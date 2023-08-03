Monroe County, NY mortgages recorded July 28, 2023

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Mortgages
Recorded July 28, 2023 93
NOT PROVIDED
ALMEKINDER, JEFFERY A
Property Address: 590 WESTSIDE DRIVE, GATES NY
Lender: USA/HUD
Amount: $5,556.28
ALSTON, JAZMINE
Property Address: 636 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $151,905.00
ALSTON, JAZMINE
Property Address: 636 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $10,500.00
ARCADI, CHRISTOPHER M & ARCADI, REBECCA E
Property Address: 17 ROLLING HILL DRIVE, PERINTON NY
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $110,984.00
BARTOLONE, CHRISTINE
Property Address: 468 PARK AVENUE, ROCHESTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $175,000.00
BENNETT, JASON
Property Address: 116 CONSTANCE WAY EAST, GREECE NY
Lender: MIDFIRST BANK
Amount: $3,526.25
BLUE COLLAR PROPERTIES LLC
Property Address: 834-836 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY
Lender: DORSEY, WILLIE L
Amount: $87,000.00
BREAUX, ERIN
Property Address: 71 DELAMAINE DRIVE, , NY 14621, ROCHESTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $113,898.00
CLEMONTS, BRITINI N
Property Address: 243 MOHAWK STREET, , NY 14621, ROCHESTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $91,450.00
DEATON, ALTON T
Property Address: 84 GARLAND AVE, ROCHESTER NY
Lender: STEPHENS, CHERI K
Amount: $23,000.00
DEJAGER, ADAM K & ENANY, ERINN E
Property Address: 46 BISHOPS COURT, PITTSFORD NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $460,000.00
EICHELE, TRAVIS T & IKES GARAGE LLC
Property Address:
Lender: TAYLOR, FREDERICK E
Amount: $275,000.00
FRANK, JEREMY & FRANK, TONYA
Property Address: 9 SHADOW VALE DRIVE, PENFIELD NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $380,000.00
FROSINI, NICHOLAS T
Property Address: 7 CURRIER LANE, GATES NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $148,500.00
GOHO, MARK
Property Address: 678 FOX MEADOW, PITTSFORD NY
Lender: PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $50,000.00
HAN, PANN NYEIN
Property Address: 363-365 AVIS STREET, ROCHESTER NY
Lender: ADIRONDACK BANK
Amount: $80,000.00
HARTMAN, DANIELLE K & HARTMAN, MATTHEW
Property Address: 23 BURNLEY RISE, PERINTON NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $252,000.00
HELM, CAITLIN M & HELM, JACOB W
Property Address: 29 COUNTRY DOWNS CIRCLE, FAIRPORT, NY 14450, PERINTON NY
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $98,200.00
JOHNSON, DANIELLE M
Property Address: 231 CULVER PARKWAY, , NY 14609, ROCHESTER NY
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $157,500.00
LAWLER, JULIE M & LAWLER, THOMAS K
Property Address: 215 EAST SPRUCE STREET, EAST ROCHESTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $70,000.00
LORD, MICHAEL W
Property Address: 77 COUNTRY VILLAGE LANE, PARMA NY
Lender: DISCOVER BANK
Amount: $80,000.00
LOWN, ADAM & LOWN, LINDSAY
Property Address: 222 CHAMPION AVENUE, WEBSTER NY
Lender: LYONS NATIONAL BANK
Amount: $228,800.00
LUPINETTI, MATTHEW T
Property Address: 242 KREAG ROAD, PERINTON NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $220,000.00
MANUELE, STEPHEN A
Property Address: 38 SALEM ROAD, IRONDEQUOIT NY
Lender: M & T BANK
Amount: $12,831.94
MCFARLAND, MARK & MCFARLAND, MICHELLE
Property Address:
Lender: JPMORGAN CHASE BANK NA
Amount: $575,000.00
MORIN, DEBORAH & MORIN, JACOB A
Property Address: 251 ASHLEY DRVE, BRIGHTON NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $220,000.00
MUSCATE, JODI A
Property Address: 70 FAIRLAWN DRIVE, IRONDEQUOIT NY
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $50,000.00
NICHOLAS SQUARE APARTMENTS, LLC
Property Address: 2836 NICHOLS STREET, OGDEN NY
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $2,200,000.00
NOWAK, CHRISTOPHER T & NOWAK, CYNTHIA A
Property Address: 31 PARKRIDGE DR, , NY 14534, PITTSFORD NY
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $100,000.00
PREDMORE, MICHAEL A
Property Address: 10 FALCON LANE EAST, , NY 14450, PERINTON NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $120,000.00
PRIMJAN PROPERTIES LLC
Property Address: 17 PEAKHILL DRIVE, PERINTON NY
Lender: MIRAGLIA, NICHOLAS R
Amount: $190,000.00
REITANO, TONILYN G
