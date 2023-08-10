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Monroe County, NY judgments recorded July 10, 2023

By: Daily Record Staff//August 10, 2023

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Monroe County, NY judgments recorded July 10, 2023

Monroe County, NY judgments recorded July 10, 2023

By: Daily Record Staff//August 10, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded July 10, 2023

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT

LOPEZ, MICHAEL J

219 HUDSON AVENUE, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $208.00

LOUNSBURY, MADALYN A

1139 BROOKTREE LANE, WEBSTER NY 14580

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,176.00

MAKSIMCHUK, VLADIMIR

217 KINMONT DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $796.00

MALDONADO-ZAYAS, ANTHONY

400 FERNWOOD AVENUE APT 3, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $400.00

MATTHANHASAK, MIKE

177 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

MCBEAN, ASHANAY J

81 GLENDALE PARK, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,076.00

MCCLOUD, ASHLEY R

240 AUGUSTINE STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,314.00

MCCULLOUGH, KAWMEER S

35 WILLITE DRIVE, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

MCELORYE, YNDYIAGO

28 IRONDEQUOIT STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $576.00

MCKEE, JESSIE

173 MARYLAND STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,926.00

MCMILLIAN, ANNETTE M

10 BARBIE COURT APT 3, GREECE NY 14626

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

MILLER, JOE J

492 UPPER FALLS BOULEVARD, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $586.00

MILLIGAN, LATESHA L

153 ANTHONY STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $138.00

MILTON, AARON L

31 MANCHESTER STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $138.00

MIRANDA, SERGIO E

30 CROSSFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $576.00

MIRANDA, SERGIO E

30 CROSSFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $238.00

MONSON, SCOTT M

980 ATLANTIC AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

MOODY, CLIFTON J

53 MAZDA TERRACE, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,376.00

MORRILL, MICHAEL A

1528 NYE ROAD, LYONS NY 14489

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,201.00

MURPHY, JERCHE A

25404 CRAFT AVENUE, ROSEDALE NY 11422

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $626.00

MURRAY, EDWARD J

13 STANTON STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $521.00

NATHAN, MARIE L

102 GREEN KNOLLS DRIVE, ROCHESTER NY 14620

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $300.00

OAKLEY, JAMARI D

63 HAYWARDS HEATH, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $125.00

ORNT, JOSHUA D

46 ROSS STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

ORTIZ TORRES, WILMARY

64 AUSTIN STREET APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14616

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $138.00

PALMA, EDUARDO A

1208 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $626.00

PARKER, BRIAN K

7032 E PORT BAY ROAD, WOLCOTT NY 14590

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $50.00

PEARCE, EDWARD A

12 KAPPEL PLACE, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $75.00

PERKINS, ALONZO E

398 ROSEWOOD TERRACE UP, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

PERRY, TASHANA L

78 GRAPE STREEET, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,156.00

PIZZARO, DIEGO G

25 BARONS STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,576.00

PONDER, MAYLIK A

1031 JANES ROAD, ROCHESTER NY 14612

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,216.00

POWELL, TIANA L

970 ARNETT BOULEVARD 2, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,201.00

PRATHER, SHERMART D

129 GLENTHORNE ROAD, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

PUGH, CAYLAH E

246 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $701.00

PUTMAN, KEIERA S

166 CLAIRMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $388.00

QUINONES TORRES, JORGE L

484 WESTMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,201.00

RILEY, SEMAJ A

154 BRECK STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $450.00

RITZEL, SARAH G

320 FIELDING ROAD, GREECE NY 14626

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $826.00

RIVERA RIVERA, JAVIER A

2337 MILLBANK DRIVE, ORLANDO FL 32837

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $686.00

RIVERA, ANTHONY J

3 WOODSIDE COURT APARTMENT 2, HOLLEY NY 14470

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $626.00

ROMAN, BREANNA M

27 ALLIANCE AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $726.00

ROUNDTREE, LAMARI A

2346 CULVER ROAD APT 2, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $521.00

RUIZ, LUZ M

1377 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $596.00

RUTLEDGE, TAZJAE R

184 WELLINGTON STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $375.00

SAHITI, ILMI

143 MARION STREET, ROCHESTER NY 14610

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $521.00

SANTANA, JOSE R CRUZ

470 RIDGEWAY AVENUE 4, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $300.00

SANTANA, JOSE R CRUZ

470 RIDGEWAY AVENUE 4, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $300.00

SANTIAGO, TIFFANY R

1455 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,926.00

SILL, ASFA W

1589 N CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $450.00

SIMMONS, DELORIE

32 RAND STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $626.00

SIMMONS, JASMYNE D

9 RENWOOD STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $150.00

SIMONSEN, TIFFANIE L

1251 EAST SWAP ROAD, PENN YAN NY 14527

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $776.00

SMITH, AAPAZEA I

516 MAGEE AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,026.00

SMITH, ELNORA

2 WESTMAR DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $313.00

SNOW, TERRANCE J

1 STRATHMORE CIRCLE, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $626.00

SOLIVAN, JONATHAN

63 PALM STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $208.00

STATHAM, BRANDON J

37 GREEN KNOLLS DRIVE, ROCHESTER NY 14620

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $846.00

STEVENSON, NATHAN R

594 RT 216 GREEN HAVEN CORRECTIONAL FACILITY, STORMVILLE NY 12582

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $250.00

STOKE, NED M

425 LAKE FRONT, ROCHESTER NY 14617

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $288.00

TAYLOR-COTTON, JERMELLE T

18 STERLING STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $976.00

