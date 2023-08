Monroe County, NY deeds recorded July 25, 2023

By: Daily Record Staff //August 1, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded July 25, 2023 63

14420

PRESTON, RONALD G et ano to MASON, DANIELLE ROSE et ano

Property Address: 20 TALAMORA TRAIL, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12841 Page: 0545

Tax Account: 084.01-2-27

Full Sale Price: $350,000.00

14428

LAPP, KATHLEEN A to CAMACHO, JEAN PIERRE et ano

Property Address: 69 CASSANDRA CIRCLE, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12841 Page: 0591

Tax Account: 157.02-5-5

Full Sale Price: $386,000.00

14450

CRISTOFORI, TRACIE A et ano to TAMALENUS, FRANKLYN

Property Address: 106 WEST CHURCH STREET, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12842 Page: 0149

Tax Account: 152.16-2-54

Full Sale Price: $575,000.00

DAKE, JOHN E to COMS, HALEY PAIGE et ano

Property Address: 30 THAYER ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12841 Page: 0429

Tax Account: 180.02-1-11

Full Sale Price: $280,000.00

GLEASON, CHRISTINE E et ano to CYR, AMANDA N et ano

Property Address: 27 WOOD LILY LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12841 Page: 0552

Tax Account: 153.02-3-69

Full Sale Price: $386,500.00

MOLZ, MARY C to HARE, KATHERINE

Property Address: 28 TEA OLIVE LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12841 Page: 0672

Tax Account: 154.03-5-61

Full Sale Price: $375,000.00

SHOARS, LYNNE et al to SCHUPPERT, JAMES L et ano

Property Address: 30 NEUCHATEL LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12841 Page: 0481

Tax Account: 194.01-3-1

Full Sale Price: $1,100,530.00

14464

MOSHER, PATRICK S to TYMKIN, KEITH JOHN

Property Address: 1344 REDMAN ROAD, HAMLIN NY 14464

Liber: 12842 Page: 0038

Tax Account: 012.03-2-8

Full Sale Price: $200,000.00

WANSHA, EVA JANE to MCKEE, CASEY et ano

Property Address: 80 CLOSE HOLLOW DRIVE, HAMLIN NY 14464

Liber: 12841 Page: 0631

Tax Account: 029.07-4-17

Full Sale Price: $201,560.00

14472

POOLER, DENNY et ano to GIANCURSIO, TORREY

Property Address: POND ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12841 Page: 0485

Tax Account: 205.03-1-13.3

Full Sale Price: $300,000.00

14526

JARMAN, KATHLEEN et al to BLISS, CYNTHIA D et ano

Property Address: 5 VALEWOOD RUN, PENFIELD NY 14526

Liber: 12842 Page: 0076

Tax Account: 139.19-2-50

Full Sale Price: $752,500.00

METZLER, MOLLY JEAN to CONDON, SEAN H et ano

Property Address: 20 WOODY LANE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12841 Page: 0583

Tax Account: 108.16-1-54

Full Sale Price: $235,000.00

14534

DUNBAR, DOROTHY M et ano to MERRILL, CHRISTINE T et ano

Property Address: 101 CLEARVIEW DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12841 Page: 0555

Tax Account: 176.08-1-29

Full Sale Price: $233,750.00

KAREN MORRIS LIVING TRUST et ano to SCHEIDER, DIANE et ano

Property Address: 59 GREENWOOD PARK, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12841 Page: 0474

Tax Account: 178.09-2-30/33

Full Sale Price: $250,000.00

LAURO, STACIE L to MARIAPPAN, EYAL et ano

Property Address: 8 BLACK WOOD CIRCLE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12841 Page: 0526

Tax Account: 178.03-5-29

Full Sale Price: $690,000.00

SUPLEX PROPERTIES LLC to KISSELL, EARL T et ano

Property Address: 560 HENRIETTA TOWN LINE ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12842 Page: 0125

Tax Account: 177.03-2-33

Full Sale Price: $460,000.00

14559

CHUNG, KYOUNG M to BARNARD, LAURA

Property Address: 26 FOREST CREEK DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12842 Page: 0055

Tax Account: 100.02-1-26

Full Sale Price: $420,000.00

COOPER, BRAD et al to CROCETTA, COTY M et ano

Property Address: 67 ORCHARD HILLS DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12842 Page: 0088

Tax Account: 072.024-41

Full Sale Price: $210,000.00

14586

HEWITT, STEVEN R et ano to KABAT, FRANCES MEREDITH et ano

Property Address: 346 FARRELL ROAD EXTENSION, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12842 Page: 0111

Tax Account: 188.01-1-6

Full Sale Price: $275,000.00

14605

CELIO DESHE GROUP LLC to GERALD, MATTHEW THOMAS

Property Address: 108-110 WEEGER STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12841 Page: 0641

