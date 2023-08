Monroe County, NY deeds recorded July 24, 2023

By: Daily Record Staff //July 31, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded July 24, 2023 73

14420

BORRAYO, FRANCISCO to WRENN, ANNA et ano

Property Address: 15 GORDON STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12841 Page: 0322

Tax Account: 069.13-3-31

Full Sale Price: $180,000.00

CLIFFORD, MARGARET A et ano to EMBRY, CASSANDRA NOEL

Property Address: 19 HAVENWOOD DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12841 Page: 0166

Tax Account: 069.10-3-44

Full Sale Price: $245,000.00

14428

MCMAHON, BENJAMIN D et ano to TANDY, RICHARD L II

Property Address: 423 SAVAGE ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12840 Page: 0669

Tax Account: 143.04-1-4

Full Sale Price: $1.00

SHOWERS, CAROLYN A et ano to PIGNATO, DANIEL ANTHONY

Property Address: 6161 CHILI CENTER ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12841 Page: 0382

Tax Account: 171.01-1-28

Full Sale Price: $256,049.00

14450

AVAKYAN, GAYANE et ano to WHITNEY, BRETT M et ano

Property Address: 15 KERRY HILL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12841 Page: 0418

Tax Account: 153.02-6-64

Full Sale Price: $480,000.00

CATHOLIC CHARITIES FAMILY & COMMUNITY SERVICES et ano to MCEVILY, RAY et ano

Property Address: 335 MASON ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12841 Page: 0422

Tax Account: 166.20-1-85

Full Sale Price: $150,000.00

CIMINO, SALVATORE D to CRILLY, FREDERICK J

Property Address: 146 HAMILTON ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12841 Page: 0017

Tax Account: 153.02-7-3

Full Sale Price: $450,000.00

DISPENZA, THOMAS C et ano to KHOMUTOVA, SVETLANA

Property Address: 30 FAIRFIELD DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12841 Page: 0352

Tax Account: 152.18-3-44

Full Sale Price: $320,000.00

KIRK, DONALD G et ano to SCHMITT, MARGARET M et ano

Property Address: 41 CAPTIVA CROSSING, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12841 Page: 0367

Tax Account: 140.14-2-44

Full Sale Price: $435,000.00

SMITH, ANNE G to LARRY SMITH REVOCABLE LIVING TRUST et ano

Property Address: 1 LARKSPUR LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12841 Page: 0213

Tax Account: 166.12-4-29

Full Sale Price: $1.00

14467

AFFORDABLE REMODELING 1 LLC to GABAY, ROCHELLE

Property Address: 40 COBRA DRIVE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12840 Page: 0676

Tax Account: 176.15-2-52

Full Sale Price: $253,018.00

KUHN, DAVID R to KUHN, DAVID R et ano

Property Address: 52 WOODRIDGE TRAIL, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12841 Page: 0120

Tax Account: 202.02-2-16.3

Full Sale Price: $1.00

14468

BEVAN, JUSTIN M to AMO, CRYSTAL M et ano

Property Address: 36 FRASER DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12841 Page: 0298

Tax Account: 024.18-5-15

Full Sale Price: $253,000.00

14526

CSAGOLY, PAUL F to FREDIANI, LOUIS THOMAS III et ano

Property Address: 105 HENDERSON DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12840 Page: 0685

Tax Account: 139.07-2-23

Full Sale Price: $241,000.00

LEYDEN, TIFFANI L to INDIANO, THOMAS A et ano

Property Address: 4 GLEN VALLEY DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12841 Page: 0346

Tax Account: 094.17-1-23

Full Sale Price: $1.00

MASON, STEVEN C et ano to BARFIELD, ZACHARIAH E et ano

Property Address: 2 HELMSFORD WAY, PENFIELD NY 14526

Liber: 12840 Page: 0673

Tax Account: 140.01-1-63.113

Full Sale Price: $410,000.00

14534

BASKEYFIELD, DAVID to DRAKE, CALVIN P et ano

Property Address: 31 COURTENAY CIRCLE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12841 Page: 0074

Tax Account: 164.09-1-22

Full Sale Price: $375,000.00

KIMAID, YVONNE M et ano to KIMAID, YVONNE M et al

Property Address: 22 WOODLEAF, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12841 Page: 0095