THACKER, JAMEEKA A

136 LENOX STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

THOMAS, ARIANA Y

39 PORTLAND PARKWAY APT 2, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $150.00

THOMAS, RAYMOND C

74 ROHR STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $575.00

THOMAS, SHIMEKA D

351 TROUP STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $576.00

TORRES, JENNY C

701 S LINCOLN ROAD, EAST ROCHESTER NY 14445

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $288.00

TORRES, PETER A

143 MCNAUGHTON STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $726.00

TORRES, SHEILA

1709 ALEJO DRIVE, APOPKA FL 32712

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $876.00

TORRES, SHEILA

1709 ALEJO DRIVE, APOPKA FL 32712

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,176.00

VALDEZ, KARINE M

150 GREYSTONE LANE 6, ROCHESTER NY 14618

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $188.00

VASQUEZ, ADRIAN E

388 1ST STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $565.14

WALKER, DEVON L

114 THURSTON ROAD, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,026.00

WEBB, SAVERIA L

10 CREST STREET, ROCHESTER NY 14612

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $375.00

WELCH, MARTY M

201 LINCOLN STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,076.00

WILLIAMS, CHANTE N

235 FULTON AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,701.00

WILLIAMS, KIANA R

149 SPARLING DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $208.00

WILSON, COREY W

286 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $726.00

WILSON, JAH KEEM J

280 WINDSOR ROAD, ROCHESTER NY 14612

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

WILSON, JOHN C

43 SANDER STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $576.00

WOFFORD, TAMARA L

294 FERNWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $145.00

WOLOSZYN, JAMES J

1052 HUDSON AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,076.00

WOOD, DEION J

411 MAGNOLIA STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT

VIERA, LINDSAY

15 TAYLOR, ROCHESTER NY 14611

Favor: CAVALRY SPV I LLC et al

Attorney: SCHACHTER PORTNOY LLC

Amount: $1,287.15

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

ANTEN, MATTHEW R

3541 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $200.00

AVIES, THAJ K

453 RED SPRUCE LANE, ROCHESTER NY 14616

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $125.00

BEARDSLEY, ALICIA K

6427 GRIFFITH ROAD, PORTAGEVILLE NY 14536

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $125.00

BRADLEY, JASON M

62 FERNWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $140.00

BRAND, PETER S

150 ARBORWOODD CRES, ROCHESTER NY 14615

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $100.00

BRITTON, TAHYMEIR T

3195 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $100.00

CAPERS, TREYQUAN L

23 FIELDING ROAD, GREECE NY 14626

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $125.00

DERNIER, MIGUEL A

17 WABASH AVENUE, ROCHESTER NY 14617

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $190.00

FLYNN, BLAKE A

250 PENNELS DRIVE, GREECE NY 14626

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $200.00

FRUMUSA, TYLER M

9 FOXE COMMONS, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

G AND D WAREHOUSING AND LOGISTICS

831 BROAD  STREET, UTICA NY 13501

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $485.00

GAFFNEY, RAJHANA T

396 DRIVING PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

GERRINGER, RYAN J

37 GATE HOUSE TRAIL, HENRIETTA NY 14467

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $336.00

GOMEZ, ISABEL L

29 PULASKI STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

GONZALES, DAVID J

82 RONALD DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $235.00

GONZALES, DAVID J

82 RONALD DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $90.00

GONZALES, LUCAS A

29 FENTON ROAD, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

GONZALEZ, JOSHUA J

506 HAGUE STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

GONZALEZ, JULIO A

77 DIX STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

GOOD, DUSTIN J

2937 MERLE ROAD, ATTICA NY 14011

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $300.00

GOODWIN, COURTNEY R

1508 PINE DRIVE APT E-15, COLLEGE PARK GA 30349

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $168.00

GRIMAUDO, BENJAMIN A

23 CHILI RIGA TOWNLINE ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $200.00

GRIMAUDO, BENJAMIN A

23 CHILI RIGA TOWNLINE ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $200.00

HUNT, TAMMY J

333 JEFFERSON AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $200.00

LAMBERE, FAIDA

88 FLORIDA AVENUE, ROCHESTER NY 14616

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $200.00

MCINTYRE, ALEXIS E

172 DESMOND STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $200.00

MCINTYRE, ALEXIS E

172 DESMOND STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $200.00

MCKINNON, BRIAN

8 BACKUS STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: GREECE TOWN COURT

Amount: $255.00

MCLENNAN, ANTHONY

723 POST AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $133.00

MCMULLEN, SHALLIE S

PO BOX 24414, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $166.00

MCMURDY, PHILLIP M

2 MOUNTAIN VIEW POINT, SPENCERPORT NY 14559

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $133.00

MCPHERSON, MORRIS

35 PARKWAY, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $125.00

MCQUEEN, DEREK F

211/2 MAPLE STREET UPPER, BATAVIA NY 14020

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $285.00

MECK, DANIELLE J

1235 HOLLAND DRIVE, FARMINGTON NY 14425

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $95.00

MELOHUSKY, MACKENZIE A

1387 LAKE ROAD APT 102, HAMLIN NY 14464

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $183.00

MENDEZ, HECTOR E

10 LAKEVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14613

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $133.00

MERLO, LANCE A

71 BELVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

METALES, JENNY

77 LUTHER CIRCLE, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $153.00

METCALF, DAWN A

PO BOX 21, FARMERSVILLE STATION NY 14060

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $183.00

MEYER, HOLLY B

277 PIERPONT STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $115.00

MEYER, HOLLY B

277 PIERPONT STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $180.00

MICHAEL, DUANE K

161 ELMCROFT ROAD, ROCHESTER NY 14609

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $110.00

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