Monroe County, NY mortgages recorded August 3, 2023

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Mortgages
Recorded August 3, 2023 97
NOT PROVIDED
ABARCA, CARMEN S & ABARCA, GUSTAVO A
Property Address: 424 SWEET ACRES DRIVE, , NY 14612-1463, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $11,000.00
BISWA, BHAGIRATH & GAJMER, KUMARI
Property Address: 26 GAGE GARDENS, CHILI NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $290,780.00
BOWMAN, BARBARA M & VANDERWERKEN, BARBARA M
Property Address: 25 WASHINGTON ROAD, , NY 14534, PITTSFORD NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
BUCKINGHAM, GARY
Property Address: 405 BEAVER ROAD, CHILI NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $191,200.00
CHHETRI, RUP & KARKI, JUNA
Property Address: 12 CAPE HENRY TRAIL, , NY 14586, HENRIETTA NY
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
DEINGENIIS, ALYSTAR
Property Address: 9 GORDON STREET, , NY 14420, SWEDEN NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $199,500.00
DELARY, DAVID C & DELARY, KELLY M
Property Address: 168 PINECREST DRIVE, , NY 14617, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $45,000.00
DURGAN, LINDA S
Property Address: 88 CHARING ROAD, , NY 14617, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
FORD, KATELYN CAMERON & FORD, RYAN ROBERT
Property Address: 220 IMPERIAL CIR, IRONDEQUOIT NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $346,750.00
GIROLAMO, JOHN & GIROLAMO, LAURA J
Property Address: 40 TRESTLE TRAIL, NORTH , NY 14514, CHILI NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $85,000.00
GRANA, GEORGE G & GRANA, THERESA M
Property Address: 328 BANBURY DRIVE, GREECE NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $64,300.00
JONES, MICHAEL
Property Address: 33 GLASGOW STREET, , NY 14608-2417, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $115,000.00
JONES, YOLANDA N
Property Address: 237 MAPLEWOOD AVENUE, ROCHESTER NY
Lender: USA/HUD
Amount: $6,238.44
KELLARD, WADE A
Property Address: 5 BRAMBLEWOOD LANE, PENFIELD NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $193,922.00
KELLARD, WADE A
Property Address: 5 BRAMBLEWOOD LANE, PENFIELD NY
Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC
Amount: $9,272.90
LIGHT OF THE WORLD ASSEMBLY OF GOD
Property Address: 3233 WEST RIDGE ROAD, NY
Lender: CHURCH EXTENSION PLAN
Amount: $735,875.00
RTP TP LLC
Property Address: 370 WOODCROFT DRIVE, GREECE NY
Lender: FRIDAY LUNCH GROUP LLC
Amount: $175,000.00
SIMMONDS, FRANCIS J & SIMMONDS, KRISTIN L
Property Address: 71 CHAPEL HILL DRIVE, , NY 14617, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $15,000.00
SYTCH, KALYNA
Property Address: 178 RICHARD STREET, ROCHESTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $108,800.00
TACKITT, KRISTINE
Property Address: 59 ROBERT ROAD, , NY 14526, PENFIELD NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $17,500.00
WRIGHT, SHAUN
Property Address: 44 KENWICK DRIVE, HENRIETTA NY
Lender: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY
Amount: $8,053.30
14420
GOTHAM, BRIAN M & GOTHAM, JACLYN
Property Address: 7714 RIDGE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $200,000.00
VANDERVORT, LUCAS
Property Address: 480 SHUMWAY ROAD, BROCKPORT NY 14420
Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY
Amount: $75,000.00
14450
ALDEN, CORY P
Property Address: 74 SOUTH RIDGE TRAIL, FAIRPORT NY 14450
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $130,300.00
CASE, DANIEL C & HICKS, KIRSTEN L
Property Address: 37 BITTERSWEET ROAD, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $270,750.00
KOZLOWSKI, JENNIFER MARIE & KOZLOWSKI, KEVIN MICHAEL
Property Address: 6-8 EAST AVENUE, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $338,000.00
MARCIANO, MICHAEL
Property Address: 2128 CARTER ROAD, FAIRPORT NY 14450
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
RELUXARY VENTURES LLC
Property Address: 44 HOGAN ROAD, FAIRPORT NY 14450
Lender: EQUITY TRUST COMPANY CUSTODIAN FBO WILLIAM PELINO IRA
Amount: $266,000.00
14464
WEISS, CODY J SR & WEISS, SUSAN L
Property Address: 3987 BRICK SCHOOLHOUSE ROAD, HAMLIN NY 14464
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $186,300.00
14467
CHAUNCEY, DANNILYNNE
Property Address: 16 PARKGLEN DRIVE, HENRIETTA NY 14467
Lender: USA/HUD
Amount: $45,426.23
14468
KIRK, FRED STEVEN
Property Address: 31 GORTON AVENUE, HILTON NY 14468
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $171,000.00
STEPHENS, MATTHEW & STEPHENS, SAMANTHA
Property Address: 288 SOUTH AVENUE, HILTON NY 14468
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $48,800.00
VALLEE, JACOB R & VALLEE, RAYMOND F
