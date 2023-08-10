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Monroe County, NY mortgages recorded August 3, 2023

By: Daily Record Staff//August 10, 2023

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Monroe County, NY mortgages recorded August 3, 2023

Monroe County, NY mortgages recorded August 3, 2023

By: Daily Record Staff//August 10, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Mortgages

Recorded August 3, 2023  97

NOT PROVIDED

ABARCA, CARMEN S & ABARCA, GUSTAVO A

Property Address: 424 SWEET ACRES DRIVE, , NY 14612-1463, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $11,000.00

BISWA, BHAGIRATH & GAJMER, KUMARI

Property Address: 26 GAGE GARDENS, CHILI NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $290,780.00

BOWMAN, BARBARA M & VANDERWERKEN, BARBARA M

Property Address: 25 WASHINGTON ROAD, , NY 14534, PITTSFORD NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

BUCKINGHAM, GARY

Property Address: 405 BEAVER ROAD, CHILI NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $191,200.00

CHHETRI, RUP & KARKI, JUNA

Property Address: 12 CAPE HENRY TRAIL, , NY 14586, HENRIETTA NY

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

DEINGENIIS, ALYSTAR

Property Address: 9 GORDON STREET, , NY 14420, SWEDEN NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $199,500.00

DELARY, DAVID C & DELARY, KELLY M

Property Address: 168 PINECREST DRIVE, , NY 14617, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $45,000.00

DURGAN, LINDA S

Property Address: 88 CHARING ROAD, , NY 14617, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

FORD, KATELYN CAMERON & FORD, RYAN ROBERT

Property Address: 220 IMPERIAL CIR, IRONDEQUOIT NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $346,750.00

GIROLAMO, JOHN & GIROLAMO, LAURA J

Property Address: 40 TRESTLE TRAIL, NORTH , NY 14514, CHILI NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $85,000.00

GRANA, GEORGE G & GRANA, THERESA M

Property Address: 328 BANBURY DRIVE, GREECE NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $64,300.00

JONES, MICHAEL

Property Address: 33 GLASGOW STREET, , NY 14608-2417, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $115,000.00

JONES, YOLANDA N

Property Address: 237 MAPLEWOOD AVENUE, ROCHESTER NY

Lender: USA/HUD

Amount: $6,238.44

KELLARD, WADE A

Property Address: 5 BRAMBLEWOOD LANE, PENFIELD NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $193,922.00

KELLARD, WADE A

Property Address: 5 BRAMBLEWOOD LANE, PENFIELD NY

Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC

Amount: $9,272.90

LIGHT OF THE WORLD ASSEMBLY OF GOD

Property Address: 3233 WEST RIDGE ROAD, NY

Lender: CHURCH EXTENSION PLAN

Amount: $735,875.00

RTP TP LLC

Property Address: 370 WOODCROFT DRIVE, GREECE NY

Lender: FRIDAY LUNCH GROUP LLC

Amount: $175,000.00

SIMMONDS, FRANCIS J & SIMMONDS, KRISTIN L

Property Address: 71 CHAPEL HILL DRIVE, , NY 14617, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $15,000.00

SYTCH, KALYNA

Property Address: 178 RICHARD STREET, ROCHESTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $108,800.00

TACKITT, KRISTINE

Property Address: 59 ROBERT ROAD, , NY 14526, PENFIELD NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $17,500.00

WRIGHT, SHAUN

Property Address: 44 KENWICK DRIVE, HENRIETTA NY

Lender: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY

Amount: $8,053.30

14420

GOTHAM, BRIAN M & GOTHAM, JACLYN

Property Address: 7714 RIDGE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $200,000.00

VANDERVORT, LUCAS

Property Address: 480 SHUMWAY ROAD, BROCKPORT NY 14420

Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY

Amount: $75,000.00

14450

ALDEN, CORY P

Property Address: 74 SOUTH RIDGE TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $130,300.00

CASE, DANIEL C & HICKS, KIRSTEN L

Property Address: 37 BITTERSWEET ROAD, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $270,750.00

KOZLOWSKI, JENNIFER MARIE & KOZLOWSKI, KEVIN MICHAEL

Property Address: 6-8 EAST AVENUE, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $338,000.00

MARCIANO, MICHAEL

Property Address: 2128 CARTER ROAD, FAIRPORT NY 14450

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

RELUXARY VENTURES LLC

Property Address: 44 HOGAN ROAD, FAIRPORT NY 14450

Lender: EQUITY TRUST COMPANY CUSTODIAN FBO WILLIAM PELINO IRA

Amount: $266,000.00

14464

WEISS, CODY J SR & WEISS, SUSAN L

Property Address: 3987 BRICK SCHOOLHOUSE ROAD, HAMLIN NY 14464

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $186,300.00

14467

CHAUNCEY, DANNILYNNE

Property Address: 16 PARKGLEN DRIVE, HENRIETTA NY 14467

Lender: USA/HUD

Amount: $45,426.23

14468

KIRK, FRED STEVEN

Property Address: 31 GORTON AVENUE, HILTON NY 14468

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $171,000.00

STEPHENS, MATTHEW & STEPHENS, SAMANTHA

Property Address: 288 SOUTH AVENUE, HILTON NY 14468

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $48,800.00

VALLEE, JACOB R & VALLEE, RAYMOND F

Property Address: 30 ROSS LANE, HILTON NY 14468

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $70,000.00

14472

AUYER, JONATHAN & AUYER, KATRIN

Property Address: 43 MAPLEWOOD AVENUE, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $190,000.00

