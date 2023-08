Monroe County, NY deeds recorded July 28, 2023

By: Daily Record Staff //August 3, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded July 28, 2023 71

NOT PROVIDED

DEUEL, COLLEEN M et ano to MCFARLAND, MARK et ano

Property Address:

Liber: 12844 Page: 0060

Tax Account:

Full Sale Price: $1,075,000.00

FLOWER CITY VENTURES LLC to SANDERS, CHELSEA A

Property Address:

Liber: 12844 Page: 0016

Tax Account:

Full Sale Price: $150,000.00

GOODYKOONTZ, CATHERINE L et ano to MOOR, LAUREN et ano

Property Address:

Liber: 12843 Page: 0684

Tax Account:

Full Sale Price: $375,000.00

KINSEY, SHIRLEY to JONES, REBECCA

Property Address:

Liber: 12844 Page: 0050

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

TAYLOR, FREDERICK E to IKES GARAGE LLC

Property Address:

Liber: 12844 Page: 0092

Tax Account:

Full Sale Price: $120,000.00

14428

HINSON, DENNIS HARVEY to MCGOWAN, CRAIG D et ano

Property Address: 93 SPOTTS CIRCLE, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12843 Page: 0483

Tax Account: 143.06-2-75

Full Sale Price: $340,000.00

14445

MORAN, CAROL A et ano to LAWLER, JULIE M et ano

Property Address: 215 EAST SPRUCE STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12844 Page: 0057

Tax Account: 152.30-1-84

Full Sale Price: $250,000.00

URBANSKY-MALONEY, TIFFANY to STAHL ENTERPRISES INC

Property Address: 201 RIDGEVIEW DRIVE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12844 Page: 0038

Tax Account: 152.10-1-26

Full Sale Price: $220,500.00

14450

CAIAZZA, BRIAN A to LUPINETTI, MATTHEW T

Property Address: 242 KREAG ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12843 Page: 0597

Tax Account: 165.19-2-6

Full Sale Price: $330,000.00

CRISTOFORI, GUIDO et ano to PREDMORE, MICHAEL A

Property Address: 10 FALCON LANE EAST, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12843 Page: 0601

Tax Account: 165.20-2-85./1

Full Sale Price: $175,000.00

KEHN, BRIAN B et ano to ELLIOTT, LINDA R

Property Address: 64 EAGLESFIELD WAY, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12843 Page: 0644

Tax Account: 139.20-1-119

Full Sale Price: $270,000.00

MANCUSO, GENEVIEVE M to MANCUSO, DANIEL

Property Address: 29 CHENIN RUN, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12843 Page: 0487

Tax Account: 180.05-2-13

Full Sale Price: $1.00

WALLACE, CYNTHIA J et ano to MAREK, RICHELLE A et ano

Property Address: 616 THAYER ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12843 Page: 0594

Tax Account: 194.02-1-21

Full Sale Price: $755,000.00

14464

LAPINSKI, PAUL F to KINGSBURY, TAYLOR

Property Address: 417 REDMAN ROAD, HAMLIN NY 14464

Liber: 12844 Page: 0078

Tax Account: 005.01-1-3

Full Sale Price: $200,000.00

14467

PROCTOR, MARYANNE et ano to PROCTOR, MARYANNE

Property Address: 16 GOODBURLET ROAD, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12843 Page: 0466

Tax Account: 176.17-1-10

Full Sale Price: $1.00

14468

BURCHFIELD, JOANNE to FALZANO, BRENDA L et ano

Property Address: 98 CARRIE MARIE LANE, HILTON NY 14468

Liber: 12843 Page: 0653

Tax Account: 024.04-2-3

Full Sale Price: $332,000.00

CHURCH, AARON et ano to CHURCH, ASHLEY

Property Address: 136 FRISBEE HILL ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12843 Page: 0687

Tax Account: 033.02-1-26

Full Sale Price: $1.00

MCCONVILLE, MICHAEL F et ano to YOUST, BOBBY

Property Address: 236 PECK ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12844 Page: 0032

