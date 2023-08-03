Monroe County, NY mortgages recorded July 28, 2023

By: Daily Record Staff//August 3, 2023

Home>Deeds>

Monroe County, NY mortgages recorded July 28, 2023

Monroe County, NY mortgages recorded July 28, 2023

By: Daily Record Staff//August 3, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Mortgages

Recorded July 28, 2023    93

NOT PROVIDED

ALMEKINDER, JEFFERY A

Property Address: 590 WESTSIDE DRIVE, GATES NY

Lender: USA/HUD

Amount: $5,556.28

ALSTON, JAZMINE

Property Address: 636 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $151,905.00

ALSTON, JAZMINE

Property Address: 636 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $10,500.00

ARCADI, CHRISTOPHER M & ARCADI, REBECCA E

Property Address: 17 ROLLING HILL DRIVE, PERINTON NY

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $110,984.00

BARTOLONE, CHRISTINE

Property Address: 468 PARK AVENUE, ROCHESTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $175,000.00

BENNETT, JASON

Property Address: 116 CONSTANCE WAY EAST, GREECE NY

Lender: MIDFIRST BANK

Amount: $3,526.25

BLUE COLLAR PROPERTIES LLC

Property Address: 834-836 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY

Lender: DORSEY, WILLIE L

Amount: $87,000.00

BREAUX, ERIN

Property Address: 71 DELAMAINE DRIVE, , NY 14621, ROCHESTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $113,898.00

CLEMONTS, BRITINI N

Property Address: 243 MOHAWK STREET, , NY 14621, ROCHESTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $91,450.00

DEATON, ALTON T

Property Address: 84 GARLAND AVE, ROCHESTER NY

Lender: STEPHENS, CHERI K

Amount: $23,000.00

DEJAGER, ADAM K & ENANY, ERINN E

Property Address: 46 BISHOPS COURT, PITTSFORD NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $460,000.00

EICHELE, TRAVIS T & IKES GARAGE LLC

Property Address:

Lender: TAYLOR, FREDERICK E

Amount: $275,000.00

FRANK, JEREMY & FRANK, TONYA

Property Address: 9 SHADOW VALE DRIVE, PENFIELD NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $380,000.00

FROSINI, NICHOLAS T

Property Address: 7 CURRIER LANE, GATES NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $148,500.00

GOHO, MARK

Property Address: 678 FOX MEADOW, PITTSFORD NY

Lender: PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $50,000.00

HAN, PANN NYEIN

Property Address: 363-365 AVIS STREET, ROCHESTER NY

Lender: ADIRONDACK BANK

Amount: $80,000.00

HARTMAN, DANIELLE K & HARTMAN, MATTHEW

Property Address: 23 BURNLEY RISE, PERINTON NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $252,000.00

HELM, CAITLIN M & HELM, JACOB W

Property Address: 29 COUNTRY DOWNS CIRCLE, FAIRPORT, NY 14450, PERINTON NY

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $98,200.00

JOHNSON, DANIELLE M

Property Address: 231 CULVER PARKWAY, , NY 14609, ROCHESTER NY

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $157,500.00

LAWLER, JULIE M & LAWLER, THOMAS K

Property Address: 215 EAST SPRUCE STREET, EAST ROCHESTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $70,000.00

LORD, MICHAEL W

Property Address: 77 COUNTRY VILLAGE LANE, PARMA NY

Lender: DISCOVER BANK

Amount: $80,000.00

LOWN, ADAM & LOWN, LINDSAY

Property Address: 222 CHAMPION AVENUE, WEBSTER NY

Lender: LYONS NATIONAL BANK

Amount: $228,800.00

LUPINETTI, MATTHEW T

Property Address: 242 KREAG ROAD, PERINTON NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $220,000.00

MANUELE, STEPHEN A

Property Address: 38 SALEM ROAD, IRONDEQUOIT NY

Lender: M & T BANK

Amount: $12,831.94

MCFARLAND, MARK & MCFARLAND, MICHELLE

Property Address:

Lender: JPMORGAN CHASE BANK NA

Amount: $575,000.00

MORIN, DEBORAH & MORIN, JACOB A

Property Address: 251 ASHLEY DRVE, BRIGHTON NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $220,000.00

MUSCATE, JODI A

Property Address: 70 FAIRLAWN DRIVE, IRONDEQUOIT NY

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $50,000.00

NICHOLAS SQUARE APARTMENTS, LLC

Property Address: 2836 NICHOLS STREET, OGDEN NY

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $2,200,000.00

NOWAK, CHRISTOPHER T & NOWAK, CYNTHIA A

Property Address: 31 PARKRIDGE DR, , NY 14534, PITTSFORD NY

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $100,000.00

PREDMORE, MICHAEL A

Property Address: 10 FALCON LANE EAST, , NY 14450, PERINTON NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $120,000.00

PRIMJAN PROPERTIES LLC

Property Address: 17 PEAKHILL DRIVE, PERINTON NY

Lender: MIRAGLIA, NICHOLAS R

Amount: $190,000.00

REITANO, TONILYN G

Property Address: 133 HOLMES ROAD, GREECE NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $174,600.00