DUBOIS, MOLLEE & DUBOIS, NATHAN

Property Address: 58 EAST STREET, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $208,050.00

KESEL, JOSHUA D

Property Address: 402 QUAKER MEETING HOUSE ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: FIFTH THIRD BANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $17,732.19

14522

LIPKE, JENNIFER R

Property Address: 3525 CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $192,000.00

14526

ARGENTIERI, KAYLEIGH L & MOON, CHARLES R JR

Property Address: 89 GEBHARDT ROAD, PENFIELD NY 14526

Lender: COMMUNITY BANK NA

Amount: $261,200.00

DRUMM, JESSICA M & DRUMM, PATRICIA A

Property Address: 15 THORNTREE CIRCLE, PENFIELD NY 14526

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $25,000.00

MASSARO, FRANK D

Property Address: 33 WALNUT HILL DRIVE, PENFIELD NY 14526

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $75,000.00

SCHEFFLER, KATIE & SCHEFFLER, ROBERT D

Property Address: 23 SETON COURT, PENFIELD NY 14526

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $290,000.00

14534

FRIEND, ABBEY L

Property Address: 33 HUNTERS RUN, PITTSFORD NY 14534

Lender: LYONS NATIONAL BANK

Amount: $125,000.00

NANDURI, SUNANDA & YENUGADHATI, VAMSI K

Property Address: 5 LUSK FARM CIRCLE, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $771,000.00

14543

ADAMSON, JOANNA K & ADAMSON, ROBERT A

Property Address: 2580 PINNACLE ROAD, RUSH NY 14543

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

14546

CASSIDY, BONNIE J

Property Address: 1723 NORTH ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Lender: TOMPKINS COMMUNITY BANK

Amount: $40,000.00

FREDA, JOSEPH K

Property Address: 491 NORTH ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Lender: EVANS BANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $115,800.00

FREDA, JOSEPH K

Property Address: 491 NORTH ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Lender: EVANS BANK NA

Amount: $10,000.00

14559

ALTENBURG, KATHRYN M & HEININGER, GLENN D

Property Address: 25 HOLLY CIRCLE, SPENCERPORT NY 14559

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $300,000.00

BIHRLE, KYLE C & LEBEAU, SAMANTHA J

Property Address: 131 COLEMAN AVENUE, SPENCERPORT NY 14559

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $220,000.00

RANLETT, DANIELLE L

Property Address: 76 JORDACHE LANE, SPENCERPORT NY 14559

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $169,100.00

14580

GRIFFIN, RICHARD J II & GRIFFIN, SUSAN P

Property Address: 183 STONY POINT TRAIL, WEBSTER NY 14580

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $132,000.00

GUADAGNINO, ELLEN & GUADAGNINO, PAUL

Property Address: 708 HERMAN ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $500,000.00

KOTSKO, TETIANA & OLIINYK, TARAS

Property Address: 58 WOODFIELD DRIVE, WEBSTER NY 14580

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $380,000.00

MARSHALL, SARAH E & MARSHALL, ZACHARY J

Property Address: 139 LONDON ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $275,000.00

OTTAVIANI, ANTHONY & OTTAVIANI, ANTHONY

Property Address: 0 LAKEVIEW TERRACE, WEBSTER NY 14580

Lender: FINOCCHIO, ROBERT L

Amount: $130,000.00

14586

DRUMGOOLE, CHRISTINE & WILSON, CHRISTINE A

Property Address: 72 CONEFLOWER DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: FIVE STAR BANK

Amount: $40,000.00

JOHNSON, DANIEL

Property Address: 79 WESTCOMBE PARK, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

RYDER, KRISTINE & RYDER, MATTHEW

Property Address: 100 DONCASTER TRAIL, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $280,800.00

14606

HAYES, JAMES M

Property Address: 93 SPENCERPORT ROAD, ROCHESTER NY 14606

Lender: RAFFAELLA AND ROSARIO INC

Amount: $138,000.00

HENDERSON, ARTHUR

Property Address: 177 PLANET STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: NEW YORK STATE AFFORDABLE HOUSING CORPORATION

Amount: $10,340.00

KHAMMANIVONG, AMONE

Property Address: 962 GLIDE STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $55,400.00