Property Address: 133 HOLMES ROAD, GREECE NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $174,600.00
REITANO, TONILYN G
Property Address: 133 HOLMES ROAD, GREECE NY
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $5,400.00
REITTER, DEBORAH B & REITTER, NICHOLAS IV
Property Address:
Lender: FIRST HERITAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $261,900.00
SANDERS, CHELSEA A
Property Address:
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $144,337.00
SUBBA, AITA S & SUBBA, SAR M
Property Address: 165 HIDDEN VIEW, HENRIETTA NY
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $125,000.00
TOBIN, JESSICA L & TOBIN, MATTHEW R
Property Address: 77 LOCH REVAN HEIGHTS, IRONDEQUOIT NY
Lender: BANK OF AMERICA NA
Amount: $74,900.00
TORRES LOPEZ, NICOLE MARIE
Property Address: 331 CARTER STREET, , NY 14621, ROCHESTER NY
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $9,500.00
TORRES LOPEZ, NICOLE MARIE
Property Address: 331 CARTER STREET, , NY 14621, ROCHESTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $123,500.00
VICENTE, JESSICA Y
Property Address: 844 AVENUE, IRONDEQUOIT NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $93,750.00
VICENTE, JESSICA Y
Property Address: 844 AVENUE, IRONDEQUOIT NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $10,500.00
WALKER BROTHERS LLC
Property Address: 160 LABURNAM CRESCENT, ROCHESTER NY
Lender: PEGGYSUE PROPERTIES LLC
Amount: $150,000.00
WALKER BROTHERS LLC
Property Address: 1072 FLYNN ROAD, GREECE NY
Lender: PEGGYSUE PROPERTIES LLC
Amount: $125,000.00
WIGHTMAN, AIMEE & WIGHTMAN, JUSTIN
Property Address: 777 JOHN GLENN BOULEVARD, WEBSTER NY
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $117,500.00
WILSON, MAUREEN
Property Address: 18 WHEATSTONE CIRCLE, PERINTON NY
Lender: EVANS BANK NA
Amount: $100,000.00
WOLLSCHLEGER, MELISSA & WOLLSCHLEGER, MELISSA A
Property Address: 70 STATT ROAD, OGDEN NY
Lender: M & T BANK
Amount: $100,000.00
ZIELINSKI, ELISABETH R & ZIELINSKI, JOHN R
Property Address: 160 WILSHIRE ROAD, , NY 14618, BRIGHTON NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $175,000.00
14420
MARCINIAK, TIMOTHY L
Property Address: 70 HILL ROAD, BROCKPORT NY 14420
Lender: USA/VET
Amount: $47,637.49
SPARHUBER, BARBARA S & SPARHUBER, JAMES M
Property Address: 45 HIGHVIEW CIRCLE, BROCKPORT NY 14420
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $75,000.00
14450
SORBELLO, DOROTHY Q & SORBELLO, PAUL A
Property Address: 23 FOURTH AVENUE, FAIRPORT NY 14450
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
WRIGHTS, KELLEY M & WRIGHTS, ROBERT WILLIAM
Property Address: 45 WHEATSTONE CIRCLE, FAIRPORT NY 14450
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $40,000.00
14464
KINGSBURY, TAYLOR
Property Address: 417 REDMAN ROAD, HAMLIN NY 14464
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $194,000.00
14468
CASSANO, TERESA W & HARVEY, TERESA W
Property Address: 773 MANITOU ROAD, HILTON NY 14468
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $80,000.00
CHAMBRY, KEVIN J
Property Address: 225 CENTER ROAD, HILTON NY 14468
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
FALZANO, BRENDA L & FALZANO, MICHAEL A
Property Address: 98 CARRIE MARIE LANE, HILTON NY 14468
Lender: EVANS BANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $265,600.00
PHILLIPS, LINDSEY
Property Address: 31 MARIAH STREET, HILTON NY 14468
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $91,000.00
SILIVESTRO, LAURA E & SILIVESTRO, MICHAEL A
Property Address: 56 CARRIE MARIE LANE, HILTON NY 14468
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $155,000.00
14526
DISALVO, RANDY P & ROLLAND, ERICA E
Property Address: 23 EDGEWOOD DRIVE, PENFIELD NY 14526
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
QUINONES, ABIGAIL & REYES, NEYDA
Property Address: 3309 ATLANTIC AVENUE, PENFIELD NY 14526
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $270,000.00
14534
COOKE, DWIGHT A & COOKE, SARAH M
Property Address: 18 HEDGE WOOD LANE, PITTSFORD NY 14534
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $250,000.00
JONES, PRISCILLA BAKER
Property Address: 75 FALCON TRAIL, PITTSFORD NY 14534
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
KARAKACH, RAWD & KATERJI, HANI
Property Address: 5 HASTINGS CIRCLE, PITTSFORD NY 14534
