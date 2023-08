Monroe County, NY deeds recorded July 26, 2023

By: Daily Record Staff //August 2, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded July 26, 2023 69

NOT PROVIDED

CENTRONE, BETHANY A to 181 SHEPPLER STREET LLC

Property Address: 275/57 OWENS ROAD, SWEDEN NY

Liber: 12842 Page: 0328

Tax Account: 084.01-3-15./57

Full Sale Price: $145,000.00

HASENAUER, BERNARD J to STANFORD, BRITTNEY MICHELLE

Property Address:

Liber: 12842 Page: 0663

Tax Account:

Full Sale Price: $117,000.00

HUBER, BEVERLY H et ano to FOOTE, SANDRA H et ano

Property Address:

Liber: 12842 Page: 0682

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

REEVES, JANE E to GREATHOUSE, ERNA C et ano

Property Address:

Liber: 12842 Page: 0520

Tax Account:

Full Sale Price: $135,000.00

WILLIAMS, BARBARA et ano to UNDERWOOD, HOWARD

Property Address:

Liber: 12842 Page: 0690

Tax Account:

Full Sale Price: $100,000.00

14420

CHROMIUM DEVELOPMENT LLC to LOPIANO, GERARD

Property Address: 40 MCCORMICK LANE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12842 Page: 0267

Tax Account: 069.10-5-85

Full Sale Price: $472,924.33

STABENOW, CAROLE L to DEWEY, CHARLOTTE et al

Property Address: 91 ERIE STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12842 Page: 0344

Tax Account: 068.60-2-2

Full Sale Price: $0.00

14450

BOWEN, CRAIG E et ano to SAVAS, ALEXANDRA L et ano

Property Address: 20 TEAL DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12842 Page: 0276

Tax Account: 167.03-1-20

Full Sale Price: $536,300.00

BRIGGS, CHARLES M et ano to BRIGGS, JOSEPH

Property Address: 225 MOSELEY ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12842 Page: 0424

Tax Account: 166.09-1-15

Full Sale Price: $1.00

DEJAGER, JANICE E et ano to OLIVER, GEOFFREY et ano

Property Address: 3 DUNBRIDGE HEIGHTS, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12842 Page: 0248

Tax Account: 166.17-1-25

Full Sale Price: $249,000.00

KRUEGER, CAROLYN A et ano to STUART, ERICA

Property Address: 8 BITTERSWEET ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12842 Page: 0645

Tax Account: 165.19-2-71

Full Sale Price: $385,000.00

LAUDER, JEAN H to REEDER, BETSY L

Property Address: 5 GALUSHA STREET, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12842 Page: 0640

Tax Account: 152.16-2-75

Full Sale Price: $237,000.00

14467

MCCORMICK, GAELEN M et ano to SCHULDT, JERI LIN

Property Address: 1745 PINNACLE ROAD, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12843 Page: 0037

Tax Account: 190.03-1-4.1

Full Sale Price: $415,000.00

14468

BILLITIER, AUGUST J et ano to BILLITIER, JOHN M et al

Property Address: 25 GURRSLIN LANE, HILTON NY 14468

Liber: 12842 Page: 0321

Tax Account: 032.13-2-32

Full Sale Price: $1.00

14472

KING, STEVEN to MCLOUD, DUSTIN

Property Address: 6509 LIMA ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12842 Page: 0219

Tax Account: 213.04-1-15

Full Sale Price: $90,000.00

14506

ALEXANDER, CRAIG S et ano to CAHILL, MATTHEW et ano

Property Address: 33 CHARLEMAGNE DRIVE, MENDON NY 14506

Liber: 12843 Page: 0034

Tax Account: 216.04-1-67

Full Sale Price: $400,000.00

14525

VERGO, ALICE S to ALICE S VERGO REVOCABLE TRUST et ano

Property Address: 246 PARKVIEW DRIVE, PENFIELD NY 14525

Liber: 12842 Page: 0279

Tax Account: 108.14-1-17

Full Sale Price: $1.00

14526

NVR INC to NOLAN, KELLEY et ano

Property Address: 39 ARIANA WAY, PENFIELD NY 14526

Liber: 12842 Page: 0367

Tax Account: 110-01-1-83

Full Sale Price: $678,940.00

14534

MARTINEZ, CAROLYN A et ano to INGALLS, JEAN R

Property Address: 3609 CLOVER STREET, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12842 Page: 0287

