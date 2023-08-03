Monroe County, NY judgments recorded July 8, 10, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded July 8, 2023
SATISFACTION OF JUDGMENT
KOMINOVSKA, LILJANA
Favor: CITIBANK, N.A. SUCCESSOR BY MERGER TO DEPARTMENT STORES NATIONAL BANK
Amount:
TELLEZ, ANTHONY
Favor: JPMORGAN CHASE BANK NA
Amount:
Judgments
Recorded July 10, 2023
JUDGMENT
CASTILLO-RODRIGUEZ, CHRISTIAN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
DIAZ, JOSE L
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GOULDEN, KELLY
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
HANNAH, HAKEEM
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JENNINGS, JEREMIAH
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
KEARNEY, MICHAEL
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
KEARNEY, MICHAEL
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
LEWIS, DENNIS
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
OSORIO, LUIS
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
PANTON, BRANDEN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SCHNEIDER, EDWARD
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SINKLER, DYLASS
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SMITH, DOMINIQUE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SWANIER, DESHAUN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TAYLOR, DOMIYON
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TAYLOR, DOMIYON
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
ANDERSON, SEIDY
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $2,181.39
BORROSH, TRACY A
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $4,743.54
CHONTOSH, DAVID C
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: RYAN R TAPPAN ESQ
Amount: $7,808.46
EDY VELAZQUEZ SALINAS et al
EDY VELAZQUEZ SALINAS EDY VELAZQUEZ SALINAS, EDY VELAZQUEZ SALINAS EDY VELAZQUEZ SALINAS EDY V
Favor: PEARL DELTA FUNDING LLC
Attorney: YEHUDA KLEIN ESQ
Amount: $121,923.05
GIANNYS DISTRIBUTION et al
GIANNYS DISTRIBUTION GIANNYS DISTRIBUTION, GIANNYS DISTRIBUTION GIANNYS DISTRIBUTION GIANN
Favor: SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $53,970.00
HAYES, MARQUASIA S
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $1,927.82
JIMERSON, JOSHUA
Favor: THE CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $9,186.10
JORDAN, MICHAEL A.
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: JOHN K MCANDRERW ESQ
Amount: $4,375.34
JULIAN, MICHELE
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $1,790.22
LABARGE, ALLANA
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $2,741.91
MAMBU, B THEOPHILUS
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $2,570.50
MATOS, CHELSEA M. et ano
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ
Amount: $8,159.65
MCDONALD, TINA A.
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ
Amount: $8,295.43
MICRO BIZ LOGISTICS LLC et ano
MICRO BIZ LOGISTICS LLC MICRO BIZ LOGISTICS LLC, MICRO BIZ LOGISTICS LLC MICRO BIZ LOGISTICS LLC MICRO
Favor: ULTRA FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $21,192.00
OWENS, CHRISTY L
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $8,248.22
PEREZ, SAMANTHA R.
Favor: THE CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $4,250.19
PRIVITERA, PATRICIA
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $6,542.77
SUMMERMATTER, ADAM
Favor: SYNCHRONY BANK
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $2,426.27
TIRADO, DIANA
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $4,311.51
WILLARD, RONALD
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $6,956.39
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
DOWNEY, LINDSEY T
Favor: GARY AND MARCIA STERN FAMILY LP
SATISFACTION OF JUDGMENT
ABLE, SAMANTHA
Favor: GENESEE COMMUNITY COLLEGE
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
GAGNER, MELISSA A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GALLAGHER, ADAM J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GALLAGHER, CODY R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GALLAGHER, SHANNON M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GALLOWAY, FRANK J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GALUSHA, LINDSAY R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GAMBLE, MERCEDES K
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GARBACZ, BRANDON J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GARCIA, DAVID A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GARCIABERRIOS, DAVID
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GARCIABERRIOS, DAVID
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GARDNER, PHILLIP W
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GARDNER, TOMMY L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GARITI, GIOVANNI B
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GARRICK, ALVIN
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GAUDIOSO, JOSHUA M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GAUSE, GARLYN M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GAYNOR, TAJANA J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GEORGE, LORENZO Q
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ORNT, JOSHUA D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
PACE, LAMAR M
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PAIGE, JAHMELL J
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PALLISTER, ADAM G
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PALMA, EDUARDO A
166 MILFORD STREET APARTMENT B1, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PANGBURN, RYAN E
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PARKS, CLINTON I
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PEAK, MARKEL B
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PEARSON, ADRIAN A
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PEREZ, ANGEL M
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PEREZ, JAY S
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PETERS, ANDREA R
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PETERSON, LAURA B
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PHILLIPS, ELJGEH J
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PHOMMAVISETH, MARSHALL
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PICKETT, TYLER D
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PIEDMONTE, NATHANIEL F
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PIETRANTONIO, KRYSTEN L
699 OGDEN PARMA TOWNLINE ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PITTS, ALMA L
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
PIZZO, JILLIAN E
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
POTTER, NOAH C
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
QADIRI, OMAR
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
QUINN, JANIS A
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
RIVERA, EMMANUEL
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
ROBERTSON, ANTHONY D
451 HAZELHURST DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
ROBINSON, JUSTIN J
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
ROBINSON, LASHANTI L
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
RODRIGUEZ, DONNA J
50 STRATHMORE DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
RODRIGUEZ, JOSHUA M
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
RODRIGUEZ-CASTILLO, JOSE L
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
ROGERS, BRYAN T
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
ROGERS, BRYAN T
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
ROJAS, MIGUEL A PADILLA
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
ROQUE, JANET
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
ROSA, CHRISTINA M
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
ROSARIO, HECTOR G
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
ROSARIO, YESENIA L
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
ROSSI, ASHLEE B
32 HOBBS LANE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
RUDGERS, SONJA M
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
RUGLIO, ROBERT R
4706 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
RUSSO, JOSEPH J
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
RYAN, JASON L
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
SCOTT, SEPTIMUS
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
STOKE, NED M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
AFRIKA, NYA T
165 MILLBANK STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $225.00
ALESSI, JOSEPH R
214 VINAL AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $526.00
ANGE, GINA A
134 SPENCER STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $325.00d