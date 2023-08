Monroe County, NY deeds recorded August 3, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded August 3, 2023 71

NOT PROVIDED

H G & H LAND COMPANY to HENRIETTA TOWN OF

Property Address: PLANTERS ROW, HENRIETTA NY

Liber: 12846 Page: 0194

Tax Account: 188.03-1-98

Full Sale Price: $1.00

H G & H LAND COMPANY to HENRIETTA TOWN OF

Property Address: PLANTERS ROW, HENRIETTA NY

Liber: 12846 Page: 0198

Tax Account: 188.03-6-39

Full Sale Price: $1.00

H G & H LAND COMPANY to HENRIETTA TOWN OF

Property Address: PLANTERS ROAD, HENRIETTA NY

Liber: 12846 Page: 0215

Tax Account: 188.01-1-29

Full Sale Price: $1.00

ROCHESTER CITY OF to COMMERCIAL FALLS LLC

Property Address:

Liber: 12846 Page: 0523

Tax Account:

Full Sale Price: $377,000.00

14420

BORRAYO, FRANCISCO J et ano to INGENIIS, ALYSTAR DE

Property Address: 9 GORDON STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12846 Page: 0463

Tax Account: 069.13-3-32

Full Sale Price: $210,000.00

FABER BUILDERS INC to BISWA, BHAGIRATH et al

Property Address: 26 GAGE GARDENS, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12846 Page: 0629

Tax Account: 159.01-1-30

Full Sale Price: $363,475.00

LEVANDOWSKI, LINDA R to GOTHAM, BRIAN M et ano

Property Address: 7714 RIDGE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12846 Page: 0383

Tax Account: 054.04-1-27.21

Full Sale Price: $399,000.00

14445

MILLIMAN, DAVID to 306 WEST ELM LLC

Property Address: 306 WEST ELM STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12846 Page: 0179

Tax Account: 138.84-1-45

Full Sale Price: $1.00

14450

AURIA, MAUREEN A to CASE, DANIEL C et ano

Property Address: 37 BITTERSWEET ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12846 Page: 0149

Tax Account: 179.07-1-29

Full Sale Price: $285,000.00

BARTELL, JANE B et ano to BARTELL, JANE B et al

Property Address: 33 JAMES STREET, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12846 Page: 0169

Tax Account: 152.20-1-14

Full Sale Price: $1.00

DORAZIO, STEPHEN V JR to DORAZIO, CHELSEY et ano

Property Address: 24 ASHLYN RISE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12846 Page: 0289

Tax Account: 140.02-1-77

Full Sale Price: $1.00

PATTERSON, L CLARK to RELUXARY VENTURES LLC

Property Address: 44 HOGAN ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12846 Page: 0258

Tax Account: 166.15-2-29.111

Full Sale Price: $201,000.00

14468

FAMILY TRUST OF THE LAST WILL AND TESTAMENT OF ROBERT E WEST et al to KIRK, FRED STEVEN

Property Address: 31 GORTON AVENUE, HILTON NY 14468

Liber: 12846 Page: 0632

Tax Account: 032.05-4-13

Full Sale Price: $190,000.00

14472

AFFORDABLE LUXURY HOMES LLC to DUBOIS, MOLLEE et ano

Property Address: 58 EAST STREET, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12846 Page: 0497

Tax Account: 228.12-1-33

Full Sale Price: $219,000.00

14526

CALKINS, JOYCE et ano to ELY, MARK R et ano

Property Address: 52 MEADOW VIEW DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12846 Page: 0562

Tax Account: 139.11-3-82

Full Sale Price: $261,000.00

FORERO, AMY to ARGENTIERI, KAYLEIGH L et ano

Property Address: 89 GEBHARDT ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12846 Page: 0421

Tax Account: 124.17-2-24

Full Sale Price: $275,000.00

FRIES, DAVID R et ano to SCHEFFLER, KATIE et ano

Property Address: 23 SETON COURT, PENFIELD NY 14526

Liber: 12846 Page: 0158

Tax Account: 109.13-3-46

Full Sale Price: $703,300.00

URBAN, LACIE M to KELLARD, WADE A

Property Address: 5 BRAMBLEWOOD LANE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12846 Page: 0624