Tax Account: 191.01-1-16

Full Sale Price: $1.00

THAYER, WHITNEY R to FORTHMAN, JEFFREY A et ano

Property Address: 42 WOOD CREEK DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12842 Page: 0351

Tax Account: 164.26-3-31

Full Sale Price: $251,100.00

14543

STEINER, JOHN C et ano to EVANS, CHRISTOPHER J

Property Address: 19 BIRCHSTONE HILL ROAD, RUSH NY 14543

Liber: 12842 Page: 0355

Tax Account: 202.04-2-1

Full Sale Price: $430,000.00

14580

CLARK, SETH A et ano to CLARK, SETH A

Property Address: 1464 MARCHNER ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12842 Page: 0245

Tax Account: 095.02-1-2.003

Full Sale Price: $181,534.00

DRECHSLER, CAROL L et ano to DRECHSLER, JAMES J et al

Property Address: 626 ZACHARY WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12842 Page: 0452

Tax Account: 094.08-1-24

Full Sale Price: $1.00

MADDOX DEVELOPMENT LLC to HYLAND, JOHN et ano

Property Address: 47 RIVER BIRCH LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12842 Page: 0687

Tax Account: 095.01-5-13

Full Sale Price: $442,310.00

PRINZING, SUSAN to PRINZING, TIMOTHY R

Property Address: 112 SOUTH AVENUE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12842 Page: 0241

Tax Account: 080.14-1-86

Full Sale Price: $1.00

PROVENZANO, CHRISTOPHER to CREGIN, ANDREW C

Property Address: 750 ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12842 Page: 0338

Tax Account: 065.18-1-1

Full Sale Price: $160,100.00

SCHNORR, LISA M et ano to WHEELER, KRISTIN

Property Address: 1012 CANE PATCH, WEBSTER NY 14580

Liber: 12842 Page: 0652

Tax Account: 078.19-2-47

Full Sale Price: $220,000.00

14605

ROCHESTER PROPERTY SERVICES LLC to SALAUDDIN, RUKHSANA

Property Address: 127-129 BAY STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12843 Page: 0001

Tax Account: 106.5-2-16.001

Full Sale Price: $170,000.00

14606

ANTONIO, STEPHANIE M to GENTICA, CYRIL B et ano

Property Address: 17 LE MANZ DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12842 Page: 0348

Tax Account: 119.07-2-66

Full Sale Price: $232,500.00

DAVIS, DAVID to DAVID DAVIS REVOCABLE TRUST DATED FEBRUARY 17 2021 et ano

Property Address: 46 COTILLION COURT, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12842 Page: 0408

Tax Account: 103.12-2-90

Full Sale Price: $1.00

HARTUNG, DONALD M JR to LUKKEN GROUP LLC

Property Address: 100 MALTBY STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12842 Page: 0513

Tax Account: 105.70-1-39

Full Sale Price: $170,000.00

HTOO, BETHANY et ano to MEDINA-SEGURA, JUAN SEBASTIAN

Property Address: 50 ANGLE STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12842 Page: 0696

Tax Account: 106.66-2-49

Full Sale Price: $80,000.00

JONES, DIANE J to DSL PROPERTY MANAGEMENT LLC

Property Address: 325 SAXON STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12842 Page: 0456

Tax Account: 105.75-1-22

Full Sale Price: $55,500.00

PHOMMANIRAT, SILONE to PHOMMANIRAT, BENJAMIN et al

Property Address: 979 SPENCERPORT ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12842 Page: 0255