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $378,000.00
14543
WINNER, MATTHEW
Property Address: 22 JEFFORDS ROAD, RUSH NY 14543
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $93,000.00
14580
COLOMBO, JUDY A
Property Address: 37 MARTIN STREET, WEBSTER NY 14580
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $163,800.00
14605
RC FUND II LLC
Property Address: 150 SECOND STREET, ROCHESTER NY 14605
Lender: HOMEOWNER SOLUTIONS EMPLOYEE PROFIT SHARING PLAN
Amount: $55,000.00
14606
HENRY, DAVID A & HENRY, MARIVIC F
Property Address: 23 EAST CREST DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
14609
BERRY, AGNES H
Property Address: 53 PAGE AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $14,600.00
CODDINGTON, NANCY A & CODDINGTON, SAMUEL T
Property Address: 125 TOTTENHAM ROAD, ROCHESTER NY 14609
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
COHEN, TAMRAH
Property Address: 489 CULVER PARKWAY, ROCHESTER NY 14609
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $37,000.00
14612
BETZ, SHANNON JACKSON & BETZ, SHANNON K
Property Address: 76 FALLINGWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14612
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $188,000.00
BROCKMANN, WENDY W
Property Address: 125 SHOREWAY DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
14613
CAMACHO, PETER J & MCKIBBENS, RACHEL
Property Address: 620 SENECA PARKWAY, ROCHESTER NY 14613
Lender: USA/HUD
Amount: $30,392.53
14616
BLANCHARD, DEBORAH E & BLANCHARD, JEFFREY RENE
Property Address: 365 RED SPRUCE LANE, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $335,750.00
CAPIZZI, HOPE R
Property Address: 364 ESTALL ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: USA/HUD
Amount: $19,192.29
PEREZ, JUAN E
Property Address: 125 WOODHILL DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $100,000.00
ROMAN, RAY & ROMAN, SHEILA
Property Address: 38 CIDER CREEK CIR, ROCHESTER NY 14616
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $25,000.00
SHERMAN, KATHY M
Property Address: 401 ENGLISH ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $25,000.00
14617
CARPENTER, ALEXA F
Property Address: 137 CURTICE ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
WHELEHAN, BARBARA K & WHELEHAN, MATTHEW T
Property Address: 34 THORNTON ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
14618
HELLMAN, SHERRI
Property Address: 94 LAC KINE DRIVE, ROCHESTER NY 14618
Lender: SAIONTZ, MARC
Amount: $150,000.00
14620
SODERSTROM, ASHLEY M
Property Address: 52 SYCAMORE STREET, ROCHESTER NY 14620
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $80,000.00
14621
CLEMONTS, BRITINI N
Property Address: 243 MOHAWK STREET, ROCHESTER NY 14621
Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC
Amount: $8,257.00
14622
DORAN, SUSAN M
Property Address: 58 BRAD STREET, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $71,250.00
14623
ASLAN TRANSPORTATION LLC
Property Address: 56 WILDFLOWER DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $80,500.00
MCALPINE, JEFFREY R
Property Address: 529 WILDBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14623
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
14624
MONTGOMERY, ELENA M
Property Address: 18 CHESHIRE LN, ROCHESTER NY 14624
Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $36,000.00
14625
MCBETH, ELNORA & MCBETH, JEFFREY
Property Address: 197 COLLINGSWORTH DRIVE, ROCHESTER NY 14625
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $16,000.00
14626
BARON, NICHOLAS
Property Address: 255 BARMONT DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: USA/HUD
Amount: $5,212.39
BRAR, SUKHJINDER SINGH & KAUR, HARWINDER
Property Address: 70 BLACK DUCK TRAIL, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $249,700.00
PAPP, ASHLEY M & PAPP, BENJAMIN J
Property Address: 57 LUCINDA LANE, GREECE NY 14626
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $90,000.00
POLOZANIN, BIRNASA & POLOZANIN, SENAD
Property Address: 19 AMBASSADOR RIDGE, GREECE NY 14626
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $60,000.00
RADU, LINA & RADU, SLAVIK T
Property Address: 389 LAURELWOOD DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $180,500.00
RADU, LINA & RADU, SLAVIK T
Property Address: 389 LAURELWOOD DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $10,000.00a