Tax Account: 140.01-3-31

Full Sale Price: $197,500.00

WILLIAMS, TERENCE to DEFRANCO, JEFFREY J

Property Address: 1861 ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12846 Page: 0612

Tax Account: 139.06-4-13

Full Sale Price: $125,000.00

14534

BIRD, ANNE-MARIE A to CATHELINE, SARAH et ano

Property Address: 86 FRENCH ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12846 Page: 0520

Tax Account: 151.13-1-13

Full Sale Price: $366,000.00

GRACE C WONG TRUST DATED DECEMBER 29 1993 et al to CHARLES WONG REVOCABLE TRUST U/A JANUARY 26 2006 et al

Property Address: 2 CHARTER OAKS DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12846 Page: 0582

Tax Account: 178.06-3-60

Full Sale Price: $200,000.00

PICKERING, KONUL et ano to NANDURI, SUNANDA et ano

Property Address: 5 LUSK FARM CIRCLE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12846 Page: 0232

Tax Account: 164.15-1-87

Full Sale Price: $963,851.00

14546

FREDA, GIACOMA G to FREDA, JOSEPH K

Property Address: 491 NORTH ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12846 Page: 0424

Tax Account: 187.18-2-45

Full Sale Price: $120,000.00

14559

CAPORALETTI, KARLI C et ano to ALTENBURG, KATHRYN M et ano

Property Address: 25 HOLLY CIRCLE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12846 Page: 0412

Tax Account: 086.04-1-39

Full Sale Price: $375,000.00

MACLEOD, SAMANTHA R to RANLETT, DANIELLE

Property Address: 76 JORDACHE LANE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12846 Page: 0608

Tax Account: 103.45-1-26

Full Sale Price: $182,926.00

MAITLAND-MORAN, JANE A et ano to BIHRLE, KYLE C et ano

Property Address: 131 COLEMAN AVENUE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12846 Page: 0639

Tax Account: 087.17-2-24

Full Sale Price: $275,000.00

MAYNARD, MARC L et ano to BELL, KEISHA

Property Address: 14 LINDA LANE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12846 Page: 0567

Tax Account: 087.10-1-5

Full Sale Price: $262,500.00

14580

BARONE HOMES INC to GUADAGNINO, ELLEN et ano

Property Address: 708 HERMAN ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12846 Page: 0460

Tax Account: 064.01-1-5.23

Full Sale Price: $950,000.00

BIANCO, DONALD et ano to SRO PROPERTIES INC et ano

Property Address: 0 LAKEVIEW TERRACE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12846 Page: 0283

Tax Account: 048.19-2-36

Full Sale Price: $130,000.00

BULLING, JENNIFER R et ano to CHRISTIANSON, MARK A et ano

Property Address: 239 INSPIRATION POINT ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12846 Page: 0286

Tax Account: 078.13-1-13

Full Sale Price: $675,000.00

DIMINO, HELEN to KOTSKO, TETIANA et ano

Property Address: 58 WOODFIELD DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12846 Page: 0501

Tax Account: 108.08-1-1.013

Full Sale Price: $485,000.00

HEYENCK, THOMAS H et ano to HEYENCK, MARK F et ano

Property Address: 742 HOLT ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12846 Page: 0175

Tax Account: 064.20-2-24.101

Full Sale Price: $1.00

MILLER, JULIE A et ano to MARSHALL, SARAH E et ano

Property Address: 139 LONDON ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12846 Page: 0427

Tax Account: 080.14-2-38

Full Sale Price: $275,000.00

14586

CHHETRI, RUP et ano to CHHETRI, RUP N et ano

Property Address: 12 CAPE HENRY TRAIL, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12846 Page: 0601

Tax Account: 160.19-1-24

Full Sale Price: $1.00

FERNER, DANIEL JAMES et ano to RYDER, KRISTINE et ano

Property Address: 100 DONCASTER TRAIL, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12846 Page: 0252

