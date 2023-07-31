Monroe County, NY liens filed recorded July 5, 2023

By: Daily Record Staff//July 31, 2023

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All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

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Recorded July 5, 2023

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GREECE TOWN OF

Favor: GREENING, DANIEL JR

200 POMONA DRIVE, ROCHESTER NY 14616

GREECE TOWN OF

Favor: CRESCENT BEACH RESTAURANT

1372 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612

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Favor: CRESCENT BEACH RESTAURANT

1372 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612

GREECE TOWN OF

Favor: 204 REAL ESTATE OF NEW YORK

3419 DEWEY AVENUE, GREECE NY 14626

GREECE TOWN OF

Favor: NAGEL, BARBARA

60 KNOB ROAD, GREECE NY 14626

LIEN SATISFIED

PHOTOCHEMISTRY CHAMPION INC

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1669 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY

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