Tax Account: 163.13-1-14

Full Sale Price: $1.00

PRIDDY, ELIZABETH et ano to KELLOGG, ETHAN et ano

Property Address: 10 WOODSTOCK LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12841 Page: 0361

Tax Account: 178.16-1-17

Full Sale Price: $433,000.00

TIMINERI, LYNN to TIMINERI, LYNN et ano

Property Address: 16 CEDARWOOD CIRCLE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12841 Page: 0315

Tax Account: 178.11-2-26

Full Sale Price: $1.00

14559

HUGHES, TERESA to COYKENDALL, ALEXANDRA D et ano

Property Address: 3233 BIG RIDGE ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12841 Page: 0400

Tax Account: 087.04-1-3.2

Full Sale Price: $450,000.00

ROSS, STEPHEN W to ROSS, BRENDA W

Property Address: 4747 LYELL ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12840 Page: 0679

Tax Account: 102.04-2-17

Full Sale Price: $1.00

14580

INSITE LAND DEVELOPMENT INC to CROSSTOWN CUSTOM HOMES OF ROCHESTER INC

Property Address: 947 TIMBERLAND COURT, WEBSTER NY 14580

Liber: 12841 Page: 0092

Tax Account: 064.15-2-14.22

Full Sale Price: $1.00

KRAUS, KATHLEEN G et ano to GUY, GREGORY et ano

Property Address: 80 PENARROW ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12841 Page: 0375

Tax Account: 137.10-2-75

Full Sale Price: $261,000.00

SAINT AUBIN, DANIEL et ano to PATTERSON, EMILY M et ano

Property Address: 394 ANNA CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12841 Page: 0189

Tax Account: 050.04-9-35

Full Sale Price: $540,000.00

14586

WERLAU, MARY E to KHADKA, BHIM et ano

Property Address: 111 SPARROW DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12841 Page: 0364

Tax Account: 188.61-1-19

Full Sale Price: $276,000.00

WOLDEABEZGI, YIRGA to LIN, MINXING

Property Address: 16 HARROGATE CROSSING, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12841 Page: 0295

Tax Account: 187.84-1-68

Full Sale Price: $340,000.00

14606

LOCKHART, CRAIG to ENGEL, JAMES A et ano

Property Address: 3 SNOWBERRY CRESCENT, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12841 Page: 0077

Tax Account: 103.20-3-1

Full Sale Price: $270,000.00

MYDAS NY HOLDING LLC to NICOMIA PROPERTIES LLC

Property Address: 86 LIME STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12841 Page: 0336

Tax Account: 105.74-2-11

Full Sale Price: $30,000.00

PENDERS, EMILY S to KITTELL, ASHLEY M

Property Address: 37 AVACADO LANE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12841 Page: 0247

Tax Account: 103.10-2-5

Full Sale Price: $225,000.00

UTTER, ANN MARIE et ano to RAI, MADHU et ano

Property Address: 49 WETMORE PARK, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12841 Page: 0292

Tax Account: 105.78-1-93

Full Sale Price: $151,000.00

14607

FALKNER, MICAH GUTHRIE et ano to ESCHER, HERBERT et ano

Property Address: 92 RICHMOND STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12841 Page: 0138

Tax Account: 106.82-3-20

Full Sale Price: $200,000.00

14609

FINLEY, CONCETTA to RTP TP LLC

Property Address: 188 ROSEWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12841 Page: 0204

Tax Account: 107.46-1-21.001

Full Sale Price: $50,500.00

LAMB, KATHKEEN to BELL, TARON L

Property Address: 174 CLARK AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12841 Page: 0385

Tax Account: 092.45-2-12

Full Sale Price: $160,000.00

TYLAWSKY, MARIA to STAVYCHNYI, MARIYA ILNITSKAYA

Property Address: 257 MEADOW CIRCLE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12841 Page: 0216

Tax Account: 092.10-1-38

Full Sale Price: $1.00

VITELLO, JOSEPH A to ROBBINS, MADISON

Property Address: 59 LAWNDALE TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12841 Page: 0244

