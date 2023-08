Monroe County, NY deeds recorded July 21, 2023

By: Daily Record Staff //July 31, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded July 21, 2023 61

NOT PROVIDED

ANGELICO, DAVID A to CONNOLLY, LORRI

Property Address:

Liber: 12840 Page: 0550

Tax Account:

Full Sale Price: $46,000.00

FEENEY, CALLEN et ano to DINSMORE, ANDREW D et ano

Property Address:

Liber: 12840 Page: 0544

Tax Account:

Full Sale Price: $188,000.00

14420

PARSONS, MARK D et ano to PARSONS, THERESA S

Property Address: 118 PESH HOMES TRAIL, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12840 Page: 0419

Tax Account: 039.02-1-24

Full Sale Price: $0.00

VANDERKARR, ELLEN M to KOLMER, TAYLOR R

Property Address: 96 WEST AVENUE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12840 Page: 0483

Tax Account: 068.02-1-15.2

Full Sale Price: $275,000.00

14428

PLASKOCINSKI, JAMES to KUCY, MARJORIE et ano

Property Address: 3212 WASHINGTON STREET, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12840 Page: 0583

Tax Account: 130.04-1-19.2

Full Sale Price: $1.00

14450

BRADLEY, CAROLYN et ano to CARUSO, GLORIA JEAN et ano

Property Address: 124 EAGLESFIELD WAY, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12840 Page: 0404

Tax Account: 139.20-2-10

Full Sale Price: $350,000.00

COOK, DOROTHY H to COOK, DOROTHY H et ano

Property Address: 14 FALCON LANE EAST, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12840 Page: 0273

Tax Account: 165.20-2-85./3

Full Sale Price: $1.00

FARQUHAR-NELSON, KELLY M to WEMESFELDER, MICHAEL T et ano

Property Address: 53 BRIGGS AVENUE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12840 Page: 0454

Tax Account: 152.20-2-26

Full Sale Price: $323,700.00

HOLTZ, STEVEN to HOLTZ, JARED MICHAEL et ano

Property Address: 42 LIFTBRIDGE LANE EAST, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12840 Page: 0495

Tax Account: 153.09-4-63.1

Full Sale Price: $150,000.00

MALONEY, CAROL M et ano to BARTOLOTTA, EMILY C et ano

Property Address: 9 LOG CABIN CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12840 Page: 0480

Tax Account: 152.15-1-77

Full Sale Price: $310,000.00

14468

CARNES, JAMES EDWARD to ZAMBRANO, JENNIFER MARIE CARNES

Property Address: 1318 WALKER LAKE ONTARIO ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12840 Page: 0363

Tax Account: 022.02-2-18.2

Full Sale Price: $1.00

CARNES, JAMES EDWARD to CARNES, COREY J

Property Address: 1310 WALKER LAKE ONTARIO ROAD, NY

Liber: 12840 Page: 0366

Tax Account: 022.02-2-18.1

Full Sale Price: $1.00

CARNES, MARION D et ano to CARNES, JAMES EDWARD et ano

Property Address: 1318 WALKER LAKE ONTARIO ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12840 Page: 0360

Tax Account: 022.02-2-18.2

Full Sale Price: $1.00

SCHLAGETER, KENNETH to SCHANTZ, MICHAEL A

Property Address: 329 CEDAR TERRACE, HILTON NY 14468

Liber: 12840 Page: 0337

Tax Account: 032.10-2-33

Full Sale Price: $212,000.00

14514

BARFIELD FAMILY IRREVOCABLE TRUST et ano to OKAM PROPERTIES LLC

Property Address: 2 DAISY LANE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12840 Page: 0407

Tax Account: 132.14-3-152

Full Sale Price: $183,000.00

14526

CURRAN, KATHRYN S et ano to WOHLRAB, ANDREW J

Property Address: 26 COBBLESTONE CROSSING, PENFIELD NY 14526

Liber: 12840 Page: 0535

Tax Account: 139.05-1-25.007

Full Sale Price: $340,000.00

DANA ENTERPRISES INC to THEODORAKAKOS, JIMMY et ano

Property Address: 32 BRENTWOOD DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12840 Page: 0512

Tax Account: 139.07-2-49

Full Sale Price: $490,000.00

14534

HOREY, KEVIN G to HOREY, KAREN A

Property Address: 18 OAK MEADOW TRAIL, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12840 Page: 0277

Tax Account: 178.04-1-9

Full Sale Price: $1.00

KHAN, NABEEL et ano to MOFFITT, AMY et ano

Property Address: 29 NATURE VIEW, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12840 Page: 0547