Tax Account: 187.84-1-42

Full Sale Price: $351,000.00

HO, KEVIN et ano to HO, KEVIN et ano

Property Address: 87 DERRICK DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12846 Page: 0565

Tax Account: 202.01-3-11

Full Sale Price: $1.00

14605

SFR3-040 LLC to LEVYA, MARIELA

Property Address: 11 ENGLERT STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12846 Page: 0446

Tax Account: 106.43-4-49

Full Sale Price: $35,000.00

14606

DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY et al to NORAPHINH, SOUKPANOM

Property Address: 97 VENDOME DRIVE SOUTH, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12846 Page: 0320

Tax Account: 104.09-1-2

Full Sale Price: $135,000.00

MCKNIGHT, DEBRA L to KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION

Property Address: 170 OTIS STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12846 Page: 0494

Tax Account: 105.49-2-27

Full Sale Price: $31,806.60

RAFFAELLA AND ROSARIO INC to HAYES, JAMES M

Property Address: 93 SPENCERPORT ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12846 Page: 0368

Tax Account: 104.14-1-15

Full Sale Price: $130,000.00

14607

FARNSWORTH, DONALD L to SYTCH, KALYNA

Property Address: 178 RICHARD STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12846 Page: 0642

Tax Account: 121.66-2-17

Full Sale Price: $136,000.00

14608

POWERHOUSE CHURCH OF GOD IN CHRIST et ano to CHOSEN GENERATION CHURCH INC et ano

Property Address: 37 REYNOLDS STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12846 Page: 0398

Tax Account: 120.44-1-70

Full Sale Price: $242,501.00

14609

60 BOWMAN STREET LLC to JENKINS, ARCHIE III

Property Address: 490-492 WESTFIELD STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12846 Page: 0571

Tax Account: 135.31-1-43

Full Sale Price: $75,000.00

HAYWARD FERNDALE LLC to AGSAY PROPERTIES LLC

Property Address: 125-127 CEDARWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12846 Page: 0304

Tax Account: 107.70-1-2

Full Sale Price: $70,000.00

HSBC BANK USA NA to PINEDA, WILLIAM et ano

Property Address: 179 GRAND AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12846 Page: 0308

Tax Account: 107.61-2-14

Full Sale Price: $46,000.00

NYHAN, STEPHEN A JR to TENNITY, ASHLEY M

Property Address: 166 TEAWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12846 Page: 0153

Tax Account: 092.37-1-24

Full Sale Price: $1.00

RESNICK, CAROL L to PRESCOTT, TIMOTHY W

Property Address: 495 WEBSTER AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12846 Page: 0471

Tax Account: 107.46-1-62

Full Sale Price: $75,000.00

RICE, DOUGLAS to LOVELY, ANNE et ano

Property Address: 1225 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12846 Page: 0166

Tax Account: 107.55-1-30

Full Sale Price: $1.00

SMITH, HERMAN to DAVIS, HANNAH C et ano

Property Address: 202 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12846 Page: 0274

Tax Account: 107.53-3-38

Full Sale Price: $161,500.00

TAM, EDMUND to REVIVE REALTY LLC

Property Address: 405 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12846 Page: 0508

Tax Account: 107.62-1-32

Full Sale Price: $32,000.00

14611

BRUSIN VENTURES LLC to DIAMOND, YAHYA K A

Property Address: 77 INDEPENDENCE STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12846 Page: 0442

Tax Account: 120.38-1-10

Full Sale Price: $62,000.00

14612

ROA, LOURDES to LOURDES A ROA IRREOVCABLE TRUST DATED JULY 26 2023 et ano

Property Address: 286 NORTH DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12846 Page: 0162

Tax Account: 026.14-3-14

Full Sale Price: $1.00

14613

LEGRANGE PROPERTIES INC to 62 LAGRANGE LLC

Property Address: 62 LA GRANGE AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12846 Page: 0294

Tax Account: 090.71-1-6.001

Full Sale Price: $850,000.00

14616

LENNOX, PATRICIA et ano to BEAUMONT, WENDY G

Property Address: 223 DELLWOOD ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12846 Page: 0579