Property Address: 30 ROSS LANE, HILTON NY 14468
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $70,000.00
14472
AUYER, JONATHAN & AUYER, KATRIN
Property Address: 43 MAPLEWOOD AVENUE, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $190,000.00
DUBOIS, MOLLEE & DUBOIS, NATHAN
Property Address: 58 EAST STREET, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $208,050.00
KESEL, JOSHUA D
Property Address: 402 QUAKER MEETING HOUSE ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: FIFTH THIRD BANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $17,732.19
14522
LIPKE, JENNIFER R
Property Address: 3525 CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $192,000.00
14526
ARGENTIERI, KAYLEIGH L & MOON, CHARLES R JR
Property Address: 89 GEBHARDT ROAD, PENFIELD NY 14526
Lender: COMMUNITY BANK NA
Amount: $261,200.00
DRUMM, JESSICA M & DRUMM, PATRICIA A
Property Address: 15 THORNTREE CIRCLE, PENFIELD NY 14526
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $25,000.00
MASSARO, FRANK D
Property Address: 33 WALNUT HILL DRIVE, PENFIELD NY 14526
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $75,000.00
SCHEFFLER, KATIE & SCHEFFLER, ROBERT D
Property Address: 23 SETON COURT, PENFIELD NY 14526
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $290,000.00
14534
FRIEND, ABBEY L
Property Address: 33 HUNTERS RUN, PITTSFORD NY 14534
Lender: LYONS NATIONAL BANK
Amount: $125,000.00
NANDURI, SUNANDA & YENUGADHATI, VAMSI K
Property Address: 5 LUSK FARM CIRCLE, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $771,000.00
14543
ADAMSON, JOANNA K & ADAMSON, ROBERT A
Property Address: 2580 PINNACLE ROAD, RUSH NY 14543
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
14546
CASSIDY, BONNIE J
Property Address: 1723 NORTH ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546
Lender: TOMPKINS COMMUNITY BANK
Amount: $40,000.00
FREDA, JOSEPH K
Property Address: 491 NORTH ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546
Lender: EVANS BANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $115,800.00
FREDA, JOSEPH K
Property Address: 491 NORTH ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546
Lender: EVANS BANK NA
Amount: $10,000.00
14559
ALTENBURG, KATHRYN M & HEININGER, GLENN D
Property Address: 25 HOLLY CIRCLE, SPENCERPORT NY 14559
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $300,000.00
BIHRLE, KYLE C & LEBEAU, SAMANTHA J
Property Address: 131 COLEMAN AVENUE, SPENCERPORT NY 14559
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $220,000.00
RANLETT, DANIELLE L
Property Address: 76 JORDACHE LANE, SPENCERPORT NY 14559
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $169,100.00
14580
GRIFFIN, RICHARD J II & GRIFFIN, SUSAN P
Property Address: 183 STONY POINT TRAIL, WEBSTER NY 14580
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $132,000.00
GUADAGNINO, ELLEN & GUADAGNINO, PAUL
Property Address: 708 HERMAN ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $500,000.00
KOTSKO, TETIANA & OLIINYK, TARAS
Property Address: 58 WOODFIELD DRIVE, WEBSTER NY 14580
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $380,000.00
MARSHALL, SARAH E & MARSHALL, ZACHARY J
Property Address: 139 LONDON ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $275,000.00
OTTAVIANI, ANTHONY & OTTAVIANI, ANTHONY
Property Address: 0 LAKEVIEW TERRACE, WEBSTER NY 14580
Lender: FINOCCHIO, ROBERT L
Amount: $130,000.00
14586
DRUMGOOLE, CHRISTINE & WILSON, CHRISTINE A
Property Address: 72 CONEFLOWER DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: FIVE STAR BANK
Amount: $40,000.00
JOHNSON, DANIEL
Property Address: 79 WESTCOMBE PARK, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
RYDER, KRISTINE & RYDER, MATTHEW
Property Address: 100 DONCASTER TRAIL, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $280,800.00
14606
HAYES, JAMES M
Property Address: 93 SPENCERPORT ROAD, ROCHESTER NY 14606
Lender: RAFFAELLA AND ROSARIO INC
Amount: $138,000.00
HENDERSON, ARTHUR
Property Address: 177 PLANET STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: NEW YORK STATE AFFORDABLE HOUSING CORPORATION
Amount: $10,340.00
KHAMMANIVONG, AMONE
Property Address: 962 GLIDE STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $55,400.00
RICH, ERIC J & RICH, KEITH A
Property Address: 3 ROGERS DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Lender: USA/HUD
Amount: $17,363.47
14608
CHOSEN GENERATION CHURCH INC
Property Address: 37 REYNOLDS STREET, ROCHESTER NY 14608
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $181,875.00
SIACA, IVONNE
Property Address: 50 PHELPS AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
14609
AGSAY PROPERTIES LLC
