Monroe County, NY judgments recorded July 6-7, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded July 6, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, VILLAGE COURT
RUSH, CHRISTOPHER J
52 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $170.00
SANCHEZ, ZULEYKA
164 CLAY AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: BROCKPORT VILLAGE OF
Amount: $295.00
SANTIAGO, JOHNMICHAEL
1564 SAINT PAUL APARTMENT 105C, ROCHESTER NY 14621
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $440.00
SCHLONSKI, SCOTT M
161 TRINTIY DRIVE, HOLLEY NY 14470
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $270.00
SCOTT, JIMMY L
404 ROSEWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $615.00
SEARLES, TRINITE P
80 GRECIAN GRN, GREECE NY 14626
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $295.00
SELVAGGIO, DANTE J
890 CALM LAKE CIRCLE, ROCHESTER NY 14612
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $295.00
SLUTZKY, HUNTER R
447 MOUNT READ BOULEVARD, ROCHESTER NY 14606
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $170.00
STORNELLI, MELISSA M
10 KING STREET, ALBION NY 14411
Favor: BROCKPORT VILLAGE OF
Amount: $363.00
TAYLOR, MELANIE A
3705 WHITE SWAN DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: BROCKPORT VILLAGE OF
Amount: $295.00
WALLACE, ANGELENA R
62 LOCUST STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: BROCKPORT VILLAGE OF
Amount: $313.00
WILLIAMS, ROBERT F
136 LYMAN STREET APARTMENT 1, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $290.00
ZALE, SAMUEL H
4 HICKORY WAY, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE OF
Amount: $295.00
ZEPPETELLA, MARINA L
53 CRIMSON HEIGHTS, ALBION NY 14411
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $270.00
Judgments
Recorded July 7, 2023
JUDGMENT
WILLIAMS, ANTHONY
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WILLIAMS, ANTHONY
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, COUNTY COURT
BIRDEN, JAMAL
100 LILL STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
APEX CONSTRUCTION LLC et al
APEX CONSTRUCTION LLC APEX CONSTRUCTION LLC, APEX CONSTRUCTION LLC APEX CONSTRUCTION LLC APEX
Favor: ML FACTORS FUNDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $22,080.00
BRADLEY, ASHLEY
Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.
Attorney: AMY GAVLIK ESQ
Amount: $9,783.55
CHIRENJE, MUCHINERIPI M
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $1,708.06
FACKELMAN, JOHN A
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $5,130.70
LUICK, COURTNEY
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MIRANDA L JAKUBEC ESQ
Amount: $13,097.93
MCCLOUD, JAMEZ T.
Favor: CHEMUNG CANAL TRUST COMPANY
Attorney: KIMBERLEE DALE MARSHALL ESQ
Amount: $6,915.83
MCCULLOUGH, MARLON
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $4,099.70
MCFADDEN, CHERLYN N
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $2,000.58
MERCED, WANDA
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: URVA S AHMED ESQ
Amount: $7,810.27
PAETH, JULIA J
Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.
Attorney: AMY GAVLIK ESQ
Amount: $6,500.23
RANSOM, SHAWNA L
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $2,202.66
RASKOPH, SAMANTHA M
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: GERALD W FLYNN ESQ
Amount: $4,920.03
RILEY, ADRIEL A
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $3,538.74
SANCHEZ, NATIVIDAD et ano
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $9,924.85
STEWART, ANNA
Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC
Attorney: STEPHEN EINSTEIN ESQ
Amount: $1,588.03
WEAREN, NHRI
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $975.12
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
DEFAZIO, KEVIN E
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DEFAZIO, KEVIN E
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DEFAZIO, KEVIN E
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DEFAZIO, KEVIN E
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DEFAZIO, KEVIN E
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DONEZ, RAMON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DONEZ, RAMON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DONEZ, RAMON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DONEZ, RAMON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DONEZ, RAMON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DONEZ, RAMON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DONEZ, RAMON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DONEZ, RAMON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ELLINGTON, CLAYTON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ELLIOTT, DWAYNE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FORTE, DALTON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FRITH, RONALD GREG
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GAMBLE, RICKEY J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GAMBLE, RICKEY J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GARCIA, JOSE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GARCIA-SILVA, ISRAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GOODWIN, MARCUS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GREEN, YULANDER
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HARRIS, MARCUS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JONES, DALE M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KEY, WILLIAM
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LOCHMAN, CHAD M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MADA, HAMADI H
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARTIN, DAVID M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MATHIS, WINSTON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCGILL, KASHKA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MILLER, LENON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MILLER, LENON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MINOR, DANIELA B
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORALES, JERRY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORALES, JERRY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORALES, JERRY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORALES, JERRY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MORALES, JERRY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
NESS, TREVOR J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
NUNEZ, JOSE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ONEAL, ANTONIO L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ORTIZ, ENRIQUE JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PANZARDI, NATHANIEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RANDALL, LAMAR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SMALL, JOSEPH W
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SMITH, JAMES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SOLIS, HERIBERTO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STEVENS, ANTHONY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TOWNSEND, TIEREE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
VEGA, WILSON JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WALTON, DEXTER E
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WATSON, JAMES FRANK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WHITE, RICHARD JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
YOUNG, KENDALL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
PEBBLE BEACH STABLES LLC
Favor: OCONNELL, JILL D
SATISFACTION OF JUDGMENT
A/K/A ANN MARIE ARLAUCKAS A/K/A ANN MARIE CHERRY et ano
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
DEINHART, PAUL J
Favor: CITIBANK NA
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount:
MALIZIA, RICHARD G
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Amount:
PHILLIPS, ROSLYN M
Favor: DISCOVER BANK
Amount:
SCOTT, FALLON
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
SLOWE, KAITLIN M
Favor: TD BANK USA, N.A.
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
ARNOLD, JULANA A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BARBER, RAY E
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BELL, ALEXIS D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BERRY, MARK A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BIBB, BREONA M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BROOKS, CORDELL L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
CASTRONOVA, GARY P
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
CHEN, PENGJIE
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
COHEN, ANDREW N
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:o