Tax Account: 192.01-3-26

Full Sale Price: $625,500.00

WHITESIDE, JENNY A et ano to JADHAV, SACHIN et ano

Property Address: 5 LATIUM DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12840 Page: 0620

Tax Account: 152.17-2-73

Full Sale Price: $380,000.00

14559

SATRIALES, LLC to COCCIA-SPICER, MICHELLE et ano

Property Address: 80 WINDING COUNTRY LANE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12840 Page: 0457

Tax Account: 072.02-3-78

Full Sale Price: $1.00

14580

HERINGTON, MARY E et ano to HOHL-SHAMBO, ERIN G et ano

Property Address: 1629 BRIDGEBORO DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12840 Page: 0617

Tax Account: 050.04-2-14

Full Sale Price: $396,000.00

REID, JAMES JR et ano to HASSLER, KATHRYN M et al

Property Address: 950 PATHWAY LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12840 Page: 0280

Tax Account: 080.04-8.32.1

Full Sale Price: $1.00

14586

WESCOTT, NATHANIEL E to FERNER, DANIEL et ano

Property Address: 39 EGRET DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12840 Page: 0435

Tax Account: 188.03-2-8

Full Sale Price: $352,000.00

14605

MONROE COUNTY OF to ALPHA FEMALE PROPERTIES LLC

Property Address: 329 CENTRAL PARK, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12840 Page: 0292

Tax Account: 106.59-2-4

Full Sale Price: $1.00

14606

MASON, DANIELLE R et ano to GONZALEZ, ABRAHAM JR

Property Address: 155 COLE AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12840 Page: 0340

Tax Account: 104.09-2-30

Full Sale Price: $230,000.00

WOOD, PATRICIA A et ano to KBS LANDHOLDING LLC

Property Address: 1171 LEE ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12840 Page: 0587

Tax Account: 089.15-2-9

Full Sale Price: $250,000.00

14607

HOOCK, MICHAEL to COLAK, ALOYSIUS et ano

Property Address: 171 HARVARD STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12840 Page: 0423

Tax Account: 121.51-1-48

Full Sale Price: $400,000.00

14609

CELENTANO, ALBERT et ano to KEY, RYAN

Property Address: 22 VIEWCREST DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12840 Page: 0401

Tax Account: 092.19-2-17

Full Sale Price: $1.00

COPP, EMILY R et ano to LINDSAY, ANDREW P et ano

Property Address: 415 TARRINGTON ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12840 Page: 0515

Tax Account: 107.15-3-9

Full Sale Price: $200,000.00

CRUMB PROPERTIES LLC et al to MEL SOFIA REMODELING LLC et al

Property Address: 563 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12840 Page: 0262

Tax Account: 107.62-3-10

Full Sale Price: $80,000.00

HOFMANN, JENNA M to HENDRIX, LINDA

Property Address: 487 ROCKET STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12840 Page: 0259

Tax Account: 107.31-3-30

Full Sale Price: $174,987.00

14610

COLUMBUS, JAMIE to HESTON, KLAY et ano

Property Address: 256 SANDRINGHAM ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12840 Page: 0528

Tax Account: 137.08-1-59

Full Sale Price: $815,000.00

EVANS, CHRISTOPHER to PANG, SZE-YUEN

Property Address: 249 CARLING ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12840 Page: 0343

Tax Account: 122.33-2-22

Full Sale Price: $360,000.00

FITZGERALD, NICOLE S et ano to MAROON WING LLC

Property Address: 1203 PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12840 Page: 0369

Tax Account: 122.55-1-20

Full Sale Price: $1.00

HOUSEL, SARAH E to MCDONALD, ERIN E et ano

Property Address: 218 MIDDLESEX ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12840 Page: 0568

Tax Account: 122.32-2-9.001

Full Sale Price: $180,000.00

MACKINNON, MATTHEW J to LAVELL, PATRICK J et ano

Property Address: 1523 EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12840 Page: 0487

Tax Account: 122.47-2-11

Full Sale Price: $394,000.00

PAGE, DENISE M to MURIAS, MICHAEL

Property Address: 133 WYATT DRIVE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12840 Page: 0414

Tax Account: 123.09-1-43

Full Sale Price: $1.00

TOBIN, JEAN et ano to JEANIE TOBIN TESTAMENTARY TRUST

Property Address: 3024 EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12840 Page: 0389

Tax Account: 138.05-1-59

Full Sale Price: $1.00

14611

DORMAN PROPERTIES LLC et al to RGSP LLC et al

Property Address: 88 BARTON STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12840 Page: 0301

Tax Account: 135.27-3-60

Full Sale Price: $230,000.00

14612

KUYKENDALL, NANCY W et ano to KUYKENDALL, RONALD L

Property Address: 35 CAMDEN STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12840 Page: 0357

Tax Account: 047.38-2-25

Full Sale Price: $1.00

14613

CENZI, DAVID J to ROSA, ELI SAMUEL

Property Address: 637 GLENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12840 Page: 0565

Tax Account: 105.32-2-4

Full Sale Price: $70,000.00

14615

HARTY, RICHARD to AMARENA, ROBIN et ano

Property Address: 65 HEMLOCK WOODS LANE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12840 Page: 0490

Tax Account: 075.05-4-4

Full Sale Price: $1.00

WOOD, LINDA L to CUPP, BRIANNA M

Property Address: 259 MARBLEHEAD DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12840 Page: 0378

Tax Account: 059.20-1-34

Full Sale Price: $191,000.00

14616

ANNESE, DYLAN D et ano to BRAME-FINKELSTEIN, MEGAN et ano

Property Address: 66 BOYD DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12840 Page: 0625

Tax Account: 075.06-12-11

Full Sale Price: $266,000.00

HALEY, VENESSA F to REEVES, ROBERT et ano

Property Address: 211 DELLWOOD ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12840 Page: 0574

Tax Account: 046.19-8-18

Full Sale Price: $230,000.00

14617

BLACK, MARIE V et ano to HURSH, KATHLEEN L et ano

Property Address: 32 OAKMOUNT DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12840 Page: 0505

Tax Account: 047.18-3-22

Full Sale Price: $265,000.00

CRUZ, ERIC R to MILLER, JENNIFER L et ano

Property Address: 8 MEYERHILL CIRCLE WEST, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12840 Page: 0448

Tax Account: 091.06-4-63

Full Sale Price: $215,000.00

LINDER, PHILLIP A et ano to LAWKINS, ROBERT et ano

Property Address: 108 MAPLEHURST ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12840 Page: 0524

Tax Account: 076.17-7-45

Full Sale Price: $255,000.00

14618

CASELLI, JOHN to NASRIN, SHAMIMA et ano

Property Address: 380 VARINNA DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12840 Page: 0501

Tax Account: 137.10-1-40

Full Sale Price: $360,000.00

FEHN, UDO O to DUFFY, KIERA J et ano

Property Address: 151 CHADBOURNE ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12840 Page: 0443

Tax Account: 137.05-3-40

Full Sale Price: $530,000.00

14620

DOWNTOWN BROWN ENTERPRISES LLC to ROMANICK, SAMANTHA

Property Address: 46 BLY STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12840 Page: 0518

Tax Account: 121.81-3-41

Full Sale Price: $234,000.00

MCGRATH, LYNN to CERVANTES, JENNIFER M

Property Address: 143 HENRIETTA STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12840 Page: 0492

Tax Account: 121.74-3-10

Full Sale Price: $181,000.00

SHEK, TAK CHUN et al to SHEK, WAI YING et ano

Property Address: 985 SOUTH CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12840 Page: 0269

Tax Account: 121.73-3-9.001

Full Sale Price: $1.00

14621

SFR3-050 LLC to DJLA ENTERPRISE LLC

Property Address: 80 DURNAN STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12840 Page: 0256

Tax Account: 091.73-3-57

Full Sale Price: $42,000.00

14622

SWEET, ZACHARY B et al to JOCEGOR LLC

Property Address: 59 SALEM ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12840 Page: 0561

Tax Account: 077.18-3-40

Full Sale Price: $250,000.00

14623

HAEFNER, WILLIAM L JR to HAEFNET, WILLIAM L

Property Address: 1100 CRITTENDEN ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12840 Page: 0266

Tax Account: 148.11-1-31

Full Sale Price: $1.00

14624

COIA, DOROTHY et ano to BOEHM, NATHANIEL et ano

Property Address: 14 DONLIN DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12840 Page: 0571

Tax Account: 132.01-1-23

Full Sale Price: $236,000.00

14625

COLE, LAUREN M et al to GERACE, CONNOR E et ano

Property Address: 1608 CREEK STREET, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12840 Page: 0498

Tax Account: 108.15-2-37

Full Sale Price: $316,000.00

GRAMLICH, JAMES P to DAVIGNON, HENRY

Property Address: 251 PARKVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12840 Page: 0598

Tax Account: 108.14-1-39

Full Sale Price: $225,000.00

14626

SURASH, WILLIAM to HUTT, NINA M

Property Address: 86 BUCK HILL ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12840 Page: 0426

Tax Account: 089.05-7-15

Full Sale Price: $214,900.00