Tax Account: 107.31-2-10

Full Sale Price: $155,000.00

14611

DUMAS, OGDEN JR to DUMAS, LINDA et ano

Property Address: 79 SOMERSET STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12841 Page: 0195

Tax Account: 120.49-1-59

Full Sale Price: $1.00

JUAREZ, MA D FIGUEROA et ano to JUAREZ, MA D FIGUEROA

Property Address: 53 LOZIER STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12841 Page: 0219

Tax Account: 120.48-3-61

Full Sale Price: $1.00

KOHLI, RAHUL to DELGADO, IVAN et ano

Property Address: 9 CUSTER STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12841 Page: 0273

Tax Account: 135.42-1-59

Full Sale Price: $135,000.00

14612

GRACE, DEBORAH A et ano to FUENTES HUERTAS, MAX J et ano

Property Address: 104 BRANDY BROOK LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12841 Page: 0395

Tax Account: 045.03-152

Full Sale Price: $284,000.00

HEWITT, JAMIA C et ano to REUTER, JEFFREY

Property Address: 124 LONG PARK DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12841 Page: 0284

Tax Account: 034.03-8-57

Full Sale Price: $290,000.00

RONHOLM, THOMAS J to RONHOLM, ELIZABETH L

Property Address: 36 QUESADA DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12841 Page: 0110

Tax Account: 045.20-4-15

Full Sale Price: $1.00

14615

PRINDLE, DENISE D et ano to BOURGEOIS, KALEINA

Property Address: 558 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12840 Page: 0688

Tax Account: 090.41-3-66

Full Sale Price: $1.00

SUKHENKO, LEONORA et ano to SUKHENKO, ADAM M A et al

Property Address: 529 VINTAGE LANE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12841 Page: 0241

Tax Account: 060.13-8-14

Full Sale Price: $1.00

SZYMUSIAK, TYRECE L to CARABALLO, ALEXANDER et ano

Property Address: 28 DOROTHY AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12841 Page: 0326

Tax Account: 075.82-1-2

Full Sale Price: $161,500.00

14616

MCCRAE-MASTRO LLC to COSTON, GAYE

Property Address: 83 WHEELDON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12841 Page: 0089

Tax Account: 060.83-5-6

Full Sale Price: $135,000.00

14617

ELLIOTT, KAREN M et ano to ELLIOTT, KAREN M

Property Address: 165 LAKE LEA ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12841 Page: 0156

Tax Account: 061.08-1-73

Full Sale Price: $1.00

LUSTIG, CAROL et ano to CAMPBELL, ALLORA D

Property Address: 92 ARMSTRONG AVENUE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12841 Page: 0340

Tax Account: 076.17-3-42

Full Sale Price: $225,000.00

14618

ATWATER, JOHN G et ano to ROBINHAVEN LLC

Property Address: 95 FRENCH ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12841 Page: 0252

Tax Account: 151.13-1-17

Full Sale Price: $175,000.00

PRIVES FAMILY TRUST U/A DATED APRIL 11 2012 et ano to CROSSED, AMY E et ano

Property Address: 118 ROOSEVELT ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12841 Page: 0370

Tax Account: 137.18-2-52

Full Sale Price: $340,000.00

RODRIGUEZ, BONNIE et ano to STOKOE, BRETT ALAN et ano

Property Address: 15 BRADFORD ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12841 Page: 0201

Tax Account: 137.14-3-13

Full Sale Price: $311,500.00

14619

NORCAP 1 LLC to 746 WOODBINE AVENUE LLC

Property Address: 746 WOODBINE AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12841 Page: 0309

Tax Account: 135.33-1-32

Full Sale Price: $1.00

14620

BROWNE, MADELON et ano to BROWNE, MADELON

Property Address: 206 HEMINGWAY DRIVE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12841 Page: 0123

Tax Account: 136.08-2-36

Full Sale Price: $1.00

PEASE, TERRI M to MATEJCIK, MARYANNE MARGARET

Property Address: 70 PAVILION STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12841 Page: 0397

Tax Account: 136.31-1-41.003

Full Sale Price: $406,000.00

14621

BENJAMIN, DARLENE et ano to SMITH, RAYMOND

Property Address: 23 NORTHAVEN TERRACE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12841 Page: 0071

