRY ANN

Property Address: 17 STOUT STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12838 Page: 0273

Tax Account: 107.61-2-33

Full Sale Price: $1.00

WEATHERSPOON, CHRISTOPHER R to SAHRLE, DEREK et ano

Property Address: 315 CEDARWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12838 Page: 0224

Tax Account: 107.71-1-10

Full Sale Price: $155,000.00

14611

ALVARADO, GRESHKA L et ano to GONZALES, TYRONE

Property Address: 263 GARFIELD STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12838 Page: 0234

Tax Account: 120.55-2-67

Full Sale Price: $127,000.00

BAMF MANAGEMENT VI LLC to TORIBIO, REBECCA L

Property Address: 171 FARRAGUT STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12838 Page: 0402

Tax Account: 120.62-1-26

Full Sale Price: $75,000.00

DIFILIPPO, SARAH et al to MIRANDA, JUDY I

Property Address: 17 CHEMUNG STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12838 Page: 0098

Tax Account: 120.23-2-12

Full Sale Price: $89,000.00

HOOK, RANDALL et ano to DELLANOCE-PIRAINO, ROSEANN et ano

Property Address: 30 ARNETT BLVD, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12838 Page: 0304

Tax Account: 120.67-1-63

Full Sale Price: $35,000.00

14612

MURRAY, LINDA J et ano to KNOEBEL, KIMBERLEE

Property Address: 45 CLEMATIS STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12838 Page: 0386

Tax Account: 047.29-1-79

Full Sale Price: $190,000.00

14613

LOVALL, EMILY N to HIGGINS, BRADLEY MICHAEL et ano

Property Address: 29 LAKE VIEW PARK, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12838 Page: 0374

Tax Account: 090.82-3-10

Full Sale Price: $1.00

ROCHESTER GOOD SHEPERD HOMES LLC to IBRAHIMI, AHMAD

Property Address: 550 BIRR STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12838 Page: 0184

Tax Account: 090.64-1-51

Full Sale Price: $72,000.00

14615

BUBEL, DAVID E to SMITH, NANCY et ano

Property Address: 112 FALMOUTH STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12838 Page: 0416

Tax Account: 075.71-1-25

Full Sale Price: $152,000.00

CARSON, DANIELLE R to ROSSO, LUCAS M

Property Address: 156 HERITAGE DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12838 Page: 0114

Tax Account: 060.17-3-25

Full Sale Price: $272,500.00

JIM WHITE PROPERTIES, INC to LATONA, JOSEPH et ano

Property Address: 151 GLENTHORNE ROAD, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12838 Page: 0409

Tax Account: 075.73-1-3

Full Sale Price: $165,000.00

14616

170 BENNINGTON DRIVE LLC to FETZNER PROPERTIES INC

Property Address: 170 BENNINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12838 Page: 0427

Tax Account: 075.34-3-31

Full Sale Price: $387,500.00

BISWA, BHAGI et ano to GONZALEZ, JOEL et ano

Property Address: 183 MOUNT RIDGE CIRCLE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12838 Page: 0377

Tax Account: 075.14-2-5

Full Sale Price: $210,000.00

GREENE, ELAINE et ano to MALDONADO, DESARAE M

Property Address: 414 MOUNT RIDGE CIRCLE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12838 Page: 0155

Tax Account: 075.14-5-18

Full Sale Price: $217,000.00

REYNOLDS, KEVIN P to COOPER, JESSICA L et ano

Property Address: 93 NORTHGATE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12838 Page: 0380

Tax Account: 060.10-1-5

Full Sale Price: $175,000.00

14617

GRAY-HEARN, RICHARD to RAMNARINE, SUSAN et ano

Property Address: 365 PINECREST DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12838 Page: 0362

Tax Account: 061.11-3-3

Full Sale Price: $315,000.00

MUXWORTHY, CORI L to PATE, PATRICIA L

Property Address: 257 CINNABAR ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12838 Page: 0437

Tax Account: 061.07-5-55

Full Sale Price: $256,000.00

14618

BAUM, ROSELYN L F et ano to ZARETSKY, MARK C et ano

Property Address: 239 DANBURY CIRCLE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12838 Page: 0209