Tax Account: 057.02-1-48

Full Sale Price: $297,000.00

14472

CATLIN, NADINE to BAILEY, CHRISTOPHER A et al

Property Address: 2670 MENDON ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12844 Page: 0118

Tax Account: 214.01-1-15

Full Sale Price: $267,600.00

14526

MACE, DAVID R to FRANK, JEREMY et ano

Property Address: 9 SHADOW VALE DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12843 Page: 0563

Tax Account: 139.06-1-1.006

Full Sale Price: $475,000.00

NICOL, CHRISTOPHER F et al to QUINONES, ABIGAIL et ano

Property Address: 3309 ATLANTIC AVENUE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12844 Page: 0108

Tax Account: 110.03-1-41

Full Sale Price: $300,000.00

14534

BECKER, ANNETTE L et al to HARTMAN, DANIELLE K et ano

Property Address: 23 BURNLEY RISE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12844 Page: 0025

Tax Account: 179.11-1-85

Full Sale Price: $630,000.00

BOTTROS, IRIS W et al to KARAKACH, RAWD et ano

Property Address: 5 HASTINGS CIRCLE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12843 Page: 0445

Tax Account: 150.20-1-60

Full Sale Price: $540,000.00

LAWLIS, GABRIEL E to WELLS, SUEANN M

Property Address: 652 MARSH ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12843 Page: 0672

Tax Account: 165.17-1-10

Full Sale Price: $300,000.00

MELI, ERNESTO A et ano to DIPANE, FRANK C

Property Address: 88 CALLINGHAM ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12844 Page: 0022

Tax Account: 151.16-3-9

Full Sale Price: $375,000.00

VALERI, PAULA D et ano to DEJAGER, ADAM K et ano

Property Address: 46 BISHOPS COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12844 Page: 0122

Tax Account: 163.20-3-68

Full Sale Price: $575,000.00

WILSHIRE HILL LLC to LUC, HUY T et ano

Property Address: 7 BLACK WOOD CIRCLE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12844 Page: 0115

Tax Account: 178.03-5-40

Full Sale Price: $554,700.00

14543

FRANKLIN, MARGARET to REITTER, DEBORAH B et ano

Property Address: 0840 WEST HENIRIETTA ROAD, RUSH NY 14543

Liber: 12843 Page: 0497

Tax Account: 219.20-1-26.1

Full Sale Price: $291,000.00

14559

GASLIGHT SQUARE APARTMENTS LLC to NICHOLAS SQUARE APARTMENTS LLC

Property Address: 2836 NICHOLS STREET, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12844 Page: 0066

Tax Account: 087.17-1-60

Full Sale Price: $1.00

WELDON, PENELOPE to DAILEY, MARK R

Property Address: 3234 BROCKPORT SPENCERPORT ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12844 Page: 0042

Tax Account: 086.03-1-31

Full Sale Price: $1.00

14580

MCLEAN, LORRAINE et ano to COLOMBO, JUDY A

Property Address: 37 MARTIN STREET, WEBSTER NY 14580

Liber: 12843 Page: 0649

Tax Account: 080.05-1-34

Full Sale Price: $182,000.00

NVR INC to FRANK AND KAREN VENNIRO LIVING TRUST et al

Property Address: 433 ALYSSA WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12843 Page: 0693

Tax Account: 050.04-10-27

Full Sale Price: $499,690.00

SULLIVAN, MELISSA J et ano to LOWN, ADAM et ano

Property Address: 222 CHAMPION AVENUE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12843 Page: 0680

Tax Account: 080.15-1-33

Full Sale Price: $286,000.00

14586

JAYNES RIVERVIEW LLC to SUBBA, AITA S et ano

Property Address: 165 HIDDEN VIEW, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12843 Page: 0641

Tax Account: 188.01-1-32

Full Sale Price: $415,500.00

14605

SNEED, EMMA to RC FUND II LLC

Property Address: 150 SECOND STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12843 Page: 0590

Tax Account: 106.51-2-69

Full Sale Price: $45,000.00

14606

FEQUIERE, JOANES to CAJINA, IDANIA GABRIELA et ano

Property Address: 472 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12844 Page: 0019