Property Address: 125-127 CEDARWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Lender: AGNEW, BARBARA E
Amount: $74,112.00
DAVIS, HANNAH C & WOJTOWICZ, JAKE
Property Address: 202 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $157,140.00
REVIVE REALTY LLC
Property Address: 405 PRSAELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: STATEWIDE EQUITY FUNDING LLC
Amount: $85,000.00
RIMMER, MARK
Property Address: 248 BENNETT AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: USA/HUD
Amount: $3,974.88
RIZZO, GAETANO
Property Address: 76 ASTRONAUT DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
14610
MAYERHOFER, MICHAEL J & MAYERHOFER, ROSEMARIA A
Property Address: 229 WENDOVER ROAD, ROCHESTER NY 14610
Lender: USA/VET
Amount: $27,586.51
SKALNY, GLEN E & WAHL, THOMAS R JR
Property Address: 165 GROSVENOR ROAD, ROCHESTER NY 14610
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $100,000.00
14611
DIAMOND, YAHYA K A
Property Address: 77 INDEPENDENCE STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: BRUSIN VENTURES LLC
Amount: $37,000.00
14612
COLILLI, ROMOLO A & COLILLI, SHEILA
Property Address: 230 WINESAP POINT, ROCHESTER NY 14612
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $75,000.00
EMOND, RYAN B
Property Address: 111 ORCHARD ROAD, ROCHESTER NY 14612
Lender: USA/HUD
Amount: $5,067.90
14615
GARCIA, ANTWAN D
Property Address: 36 MORVILLE DRIVE, ROCHESTER NY 14615
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $90,000.00
14616
BEAUMONT, WENDY G
Property Address: 223 DELLWOOD ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: KINECTA FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $164,124.00
14617
ALLARD, DOUGLAS & COPP-ALLARD, EMILY
Property Address: 43 WILDMERE ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $160,000.00
KEIRSBLICK, JULIE A & RIVERS, JULIE A
Property Address: 63 PINE TREE LANE, ROCHESTER NY 14617
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
14618
BIALASZEWSKI, KAILEE SOH NYEO & FEDICK, MATTHEW JOSEPH
Property Address: 255 ANTLERS DRIVE, ROCHESTER NY 14618
Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $189,600.00
CATHELINE, SARAH & SCHIESSER, ERIC
Property Address: 86 FRENCH ROAD, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $292,800.00
KUHLS, ANDREW M & KUHLS, LEIGHANDRA M
Property Address: 21 BRETTON WOODS DRIVE, ROCHESTER NY 14618
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $25,000.00
14619
JENKINS, ARCHIE III
Property Address: 490-492 WESTFIELD STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: BLACK KETTLE PROPERTIES LLC
Amount: $110,000.00
14621
ROSA, BRIANA
Property Address: 211 CLAIRMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14621
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $126,627.00
ROSA, BRIANA
Property Address: 211 CLAIRMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14621
Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOR HOUSING SERVICES
Amount: $10,797.40
14623
ESAA PROPERTIES INC
Property Address: 41 SUMMER SKY DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Lender: EQUITY TRUST COMPANY
Amount: $125,000.00
HARRISON, HELEN M
Property Address: 335 WILDBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14623
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $70,000.00
SPITE, KENDRICK & SPITE, SARAH
Property Address: 130 CATTARAGUS DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $11,000.00
14624
BAGLEY, DAVID K & BAGLEY, ELAINE E
Property Address: 111 WINDMILL TRAIL, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $29,800.00
BUCKINGHAM, GARY
Property Address: 405 BEAVER ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $9,500.00
BUCKINGHAM, GARY
Property Address: 405 BEAVER ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $6,000.00
DANIEL, CYNTHIA G & DANIEL, TIMOTHY H
Property Address: 21 MARCIA LANE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $85,000.00
ROBERTS, DALLAS KENT
Property Address: 47 SADDLEBACK TRAIL, ROCHESTER NY 14624
Lender: USA/HUD
Amount: $2,990.13
14626
BHATTI, SOBAB & SOHAIL, RIMSHA
Property Address: 7 COPLEY SQUARE, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $464,000.00
BROWN, LAWANDA
Property Address: 383 ROUND POND LANE, GREECE NY 14626
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $100,000.00
CATALFAMO, ANTHONY & CATALFAMO, COURTNEY
Property Address: 211 LETCHWORTH AVENUE, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $206,552.00
CIARAMAGLIA, SALVATORE A
Property Address: 94 JOHNNY GOLD LANE, GREECE NY 14626
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
LANZATELLA, GINAMARIE F
Property Address: 206 ELMGROVE ROAD, GREECE NY 14626
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $80,000.00/