Monroe County, NY judgments recorded July 10, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded July 10, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
LOPEZ, MICHAEL J
219 HUDSON AVENUE, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $208.00
LOUNSBURY, MADALYN A
1139 BROOKTREE LANE, WEBSTER NY 14580
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,176.00
MAKSIMCHUK, VLADIMIR
217 KINMONT DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $796.00
MALDONADO-ZAYAS, ANTHONY
400 FERNWOOD AVENUE APT 3, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $400.00
MATTHANHASAK, MIKE
177 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
MCBEAN, ASHANAY J
81 GLENDALE PARK, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,076.00
MCCLOUD, ASHLEY R
240 AUGUSTINE STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,314.00
MCCULLOUGH, KAWMEER S
35 WILLITE DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
MCELORYE, YNDYIAGO
28 IRONDEQUOIT STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $576.00
MCKEE, JESSIE
173 MARYLAND STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,926.00
MCMILLIAN, ANNETTE M
10 BARBIE COURT APT 3, GREECE NY 14626
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
MILLER, JOE J
492 UPPER FALLS BOULEVARD, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $586.00
MILLIGAN, LATESHA L
153 ANTHONY STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $138.00
MILTON, AARON L
31 MANCHESTER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $138.00
MIRANDA, SERGIO E
30 CROSSFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $576.00
MIRANDA, SERGIO E
30 CROSSFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $238.00
MONSON, SCOTT M
980 ATLANTIC AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
MOODY, CLIFTON J
53 MAZDA TERRACE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,376.00
MORRILL, MICHAEL A
1528 NYE ROAD, LYONS NY 14489
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,201.00
MURPHY, JERCHE A
25404 CRAFT AVENUE, ROSEDALE NY 11422
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $626.00
MURRAY, EDWARD J
13 STANTON STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $521.00
NATHAN, MARIE L
102 GREEN KNOLLS DRIVE, ROCHESTER NY 14620
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $300.00
OAKLEY, JAMARI D
63 HAYWARDS HEATH, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $125.00
ORNT, JOSHUA D
46 ROSS STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
ORTIZ TORRES, WILMARY
64 AUSTIN STREET APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $138.00
PALMA, EDUARDO A
1208 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $626.00
PARKER, BRIAN K
7032 E PORT BAY ROAD, WOLCOTT NY 14590
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $50.00
PEARCE, EDWARD A
12 KAPPEL PLACE, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $75.00
PERKINS, ALONZO E
398 ROSEWOOD TERRACE UP, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
PERRY, TASHANA L
78 GRAPE STREEET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,156.00
PIZZARO, DIEGO G
25 BARONS STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,576.00
PONDER, MAYLIK A
1031 JANES ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,216.00
POWELL, TIANA L
970 ARNETT BOULEVARD 2, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,201.00
PRATHER, SHERMART D
129 GLENTHORNE ROAD, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
PUGH, CAYLAH E
246 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $701.00
PUTMAN, KEIERA S
166 CLAIRMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $388.00
QUINONES TORRES, JORGE L
484 WESTMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,201.00
RILEY, SEMAJ A
154 BRECK STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $450.00
RITZEL, SARAH G
320 FIELDING ROAD, GREECE NY 14626
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $826.00
RIVERA RIVERA, JAVIER A
2337 MILLBANK DRIVE, ORLANDO FL 32837
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $686.00
RIVERA, ANTHONY J
3 WOODSIDE COURT APARTMENT 2, HOLLEY NY 14470
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $626.00
ROMAN, BREANNA M
27 ALLIANCE AVENUE, ROCHESTER NY 14620
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $726.00
ROUNDTREE, LAMARI A
2346 CULVER ROAD APT 2, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $521.00
RUIZ, LUZ M
1377 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $596.00
RUTLEDGE, TAZJAE R
184 WELLINGTON STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $375.00
SAHITI, ILMI
143 MARION STREET, ROCHESTER NY 14610
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $521.00
SANTANA, JOSE R CRUZ
470 RIDGEWAY AVENUE 4, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $300.00
SANTANA, JOSE R CRUZ
470 RIDGEWAY AVENUE 4, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $300.00
SANTIAGO, TIFFANY R
1455 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,926.00
SILL, ASFA W
1589 N CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $450.00
SIMMONS, DELORIE
32 RAND STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $626.00
SIMMONS, JASMYNE D
9 RENWOOD STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $150.00
SIMONSEN, TIFFANIE L
1251 EAST SWAP ROAD, PENN YAN NY 14527
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $776.00
SMITH, AAPAZEA I
516 MAGEE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,026.00
SMITH, ELNORA
2 WESTMAR DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $313.00
SNOW, TERRANCE J
1 STRATHMORE CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $626.00
SOLIVAN, JONATHAN
63 PALM STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $208.00
STATHAM, BRANDON J
37 GREEN KNOLLS DRIVE, ROCHESTER NY 14620
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $846.00
STEVENSON, NATHAN R
594 RT 216 GREEN HAVEN CORRECTIONAL FACILITY, STORMVILLE NY 12582
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $250.00
STOKE, NED M
425 LAKE FRONT, ROCHESTER NY 14617
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $288.00
TAYLOR-COTTON, JERMELLE T
18 STERLING STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $976.00