Tax Account: 106.32-3-18

Full Sale Price: $80,000.00

14606

ARNOLD, CYNTHIA et ano to ARNOLD ACHERS LLC

Property Address: 1025 MOUNT READ BOULEVARD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12841 Page: 0529

Tax Account: 105.38-1-39.005

Full Sale Price: $1.00

CIRA, NANCY E to BECKLER, KATIE L

Property Address: 46 VILLA STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12842 Page: 0079

Tax Account: 105.41-4-33

Full Sale Price: $130,000.00

COPPOLA, DAVID to SMITH, LUIS MICHAEL

Property Address: 35 PASADENA DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12841 Page: 0518

Tax Account: 104.19-1-16

Full Sale Price: $143,617.00

14609

A.T.E ENTERPRISES LLC to GULISANO-SEGELIN, JAYSON

Property Address: 128 WARING ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12842 Page: 0086

Tax Account: 092.79-1-21

Full Sale Price: $82,000.00

ACEVEDO, KELLY to MOWRY, CAROLYN JOAN

Property Address: 605 ROOSEVELT ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12841 Page: 0676

Tax Account: 138.19-2-60

Full Sale Price: $230,000.00

CITY ROOTS COMMUNITY LAND TRUST INC to POUERIET, WERLIN

Property Address: 42 ELGIN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12842 Page: 0122

Tax Account: 135.27-2-90

Full Sale Price: $21,000.00

FERRARA, CARMELO et ano to GERACI, STEVEN C

Property Address: 184 WINTERROTH STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12841 Page: 0597

Tax Account: 107.29-2-75

Full Sale Price: $162,375.00

OBRIEN, WALTER B to BORGEN, RYAN MARIE et ano

Property Address: 621 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12841 Page: 0681

Tax Account: 107.56-2-10

Full Sale Price: $190,000.00

SPANO, PATRICIA S to ROMANOWSKI, JACOB P

Property Address: 259 HURSTBOURNE ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12841 Page: 0638

Tax Account: 107.11-10-72

Full Sale Price: $200,000.00

14610

LIVINGSTON, SONJA et ano to HAZBEENZ2 LLC

Property Address: 57 CROYDON ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12842 Page: 0082

Tax Account: 122.42-2-12

Full Sale Price: $255,000.00

14611

MCS1 PROPERTIES LLC to MCS4 PROPERTIES LLC

Property Address: 57 SOMERSET STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12841 Page: 0489

Tax Account: 120.49-1-55.003

Full Sale Price: $1.00

REVIVE REALTY LLC to REIS, LAWRENCE A

Property Address: 94 ORCHARD STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12841 Page: 0594

Tax Account: 120.27-1-69

Full Sale Price: $120,000.00

14612

ALBERT, MATTHEW A et ano to PHETSARATH, VISAY

Property Address: 265 ORCHARD CREEK LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12842 Page: 0108

Tax Account: 059.07-1-9

Full Sale Price: $282,000.00

14613

BROWN, ACQUILLA et ano to 418 REAL PROPERTY LLC

Property Address: 611 BIRR STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12842 Page: 0096

Tax Account: 090.72-1-4

Full Sale Price: $1.00

14615

DUFFY, LAUREN R to ZENKEL, RYAN D

Property Address: 142 MAC ARTHUR ROAD, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12841 Page: 0609

Tax Account: 075.72-3-16

Full Sale Price: $210,500.00

KUMATORI LLC to VX PROPERTIES LLC

Property Address: 77-79 PULLMAN AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12841 Page: 0647

Tax Account: 090.43-2-10

Full Sale Price: $135,000.00

LYU, JONG YUN et ano to LIPPA, THOMAS J JR

Property Address: 42 STONEHILL DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12842 Page: 0141

Tax Account: 075.13-1-24

Full Sale Price: $195,178.00

VANWIE, TAYLOR N to WEDOW, IRENE A et ano

Property Address: 234 BLACK WALNUT DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12841 Page: 0694

Tax Account: 075.05-5-27

Full Sale Price: $262,500.00

14616

BARRETT, MARK C to QUIROZ, JOSE SERGIO TENEZACA

Property Address: 230 ROGENE STREET, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12842 Page: 0050

Tax Account: 060.51-2-18

Full Sale Price: $47,000.00

BLACKBURN, SHELBIE CHRISTINE et ano to BREWSTER, HANNAH

Property Address: 776 RUMSON ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12842 Page: 0044

Tax Account: 046.14-9-37

Full Sale Price: $231,000.00

LEWIS, JULIAN et al to HALL, JASON

Property Address: 95 MARYLAND STREET, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12841 Page: 0494

Tax Account: 105.26-2-59

Full Sale Price: $4,600.00

PHILLIPS, CHANTAL E to PHILLIPS, ANGELLA E

Property Address: 30 REDCEDAR DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12841 Page: 0669