Tax Account: 137.13-1-65

Full Sale Price: $280,000.00

HIRSCHBERG, GLORIA to HEIMANN, JACK et ano

Property Address: 106 MAYBROOKE ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12838 Page: 0473

Tax Account: 137.06-6-29

Full Sale Price: $350,000.00

14619

GREENAWAY, MARY J to GREENAWAY, DENISE

Property Address: 164 SHERWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12838 Page: 0246

Tax Account: 120.46-3-42

Full Sale Price: $1.00

RASTOGI, SANJAY et al to IGOTSAR PROPERTIES LLC et al

Property Address: 30-32 ROSALIND STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12838 Page: 0281

Tax Account: 135.24-2-84

Full Sale Price: $1.00

14620

HEPWORTH, GORDON to BRINI, EMILIANO et ano

Property Address: 21 SUTER TERRACE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12838 Page: 0164

Tax Account: 121.68-2-61

Full Sale Price: $225,021.00

WILLIAMS, RENEE M et ano to CAMPUS ROW, LLC

Property Address: 93 ROSSITER ROAD, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12838 Page: 0322

Tax Account: 136.61-3-12

Full Sale Price: $197,000.00

14621

BRYANT, HUBERT et al to ATCF REO HOLDINGS LLC

Property Address: 107 ROTH STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12838 Page: 0230

Tax Account: 106.21-3-19.0002

Full Sale Price: $25,319.08

14622

BENNETT, HELEN et ano to DIMAURO, MICHAEL et ano

Property Address: 91 LODGE DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12838 Page: 0140

Tax Account: 062.19-2-36

Full Sale Price: $317,000.00

14623

DUGAN, KAREN E et ano to KRAFT, LINDA D

Property Address: 1301 RIVERS RUN, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12838 Page: 0318

Tax Account: 174.10-1-45

Full Sale Price: $270,000.00

HUTCHINS, BURTON P et al to SALAFIA, JAMIE et ano

Property Address: 36 GENESEE VIEW TRAIL, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12838 Page: 0158

Tax Account: 160.03-2-9

Full Sale Price: $127,171.00

14624

HOEVE-ZAMPATORI, ERICKA et al to HOEVE-ZAMPATORI, ERICKA et ano

Property Address: 49 LORI LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12838 Page: 0412

Tax Account: 104.17-5-8

Full Sale Price: $0.00

SERPE, DEBRA M et ano to CALHOUN, MEISSA

Property Address: 427 UPPER VALLEY ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12838 Page: 0143

Tax Account: 133.08-2-1.427

Full Sale Price: $163,000.00

THONCHAR, PALATH to FASANO, PETER M

Property Address: 41 WHITE BIRCH CIRCLE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12838 Page: 0107

Tax Account: 133.19-2-7

Full Sale Price: $209,900.00

14625

ALEO-CARREIRA, CYNTHIA et ano to ALEO, CYNTHIA

Property Address: 166 ALAIMO DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12838 Page: 0270

Tax Account: 138.06-1-40

Full Sale Price: $1.00

14626

DALE, SON T et ano to PRESTON, ELISA et ano

Property Address: 475 BALLAD AVENUE, GREECE NY 14626

Liber: 12838 Page: 0390

Tax Account: 074.06-3-32

Full Sale Price: $270,000.00

FERRACINA, SONIA to MURCH, MICHELE

Property Address: 102 AMBERWOOD PVI PLACE, GREECE NY 14626

Liber: 12838 Page: 0470

Tax Account: 089.14-1-57

Full Sale Price: $237,000.00

HOUSE RESCUE INC OF MONROE COUNTY to HOLMES, JORDAN et ano

Property Address: 746 NORTH ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12838 Page: 0298

Tax Account: 058.02-1-50

Full Sale Price: $268,200.00

WINSTEAD ARMS, INC to RIDGECREST PROPERTIES LLC

Property Address: 3349 WEST RIDGE ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12838 Page: 0196

Tax Account: 073.16-2-50.2

Full Sale Price: $1.00

WINSTEAD ARMS, INC to RIDGECREST PROPERTIES LLC

Property Address: 3355 WEST RIDGE ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12838 Page: 0250

Tax Account: 073.16-2-47

Full Sale Price: $1.00