REITANO, TONILYN G

Property Address: 133 HOLMES ROAD, GREECE NY

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $5,400.00

REITTER, DEBORAH B & REITTER, NICHOLAS IV

Property Address:

Lender: FIRST HERITAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $261,900.00

SANDERS, CHELSEA A

Property Address:

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $144,337.00

SUBBA, AITA S & SUBBA, SAR M

Property Address: 165 HIDDEN VIEW, HENRIETTA NY

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $125,000.00

TOBIN, JESSICA L & TOBIN, MATTHEW R

Property Address: 77 LOCH REVAN HEIGHTS, IRONDEQUOIT NY

Lender: BANK OF AMERICA NA

Amount: $74,900.00

TORRES LOPEZ, NICOLE MARIE

Property Address: 331 CARTER STREET, , NY 14621, ROCHESTER NY

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $9,500.00

TORRES LOPEZ, NICOLE MARIE

Property Address: 331 CARTER STREET, , NY 14621, ROCHESTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $123,500.00

VICENTE, JESSICA Y

Property Address: 844 AVENUE, IRONDEQUOIT NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $93,750.00

VICENTE, JESSICA Y

Property Address: 844 AVENUE, IRONDEQUOIT NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $10,500.00

WALKER BROTHERS LLC

Property Address: 160 LABURNAM CRESCENT, ROCHESTER NY

Lender: PEGGYSUE PROPERTIES LLC

Amount: $150,000.00

WALKER BROTHERS LLC

Property Address: 1072 FLYNN ROAD, GREECE NY

Lender: PEGGYSUE PROPERTIES LLC

Amount: $125,000.00

WIGHTMAN, AIMEE & WIGHTMAN, JUSTIN

Property Address: 777 JOHN GLENN BOULEVARD, WEBSTER NY

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $117,500.00

WILSON, MAUREEN

Property Address: 18 WHEATSTONE CIRCLE, PERINTON NY

Lender: EVANS BANK NA

Amount: $100,000.00

WOLLSCHLEGER, MELISSA & WOLLSCHLEGER, MELISSA A

Property Address: 70 STATT ROAD, OGDEN NY

Lender: M & T BANK

Amount: $100,000.00

ZIELINSKI, ELISABETH R & ZIELINSKI, JOHN R

Property Address: 160 WILSHIRE ROAD, , NY 14618, BRIGHTON NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $175,000.00

14420

MARCINIAK, TIMOTHY L

Property Address: 70  HILL ROAD, BROCKPORT NY 14420

Lender: USA/VET

Amount: $47,637.49

SPARHUBER, BARBARA S & SPARHUBER, JAMES M

Property Address: 45 HIGHVIEW CIRCLE, BROCKPORT NY 14420

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $75,000.00

14450

SORBELLO, DOROTHY Q & SORBELLO, PAUL A

Property Address: 23 FOURTH AVENUE, FAIRPORT NY 14450

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

WRIGHTS, KELLEY M & WRIGHTS, ROBERT WILLIAM

Property Address: 45 WHEATSTONE CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $40,000.00

14464

KINGSBURY, TAYLOR

Property Address: 417 REDMAN ROAD, HAMLIN NY 14464

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $194,000.00

14468

CASSANO, TERESA W & HARVEY, TERESA W

Property Address: 773 MANITOU ROAD, HILTON NY 14468

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $80,000.00

CHAMBRY, KEVIN J

Property Address: 225  CENTER ROAD, HILTON NY 14468

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

FALZANO, BRENDA L & FALZANO, MICHAEL A

Property Address: 98 CARRIE MARIE LANE, HILTON NY 14468

Lender: EVANS BANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $265,600.00

PHILLIPS, LINDSEY

Property Address: 31 MARIAH STREET, HILTON NY 14468

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $91,000.00

SILIVESTRO, LAURA E & SILIVESTRO, MICHAEL A

Property Address: 56 CARRIE MARIE LANE, HILTON NY 14468

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $155,000.00

14526

DISALVO, RANDY P & ROLLAND, ERICA E

Property Address: 23 EDGEWOOD DRIVE, PENFIELD NY 14526

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

QUINONES, ABIGAIL & REYES, NEYDA

Property Address: 3309 ATLANTIC AVENUE, PENFIELD NY 14526

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $270,000.00

14534

COOKE, DWIGHT A & COOKE, SARAH M

Property Address: 18 HEDGE WOOD LANE, PITTSFORD NY 14534

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $250,000.00

JONES, PRISCILLA BAKER

Property Address: 75 FALCON TRAIL, PITTSFORD NY 14534

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

KARAKACH, RAWD & KATERJI, HANI

Property Address: 5 HASTINGS CIRCLE, PITTSFORD NY 14534

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $378,000.00

14543

WINNER, MATTHEW

Property Address: 22 JEFFORDS ROAD, RUSH NY 14543

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $93,000.00

14580

COLOMBO, JUDY A

Property Address: 37 MARTIN STREET, WEBSTER NY 14580

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $163,800.00

14605

RC FUND II LLC

Property Address: 150 SECOND STREET, ROCHESTER NY 14605

Lender: HOMEOWNER SOLUTIONS EMPLOYEE PROFIT SHARING PLAN

Amount: $55,000.00

14606

HENRY, DAVID A & HENRY, MARIVIC F

Property Address: 23 EAST CREST DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

