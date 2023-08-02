Monroe County, NY liens filed recorded July 6-7, 2023

By: Daily Record Staff//August 2, 2023

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Monroe County, NY liens filed recorded July 6-7, 2023

Monroe County, NY liens filed recorded July 6-7, 2023

By: Daily Record Staff//August 2, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Liens Filed

Recorded July 6, 2023

FEDERAL TAX LIEN

DAVIS, ADAM D

Favor: USA/IRS

Amount: $105,513.67

DELRE, RYAN C

Favor: USA/IRS

Amount: $3,069.68

NIVEN, BRUCE F

Favor: USA/IRS

Amount: $43,156.51

LIEN RELEASE

ACD MEAT MARKET INC

Favor: USA/IRS

COUNTRY VETERINARIAN PC

Favor: USA/IRS

FIGUEROA-BEAUCHAMP, CARMEN R

Favor: USA/IRS

Liens Filed

Recorded July 7, 2023

LIEN RELEASE

BARNES, YOLANDA

Favor: MONROE COUNTY DIVISON OF SOCIAL SERVICES

HART, JOHNISHA

Favor: MONROE COUNTY DIVISON OF SOCIAL SERVICES

JIKITEAS, JON

Favor: PEOPLE OF STATE OF NEW YORK

LOGAN, JEANNINE

Favor: WHITNEY HIGHLANDS HOMEOWNERS ASSOCIATION

16 HOLLINGHAM RISE, FAIRPORT NY 14450

RIVERS, GREGORY

Favor: PEOPLE OF STATE OF NEW YORK

TORRES, RUTH

Favor: MONROE COUNTY DIVISON OF SOCIAL SERVICES

WASHINGTON, BILL

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

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