Tax Account: 059.01-8-5

Full Sale Price: $1.00

14617

FLOWERDAY, PATRICIA A to ZICARI, BRIAN J

Property Address: 315 SEVILLE DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12841 Page: 0635

Tax Account: 076.14-5-12

Full Sale Price: $223,000.00

JOSEPH A SARGENT IRREVOCABLE TRUST et ano to RUBIN, NICOLE JEAN et ano

Property Address: 25 SCHOLFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12841 Page: 0468

Tax Account: 076.17-2-29

Full Sale Price: $335,000.00

14618

KORN, ORNA to HOGLE, REBECCA A

Property Address: 499 EASTBROOKE LANE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12841 Page: 0549

Tax Account: 150.13-2-73./6B

Full Sale Price: $180,000.00

RESERVE INTERESTS LLC et al to MARRANO/MARC-EQUITY CORPORATION et al

Property Address: 4 SAINT JOHNSVILLE TRAIL, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12841 Page: 0576

Tax Account: 149.11-3-24

Full Sale Price: $3,400,000.00

14619

AMIN, ABUBAKAR et ano to YANG, XIANG NAN

Property Address: 210 RUGBY AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12841 Page: 0612

Tax Account: 120.65-2-56

Full Sale Price: $180,000.00

ANTONUCCI PREMIER PROPERTIES LLC to SIMPSON, MONET

Property Address: 469 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12842 Page: 0047

Tax Account: 135.25-1-11

Full Sale Price: $139,900.00

GOODMAN, BRIAN to BATISTA, FABIANA

Property Address: 156 SHERWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12842 Page: 0098

Tax Account: 120.64-3-40

Full Sale Price: $100,000.00

JUBY, CHAD et ano to WU, ZHIDONG

Property Address: 443-445 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12841 Page: 0666

Tax Account: 135.25-1-14

Full Sale Price: $182,250.00

14620

10 BLY STREET LLC et ano to UNITED BILLION LLC

Property Address: 10 BLY STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12841 Page: 0465

Tax Account: 121.82-1-24

Full Sale Price: $215,000.00

14621

SPENCER, EDWIN to SUN LION HOLDINGS LLC

Property Address: 48 LASER STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12841 Page: 0625

Tax Account: 091.72-4-73

Full Sale Price: $1.00

14622

KANT, DENNIS P to RIOS, JOCELYN CALDERON et ano

Property Address: 155 BROOK TROUT LANE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12841 Page: 0663

Tax Account: 077.09-4-22

Full Sale Price: $274,900.00

KARRAT, THERESA A to FUHRER, ERNIE et ano

Property Address: 126 EASTMAN ESTATES, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12842 Page: 0128

Tax Account: 077.09-2-59

Full Sale Price: $460,000.00

14623

BURAN, JAMES M et ano to BURAN, MARILYN C

Property Address: 26 COBBLESTONE DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12841 Page: 0573

Tax Account: 176.07-3-54

Full Sale Price: $1.00

14624

DRIGGS, CAMMIE A et ano to SERGIO, JOSEPH

Property Address: 20 BROCKTON PLACE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12841 Page: 0697

Tax Account: 131.02-3-25

Full Sale Price: $555,000.00

KRENZER, TODD M to AINA, MICHAEL J et ano

Property Address: 13 TRAILS, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12842 Page: 0035

Tax Account: 132.16-1-28

Full Sale Price: $255,000.00

POWELL, JOHN S to BEAULIEU, CAROL M et ano

Property Address: 10 WELLESEY KNOLL, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12841 Page: 0644

Tax Account: 146.08-3-17

Full Sale Price: $357,000.00

14625

BARNES, PAUL to OLSON, ERIK et ano

Property Address: 4 WATERBURY LANE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12841 Page: 0687

Tax Account: 108.20-2-35.027

Full Sale Price: $520,000.00

FLICK, CARISSA M et ano to ILOWITE, JUSTIN et ano

Property Address: 104 DALE ROAD, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12842 Page: 0064

Tax Account: 138.06-2-2

Full Sale Price: $355,000.00

14626

BUBEL, STEVEN to DEMAY, BRANDON et ano

Property Address: 31 LAURELHURST ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12842 Page: 0041

Tax Account: 074.13-1-4

Full Sale Price: $169,920.00

PICCIOTTI, LAURENA to KOMPARE, PATRICK

Property Address: 9 AMBERWOOD PLACE, GREECE NY 14626

Liber: 12841 Page: 0471

Tax Account: 089.14-1-32

Full Sale Price: $260,000.00

WHITMORE, LONA to FARSACE, FRANK V

Property Address: 71 GREENFIELD ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12841 Page: 0536

Tax Account: 074.15-3-15

Full Sale Price: $135,000.00