Tax Account: 105.81-2-61

Full Sale Price: $1.00

14607

DIAMANTOPOULOS, JOHN to 148 BARRINGTON PARK LLC

Property Address: 148 BARRINGTON STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12843 Page: 0690

Tax Account: 121.52-2-81

Full Sale Price: $0.00

14608

RAYES, MARCO to POLESTAR SYSTEMS SERVICES LLC

Property Address: 230 CHAMPLAIN STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12844 Page: 0047

Tax Account: 120.60-2-72.001

Full Sale Price: $113,000.00

14609

DIPROSA, ANNE et ano to ANTONETTY, ANDREA et al

Property Address: 32 SYDENHAM ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12843 Page: 0556

Tax Account: 107.08-1-62

Full Sale Price: $1.00

ICM PROPERTIES, LLC to PHILLIPS REAL ESTATE LLC

Property Address: 91 LEIGHTON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12843 Page: 0402

Tax Account: 107.78-2-50

Full Sale Price: $50,000.00

14611

DEATON, ALTON T to STEPHENS, CHERI K et ano

Property Address: 84 GARLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12844 Page: 0088

Tax Account: 105.78-2-29

Full Sale Price: $60,000.00

14612

ELLEBIE, THOMAS JR et ano to BOBER, LINDA

Property Address: 227 AVERY PARK LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12843 Page: 0441

Tax Account: 074.11-6-5

Full Sale Price: $125,000.00

STAERTOW, KAREN J to DRAIN, KAREN J

Property Address: 220 WOODSONG LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12843 Page: 0463

Tax Account: 046.02-5-37

Full Sale Price: $1.00

SULLIVAN, JACQUELINE to WALKER BROTHERS LLC

Property Address: 1072 FLYNN ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12843 Page: 0656

Tax Account: 045.03-1-34

Full Sale Price: $75,000.00

14615

HAEFELE, ERIC W to HAN, PANN NYEIN

Property Address: 363-365 AVIS STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12843 Page: 0518

Tax Account: 090.41-2-8

Full Sale Price: $120,000.00

14616

GAMET, JENNIFER JANE et ano to BLANCHARD, DEBORAH E et ano

Property Address: 365 RED SPRUCE LANE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12843 Page: 0511

Tax Account: 045.03-7-30

Full Sale Price: $385,000.00

RAI, MADHU et ano to PEREZ, JUAN E

Property Address: 125 WOODHILL DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12843 Page: 0676

Tax Account: 060.42-2-30

Full Sale Price: $100,000.00

14618

BRONTMAN, LAWRENCE N to HELLMAN, SHERRI

Property Address: 94 LAC KINE DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12844 Page: 0125

Tax Account: 136.19-2-3.124

Full Sale Price: $250,000.00

MCCORMACK, TIMOTHY J to GMMFRE ENTERPRISE LLC

Property Address: 134 ORCHARD DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12843 Page: 0424

Tax Account: 137.15-1-58

Full Sale Price: $145,000.00

RESERVE INTERESTS LLC to RASKIN, NATALYA et ano

Property Address: 259 BRETLYN CIRCLE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12843 Page: 0566

Tax Account: 149.11-3-2/102

Full Sale Price: $391,000.00

SLAUGHTER, DENISE T et ano to ZIELINSKI, ELISABETH R et ano

Property Address: 160 WILSHIRE ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12844 Page: 0028

Tax Account: 122.19-2-15

Full Sale Price: $575,000.00

14619

MOONEY, NICHOLAS J et ano to ALSTON, JAZMINE

Property Address: 636 GENESEE PARK BLVD, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12844 Page: 0085

Tax Account: 135.39-1-43

Full Sale Price: $159,900.00

14620

BERTOLONE, THERESA J to WALKER BROTHERS LLC

Property Address: 160 LABUMAM CRESCENT, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12843 Page: 0452