14609

BERRY, AGNES H

Property Address: 53 PAGE AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $14,600.00

CODDINGTON, NANCY A & CODDINGTON, SAMUEL T

Property Address: 125 TOTTENHAM ROAD, ROCHESTER NY 14609

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

COHEN, TAMRAH

Property Address: 489 CULVER PARKWAY, ROCHESTER NY 14609

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $37,000.00

14612

BETZ, SHANNON JACKSON & BETZ, SHANNON K

Property Address: 76 FALLINGWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14612

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $188,000.00

BROCKMANN, WENDY W

Property Address: 125 SHOREWAY DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

14613

CAMACHO, PETER J & MCKIBBENS, RACHEL

Property Address: 620 SENECA PARKWAY, ROCHESTER NY 14613

Lender: USA/HUD

Amount: $30,392.53

14616

BLANCHARD, DEBORAH E & BLANCHARD, JEFFREY RENE

Property Address: 365 RED SPRUCE LANE, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $335,750.00

CAPIZZI, HOPE R

Property Address: 364 ESTALL ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: USA/HUD

Amount: $19,192.29

PEREZ, JUAN E

Property Address: 125 WOODHILL DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $100,000.00

ROMAN, RAY & ROMAN, SHEILA

Property Address: 38 CIDER CREEK CIR, ROCHESTER NY 14616

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $25,000.00

SHERMAN, KATHY M

Property Address: 401 ENGLISH ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $25,000.00

14617

CARPENTER, ALEXA F

Property Address: 137 CURTICE ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

WHELEHAN, BARBARA K & WHELEHAN, MATTHEW T

Property Address: 34 THORNTON ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

14618

HELLMAN, SHERRI

Property Address: 94 LAC KINE DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Lender: SAIONTZ, MARC

Amount: $150,000.00

14620

SODERSTROM, ASHLEY M

Property Address: 52 SYCAMORE STREET, ROCHESTER NY 14620

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $80,000.00

14621

CLEMONTS, BRITINI N

Property Address: 243 MOHAWK STREET, ROCHESTER NY 14621

Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC

Amount: $8,257.00

14622

DORAN, SUSAN M

Property Address: 58 BRAD STREET, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $71,250.00

14623

ASLAN TRANSPORTATION LLC

Property Address: 56 WILDFLOWER DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $80,500.00

MCALPINE, JEFFREY R

Property Address: 529 WILDBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14623

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

14624

MONTGOMERY, ELENA M

Property Address: 18 CHESHIRE LN, ROCHESTER NY 14624

Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $36,000.00

14625

MCBETH, ELNORA & MCBETH, JEFFREY

Property Address: 197 COLLINGSWORTH DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $16,000.00

14626

BARON, NICHOLAS

Property Address: 255 BARMONT DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: USA/HUD

Amount: $5,212.39

BRAR, SUKHJINDER SINGH & KAUR, HARWINDER

Property Address: 70 BLACK DUCK TRAIL, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $249,700.00

PAPP, ASHLEY M & PAPP, BENJAMIN J

Property Address: 57 LUCINDA LANE, GREECE NY 14626

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $90,000.00

POLOZANIN, BIRNASA & POLOZANIN, SENAD

Property Address: 19 AMBASSADOR RIDGE, GREECE NY 14626

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $60,000.00

RADU, LINA & RADU, SLAVIK T

Property Address: 389 LAURELWOOD DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $180,500.00

RADU, LINA & RADU, SLAVIK T

Property Address: 389 LAURELWOOD DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $10,000.00

a

Related Content

Monroe County, NY deeds recorded July 28, 2023

All data come from the Monroe County Clerk's Office. Deeds Recorded July 28, 2023   71 NOT PROVIDED[...]

August 3, 2023

Monroe County, NY mortgages recorded July 27, 2023

All data come from the Monroe County Clerk's Office. Mortgages Recorded July 27, 2023    75 NOT PROV[...]

August 3, 2023

Monroe County, NY deeds recorded July 27, 2023

All data come from the Monroe County Clerk's Office. Deeds Recorded July 27, 2023   58 NOT PROVIDED[...]

August 3, 2023

Monroe County, NY mortgages recorded July 26, 2023

All data come from the Monroe County Clerk's Office. Mortgages Recorded July 26, 2023    83 NOT PR[...]

August 2, 2023

Monroe County, NY deeds recorded July 26, 2023

All data come from the Monroe County Clerk's Office. Deeds Recorded July 26, 2023   69 NOT PROVIDED[...]

August 2, 2023

Monroe County, NY mortgages recorded July 25, 2023

All data come from the Monroe County Clerk's Office. Mortgages Recorded July 25, 2023    124 NOT P[...]

August 1, 2023

Case Digests

See all Case Digests

On The Move

Law News

See All Law News

Polls

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...