RICH, ERIC J & RICH, KEITH A

Property Address: 3 ROGERS DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Lender: USA/HUD

Amount: $17,363.47

14608

CHOSEN GENERATION CHURCH INC

Property Address: 37 REYNOLDS STREET, ROCHESTER NY 14608

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $181,875.00

SIACA, IVONNE

Property Address: 50 PHELPS AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

14609

AGSAY PROPERTIES LLC

Property Address: 125-127 CEDARWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Lender: AGNEW, BARBARA E

Amount: $74,112.00

DAVIS, HANNAH C & WOJTOWICZ, JAKE

Property Address: 202 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $157,140.00

REVIVE REALTY LLC

Property Address: 405 PRSAELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: STATEWIDE EQUITY FUNDING LLC

Amount: $85,000.00

RIMMER, MARK

Property Address: 248 BENNETT AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: USA/HUD

Amount: $3,974.88

RIZZO, GAETANO

Property Address: 76 ASTRONAUT DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

14610

MAYERHOFER, MICHAEL J & MAYERHOFER, ROSEMARIA A

Property Address: 229 WENDOVER ROAD, ROCHESTER NY 14610

Lender: USA/VET

Amount: $27,586.51

SKALNY, GLEN E & WAHL, THOMAS R JR

Property Address: 165 GROSVENOR ROAD, ROCHESTER NY 14610

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $100,000.00

14611

DIAMOND, YAHYA K A

Property Address: 77 INDEPENDENCE STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: BRUSIN VENTURES LLC

Amount: $37,000.00

14612

COLILLI, ROMOLO A & COLILLI, SHEILA

Property Address: 230 WINESAP POINT, ROCHESTER NY 14612

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $75,000.00

EMOND, RYAN B

Property Address: 111 ORCHARD ROAD, ROCHESTER NY 14612

Lender: USA/HUD

Amount: $5,067.90

14615

GARCIA, ANTWAN D

Property Address: 36 MORVILLE DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $90,000.00

14616

BEAUMONT, WENDY G

Property Address: 223 DELLWOOD ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: KINECTA FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $164,124.00

14617

ALLARD, DOUGLAS & COPP-ALLARD, EMILY

Property Address: 43 WILDMERE ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $160,000.00

KEIRSBLICK, JULIE A & RIVERS, JULIE A

Property Address: 63 PINE TREE LANE, ROCHESTER NY 14617

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

14618

BIALASZEWSKI, KAILEE SOH NYEO & FEDICK, MATTHEW JOSEPH

Property Address: 255 ANTLERS DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $189,600.00

CATHELINE, SARAH & SCHIESSER, ERIC

Property Address: 86 FRENCH ROAD, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $292,800.00

KUHLS, ANDREW M & KUHLS, LEIGHANDRA M

Property Address: 21 BRETTON WOODS DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $25,000.00

14619

JENKINS, ARCHIE III

Property Address: 490-492 WESTFIELD STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: BLACK KETTLE PROPERTIES LLC

Amount: $110,000.00

14621

ROSA, BRIANA

Property Address: 211 CLAIRMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14621

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $126,627.00

ROSA, BRIANA

Property Address: 211 CLAIRMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14621

Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOR HOUSING SERVICES

Amount: $10,797.40

14623

ESAA PROPERTIES INC

Property Address: 41 SUMMER SKY DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Lender: EQUITY TRUST COMPANY

Amount: $125,000.00

HARRISON, HELEN M

Property Address: 335 WILDBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14623

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $70,000.00

SPITE, KENDRICK & SPITE, SARAH

Property Address: 130 CATTARAGUS DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $11,000.00

14624

BAGLEY, DAVID K & BAGLEY, ELAINE E

Property Address: 111 WINDMILL TRAIL, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $29,800.00

BUCKINGHAM, GARY

Property Address: 405 BEAVER ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $9,500.00

BUCKINGHAM, GARY

Property Address: 405 BEAVER ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $6,000.00

DANIEL, CYNTHIA G & DANIEL, TIMOTHY H

Property Address: 21 MARCIA LANE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $85,000.00

ROBERTS, DALLAS KENT

Property Address: 47 SADDLEBACK TRAIL, ROCHESTER NY 14624

Lender: USA/HUD

Amount: $2,990.13

14626

BHATTI, SOBAB & SOHAIL, RIMSHA

Property Address: 7 COPLEY SQUARE, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $464,000.00

BROWN, LAWANDA

Property Address: 383 ROUND POND LANE, GREECE NY 14626

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $100,000.00

CATALFAMO, ANTHONY & CATALFAMO, COURTNEY

Property Address: 211 LETCHWORTH AVENUE, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $206,552.00

CIARAMAGLIA, SALVATORE A

Property Address: 94 JOHNNY GOLD LANE, GREECE NY 14626

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

LANZATELLA, GINAMARIE F

Property Address: 206 ELMGROVE ROAD, GREECE NY 14626

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $80,000.00

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