THACKER, JAMEEKA A
136 LENOX STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
THOMAS, ARIANA Y
39 PORTLAND PARKWAY APT 2, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $150.00
THOMAS, RAYMOND C
74 ROHR STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $575.00
THOMAS, SHIMEKA D
351 TROUP STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $576.00
TORRES, JENNY C
701 S LINCOLN ROAD, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $288.00
TORRES, PETER A
143 MCNAUGHTON STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $726.00
TORRES, SHEILA
1709 ALEJO DRIVE, APOPKA FL 32712
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $876.00
TORRES, SHEILA
1709 ALEJO DRIVE, APOPKA FL 32712
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,176.00
VALDEZ, KARINE M
150 GREYSTONE LANE 6, ROCHESTER NY 14618
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $188.00
VASQUEZ, ADRIAN E
388 1ST STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $565.14
WALKER, DEVON L
114 THURSTON ROAD, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,026.00
WEBB, SAVERIA L
10 CREST STREET, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $375.00
WELCH, MARTY M
201 LINCOLN STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,076.00
WILLIAMS, CHANTE N
235 FULTON AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,701.00
WILLIAMS, KIANA R
149 SPARLING DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $208.00
WILSON, COREY W
286 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $726.00
WILSON, JAH KEEM J
280 WINDSOR ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
WILSON, JOHN C
43 SANDER STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $576.00
WOFFORD, TAMARA L
294 FERNWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $145.00
WOLOSZYN, JAMES J
1052 HUDSON AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,076.00
WOOD, DEION J
411 MAGNOLIA STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
VIERA, LINDSAY
15 TAYLOR, ROCHESTER NY 14611
Favor: CAVALRY SPV I LLC et al
Attorney: SCHACHTER PORTNOY LLC
Amount: $1,287.15
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
ANTEN, MATTHEW R
3541 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
AVIES, THAJ K
453 RED SPRUCE LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $125.00
BEARDSLEY, ALICIA K
6427 GRIFFITH ROAD, PORTAGEVILLE NY 14536
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $125.00
BRADLEY, JASON M
62 FERNWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $140.00
BRAND, PETER S
150 ARBORWOODD CRES, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
BRITTON, TAHYMEIR T
3195 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
CAPERS, TREYQUAN L
23 FIELDING ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $125.00
DERNIER, MIGUEL A
17 WABASH AVENUE, ROCHESTER NY 14617
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $190.00
FLYNN, BLAKE A
250 PENNELS DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
FRUMUSA, TYLER M
9 FOXE COMMONS, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
G AND D WAREHOUSING AND LOGISTICS
831 BROAD STREET, UTICA NY 13501
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $485.00
GAFFNEY, RAJHANA T
396 DRIVING PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
GERRINGER, RYAN J
37 GATE HOUSE TRAIL, HENRIETTA NY 14467
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $336.00
GOMEZ, ISABEL L
29 PULASKI STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
GONZALES, DAVID J
82 RONALD DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $235.00
GONZALES, DAVID J
82 RONALD DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
GONZALES, LUCAS A
29 FENTON ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
GONZALEZ, JOSHUA J
506 HAGUE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
GONZALEZ, JULIO A
77 DIX STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
GOOD, DUSTIN J
2937 MERLE ROAD, ATTICA NY 14011
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $300.00
GOODWIN, COURTNEY R
1508 PINE DRIVE APT E-15, COLLEGE PARK GA 30349
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $168.00
GRIMAUDO, BENJAMIN A
23 CHILI RIGA TOWNLINE ROAD, CHURCHVILLE NY 14428
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
GRIMAUDO, BENJAMIN A
23 CHILI RIGA TOWNLINE ROAD, CHURCHVILLE NY 14428
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
HUNT, TAMMY J
333 JEFFERSON AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
LAMBERE, FAIDA
88 FLORIDA AVENUE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
MCINTYRE, ALEXIS E
172 DESMOND STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
MCINTYRE, ALEXIS E
172 DESMOND STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
MCKINNON, BRIAN
8 BACKUS STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $255.00
MCLENNAN, ANTHONY
723 POST AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
MCMULLEN, SHALLIE S
PO BOX 24414, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $166.00
MCMURDY, PHILLIP M
2 MOUNTAIN VIEW POINT, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
MCPHERSON, MORRIS
35 PARKWAY, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
MCQUEEN, DEREK F
211/2 MAPLE STREET UPPER, BATAVIA NY 14020
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $285.00
MECK, DANIELLE J
1235 HOLLAND DRIVE, FARMINGTON NY 14425
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $95.00
MELOHUSKY, MACKENZIE A
1387 LAKE ROAD APT 102, HAMLIN NY 14464
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $183.00
MENDEZ, HECTOR E
10 LAKEVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
MERLO, LANCE A
71 BELVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
METALES, JENNY
77 LUTHER CIRCLE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $153.00
METCALF, DAWN A
PO BOX 21, FARMERSVILLE STATION NY 14060
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $183.00
MEYER, HOLLY B
277 PIERPONT STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $115.00
MEYER, HOLLY B
277 PIERPONT STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
MICHAEL, DUANE K
161 ELMCROFT ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $110.00l