Tax Account: 046-19-8-17

Full Sale Price: $205,155.00

WALTON, SHANNON R to RTP TP LLC

Property Address: 370 WOODCROFT DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12846 Page: 0451

Tax Account: 046.19-8-39

Full Sale Price: $118,000.00

WHEELER, ROBERT F to WHEELER, ROBERT F et ano

Property Address: 92 NORWAY DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12846 Page: 0574

Tax Account: 059.01-10-16

Full Sale Price: $1.00

14617

COPP, ROBERT M et al to ALLARD, DOUGLAS II et al

Property Address: 43 WILDMERE ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12846 Page: 0635

Tax Account: 061.15-2-6

Full Sale Price: $200,000.00

SCHOEN, ANNE M et ano to FORD, KATELYN et ano

Property Address: 220 IMPERIAL CIRCLE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12846 Page: 0392

Tax Account: 076.07-2-64

Full Sale Price: $365,000.00

14618

HINESLEY, CHRISTOPHER H et ano to BIALASZEWSKI, KAILEE SOH NYEO et ano

Property Address: 255 ANTLERS DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12846 Page: 0418

Tax Account: 137.09-3-62

Full Sale Price: $237,000.00

14620

COTTO, CARMEN et ano to CHEREW-GORDON, SHAEMAR

Property Address: 61 PEMBROKE STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12846 Page: 0172

Tax Account: 121.67-2-13

Full Sale Price: $1.00

14621

AWANA PROPERTIES INC to MEDINA, FERKYN

Property Address: 58 CLEON STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12846 Page: 0191

Tax Account: 091.73-2-84

Full Sale Price: $60,000.00

HUNT, MICHAL S to ROSA, BRIANA

Property Address: 211 CLAIRMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12846 Page: 0415

Tax Account: 091.84-1-46

Full Sale Price: $131,000.00

MCGLOREY, PAUL JR et ano to ARBORE PROPERTIES INC

Property Address: 173 CLAIRMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12846 Page: 0604

Tax Account: 106.28-1-2

Full Sale Price: $18,000.00

MENDEZ, DIAMOND LEE et ano to MENDEZ, DIAMOND et ano

Property Address: 31-33 OK TERRACE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12846 Page: 0324

Tax Account: 091.78-1-19

Full Sale Price: $1.00

14622

BATES, KELLY ANNE et ano to LIPKE, JENNIFER R

Property Address: 3525 CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12846 Page: 0395

Tax Account: 077.10-1-63

Full Sale Price: $240,000.00

14623

LEPSON, CHARLES R to TRUSSELL, JAMES

Property Address: 202 WILDFLOWER DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12846 Page: 0436

Tax Account: 162.17-2-2

Full Sale Price: $156,800.00

SONEKAI, NANA MAASAI to ESAA PROPERTIES INC

Property Address: 41 SUMMER SKY DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12846 Page: 0615

Tax Account: 162.13-1-40

Full Sale Price: $105,000.00

14624

LEESON, CASEY L to BUCKINGHAM, GARY

Property Address: 405 BEAVER ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12846 Page: 0235

Tax Account: 145.04-1-24

Full Sale Price: $200,000.00

14626

JOHN KNOX PRESBYTERIAN CHURCH et ano to LIGHT OF THE WORLD ASSEMBLY OF GOD

Property Address: 3233 WEST RIDGE ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12846 Page: 0621

Tax Account: 073.16-3-1

Full Sale Price: $925,000.00

PEROTTO, MICHAEL P to BHATTI, SOBAB et ano

Property Address: 7 COPLEY SQUARE, GREECE NY 14626

Liber: 12846 Page: 0576

Tax Account: 058.04-11-21

Full Sale Price: $580,000.00

WHISPER CREEK COURT PROPERTIES LLC to SCHULTZ HOLDINGS LLC

Property Address: 5 WHISPER CREEK COURT, GREECE NY 14626

Liber: 12846 Page: 0467

Tax Account: 058.04-14-9

Full Sale Price: $75,000.00