Tax Account: 121.75-2-56

Full Sale Price: $130,000.00

TSENG, CHIN-HUA et ano to MORIN, DEBORAH et ano

Property Address: 251 ASHLEY DRIVE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12844 Page: 0009

Tax Account: 136.16-1-34

Full Sale Price: $275,000.00

14621

DORSEY, WILLIE L to BLUE COLLAR PROPERTIES LLC

Property Address: 834-836 CIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12844 Page: 0112

Tax Account: 106.33-1-65

Full Sale Price: $110,000.00

LEWEISS, THOMAS F to CLEMONTS, BRITINI N

Property Address: 243 MOHAWK STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12843 Page: 0666

Tax Account: 091.74-2-42

Full Sale Price: $95,000.00

MACKO, JOSEPH J to TORRESLOPEZ, NICOLE MARIE

Property Address: 331 CARTER STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12844 Page: 0012

Tax Account: 091.74-4-21

Full Sale Price: $130,000.00

MCCULLOUGH, LORETHA J to VICENTE, JESSICA Y

Property Address: 844 AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12844 Page: 0081

Tax Account: 091.81-2-66.001

Full Sale Price: $100,000.00

RJS ROC PROPERTIES LLC to BREAUX, ERIN

Property Address: 71 DELAMAINE DRIVE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12843 Page: 0628

Tax Account: 091.75-2-73

Full Sale Price: $116,000.00

14622

MEYVIS, ALBERT J et ano to DORAN, SUSAN M

Property Address: 58 BRAD STREET, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12843 Page: 0605

Tax Account: 062.15-5-14

Full Sale Price: $75,000.00

US BANK NATIONAL ASSOCIATION to IV HOLDINGS LLC

Property Address: 104 BAYTON DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12843 Page: 0559

Tax Account: 062.15-6-20

Full Sale Price: $75,000.00

14623

ITEN, MAUREEN et ano to ITEN, ANN MARIE

Property Address: 85 PRINCESS DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12843 Page: 0490

Tax Account: 162.20-1-39

Full Sale Price: $1.00

SAYGINER, LARRY B to ASLAN TRANSPORTATION LLC

Property Address: 56 WILDFLOWER DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12843 Page: 0421

Tax Account: 162.17-3-7

Full Sale Price: $115,000.00

14624

HERNANDEZ, NATALIE M et al to FROSINI, NICHOLAS T

Property Address: 7 CURRIER LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12843 Page: 0669

Tax Account: 118.20-1-63

Full Sale Price: $215,000.00

WHITCRAFT, GAIL E et ano to HAWKES, DAWN M et ano

Property Address: 55 HIDDEN VALLEY ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12843 Page: 0582

Tax Account: 134.05-2-1.005

Full Sale Price: $120,000.00

14625

BOEHM, FRANK E et ano to SCHMIDLIN, JOSEPH N

Property Address: 124-126 FIELD STREET, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12843 Page: 0586

Tax Account: 121.75-2-81

Full Sale Price: $1.00

VICARI, ANTHONY et ano to PRIMJAN PROPERTIES LLC

Property Address: 17 PEAKHILL DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12843 Page: 0469

Tax Account: 093.19-2-27

Full Sale Price: $195,000.00

14626

REYNOLDS, CORAL et ano to REITANO, TONILYN G

Property Address: 133 HOLMES ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12843 Page: 0460

Tax Account: 089.07-2-3

Full Sale Price: $180,000.00

SVYRYDYUK, VYACHESLAV to RADU, LINA et ano

Property Address: 389 LAURELWOOD DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12843 Page: 0520

Tax Account: 089.06-3-18

Full Sale Price: $190,000.00

TROSINSKI, VICTOR C to BRUGNONI, NANCY M et ano

Property Address: 956 NORTH ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12843 Page: 0637

Tax Account: 058.04-3-66.111

Full Sale Price: $1.00

ZAMBUTO, DAVID M et ano to BRAR, SUKHJINDER SINGH et ano

Property Address: 70 BLACK DUCK TRAIL, GREECE NY 14626

Liber: 12844 Page: 0035

Tax Account: 073.01-3-71

Full Sale Price: $344,000.00