Tax Account: 103.12-3-4

Full Sale Price: $1.00

WEBER, JOHN R et ano to LEASURE-HOFSTRA, TAYLOR et ano

Property Address: 85 MARKIE DRIVE WEST, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12843 Page: 0031

Tax Account: 103.16-3-73

Full Sale Price: $262,500.00

14608

ROCHESTER CITY OF to CLARK, TRAVIS K

Property Address: 225 HAWLEY STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12842 Page: 0382

Tax Account: 120.76-1-66

Full Sale Price: $1.00

ROWLAND, NORA D to FRANCHER, JOSEPH

Property Address: 29 COTTAGE STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12842 Page: 0325

Tax Account: 136.21-1-5

Full Sale Price: $35,000.00

14609

DIFIORE, GAIL to COURTNEY, JAMES et ano

Property Address: 1103 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12842 Page: 0465

Tax Account: 107.64-3-27

Full Sale Price: $156,000.00

HOLNESS, JEAN L to A&S PORTFOLIOS PROPERTIES LLC

Property Address: 471-473 NORTH GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12842 Page: 0385

Tax Account: 106.76-1-7

Full Sale Price: $324,000.00

JACKSON, GAIL et ano to HUDDLESTON, CHERYL et ano

Property Address: 257 WAHL ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12842 Page: 0400

Tax Account: 092.11-3-45

Full Sale Price: $191,000.00

PRESCOTT, TIMOTHY W to PAGE, JOHN

Property Address: 25 LONGVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12842 Page: 0459

Tax Account: 107.39-3-17

Full Sale Price: $34,500.00

14612

DELL, ROSEMARIE et ano to SUPLEX PROPERTIES LLC

Property Address: 3239 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12842 Page: 0341

Tax Account: 060.76-1-39

Full Sale Price: $108,000.00

LEE, ELIJAH L et ano to LEE, SYLVIA L

Property Address: 166 WOODSONG LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12842 Page: 0238

Tax Account: 046.02-4-64

Full Sale Price: $1.00

MIKA, MICHELLE MARIE et ano to MIKA, MICHELLE MARIE et ano

Property Address: 17 GROVEVIEW CIRCLE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12843 Page: 0023

Tax Account: 044.04-3-40

Full Sale Price: $1.00

14613

MASSACHI, MORTEZA et ano to 865 LAKE AVE LLC et ano

Property Address: 108-110 DRIVING PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12842 Page: 0414

Tax Account: 090.83-1-21

Full Sale Price: $1.00

MONTENEGROUSA 302 PARTNERSHIP LLC to LUNDA, KARLA INA DIZON et ano

Property Address: 155 GLENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12842 Page: 0418

Tax Account: 105.35-1-4

Full Sale Price: $139,000.00

ROHNKE, TERRY J to ROCHESTER CITY OF

Property Address: 152 DOVE STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12842 Page: 0380

Tax Account: 090.73-3-90

Full Sale Price: $1.00

14615

MARCOUX, DARRYL to TL6 RE2 LLC

Property Address: 50 HOLLYWOOD STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12842 Page: 0403

Tax Account: 090.47-1-14

Full Sale Price: $37,347.00

14616

TOWNSEND, ADAM to PASCARELLA, BROOKE A et ano

Property Address: 115 RED OAK DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12842 Page: 0370

Tax Account: 075.10-7-30

Full Sale Price: $200,000.00

14617

DOUGHERTY, MARIA et ano to PITONZO, ARIANA K et ano

Property Address: 88 WYNDALE ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12842 Page: 0523

Tax Account: 076.11-5-79

Full Sale Price: $290,000.00

LALUK, ANDREW T et ano to LDL HOMES LLC

Property Address: 26 SEAFORD DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12842 Page: 0655

Tax Account: 076.19-2-3

Full Sale Price: $1.00

PARR, MICHELLE L to M L PARR FAMILY TRUST et ano

Property Address: 27 PLAZA DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12842 Page: 0233

