Monroe County, NY judgments recorded July 6-7, 2023

By: Daily Record Staff//August 2, 2023

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Monroe County, NY judgments recorded July 6-7, 2023

Monroe County, NY judgments recorded July 6-7, 2023

By: Daily Record Staff//August 2, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded July 6, 2023

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, VILLAGE COURT

RUSH, CHRISTOPHER J

52 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $170.00

SANCHEZ, ZULEYKA

164 CLAY AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: BROCKPORT VILLAGE OF

Amount: $295.00

SANTIAGO, JOHNMICHAEL

1564 SAINT PAUL APARTMENT 105C, ROCHESTER NY 14621

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $440.00

SCHLONSKI, SCOTT M

161 TRINTIY DRIVE, HOLLEY NY 14470

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $270.00

SCOTT, JIMMY L

404 ROSEWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $615.00

SEARLES, TRINITE P

80 GRECIAN GRN, GREECE NY 14626

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $295.00

SELVAGGIO, DANTE J

890 CALM LAKE CIRCLE, ROCHESTER NY 14612

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $295.00

SLUTZKY, HUNTER R

447 MOUNT READ BOULEVARD, ROCHESTER NY 14606

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $170.00

STORNELLI, MELISSA M

10 KING STREET, ALBION NY 14411

Favor: BROCKPORT VILLAGE OF

Amount: $363.00

TAYLOR, MELANIE A

3705 WHITE SWAN DRIVE, GREECE NY 14626

Favor: BROCKPORT VILLAGE OF

Amount: $295.00

WALLACE, ANGELENA R

62 LOCUST STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: BROCKPORT VILLAGE OF

Amount: $313.00

WILLIAMS, ROBERT F

136 LYMAN STREET APARTMENT 1, BROCKPORT NY 14420

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $290.00

ZALE, SAMUEL H

4 HICKORY WAY, BROCKPORT NY 14420

Favor: BROCKPORT VILLAGE OF

Amount: $295.00

ZEPPETELLA, MARINA L

53 CRIMSON HEIGHTS, ALBION NY 14411

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $270.00

Judgments

Recorded July 7, 2023

JUDGMENT

WILLIAMS, ANTHONY

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

WILLIAMS, ANTHONY

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

JUDGMENT, COUNTY COURT

BIRDEN, JAMAL

100 LILL STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $250.00

JUDGMENT, SUPREME COURT

APEX CONSTRUCTION LLC et al

APEX CONSTRUCTION LLC APEX CONSTRUCTION LLC, APEX CONSTRUCTION LLC APEX CONSTRUCTION LLC APEX

Favor: ML FACTORS FUNDING LIMITED LIABILITY COMPANY

Attorney: JASON A GANG ESQ

Amount: $22,080.00

BRADLEY, ASHLEY

Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.

Attorney: AMY GAVLIK ESQ

Amount: $9,783.55

CHIRENJE, MUCHINERIPI M

Favor: CAPITAL ONE N.A.

Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ

Amount: $1,708.06

FACKELMAN, JOHN A

Favor: CAPITAL ONE N.A.

Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ

Amount: $5,130.70

LUICK, COURTNEY

Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Attorney: MIRANDA L JAKUBEC ESQ

Amount: $13,097.93

MCCLOUD, JAMEZ T.

Favor: CHEMUNG CANAL TRUST COMPANY

Attorney: KIMBERLEE DALE MARSHALL ESQ

Amount: $6,915.83

MCCULLOUGH, MARLON

Favor: CAPITAL ONE N.A.

Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ

Amount: $4,099.70

MCFADDEN, CHERLYN N

Favor: CAPITAL ONE N.A.

Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ

Amount: $2,000.58

MERCED, WANDA

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: URVA S AHMED ESQ

Amount: $7,810.27

PAETH, JULIA J

Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.

Attorney: AMY GAVLIK ESQ

Amount: $6,500.23

RANSOM, SHAWNA L

Favor: CAPITAL ONE N.A.

Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ

Amount: $2,202.66

RASKOPH, SAMANTHA M

Favor: BANK OF AMERICA N.A.

Attorney: GERALD W FLYNN ESQ

Amount: $4,920.03

RILEY, ADRIEL A

Favor: CAPITAL ONE N.A.

Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ

Amount: $3,538.74

SANCHEZ, NATIVIDAD et ano

Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $9,924.85

STEWART, ANNA

Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC

Attorney: STEPHEN EINSTEIN ESQ

Amount: $1,588.03

WEAREN, NHRI

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $975.12

JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT

DEFAZIO, KEVIN E

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DEFAZIO, KEVIN E

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DEFAZIO, KEVIN E

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DEFAZIO, KEVIN E

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DEFAZIO, KEVIN E

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DONEZ, RAMON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DONEZ, RAMON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DONEZ, RAMON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DONEZ, RAMON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DONEZ, RAMON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DONEZ, RAMON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DONEZ, RAMON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DONEZ, RAMON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

ELLINGTON, CLAYTON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

ELLIOTT, DWAYNE

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

FORTE, DALTON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

FRITH, RONALD GREG

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

GAMBLE, RICKEY J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

GAMBLE, RICKEY J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

GARCIA, JOSE

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

GARCIA-SILVA, ISRAEL

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

GOODWIN, MARCUS

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

GREEN, YULANDER

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HARRIS, MARCUS

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JONES, DALE M

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

KEY, WILLIAM

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

LOCHMAN, CHAD M

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MADA, HAMADI H

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MARTIN, DAVID M

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MATHIS, WINSTON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MCGILL, KASHKA

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MILLER, LENON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MILLER, LENON

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MINOR, DANIELA B

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MORALES, JERRY

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MORALES, JERRY

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MORALES, JERRY

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MORALES, JERRY

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

MORALES, JERRY

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

NESS, TREVOR J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

NUNEZ, JOSE

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

ONEAL, ANTONIO L

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

ORTIZ, ENRIQUE JR

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

PANZARDI, NATHANIEL

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

RANDALL, LAMAR

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

SMALL, JOSEPH W

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

SMITH, JAMES

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

SOLIS, HERIBERTO

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

STEVENS, ANTHONY

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

TOWNSEND, TIEREE

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

VEGA, WILSON JR

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

WALTON, DEXTER E

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

WATSON, JAMES FRANK

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

WHITE, RICHARD JR

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

YOUNG, KENDALL

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT

PEBBLE BEACH STABLES LLC

Favor: OCONNELL, JILL D

SATISFACTION OF JUDGMENT

A/K/A ANN MARIE ARLAUCKAS A/K/A ANN MARIE CHERRY et ano

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

Amount:

DEINHART, PAUL J

Favor: CITIBANK NA

Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC

Amount:

MALIZIA, RICHARD G

Favor: CAVALRY SPV I LLC

Amount:

PHILLIPS, ROSLYN M

Favor: DISCOVER BANK

Amount:

SCOTT, FALLON

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

Amount:

SLOWE, KAITLIN M

Favor: TD BANK USA, N.A.

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT

ARNOLD, JULANA A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BARBER, RAY E

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BELL, ALEXIS D

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BERRY, MARK A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BIBB, BREONA M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

BROOKS, CORDELL L

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

CASTRONOVA, GARY P

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

CHEN, PENGJIE

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

COHEN, ANDREW N

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

o

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