Tax Account: 091.59-1-21

Full Sale Price: $125,000.00

DELL, ROSEMARIE et ano to SUPLEX PROPERTIES LLC

Property Address: 301 DUNN STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12841 Page: 0355

Tax Account: 091.49-1-47

Full Sale Price: $120,000.00

MOREHEAD, WALTER et ano to MLENDJA, MWENEBITU

Property Address: 108 FAIRBANKS STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12841 Page: 0389

Tax Account: 091.73-4-40

Full Sale Price: $44,000.00

RE 1EMI LLC et ano to ROSADO, MARILYN et ano

Property Address: 1368 N CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12841 Page: 0037

Tax Account: 091.70-3-2

Full Sale Price: $55,000.00

14622

TERHAAR, CARLA A et al to TRAUGOT, DIANA R

Property Address: 78 ADRIAN ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12841 Page: 0192

Tax Account: 062.19-3-56

Full Sale Price: $185,000.00

TERRY, JOANN et ano to TERRY, JOANN

Property Address: 41 RIDGE CASTLE DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12841 Page: 0135

Tax Account: 077.13-3-76

Full Sale Price: $1.00

14623

AHEAD ENERGY CORPORATION to 285 METRO PARK LLC

Property Address: 285 METRO PARK, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12841 Page: 0404

Tax Account: 149.17-2-6

Full Sale Price: $1,600,000.00

ARGENTIERI, JOSEPHINE G et ano to ECKLES, KEVIN G et ano

Property Address: 19 LYSANDER STREET, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12841 Page: 0319

Tax Account: 162.16-2-24

Full Sale Price: $213,000.00

CORTER, THOMAS C JR to CORTER, GABRIELLE et ano

Property Address: 343 BARMONT DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12841 Page: 0343

Tax Account: 074.10-2-11

Full Sale Price: $115,000.00

DISTEFANO, ROSALIE N to DISTEFANO, MONICA R et ano

Property Address: 59 NOTRE DAME DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12841 Page: 0182

Tax Account: 161.17-1-25

Full Sale Price: $0.00

SMITH, SHAWN P et ano to SMITH, SHAWN P

Property Address: 53 BLACK CREEK ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12841 Page: 0378

Tax Account: 147.19-1-34

Full Sale Price: $10.00

14624

BARCLAY, AUDREY S to BARCLAY, AUDREY S et ano

Property Address: 14 WESTWAY, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12841 Page: 0117

Tax Account: 146.07-1-77

Full Sale Price: $1.00

TOMASSO, MARC to EVERT, NICHOLAS T

Property Address: 387 GATEWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12841 Page: 0349

Tax Account: 119.10-1-62

Full Sale Price: $275,000.00

14625

KRASKA, ANN M to KRASKA, KERRY

Property Address: 31 AUSTIN DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12841 Page: 0014

Tax Account: 138.07-1-5

Full Sale Price: $1.00

14626

BAUMAN, BETTY L to PILYAK, ANDREY

Property Address: 35 MAPLE KNOLL DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12841 Page: 0358

Tax Account: 074.15-1-20

Full Sale Price: $110,000.00

HILER, CATHERINE et ano to FUZZ PROPERTIES LLC

Property Address: 412 BALLAD AVENUE, GREECE NY 14626

Liber: 12841 Page: 0301

Tax Account: 074.05-3-20

Full Sale Price: $161,501.00

IQBAL, PREVEZ to CANTELLA, MICHAEL L et ano

Property Address: 74 FLOWER DALE CIRCLE, GREECE NY 14626

Liber: 12841 Page: 0227

Tax Account: 074.09-9-34

Full Sale Price: $170,000.00

PHILLIPS, WILLIAM F III to CRADDOCK, STEPHEN M

Property Address: 259 WOOD ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12841 Page: 0186

Tax Account: 073.20-5-13

Full Sale Price: $152,500.00

SCHMIDLE, MARY ELLEN et ano to HAAK, EDWARD R et ano

Property Address: 65 WYNDSHIRE LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12841 Page: 0392

Tax Account: 073.02-5-59

Full Sale Price: $385,000.00