Tax Account: 076.15-5-28

Full Sale Price: $1.00

REGISTER, ROBERT F to BARRECA, DANIEL S et ano

Property Address: 163 HOOVER ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12842 Page: 0273

Tax Account: 076.11-3-7

Full Sale Price: $280,000.00

14618

RESERVE INTERESTS LLC to CHARLA, PRADEEPKUMAR

Property Address: 65 PENDLETON HILL, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12842 Page: 0315

Tax Account: 149.11-2-16

Full Sale Price: $999,999.00

14620

CHRISTIE, F JAMES III et ano to JTC HOLDINGS LLC

Property Address: 52 NICHOLSON STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12842 Page: 0463

Tax Account: 121.64-3-47

Full Sale Price: $1.00

SCHWALLIE, AERON et ano to BRUNI, ROSSANA et ano

Property Address: 188 HOWLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12842 Page: 0693

Tax Account: 136.11-2-10

Full Sale Price: $300,000.00

14621

LICEAGA, MILAGROS to GALARZA, MILAGROS

Property Address: 73 SOBIESKI STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12842 Page: 0411

Tax Account: 091.73-2-18.001

Full Sale Price: $81,500.00

ROCHESTER LAND BANK CORPORATION et al to ROCHESTER CITY OF et al

Property Address: 38 AGNES STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12842 Page: 0373

Tax Account: 091.73-2-45

Full Sale Price: $1.00

VEGA-VELEZ, JONATHAN to BIG APPLE TAXI SOLUTIONS LLC

Property Address: 362 WILKINS STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12842 Page: 0469

Tax Account: 106.25-1-16

Full Sale Price: $17,500.00

14622

KIRCHNER, FRANK et al to MAHER, MARYANN

Property Address: 292 PEART AVENUE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12842 Page: 0648

Tax Account: 077.27-1-5

Full Sale Price: $0.00

PUSATERI, COSMO R et al to DENTICO-KRAMARITSCH, DALE

Property Address: 79 SAN MARIE DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12843 Page: 0026

Tax Account: 077.20-2-50

Full Sale Price: $220,000.00

14624

BROWN, URSULA A to SHAFFER, NATALIE et ano

Property Address: 38 CAPRI DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12842 Page: 0283

Tax Account: 118.11-2-50

Full Sale Price: $220,000.00

M-BAR PROPERTIES LLC to MASON AND SONS PROPERTIES LLC

Property Address: 25 CHESTNUT RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12842 Page: 0440

Tax Account: 133.19-3-11.1

Full Sale Price: $475,000.00

QUERCUS MORTGAGE INVESTMENT TRUST et ano to A&M HOMES SALES LLC

Property Address: 15 ANDONY LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12843 Page: 0040

Tax Account: 145.16-1-23

Full Sale Price: $113,000.00

REINA, LISA M et ano to FARNSWORTH, GREGORY E et ano

Property Address: 27 LAWNSBURY DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12842 Page: 0473

Tax Account: 145.18-2-9

Full Sale Price: $282,300.00

RM EQUITY HOLDINGS LLC to OREILLY, MARY

Property Address: 144 GOLDEN OAKS WAY, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12842 Page: 0292

Tax Account: 133.06-2-23

Full Sale Price: $390,575.00

WALLACE, CINDY L et ano to TABERSKI, SHELLY L et ano

Property Address: 3108 AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12842 Page: 0252

Tax Account: 146.06-4-37

Full Sale Price: $1.00

14626

DAWES, ADRIANNA to HERRING, MITCHELL

Property Address: 214 ELMGROVE ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12842 Page: 0421

Tax Account: 088.07-4-84

Full Sale Price: $230,000.00

GARDNER, BETTY J et ano to LAUDERMAN, ARY M et ano

Property Address: 129 RIDGEWOOD ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12842 Page: 0308

Tax Account: 073.16-3-19

Full Sale Price: $200,000.00