Monroe County, NY liens filed recorded July 6-7, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Liens Filed
Recorded July 6, 2023
FEDERAL TAX LIEN
DAVIS, ADAM D
Favor: USA/IRS
Amount: $105,513.67
DELRE, RYAN C
Favor: USA/IRS
Amount: $3,069.68
NIVEN, BRUCE F
Favor: USA/IRS
Amount: $43,156.51
LIEN RELEASE
ACD MEAT MARKET INC
Favor: USA/IRS
COUNTRY VETERINARIAN PC
Favor: USA/IRS
FIGUEROA-BEAUCHAMP, CARMEN R
Favor: USA/IRS
Liens Filed
Recorded July 7, 2023
LIEN RELEASE
BARNES, YOLANDA
Favor: MONROE COUNTY DIVISON OF SOCIAL SERVICES
HART, JOHNISHA
Favor: MONROE COUNTY DIVISON OF SOCIAL SERVICES
JIKITEAS, JON
Favor: PEOPLE OF STATE OF NEW YORK
LOGAN, JEANNINE
Favor: WHITNEY HIGHLANDS HOMEOWNERS ASSOCIATION
16 HOLLINGHAM RISE, FAIRPORT NY 14450
RIVERS, GREGORY
Favor: PEOPLE OF STATE OF NEW YORK
TORRES, RUTH
Favor: MONROE COUNTY DIVISON OF SOCIAL SERVICES
WASHINGTON, BILL
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK<